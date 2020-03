Coronavirus, ricoverato il deputato di Fratelli d’Italia Cirielli. In ospedale anche consigliere regionale lombardo

«In questo istante – ha detto il consigliere lombardo – sta vincendo il coronavirus per 4-0. Ma sono qui che sto studiando la sua strategia e vedrete che la partita finirà 4-5 per me»

Si trova nella terapia subintensiva dell’ospedale di Circolo di Varese il consigliere regionale della Lombardia Marco Colombo, ex sindaco leghista di Sesto Calende, dopo essere risultato positivo al coronavirus. «In questo istante – ha scritto Colombo che comunica tramite messaggi – sta vincendo il coronavirus per 4-0. Ma sono qui che sto studiando la sua strategia, appena la capisco inizio la rimonta e vedrete che la partita finirà 4-5 per me. Ne sono sicurissimo».

I primi sintomi sono stati quelli dell’influenza e della tosse, poi il ricovero in ospedale. Il contagio, secondo l’ex sindaco, non sarebbe avvenuto in Consiglio regionale visto che da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria «non sono andato per diversi giorni, tanto che nessuno del mio gruppo di lavoro è stato messo in quarantena essendo passato il periodo di incubazione». Tre dipendenti dell’azienda di famiglia, di cui Colombo è amministratore delegato, invece, sono risultati positivi.

Cirielli in ospedale

Intanto è stato trasferito all’ospedale Cotugno di Napoli, per una lieve dispnea, il deputato salernitano di Fratelli d’Italia e questore della Camera Edmondo Cirielli, anche lui risultato positivo al coronavirus. In giornata sarà sottoposto a una TAC.

