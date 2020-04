Coronavirus, com’è andato il concerto di Lady Gaga? “One World Together at Home” raccoglie quasi 130 milioni di dollari

Di questi soldi, 55,1 milioni andranno a un fondo di solidarietà dell’Oms per la risposta alla crisi, mentre 72,8 milioni serviranno a finanziare organizzazioni no profit

Rolling Stones, Billie Eilish, Taylor Swift, Jennifer Lopez, e tanti altri. Tutti insieme per dire grazie agli operatori sanitari impegnati in prima linea nella lotta al Coronavirus e per raccogliere fondi a favore dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Questa volta, però, gli artisti hanno condiviso un palco virtuale: si sono esibiti ognuno dalla propria casa per un show unico, ideato da Lady Gaga. Ora Global Citizen, che ha organizzato lo spettacolo, ha fatto sapere che “One World Together at Home”, trasmesso nella notte italiana tra sabato e domenica, ha permesso di raccogliere 127,9 milioni di dollari.

Di questi soldi, scrive il Guardian, 55,1 milioni andranno a un fondo di solidarietà dell’Oms per la risposta alla crisi. Il fondo servirà per la distribuzione di test e trattamenti, e per supportare lo sviluppo del vaccino. Mentre 72,8 milioni serviranno a finanziare organizzazioni no profit come banchi alimentari e chi mette a disposizioni alloggi per i malati Covid. Durante la serata, si sono esibiti anche gli italiani Zucchero e Andrea Bocelli. Inoltre hanno preso parola anche alcune dottoresse italiane che hanno raccontato la loro esperienza nella guerra contro la pandemia.

