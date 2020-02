Coronavirus, allerta in Giappone sulle Olimpiadi: il premier chiede rinvio di due settimane per i grandi eventi

L’epidemia in Cina rallenta, ma nel resto dell’Asia cresce la preoccupazione per l’aumento dei contagi. Ora rischia di slittare anche l’inizio di Tokyo 2020

Con il rischio ancora alto di espansione dell’epidemia da coronavirus anche in Giappone, il premier Shinzo Abe ha invitato le principali associazioni sportive, culturali e associative del Paese a posticipare di almeno due settimane l’organizzazione di eventi che prevedono il raduno di grandi masse. Quando mancano meno di 150 giorni all’avvio delle Olimpiadi di Tokyo, durante una riunione della task force sulla gestione del virus, Abe prova a rispondere alle critiche della comunità internazionale che ha accusato il governo sulla gestione dell’emergenza a bordo della nave Diamond Princess.

Il bilancio in Cina

Cifre ancora una volta in calo dalla Cina, dove l’epidemia da coronavirus ha fatto registrare 52 nuovi decessi nell’ultimo giorno. È la cifra più bassa da oltre tre settimane. Il bilancio totale delle vittime è arrivato a 2.715. Secondo l’ultimo bollettino della Commissione nazionale per la salute di Pechino, tutte le nuove morti sono avvenute nella provincia dell’Hubei, epicentro dell’epidemia, in cui si sono registrati 401 delle 406 dei nuovi contagi. Casi in diminuzione in Cina, con diverse province che non hanno riportato nuove infezioni negli ultimi giorni. Per la prima volta da un mese, sono solo cinque i nuovi casi fuori dal focolaio della zona di Wuhan. Secondo l’ultimo bollettino dell’Oms, i contagiati in tutto il mondo sono saliti a 80.239.

Primi casi a Madrid e Algeria: sono due italiani

Un giovane di 24 anni che aveva viaggiato nel Nord Italia è risultato positivo al coronavirus, diventando il primo caso confermato a Madrid e il settimo in tutta la Spagna (gli ultimi cinque confermati nelle ultime 24 ore). Lo riferiscono i media spagnoli. Il ragazzo si trova ora nel suo domicilio in attesa di essere trasferito in ospedale.

Poche ore prima, il ministro della sanità Abderrahmane Benbouzid su EnTv, come riporta il sito Tsa-algerie, ha confermato il primo contagio nel Paese. Si tratta di un cittadino italiano arrivato in Algeria il 17 febbraio scorso, ora ricoverato in isolamento all’Istituto Pasteur di Algeri.

Corea del Sud

Il numero di persone infettate dal nuovo coronavirus in Corea del Sud è salito a 1.146, dopo l’annuncio oggi da parte delle autorità sanitarie locali di 169 nuovi contagi e di un undicesimo decesso. Si tratta del livello più alto di contaminazione nel mondo al di fuori della Cina. L’ultima vittima in Corea è stato un 30enne della Mongolia, primo straniero a morire nel Paese per il coronavirus, secondo un comunicato del Centro di controllo malattie e prevenzione. L’uomo era ricoverato in attesa di un trapianto al fegato.

Il 90% dei nuovi casi di infezione è stato rilevato a Daegu (sud), quarta città del Paese asiatico ed epicentro dell’epidemia in Corea del Sud, e nella vicina provincia del Nord Gyeongsang. Le strade di Daegu – che ha circa 2,5 milioni di abitanti – sono in gran parte deserte da giorni, ad eccezione delle lunghe code nei pochi negozi che vendono maschere protettive. Le autorità hanno invitato i residenti a prestare molta attenzione, consigliando di rimanere a casa in caso di febbre o sintomi respiratori. “Il governo mobiliterà tutte le risorse e i mezzi” per cercare di controllare l’epidemia, ha affermato il primo ministro Chung Sye-kyun in una riunione a Daegu, secondo quanto riportato dalla Yonhap.

Primo militare Usa positivo

Un soldato americano di stanza in Corea del Sud si è rivelato positivo al nuovo coronavirus, prima volta per un militare Usa. Lo ha reso noto oggi il comando delle Forze armate americane in Corea. Il soldato, 23 anni, è di base al Camp Carroll, a circa 22 km a sud di Daegu, quarta città sudcoreana con i suoi 2,5 milioni di abitanti che è diventata uno dei due focolai dell’epidemia con il 60% circa dei 1.146 contagi rilevati finora su scala nazionale. Il militare, che secondo una prima ricostruzione dei suoi spostamenti ha anche visitato Camp Walker, distante appena 4 km da Daegu, è ora in auto-quarantena nella base di residenza.

El Salvador blocca arrivi dall’Italia

Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha disposto come misura per prevenire il contagio da coronavirus il divieto di ingresso nel Paese per le persone in viaggio da Italia e Corea del Sud. Lo ha reso noto il quotidiano La Prensa Grafica, precisando che il capo dello Stato ha anche ordinato che quanti sono entrati in territorio salvadoregno negli ultimi giorni siano posti in quarantena. Via Twitter Bukele ha assicurato che la decisione è già stata notificata alla Direzione generale della Migrazione ed è quindi già in vigore su tutto il territorio nazionale.

Il capo dello Stato, dopo aver ribadito i termini del divieto, ha aggiunto che i cittadini italiani o sudcoreani che già sono entrati nel Salvador di recente, e quelli a cui non è stato possibile impedire l’ingresso, resteranno in quarantena per un mese mentre si determina che non sono portatori del virus. Più in generale, le autorità salvadoregne applicheranno per gli ingressi nel Paese controlli in porti e aeroporti in linea con i protocolli sanitari disposti dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

