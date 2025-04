Il tribunale fa felice Mbappé: sequestrati 55 milioni dalle casse del Psg. L’accusa del giocatore: «Non mi ha pagato lo stipendio»

L'attaccante francese reclama il denaro, che il Psg ha smesso di versargli quando ha saputo che Mbappé non voleva rinnovare il contratto mettendo fine a un sodalizio durato sette anni

Tra Kylian Mbappé e il Psg ballano 55,4 milioni di euro. E il campione del mondo non ha intenzione di rinunciare agli stipendi arretrati che il Paris Saint Germain deve restituirgli, secondo l’accusa che il calciatore francese, oggi al Real Madrid, muove alla sua ex squadra. La società parigina, infatti, avrebbe smesso di versare lo stipendio al calciatore quando ha saputo che il classe 1998 non aveva intenzione di rinnovare il contratto, che ha poi effettivamente lasciato scadere trasferendosi nella capitale spagnola. Oggi, Mbappé ha messo a segno un gol un in tribunale: la corte civile dove si sta svolgendo il processo, ha autorizzato il sequestro dei 55 milioni dai conti del Psg. La giustizia sportiva ha più volte ordinato al club di pagare lo stipendio e i bonus che Mbappé reclama, ma le decisioni sono sempre state bloccate dai ripetuti ricordi della società, riporta la Gazzetta dello Sport.

Il Psg: «Giudicherà il tribunale del lavoro»

Il contenzioso va avanti da mesi. Ma il Psg non pare volersi smuovere dalle proprie posizioni. Quanto affermato dai legali di Mbappé viene definito una «versione lunatica che appartiene a un mondo parallelo». La società parigina ha affermato che l’unico tribunale che può giudicare la vicenda «è quello del lavoro (…), ma fondamentalmente si tratta di una questione di buona fede, onestà e lealtà, nonché di rispetto dei valori e dell’istituzione Psg e dei suoi tifosi. Tutte le procedure legali non fanno che ritardare la soluzione in tribunale del lavoro, dove il Psg è pronto a esporre l’insieme dei fatti, delle prove e testimonianze che provano l’esistenza di un accordo». Accordo che il club si dice pronto a intavolare.

Foto copertina: ANSA / ALESSANDRO DI MARCO | Kylian Mbappè al Psg durante la fase a gironi della partita di calcio di Uefa Champions League, 2 novembre 2022