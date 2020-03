Coronavirus, tutte le notizie della notte: solo 11 nuovi contagi e 13 morti in Cina. Livelli minimi anche in Corea del Sud

La minaccia dell’epidemia in Cina è ormai ai minimi dallo scorso gennaio, così come in Corea del Sud. I nuovi contagi colpiscono ora tutto il continente americano

Cina

I nuovi contagi di coronavirus in Cina sono stati solo 11 e 13 le vittime registrate nell’ultimo giorno, tutte nella provincia dell’Hubei. Sono stati poi rilevati 17 nuovi casi sospetti, secondo quanto riporta l’ultimo bollettino della Commissione sanitaria nazionale. Dagli ospedali sono state dimesse 1430 persone, con un calo di 410 pazienti che si trovavano in condizioni critiche, per un totale di 3610. Le infezioni complessive in Cina sono state finora 80824, di cui 12094 sono ancora sotto trattamento medico, 65541 sono stati i pazienti guariti e 3189 i morti. La percentuale di guarigione è salita all’81%.

Corea del Sud

Sono stati 107 i nuovi casi in Corea del Sud, ancora una volta ai minimi da oltre due settimane. Secondo il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), il totale dei contagi sale a 8.086. Il dato di ieri 13 marzo, che segue i 110 casi di giovedì, sottolinea i segnali positivi dall’adozione delle misure di contenimento dell’infezione, anche se a Seul permangono alcune criticità. I decessi si sono portati a quota 72, cinque in più rispetto all’ultimo bollettino.

Argentina

A Buenos Aires e provincia sono stati individuati tre nuovi casi di coronavirus, portando il totale di contagi in Argentina a 34. Secondo l’agenzia Telam, degli ultimi tre casi, due sono stati in viaggio in zone a rischio, una persona di 39 anni e un’altra di 64, il terzo, un 21enne, è stato a contatto con persone già contagiate ed è da poco rientrato da un viaggio negli Stati Uniti.

Uruguay

L’Uruguay ha dichiarato un’emergenza sanitaria e una «chiusura parziale delle frontiere» per un periodo indefinito dopo la conferma dei primi quattro casi di contagio da coronavirus. Il presidente uruguaiano Luis Lacalle Pou ha annunciato una «quarantena obbligatoria» per chiunque arrivi da nove Paesi a rischio, «il divieto di sbarco per le navi da crociera» e «la sospensione di tutte le esibizioni pubbliche».

Oms: «Impossibile prevedere picco della pandemia»

«Impossibile», così l’Oms ha definito la possibilità di prevedere quando arriverà il picco della pandemia generata dal coronavirus: «Dobbiamo preparaci per ogni scenario possibile – ha sottolineato Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico del programma per le emergenze dell’Oms, rispondendo a una domanda – e la traiettoria dei contagi dipenderà dalle azioni che intraprenderanno i Paesi. In Asia hanno avuto un approccio aggressivo e hanno svoltato».

Il videomessaggio del Parlamento Ue David Sassoli: «Tutti i Paesi saranno aiutati in campo sanitario»

Louvre: museo chiuso fino a nuovo ordine

Il museo del Louvre ha chiuso alle 18.00 di oggi, venerdì 13 marzo. E rimarrà chiuso fino a nuovo ordine. Lo rende noto il museo stesso con un comunicato ufficiale. Rinviata anche la mostra Da Donatello a Michelangelo – Sculture italiane del Rinascimento prevista per il 6 maggio con la collaborazione del Castello Sforzesco di Milano.

Bolsonaro positivo al primo tampone, poi la smentita del secondo

Prima l’annuncio la conferma del figlio, poi la smentita del padre. Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è negativo al coronavirus. Nella giornata di oggi aveva fatto un primo tampone, ed era risultato positivo, come confermato dal figlio Eduardo a Fox News. La notizia del primo tampone aveva generato parecchia preoccupazione nei media: solo pochi giorni fa Bolsonaro ha incontro Donald Trump. Al momento il presidente degli Stati Uniti non ha ancora fatto un tampone per verificare il suo stato di salute.

– HFA/SABIN atestam negativo para o COVID-19 o Sr. Pres. da República Jair Bolsonaro Gepostet von Jair Messias Bolsonaro am Freitag, 13. März 2020

Stop alla Ligue francese e Bundesliga tedesca

Dopo la serie A in Italia, anche la Bundesliga in Germania ha deciso di fermarsi per l’emergenza coronavirus. Il massimo campionato tedesco e la serie B interromperanno le attività però dal prossimo martedì, fino al 2 aprile. Si giocherà comunque la giornata di campionato prevista nel weekend, ma a porte chiuse.

Sospesi fino a nuovo ordine la Ligue 1 e 2 in Francia. Una decisione presa dai presidenti delle società, dopo il discorso alla nazione di ieri sera del presidente Emmanuel Macron, che ha anche disposto la chiusura delle scuole per due settimane.

Verso lo stop anche la Premier League inglese, almeno fino al 4 aprile. La decisione è stata presa questa mattina in una riunione di emergenza, dopo che diversi club, come Arsenal, Chelsea ed Everton, si erano già messi in quarantena dopo diversi casi di giocatori e tecnici risultati positivi. Tra gli ultimi, il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta e il centrocampista del Chelsea Callum Hudson-Odoi. Anche le tre serie minori del calcio professionistico inglese hanno deciso di fermarsi, con una decisione presa all’unanimità.

