Verona, bimba in gravi condizioni per il tetano. L’Asl: «Mai vaccinata per volere dei genitori»

«La bambina non è mai stata sottoposta ad alcuna vaccinazione raccomandata, compresa quella contro il tetano, a causa di un dissenso espresso dai genitori, nonostante i ripetuti solleciti e inviti a colloquio proposti».

È per questo – dice la Direzione Prevenzione dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto – che una bambina di 10 anni si trova ora ricoverata in rianimazione all’ospedale Confortini di Verona dopo aver contratto il tetano, una malattia infettiva non contagiosa, a causa di una piccola ferita al ginocchio.

Secondo il Corriere del Veneto, i genitori della bimba hanno ricevuto tre solleciti ai quali non hanno mai risposto. Rischiano una multa di 500 euro prevista dalla Legge Lorenzin e una segnalazione al tribunale dei minori.

Appena appresa la notizia, il virologo del San Raffaele, feroce critico dei no-vax, ha commentato l’accaduto dalla sua pagina Facebook Medical Facts: «Sul tetano girano tantissime bugie. I somari anti-vaccinisti sostengono che non è un pericolo reale per chi non vive a contatto con gli animali, che basta pulire le ferite con acqua ossigenata per evitarlo, che si può prevenire con la vitamina C e che spesso si è immuni naturalmente».

«Tutte scemenze – dice Burioni – il pericolo è ovunque, anche una piccolissima ferita può provocarlo, l’acqua ossigenata e la vitamina C sono inefficaci e soprattutto non esiste una immunità naturale. Anche chi ha preso il tetano ed è guarito non è immune. L’unico modo per essere protetti è vaccinarsi».

