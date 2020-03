Coronavirus, ultime notizie: la Protezione civile conferma 148 morti e 3.296 malati. Prima vittima a Roma

L’ultima contagiata in Toscana è una bimba di 45 giorni

Tra i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime ore in Toscana, c’è anche una bimba di un mese e mezzo. Questo quanto appreso in serata. Stando alle informazioni circolanti presenterebbe sintomi influenzali e tosse. Già nel corso della giornata era stato registrato tra i nuovi casi quello di un neonato di tre mesi di Chiusi. Altri due bambini di 10 e 11 anni sono risultati positivi nei giorni scorsi in Toscana. La piccola sarà ricoverata al Meyer di Firenze: è in corso il suo trasferimento da Massa al pediatrico fiorentino dove è stato predisposto per lei un percorso protetto.

Insegnante positiva, quarantena per 112 alunni ad Arezzo

Ad Arezzo 112 alunni sono stati messi in isolamento domiciliare dopo che un’insegnante della scuola che frequentano è risultata positiva al virus. A confermarlo, il sindaco della città toscana Alessandro Ghinelli. Nella provincia di Arezzo sono fino a oggi quattro i casi positivi al coronavirus: oltre all’insegnante, un 43enne di Castelfranco Piandiscò, come la donna in isolamento domiciliare, un 64enne di Poppi ora in terapia intensiva e la sua compagna ricoverata anche lei.

Gualtieri all’Ue: «Usare flessibilità e varare stimolo di bilancio»

Di fronte all’ampliarsi dei contagi da coronavirus, «crediamo che l’Unione europea debba rispondere a questa emergenza usando la flessibilità del patto di stabilità e crescita e preparando uno stimolo di bilancio coordinato». A sostenerlo è il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in una lettera indirizzata al vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis e al Commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni.

Nello stesso messaggio Gualtieri ha sottolineato come sia di fatto rischioso alzare le tasse per misurare l’emergenza. «Siamo convinti che alzare il carico fiscale per coprire i costi del pacchetto d’emergenza in questa fase aggraverebbe i rischi per l’economia italiana, e danneggerebbe il clima di fiducia in un momento molto delicato». Il ministro ha dunque chiesto flessibilità sugli obiettivi di bilancio di fronte alla necessità di finanziare il pacchetto da 6,3 miliardi di euro per l’emergenza coronavirus.

In Liguria 469 persone in sorveglianza attiva

Nella Regione Liguria, sono oltre 469 le persone in sorveglianza attiva per il possibile contagio da coronavirus: 42 a Imperia, 230 a Savona, 83 a Genova, 42 nel Tigullio e 72 a La Spezia. A darne notizia, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel consueto punto della serata sull’epidemia di coronavirus. «In questo momento siamo abbastanza tranquilli – ha dichiarato il governatore -, abbiamo a disposizione un centinaio di posti letto nei reparti di Malattie infettive, 65 posti disponibili in terapia intensiva e stiamo comprando un ulteriore numero di ‘caschetti’ per la terapia intensiva, le nostre strutture sanitarie al momento sono lontane dallo stress test».

Tutti i teatri di Roma chiusi fino al 3 aprile

A partire da questa sera, tutti i teatri di Roma sospendono tutte le attività di spettacolo fino al prossimo 3 aprile, come da decreto della presidenza del Consiglio. Lo annunciano in una nota diffusa dall’Anec del Lazio tutti gli esercizi privati della capitale, sottolineando il disastro economico e umano della decisione che sono stati costretti a prendere. «Ciò comporta un danno rilevante per il settore teatrale romano: teatri, artisti, produzioni, fornitori di servizi collegati e soprattutto i lavoratori dello spettacolo tutti, nonché le aziende coinvolte direttamente e indirettamente nelle attività di produzione ed esercizio teatrale», scrive l’Anec.

Sette vittime in un giorno in provincia di Pavia

Avevano tutte oltre 75 anni ed erano affette da patologie pregresse le sette vittime registrate oggi in provincia di Pavia connesse al coronavirus. I decessi sono avvenuti nelle ultime ore tra gli ospedali di Pavia, Stradella e Voghera. Per alcuni di loro, la positività al virus è stata accertata dopo il decesso. In totale, nel Pavese, sono morte otto persone malate di Covid-19. Al momento, i casi di contagio accertati nella provincia di Pavia sono 151.

Due nuovi casi di contagio in Salento

Sono un medico di Copertino di 57 anni e la moglie del paziente 58enne di Aradeo risultato positivo nei giorni scorsi i due nuovi tamponi positivi confermati in Salento. Sale così a tre il numero dei contagiati in questa area pugliese. La notizia è confermata dal direttore del dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro. Il medico risultato positivo al virus è un anestesista in servizio nell’ospedale locale. A quanto si apprende, l’uomo da qualche giorno era a casa in malattia, con febbre e tosse. Sarebbe stato lui stesso a richiedere il tampone per verificare il contagio. La moglie del 58enne di Aradeo si trova invece in quarantena fiduciaria.

