Sono saliti a 46,9 milioni i casi di Coronavirus registrati nel mondo. Di questi, circa un terzo è stato individuato negli Stati Uniti, in India e in Brasile. L’agenzia federale statunitense per il controllo e la prevenzione delle malattie, dall’inizio del monitoraggio, ha segnalato la presenza di 9,2 milioni di contagi nel Paese. Le autorità sanitarie indiane, invece, hanno rintracciato 8,2 milioni di cittadini positivi, mentre i brasiliani che sono stati infettati ammontano ormai a 5,5 milioni. Secondo i dati della Johns Hopkins University, ad oggi, sono morte 1,2 milioni di persone nel mondo a causa della Covid-19.

COREA DEL NORD

EPA/KCNA | Pyongyang, Corea del Nord

Pyongyang afferma che il Paese «è libero dal Coronavirus»

La Corea del Nord continua a dichiarare che, nel suo territorio, non ci sono casi di positività al Sars-CoV-2. Lo confermerebbe anche un rapporto dell’Oms, secondo cui, in seguito a uno screening su 10.462 cittadini, non sarebbe stato rilevato alcun contagio. La notizia arriva dall’agenzia di stampa Yonhap. All’interno dell’indagine epidemiologica, sono 5.368 le persone a essere rientrate nella categoria dei “sospetti”, di cui otto stranieri.

L’Oms ha segnalato che, nella settimana cha va dal 15 al 22 ottobre, 846 nordcoreani erano stati indicati come possibili positivi al virus: per loro è scattato un periodo di “sorveglianza intensificata”, durante il quale, però, non si è avuta mai la conferma di positività. Pyongyang ha rivendicato, ancora una volta, di essere un Paese «libero dal Coronavirus». Ciononostante, le autorità del Paese hanno adottato misure stringenti per evitare l’insorgenza di focolai: le frontiere nordcoreane sono state chiuse e il periodo di quarantena disposto ai sospetti ha una durata di 30 giorni.

UNGHERIA

EPA/Zoltan Balogh | Aeroporto internazionale Liszt Ferenc, Budapest, Ungheria

Record di vittime: +84 nelle ultime 24 ore

L’Ungheria, come gran parte dell’Europa, sta affrontando una recrudescenza del virus: nell’ultima giornata sono risultate contagiate 3.989 persone, portando il totale dei positivi nel Paese a 86.769. I dati sono stati pubblicati nell’ultimo bollettino del governo ungherese. Nelle ultime 24 ore, sono morte 84 persone, cifra record per il Paese. Il totale dei decessi è salito così a 1.973.

Le persone attualmente positive nel Paese ammontano a 63.940. La città più colpita dall’epidemia risulta essere Budapest: nella capitale si concentrano il 25% degli infetti attivi, il 32% dei morti e il 28% dei guariti. Al momento, nelle strutture ospedaliere ungheresi sono ricoverati 4.767 pazienti affetti da Covid-19. I malati più gravi, che necessitano di ventilazione meccanica, sono 348.

ITALIA

ANSA | Il governatore dell’Alto Adige Arno Kompatscher

L’Alto Adige è in lockdown

Dopo i 437 contagi registrati ieri, 2 novembre, nella provincia di Bolzano, il governatore dell’Alto Adige, Arno Kompatscher, ha deciso di disporre il lockdown nella provincia autonoma: da domani, 4 novembre, fino a domenica 22, saranno chiusi bar, ristoranti, negozi, alberghi, cinema, teatri e centri commerciali. Le persone presenti sui mezzi di trasporto pubblico non potranno superare la soglia del 50% della capienza. Il coprifuoco per gli altoatesini sarà anticipato alle ore 20 e durerà fino alle 5 del mattino, con il divieto di spostarsi dalla propria abitazione salvo comprovate esigenze.

