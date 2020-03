Coronavirus, rivolta nelle carceri dopo lo stop alle visite: morti tre detenuti a Modena. Tensioni a Pavia e Bari

La paura del coronavirus corre per le carceri italiane e porta – questa la ragione rivendicata – a rivolte all’interno degli istituti penitenziari. Lì dove i detenuti hanno il terrore che ci sia qualcuno contagiato. E la diffusione del contagio, nelle carceri, sarebbe drammatica.

Lì dove il metro di distanza tra le persone per evitare il contagio può essere tutt’altro che rispettato, in condizioni croniche di sovrappopolamento.

Modena

Tre detenuti sono morti nel corso della rivolta scoppiata nel pomeriggio di ieri 8 marzo al carcere di Modena: lo si apprende da fonti dell’amministrazione penitenziaria, secondo cui allo stato non è risultato alcun segno di lesione sui corpi. Due decessi, infatti, sarebbero riconducibili all’uso di stupefacenti, mentre il terzo detenuto è stato rinvenuto in stato cianotico, di cui sono si conoscono le cause.

Le tre morti non sarebbero direttamente riconducibili alla rivolta nel carcere, precisano le fonti, anche se gli accertamenti sono tuttora in corso. Anche per quanto riguarda le cause dei decessi, le verifiche sono in fase preliminare ed avrebbero evidenziato che uno dei tre è morto per abuso di sostanze oppioidi, un altro di benzodiazepine.

La rivolta era scoppiata nel primo pomeriggio per protestare per le misure di prevenzione relative alla protezione da coronavirus. I detenuti si sono barricati nell’istituto e secondo alcuni testimoni e come si vede dal video diffuso dalla polizia, dal carcere sarebbe stato visto del fumo, dovuto probabilmente a un incendio. Per sedare la rivolta erano stati chiamati anche agenti liberi dal servizio. Due agenti sono rimasti lievemente feriti nelle fasi più concitate, prima che il personale del carcere – una ventina tra poliziotti e sanitari – fosse fatta uscire, secondo quanto scrive l’Ansa.

Settanta detenuti erano poi stati trasferiti in altre carceri: quelli che erano riusciti a raggiungere il cortile, per tentare di evadere. «Si sta valutando – aveva detto il segretario del sindacato Giovanni Battista Durante – come e quando intervenire per ripristinare la legalità, all’interno di un carcere che, da quanto ci viene riferito, è ormai completamente distrutto. Sembra sia stato addirittura incendiato anche l’ufficio matricola, dove sono custoditi i fascicoli dei detenuti».

Pavia

Anche nel carcere di Pavia rivolta dei detenuti, che hanno preso in ostaggio due agenti di polizia penitenziaria, poi liberati, nella casa circondariale Torre del Gallo. I detenuti hanno rubato le chiavi delle celle agli agenti e hanno liberato decine di carcerati. Lo si è appreso dai sindacati Uilpa e Sappe, che parlano anche di devastazioni. I due agenti di polizia penitenziaria sarebbero anche stati picchiati violentemente.

La rivolta era iniziata verso le 19.30-20 ed è nata, come quella di Modena, per il divieto delle visite dei parenti a causa delle norme di contenimento del coronavirus. I detenuti vorrebbero ottenere misure alternative speciali. Dal carcere di San Vittore e Opera sono stati mandati agenti di rinforzo per sedare la sommossa dei circa 400 detenuti. Uno dei due agenti sarebbe stato liberato dagli stessi carcerati, il secondo a seguito di un intervento della polizia penitenziaria. Secondo le prime e frammentarie notizie che trapelano, uno dei due agenti sarebbe il comandante della polizia penitenziaria del carcere di Pavia.

I precedenti

Ieri Salerno, oggi Modena, Napoli e Frosinone, ma anche Vercelli, Alessandria, Foggia. L’onda lunga del coronavirus arriva nelle carceri italiane e si trasforma in protesta, quando non in aperta rivolta. Nei giorni scorsi era montata la polemica, denunciata dal partito Radicale, sulle misure previste dal dpcm del 4 marzo per il contenimento dell’epidemia e dalla mancanza di misure adeguate per luoghi sovraffollati come le carceri, dove non è possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.

Credit video: Polizia di Stato – video da elicottero PS della rivolta nel carcere di Modena

Il parere degli esperti

Leggi anche: