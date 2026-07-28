Cristiano Ronaldo debutta come produttore e attore: di cosa parla la sua serie tv “Day 1s”

Nel cast della serie anche un'altra leggenda del calcio come Thierry Henry

Mentre l’intero mondo del calcio è ancora appeso alle sue future scelte di campo, specialmente, data l’anagrafe, in ottica nazionale (con i mondiali, lo ha dichiarato lui stesso, ha chiuso), Cristiano Ronaldo si da alla tv. L’occasione è la serie tv inglese Day 1s della quale sarà produttore e per la quale si concederà anche come attore. Non una grande sorpresa, la stella 41enne dell’Al-Nassr, ma patrimonio dell’intera storia del pallone, aveva spesso fatto trapelare la volontà di buttarsi in progetti artistici di questo tipo.

La trama

Secondo quanto riporta The Sun, Day 1s pare racconti la storia fittizia di un importante agente di calcio di nome Stanley Dalton, interpretato da Damian Lewis, 55 anni, già visto in prodotti seriali di primissimo livello come Homeland e Billions; e già avvistato per le riprese, in corso, nei pressi dello stadio del Barnet FC, nella zona nord-ovest di Londra. La fonte che ha rivelato al giornale inglese questa svolta attoriale di CR7, ha anche svelato che nel cast sarà presente anche un’altra leggenda del calcio come Thierry Henry.

Non aspettatevi un altro Ted Lasso

Ma la soffiata della fonte prosegue: «Dopo i Mondiali, c’è un rinnovato interesse internazionale, soprattutto negli Stati Uniti, per il calcio britannico. È un interesse che è in crescita da tempo, anche grazie a programmi come Ted Lasso», però, attenzione, la cosa che forse desta ancor più curiosità è che Day 1s non è una sitcom ma un vero e proprio dramma, per cui probabilmente a Cristiano Ronaldo non basterà la presenza e nemmeno il suo indiscutibile estro con i piedi, dovrà recitare davvero.

Lo show sarà prodotto dai nuovi UR•Marv Studios, gestiti da Ronaldo insieme al regista Matthew Vaughn, dietro la macchina da presa di cult come Kingsman e Kick-Ass. Quando la società fu inaugurata Vaughn dichiarò: «Cristiano ha creato storie sul campo che io non avrei mai potuto scrivere, e non vedo l’ora di realizzare film stimolanti con lui», il calciatore rispose: «Questo è un capitolo entusiasmante per me, mentre guardo avanti verso nuove avventure».

La guerra per lo streaming e i precedenti

Ovvio che, specie dopo il suddetto successo della serie Ted Lasso, disponibile in Italia su AppleTv, cui protagonista, Jason Sudeikis, è stato anche coinvolto nell’half time show della finale del Mondiale d’oltreoceano, si scatenerà una guerra per ottenere i diritti per la distribuzione in streaming di Day 1s. Ma Ted Lasso, cui stagione finale, la quarta, sarà presto in circolazione, conferma soltanto un trend che vede una connessione speciale tra calcio e tv/cinema. Indimenticabile, per esempio, la rovesciata di Pelè nel celebre Fuga per la vittoria (1981) accanto a Sylvester Stallone e Michael Caine. Riconosciuta dalla critica mondiale di grande spessore l’interpretazione, seppur di se stesso, di Eric Cantona ne Il mio amico Eric, pellicola ispirata da una sua idea. Più sostanziosa invece la carriera attoriale del mitico Vinnie Jones, centrocampista, per usare un eufemismo, roccioso, che una volta appesi gli scarpini al chiodo ha inaugurato un’interessantissima collaborazione con il regista Guy Ritchie, che lo ha voluto in due capolavori come Lock & Stock e Snatch, nonché nella bellissima serie The Gentlemen.