Il teatro San Carlo di Napoli riparte dalla “Cavalleria rusticana”. Franceschini: «Avanti con le piattaforme online della cultura» – Il video

The show must go on, in qualche modo. E il modo è lo streaming online. Il teatro San Carlo di Napoli riparte, nonostante i numeri ancora allarmanti dell’epidemia da Coronavirus. Sul palco va in scena la Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni e il successo portato a casa con il numero di adesioni all’iniziativa è sorprendente. Oltre 50 mila persone in Italia sono interessate allo spettacolo e quasi 30 mila hanno pagato per poterselo godere dal proprio monitor. L’evento, al costo di 1,09 euro, è disponibile su Facebook – partner dell’iniziativa – da oggi, 4 dicembre, e per i prossimi tre giorni. Protagonisti dell’opera, in forma di concerto, Jonas Kaufmann, nei panni di Turiddu, e Elina Garanca, in quelli di Santuzza.

Franceschini: «Un successo enorme»

A guidare l’orchestra e il coro del teatro San Carlo, il Maestro Juraj Valcuha. Dal 7 dicembre e per una settimana poi sarà possibile guardare lo spettacolo on demand sul sito del teatro San Carlo per 7 giorni, dopo di che sarà trasferito sulla piattaforma della Deutsche Grammophon. Il triofo dell’online, dunque. Soddisfazione è stata espressa dal ministro per i Beni e le attività culturali Dario Franceschini: «Un successo enorme con decine di migliaia di persone collegate in tutto il mondo che ci spinge ad andare avanti sul progetto della piattaforma digitale della cultura». «L’intuizione è giusta. La piattaforma online – ha concluso il ministro – è un progetto a cui stiamo lavorando per poter offrire la cultura italiana a tutti e in tutti i paesi del mondo».

Leggi anche: