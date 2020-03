Coronavirus, videoconferenza tra Gualtieri e le opposizioni in vista del decreto di domani

È prevista per il pomeriggio di oggi una videoconferenza tra il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri con i rappresentanti dell’opposizione, in vista del varo del decreto con le misure economiche per combattere l’emergenza coronavirus che dovrebbe essere approvato domani in consiglio dei ministri.

Alla riunione, a quanto si apprende da fonti dell’opposizione, dovrebbero prendere parte Alberto Bagnai per la Lega, Giovan Battista Fazzolari per Fdi, Renato Brunetta per Forza Italia e Maurizio Lupi Noi con l’Italia-Usei, componente del gruppo Misto.

La riunione non è ancora cominciata. L’appuntamento era previsto già per le 11 di stamane, poi è stata posticipato alle 14, poi spostata ancora.

