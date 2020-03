Coronavirus, l’Italia è «un carcere enorme»: le prime pagine dei quotidiani di tutto il mondo

Le Figaro Coronavirus: l’Italia mette in quarantena una parte del Nord e chiude tutti i cinema The New York Times Regioni del Nord Italia in isolamento: a rischio l’economia per combattere il virus El Pais Italia decreta l’isolamento di 16 milioni di persone nel Nord del Paese per il coronavirus Le Monde Coronavirus: l’Italia impone una quarantena a milioni di abitanti del Nord del Paese The Guardian Un quarto della popolazione italiana messa in quarantena Der Spiegel L’Italia sigilla varie aree del Nord People’s Daily L’Italia chiude teatri, cinema, musei a livello nazionale Al Jazeera 16 milioni di persone in quarantena in Italia Cnn In isolamento milioni di cittadini nel Nord Italia Pbs NewsHour L’Italia annuncia la quarantena per un quarto della popolazione Rsi Coronavirus, Lombardia verso la chiusura Marca Ferrari e Valentino Rossi isolati: l’Italia bloccherà Maranello e Tavullia El Confidencial Un «carcere enorme» nel Nord per contenere il virus: la ricetta italiana The Washington Post L’Italia blocca Milano, Venezia e altre città per contenere il coronavirus The Independent Coronavirus: l’Italia pensa a mettere in quarantena l’intera Lombardia

Tutta la stampa estera si concentra sul decreto del presidente del Consiglio dei ministri varato nella notte tra il 7 e l’8 marzo: in Italia, esprime bene il concetto il quotidiano spagnolo El Pais, «sono state prese le misure più radicali finora fuori dalla Cina». Per il coronavirus, scrive la Bbc, «16 milioni di persone messe in quarantena nel Nord Italia».

Dagli Stati Uniti al People’s Daily di Pechino, tutti i giornali seguono in diretta l’evolversi della situazione italiana. È in assoluto il Paese occidentale più colpito dall’epidemia; le misure per contrastarla sono sotto la lente del resto del mondo: il nostro Paese è visto come un laboratorio per studiare forme di contrasto alla diffusione del virus.

Singolare l’articolo di Marca, quotidiano sportivo spagnolo. L’articolo dedicato alla crisi epidemiologica in Italia si concentra su un aspetto particolare: «Entre las partes afectadas, llamadas zonas rojas, está Módena, la sede de Ferrari o Tavullia, el pueblo de Valentino Rossi. Todo un golpe al mundo del motor». Tradotto? Tra le parti colpite ci sono Modena, la sede della Ferrari o Tavullia, il paese di Valentino Rossi. Un colpo al mondo dei motori.

