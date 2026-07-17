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Mario Roggero deve presentarsi in carcere, firmato l’ordine di carcerazione. L’ipotesi su quanto dovrà scontare in cella, la moglie deposita la domanda di grazie

17 Luglio 2026 - 13:23 Giovanni Ruggiero
Mario Roggero mentre spara
Mario Roggero mentre spara
Sul caso del gioielliere che ha ucciso due rapinatori si è schierata anche Giorgia Meloni. L'attesa dell'ordine di cattura in hotel, dove il 72enne ha atteso con la famiglia il provvedimento
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Deve entrare oggi stesso in carcere Mario Roggero, dopo che questa mattina 17 luglio è arrivato l’ordine di carcerazione per il gioielliere di Gallo di Grinzane, nel Cuneese. Il provvedimento porta la firma del procuratore Biagio Mazzeo ed è stato emesso dalla Procura di Asti alle 12.45. La condanna definitiva, arrivata mercoledì 15 luglio dalla Cassazione, riguarda l’omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo, fatti del 28 aprile 2021. Il percorso giudiziario era partito proprio ad Asti, dove in primo grado Roggero era stato condannato a 17 anni di reclusione, pena poi scesa a 14 anni e 9 mesi in appello a Torino e confermata dalla Cassazione. Ora si attende che il gioielliere si presenti spontaneamente in carcere.

Quanti anni dovrà scontare Roggero e cosa ha detto dopo la condanna

Come precisa La Stampa, Roggero dovrà costituirsi oggi stesso, altrimenti sarà compito dei carabinieri dare esecuzione all’ordine del giudice. Considerando tutti i benefici di legge, a cominciare dalla buona condotta, la pena effettiva da scontare potrebbe fermarsi a 11 anni e 10 mesi. Il gioielliere, che ha 72 anni, ha commentato la sentenza con parole dure, facendo riferimento proprio alla propria età: «Mi hanno condannato all’ergastolo».

in quale carcere andrà Mario Roggero

Dopo la sentenza, Roggero aveva manifestato l’intenzione di costituirsi. Salvo poi ripensarci, convinto dalla moglie e le quattro figlie a passare qualche giorno ancora con la famiglia, prima di entrare in carcere. Secondo il Corriere della Sera, il 72enne dovrebbe andare alla casa di reclusione di Bollate, in provincia di Milano. L’assegnazione definitiva spetterà comunque all’amministrazione penitenziaria.

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Cosa ha detto Meloni sul caso del gioielliere di Grinzane

Il caso ha subito acceso il dibattito politico, con tutto il centrodestra schierato al fianco di Roggero e pronto a invocare la grazia per lui. Intanto, scrive il Corriere della Sera, la moglie del gioielliere ha depositato la domanda di grazia. Anche la premier Giorgia Meloni è intervenuta questa mattina, scrivendo in difesa del gioielliere: «Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto». La premier ha collegato il caso al nuovo ddl Sicurezza, che a suo dire introduce «una regola di puro buon senso»: chi subisce un danno mentre commette un reato non può chiedere risarcimenti, e lo stesso vale per i suoi familiari. Al post Meloni ha allegato anche una propria foto con la scritta «Basta paradossi! Chi commette un reato non può pretendere un risarcimento per i danni subiti mentre delinque».

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