Le donne italiane in prima linea per combattere l’emergenza coronavirus – Le immagini

Alessia Lai e Arianna Gabrieli sono due delle ricercatrici del Sacco di Milano che hanno contribuito, insieme alla professoressa Claudia Balotta (a capo del team), ad Annalisa Bergna, al collega polacco Maciej Tarkowski e al professore associato Gianguglielmo Zehender, a isolare il ceppo italiano del coronavirus Rosaria Capobianchi, Francesca Colavita e Concetta Castilletti, sono le tre scienziate dell'ospedale Spallanzani ad aver isolato per prime il virus in Italia La professoressa e virologa Ilaria Capua è direttrice di un dipartimento dell'Emerging Pathogens Institute dell'università della Florida Maria Rita Gismondo, direttore di microbiologia clinica, virologia e bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano, è da settimane in prima linea con la sua équipe nell'analisi di tamponi Vittoria Colizza guida il laboratorio EPIcx di Parigi dove conduce analisi di valutazione del rischio, mitigazione e controllo delle epidemie Annalisa Malara, medico anestesista. È lei ad aver individuato il coronavirus nel paziente 1 di Codogno Vanessa Trevisan, ex sindaco di Vo', epicentro padovano dell'epidemia, ha ricordato che suo padre, morto dopo aver contratto il virus, non è un numero Sabina Baggioli, infermiera di Lecco. Lei e le sue colleghe dopo ore in terapia intensiva si sono viste pagare la cena da una signora commossa dal loro duro lavoro A tutte le infermiere e medici che dalle prime ore di questa emergenza sono in prima linea

Con quasi tutto il nord e gran parte dell’Italia a un passo dal diventare zona rossa, l’emergenza coronavirus si fa sempre più critica. Cresce il numero dei contagi, arrivati quasi a 6mila, e aumentano i pazienti in terapia intensiva.

Un’emergenza nazionale che fin dal primo giorno ha visto ricercatrici, anestesiste, medici, infermiere, figlie e madri in prima fila per combattere il diffondersi dell’epidemia. Donne che da settimane lavorano giorno e notte per arginare le conseguenze di un virus altamente contagioso.

Tra loro ci sono le ricercatrici del Sacco di Milano che hanno contribuito a isolare il ceppo italiano del Coronavirus. Le scienziate dello Spallanzani, le prime in Italia ad aver isolato il virus. Donne precarie, come Francesca Colavita, assunta dopo aver contribuito a questa scoperta (l’iter dell’assunzione era già avviato).

Ci sono le virologhe Maria Rita Gismondo e Ilaria Capua. Direttrice l’una di Microbiologia clinica dell’ospedale Sacco di Milano e l’altra di un dipartimento dell’Emerging Pathogens Institute dell’Università della Florida, inserita nel 2014 da Scientific America nell’elenco dei 50 studiosi al top della scienza mondiale.

C’è poi il fronte degli ospedali, quello dei medici e delle infermiere, le prime a vedere da vicino la sofferenza, le terapie intensive. Le storie di infermiere stravolte che si sono viste regalare la cena da una signora commossa dal loro impegno continuo ed estenuante.

E ci sono le figlie, quelle che hanno perso un padre e che gridano al mondo il loro dolore di chi ha perso una parte di se: «Adriano Trevisan non è un numero, non è la prima vittima italiana del coronavirus, non è un nome e un cognome sul giornale», avevo detto la figlia Vanessa dopo la notizia della scomparsa del padre.

In occasione della festa della donna, di questo 8 marzo che si apre con un’Italia piegata da un’emergenza senza precedenti, vogliamo rendere omaggio a questo figure, a chi lavoro notte e giorno, chi dal suo studio o dalla corsia di un ospedale, chi accudendo familiari e pazienti in un’epidemia che tocca e ci riguarda tutti.

