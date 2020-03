«In Europa siamo tutti italiani». Il messaggio (in italiano) della presidente Ursula von der Leyen – Il video

«Cara Italia, cari italiani, in questo momento così difficile voglio dire a tutti voi che lottate contro il virus che non siete soli». La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha diffuso un messaggio registrato in lingua italiana per esprimere solidarietà verso il nostro Paese: «In questo momento in Europa siamo tutti italiani», ha detto, riferendosi ovviamente all’emergenza per il coronavirus che sta affrontando il Paese per il coronavirus.

Ieri, 10 marzo, in molti avevano criticato il fatto che, nella conferenza stampa a Bruxelles, avesse quasi evitato di parlare dell’emergenza sanitaria che sta affrontando l’Italia e rischia di abbattersi sull’Europa. Oggi l’emergenza di coronavirus ha assunto una nuova portata: l’Organizzazione Mondiale della Sanità infatti ha dichiarato che si tratta di una pandemia.

Video di copertina: Vista | Il videomessaggio di Ursula von der Leyen

