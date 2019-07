Usa, al via la maxi retata contro gli immigrati irregolari. Trump: «Mio dovere farlo»

Alcuni di loro vivono negli Stati Uniti da anni, dove hanno costruito una nuova vita – lavorando – insieme alle loro famiglie. Ma se per qualche motivo il loro visto è scaduto o non hanno i documenti richiesti, verranno comunque deportati. Sempre che gli agenti dell’Ice (immigration and customs enforcement) riescano a trovarli domenica 14 luglio, per quando è prevista una nuova maxi retata.

L’obiettivo della polizia è di rimpatriare circa due mila persone in dieci città. Come ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in conferenza stampa alla Casa Bianca, «[gli agenti] deporteranno le persone e le riporteranno nei Paesi d’origine o se acchiappano i criminali, li metteranno in prigione negli Stati Uniti o all’estero».

La retata – già annunciata a metà giugno e posticipata di due settimane in seguito a varie critiche – ha fatto scattare il panico nel Paese. La Cnn ha raccolto diverse testimonianze di persone che, nel panico e nella paura collettiva, hanno fatto scorta di viveri e individuato possibile nascondigli per sfuggire alla polizia.

ICE’S mission is to protect America from the cross-border crime and illegal immigration that threaten national security and public safety. https://t.co/Qfccvgdrm8 pic.twitter.com/R83aGLROfO — ICE (@ICEgov) July 12, 2019

L’Ice è stato fondato all’inizio degli anni duemila dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001. Le retate del’Ice hanno avuto luogo regolarmente negli ultimi diciotto anni, anche sotto l’amministrazione di Barack Obama, ma sia la scala della retata (duemila persone in un solo giorno) e la sua portata mediatica sono senza precedenti.

In passato, le politiche migratorie di Donald Trump sono state duramente criticate da attivisti e politici come Alexandria Ocasio-Cortez soprattutto per i centri di detenzione per immigrati irregolari, la separazione di familiari ai confini del Paese e la promessa di costruire un costoso muro al confine con il Messico.

ICE will launch raids across 10 major cities this SUNDAY.



Check your neighbors & know your rights.



Remember: no one can enter your home without a *judicial warrant.*



Sometimes ICE will try to show other papers to get in your house. Judicial warrants are from a court. /1 https://t.co/g2yktrX3Bw — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 11 July 2019

In questo caso gli attivisti hanno lanciato un allarme: tra i migranti irregolari ci sono persone che sono tali soltanto perché non hanno ricevuto in tempo l’ordine di comparizione in tribunale per errori burocratici commessi dalla stessa amministrazione che adesso si prepara a deportarli.

