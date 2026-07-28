Ultime notizie AcciseCaldo recordCrisi Usa - IranGiapponeNazionale italiana
CULTURA & SPETTACOLOCalcioCinemaCristiano RonaldoPortogalloSerie TvTv

Cristiano Ronaldo debutta come produttore e attore: di cosa parla la sua serie tv “Day 1s”

28 Luglio 2026 - 16:51 Gabriele Fazio
cristiano ronaldo miliardario calcio arabia
cristiano ronaldo miliardario calcio arabia
Nel cast della serie anche un'altra leggenda del calcio come Thierry Henry
Google Preferred Site

Mentre l’intero mondo del calcio è ancora appeso alle sue future scelte di campo, specialmente, data l’anagrafe, in ottica nazionale (con i mondiali, lo ha dichiarato lui stesso, ha chiuso), Cristiano Ronaldo si da alla tv. L’occasione è la serie tv inglese Day 1s della quale sarà produttore e per la quale si concederà anche come attore. Non una grande sorpresa, la stella 41enne dell’Al-Nassr, ma patrimonio dell’intera storia del pallone, aveva spesso fatto trapelare la volontà di buttarsi in progetti artistici di questo tipo.

La trama

Secondo quanto riporta The Sun, Day 1s pare racconti la storia fittizia di un importante agente di calcio di nome Stanley Dalton, interpretato da Damian Lewis, 55 anni, già visto in prodotti seriali di primissimo livello come Homeland e Billions; e già avvistato per le riprese, in corso, nei pressi dello stadio del Barnet FC, nella zona nord-ovest di Londra. La fonte che ha rivelato al giornale inglese questa svolta attoriale di CR7, ha anche svelato che nel cast sarà presente anche un’altra leggenda del calcio come Thierry Henry.

Non aspettatevi un altro Ted Lasso

Ma la soffiata della fonte prosegue: «Dopo i Mondiali, c’è un rinnovato interesse internazionale, soprattutto negli Stati Uniti, per il calcio britannico. È un interesse che è in crescita da tempo, anche grazie a programmi come Ted Lasso», però, attenzione, la cosa che forse desta ancor più curiosità è che Day 1s non è una sitcom ma un vero e proprio dramma, per cui probabilmente a Cristiano Ronaldo non basterà la presenza e nemmeno il suo indiscutibile estro con i piedi, dovrà recitare davvero.

Ti potrebbe interessare

Lo show sarà prodotto dai nuovi UR•Marv Studios, gestiti da Ronaldo insieme al regista Matthew Vaughn, dietro la macchina da presa di cult come Kingsman e Kick-Ass. Quando la società fu inaugurata Vaughn dichiarò: «Cristiano ha creato storie sul campo che io non avrei mai potuto scrivere, e non vedo l’ora di realizzare film stimolanti con lui», il calciatore rispose: «Questo è un capitolo entusiasmante per me, mentre guardo avanti verso nuove avventure».

La guerra per lo streaming e i precedenti

Ovvio che, specie dopo il suddetto successo della serie Ted Lasso, disponibile in Italia su AppleTv, cui protagonista, Jason Sudeikis, è stato anche coinvolto nell’half time show della finale del Mondiale d’oltreoceano, si scatenerà una guerra per ottenere i diritti per la distribuzione in streaming di Day 1s. Ma Ted Lasso, cui stagione finale, la quarta, sarà presto in circolazione, conferma soltanto un trend che vede una connessione speciale tra calcio e tv/cinema. Indimenticabile, per esempio, la rovesciata di Pelè nel celebre Fuga per la vittoria (1981) accanto a Sylvester Stallone e Michael Caine. Riconosciuta dalla critica mondiale di grande spessore l’interpretazione, seppur di se stesso, di Eric Cantona ne Il mio amico Eric, pellicola ispirata da una sua idea. Più sostanziosa invece la carriera attoriale del mitico Vinnie Jones, centrocampista, per usare un eufemismo, roccioso, che una volta appesi gli scarpini al chiodo ha inaugurato un’interessantissima collaborazione con il regista Guy Ritchie, che lo ha voluto in due capolavori come Lock & Stock e Snatch, nonché nella bellissima serie The Gentlemen.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

«In Rai mafiosi e massoni», l’audio di Ranucci all’amica influencer che può costargli il posto a Report: la polemica e la rabbia per il vocale privato

2.

L’Odissea di Nolan piratata su X: Universal fa rimuovere il link ma in 2 ore e mezza il film ha fatto oltre 2 milioni di visualizzazioni

3.

Il pensiero di Fedez dopo il ricovero: «L’unico bene prezioso è il tempo, ho pensato che stesse per finire». Cancellati i live di agosto e settembre

4.

Sfera Ebbasta fa il record di incassi (7,6 milioni) e utili (3,9 milioni), mamma Sabrina lo frena e decide di accantonare per il futuro quei soldi

5.

Katy Perry furiosa dopo un post della Casa Bianca. Il brano usato per le bombe in Iran, ma che significa tutt’altro – Il video

leggi anche
CR7 Andres Mieles
SPORT

Il messaggio di Cristiano Ronaldo per Andrés, travolto dal terremoto in Venezuela: «Ti aspetto» – Il video

Di Alba Romano
cristianno ronaldo mondiali 2026
SPORT

Mondiali 2026, Cristiano Ronaldo riscrive la storia: è il primo calciatore a segnare in sei edizioni diverse

Di Alba Romano
FACT-CHECKING

Mondiali, CR7 non ha mai bussato alla porta di Homer e i Simpson non hanno previsto chi vincerà il torneo

Di David Puente