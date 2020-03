Coronavirus, tutte le notizie della notte: 143 nuovi casi in Cina (16 positivi di ritorno da altri Paesi). Il Giappone cancella le commemorazioni di Fukushima

Negli Stati Uniti gli infermieri denunciano una scarsa preparazione in molti ospedali per fronteggiare l’emergenza

Cina

In Cina le persone morte per il coronavirus superano i 3mila, nelle ultime ore ci sono stati 30 nuovi decessi e 143 nuove infezioni, di cui 16 sono risultati positivi di ritorno da altri Paesi.

Corea del Sud

Aumentano i casi di coronavirus in Corea del Sud, dove sono stati registrati 196 nuovi contagi. Il totale delle persone risultate positive è salito a 6.284. I morti sono 42.

Giappone

Il governo giapponese ha deciso di cancellare la commemorazione per l’anniversario dell’incidente nucleare di Fukushima. La cerimonia era prevista per il prossimo 11 marzo, data che coincide con il nono anniversario del disastro.

Usa

Negli Stati Uniti, dove i contagi hanno superato i 200 e i morti sono saliti a 11, il più grande sindacato degli infermieri ha denunciato una carenza di preparazione ed equipaggiamento in molti ospedali e cliniche del Paese per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Donald Trump però ha cercato di rassicurare gli americani. «Tutti devono state calmi. Tutto funzionerà bene, speriamo che non duri troppo a lungo», ha detto il presidente Usa in un dibattito sulla Fox.

Germania

Potrebbe esserci un’importante novità per ricostruire la dinamica del contagio in Europa, Italia inclusa. Il primo caso potrebbe essere arrivato dalla Germania. Secondo una mappa genetica pubblicata sul sito Nextstrain, il focolaio tedesco potrebbe avere alimentato silenziosamente la catena di contagi, al punto da essere collegato a molti casi in Europa e in Italia.

Il parere degli esperti

Leggi anche: