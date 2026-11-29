Il governatore Michele De Pascale (Pd) ha già avviato un tavolo tecnico per preparare il ricorso. E altre regioni potrebbero appoggiare la richiesta

Lo scontro tra governo e regioni sui fondi per la sanità potrebbe arrivare fino alla Consulta. Il presidente dell’Emilia-Romagna, Michele De Pascale, ha annunciato che la sua regione è pronta a presentare ricorso alla Corte Costituzionale contro le disposizioni della legge di bilancio che riguardano il finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Una battaglia di cui il governatore emiliano si è fatto portavoce ma che trova una sponda politica in altre amministrazioni regionali. Del resto, il malcontento è trasversale agli schieramenti politici. Quando il testo della Manovra è stato reso pubblico per la prima volta, a contestare le risorse messe a disposizione dall’esecutivo non sono stati soltanto i presidenti delle regioni di centrosinistra, come lo stesso De Pascale, ma anche amministratori di centrodestra, come l’assessore lombardo Guido Bertolaso.

De Pascale: «Il governo non rispetta la Costituzione»

«Andremo davanti alla Corte Costituzionale, perché riteniamo si stia violando la Costituzione e che si stia andando oltre quello che un governo può decidere di fare», ha dichiarato De Pascale a margine dell’inaugurazione del nuovo polo di ricerca del Policlinico Sant’Orsola di Bologna. Il governatore emiliano ha già avviato un tavolo tecnico per preparare il ricorso e ha auspicato che altre amministrazioni regionali possano unirsi all’iniziativa. Il principio su cui insiste De Pascale è il seguente: lo Stato, attraverso i Livelli essenziali di assistenza, stabilisce quali prestazioni sanitarie devono essere garantite a tutti i cittadini, ma poi non mette le Regioni nelle condizioni economiche per assicurare quei servizi.

ANSA/Fabio Cimaglia | Il ministro della Salute, Orazio Schillaci

Quanti soldi ci sono davvero per la sanità nella Manovra

Di fronte alle obiezioni dei governatori il governo nega di aver tagliato i fondi per la sanità. Anzi, rivendica di aver portato il finanziamento per il settore a livelli record. La cifra su cui insiste l’esecutivo di Giorgia Meloni è 146,3 miliardi di euro, ossia la dotazione del Fondo sanitario nazionale per il 2027. Ed effettivamente, si tratta di una cifra record e in aumento di 3,4 miliardi rispetto al 2026. Il punto è che, secondo le opposizioni, questi numeri raccontano solo una parte della storia. Nella maggior parte dei Paesi occidentali, infatti, la spesa sanitaria si calcola in rapporto al Pil, non in termini assoluti.

E applicando questo metodo di calcolo, lo sforzo del governo Meloni appare senz’altro ridimensionato. Secondo le stime della Fondazione Gimbe, il rapporto tra Fondo sanitario nazionale e Pil passerà dal 6,14% del 2026 al 6,11% nel 2027, per poi scendere al 5,98% nel 2028 e al 5,87% nel 2029. Prima della Manovra, i governatori avevano chiesto 6,8 miliardi di finanziamenti aggiuntivi per il 2027 da destinare alla sanità. Una cifra che servirebbe non solo per espandere alcuni servizi, ma anche per far fronte all’aumento generalizzato dei costi. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ne aveva auspicati 5,5 miliardi. Alla fine, le cifre riportate nella legge di bilancio non hanno accontentato nessuno.

«Non possiamo garantire i servizi senza le risorse»

De Pascale contesta soprattutto il meccanismo che scarica sulle Regioni la responsabilità di garantire prestazioni sanitarie stabilite a livello nazionale, senza però assicurare loro i finanziamenti necessari. Secondo il governatore dem, il governo dovrebbe «assumersi la responsabilità di ridurre i Lea e dire ai cittadini: “mi dispiace, ma non siamo più nelle condizioni di darvi queste prestazioni”. E io ovviamente non sarei d’accordo. Oppure integrare il finanziamento sanitario». Per poter effettivamente impugnare la questione davanti alla Consulta, c’è da attendere però che il Parlamento approvi la legge di bilancio. Un passaggio che, salvo imprevisti, dovrebbe avvenire entro fine anno.

Foto copertina: ANSA/Max Cavallari | Michele De Pascale, presidente dell’Emilia-Romagna