Escluse dal provvedimento di chiusura le attività produttive e le scuole. «Gli esperti avevano previsto una seconda ondata della pandemia fra l’autunno e l’inverno – ha spiegato il presidente altoatesino – ma nessuno si aspettava che arrivasse così presto e potesse evolversi in maniera così rapida. Abbiamo sfruttato questi mesi per attrezzarci al meglio nella sanità e nell’assistenza alla terza età, ma alla luce dei dati degli ultimi giorni dobbiamo intervenire con nuove misure ancora più rigide».

Protesta a Pesaro contro le chiusure

ANSA/ROBERTO DAMIANI | Il ristoratore Umberto Carriera, durante la cena illegale del 26 ottobre nel suo ristorante “La Macelleria”

Un centinaio di persone si sono riunite, la sera del 2 novembre, in piazza del Popolo, a Pesaro, per protestare contro le misure anti-contagio. Al grido di «Libertà» e «Non siamo untori» i cittadini hanno manifestato anche contro il sindaco Matteo Ricci, il quale aveva bollato come una «pagliacciata» la cena di protesta organizzata il 26 ottobre dal ristoratore Umberto Carriera. La manifestazione, conclusasi senza incidenti, è stata organizzata proprio dal titolare de La Macelleria.

Il suo ristorante è stato raggiunto da un provvedimento di chiusura di 15 giorni per aver violato le norme che impongono la chiusura di bar e ristoranti entro le ore 18. Al megafono, Carriera ha dichiarato: «Ci hanno fatto spendere tanti soldi per adeguarci, ora ci fanno chiudere: si devono vergognare. Mi sento controllato peggio di un criminale, mentre c’è tanta gente in giro che spaccia e delinque». Dall’iniziativa di Carriera del 2 novembre hanno preso le distanze gli esercenti iscritti alla Confcommercio: la loro manifestazione si terrà, sempre a Pesaro, il prossimo 7 novembre.

SLOVACCHIA

EPA/JAKUB GAVLAK | Uno dei presidi allestiti per lo screening di tutta la popolazione. Bratislava, Slovacchia

Test di massa su tutta la popolazione

Nel tentativo di rallentare la diffusione del Coronavirus, la Slovacchia ha dato avvio a uno screening esteso che coinvolgerà quasi 5 milioni e mezzo di abitanti, ad eccezione dei bambini con meno di dieci anni. La campagna diagnostica nazionale durerà due giorni. La prima tranche è stata eseguita sabato 31 ottobre: in sole 24 ore, sono stati fatti 2,58 milioni di test antigenici: a comunicarlo, il ministro della Difesa Jaroslav Nad.

I risultati del primo round parlano dell’1% della popolazione testata positiva al Sars-CoV-2, 25.850 persone per l’esattezza. Per loro scatta l’obbligo di quarantena, con la possibilità di isolarsi per 10 giorni nella propria abitazione o di trasferirsi in una delle strutture messe a disposizione dal governo. Dall’inizio della pandemia, in Slovacchia sono stati registrati 61.829 casi positivi e 219 morti.

ARGENTINA

EPA/SERGEI ILNITSKY | Dose di Sputnik V, Mosca, Russia

Acquistate 25 milioni di dosi del vaccino russo

Il presidente dell’Argentina ha annunciato di aver concluso un accordo con la Russia per l’approvvigionamento dei vaccini anti-Coronavirus. Alberto Fernández si è rivolto alla popolazione assicurando che Mosca «è in condizione di darci 10 milioni di ciascuna delle due dosi del vaccino entro la fine di dicembre e all’inizio di gennaio, a quanto mi si dice, potremmo ricevere le altre 15 milioni di dosi». Fernández ha poi aggiunto che la campagna di vaccinazione degli argentini potrebbe iniziare già a dicembre.

La trattativa finalizzata con la Russia prevede, al momento, l’acquisto di 25 milioni di dosi del vaccino Sputnik V. Il presidente argentino è molto ottimista sull’arrivo delle dosi, prevedendo che durante l’inverno possa essere vaccinata la metà della popolazione argentina. Fernández, infine, ha dichiarato: «Anche io mi vaccinerò con lo Sputnik V appena arriverà».