Prima vittima a Roma

È una donna di 87 anni la prima vittima deceduta a Roma risultata positiva al coronavirus. La paziente era ricoverata al San Giovanni dal 17 gennaio e ha avuto “una severa endocardite in quanto portatrice di protesi valvolare seguita da una problematica respiratoria”, ha chiarito l’ospedale nel quale era ricoverata. «Stante il complesso quadro clinico – hanno aggiunto i medici – è possibile affermare che la donna sia deceduta con il Covid-19 e non a causa dello stesso».

Mattarella: «Supereremo questo momento»

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si raccomanda in un video postato sull’account Twitter del Quirinale di seguire «i comportamenti quotidiani suggeriti dal governo» con il decreto del presidente del Consiglio di ieri. «Anche se possono modificare le nostre abitudini».

I dati della protezione civile: 3.296 contagi e 148 morti

Il commissario Angelo Borrelli fotografa la situazione dell’epidemia in Italia con la quotidiana conferenza stampa di aggiornamento dei dati nazionali. Ad oggi le persone attualmente malate per coronavirus in tutto il paese sono 3.296: 590 in più rispetto a ieri. Le vittime salgono a 148 i morti, 41 in più. 414 sono le persone guarite. I ricoverati con sintomi sono 1790 persone, in isolamento 1155. Contando anche le vittime e i pazienti guariti, i contagi totali sono stati 3.858 e i tamponi totali analizzati 32.362, di cui oltre 27mila in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Lombardia: 1.777 contagi e 98 vittime

Emilia Romagna: 658 contagi e 30 vittime

Veneto: 380 contagi e 10 vittime

Piemonte: 106 contagi

Marche: 120 contagi e 4 vittime

Campania: 45 contagi

Liguria: 21 contagi e 3 vittime

Toscana: 60 contagi

Lazio: 41 contagi

Friuli Venezia Giulia: 21 contagi

Sicilia: 16 contagi

Puglia: 12 contagi e 1 vittima

Abruzzo: 8 contagi

Trentino Alto-Adige: 8 contagi

Molise: 7 contagi

Umbria: 9 contagi

Calabria: 2 contagi

Sardegna: 2 contagi

Valle d’Aosta: 2 contagi

Basilicata: 1 contagi

Anche il Vaticano pensa a misure per evitare contagi

Il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni ha spiegato che anche il più piccolo Stato del mondo sta pensando a nuove misure per evitare i contagi da coronavirus: «Relativamente all’attività del Santo Padre, della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano dei prossimi giorni, sono allo studio misure volte ad evitare la diffusione del covid-19, da implementare in coordinamento con quelle adottate dalle autorità italiane».

La Serie A ha deciso gli orari per i recuperi della 25° giornata

La Lega di Serie A ha pubblicato nuovi dettagli del calendario secondo cui verranno giocate le partite della 25° giornata di campionato. Inter-Sampdoria verrà riprogrammata alla prima data utile:

Mercoledì 18 marzo 2020 ore 18.30 – Atalanta-Sassuolo (Sky)

– Atalanta-Sassuolo (Sky) Mercoledì 18 marzo 2020 ore 18.30 – Verona-Cagliari (Dazn)

– Verona-Cagliari (Dazn) Mercoledì 18 marzo 2020 ore 18.30 – Torino-Parma (Sky)

In Lombardia ferme le attività degli ambulatori medici. Stop a interventi anche in Piemonte, Campania e Toscana

La regione Lombardia ha deciso lo stop delle attività ambulatorie non urgenti. Questa misura, come spiegato dall’assessore al Welfare Giulio Gallera, è stata resa necessaria per recuperare personale da utilizzare nei reparti di terapia intensiva e pneumologia. Oltre a questo sono stati fermati anche il 70% degli interventi chirurgici programmati: «Stiamo sospendendo tutta l’attività ambulatoriale nelle strutture pubbliche e private tranne quella urgente e non differibile». Oltre alla Lombardia, per l’epidemia di coronavirus si sono fermati anche gli interventi chirurgici non urgenti in Piemonte, Toscana e Lombardia.

Aumentano i contagi in Lombardia

«Il numero dei contagiati continua a crescere, sono 2251 di cui 1169 ricoverati, di cui 244 in terapia intensiva, 364 in isolamento domiciliare, e si riducono rispetto ad ieri. Crescono anche i dimessi sono 376 in un solo giorno,126 in più di ieri. I morti sono 98». È il bilancio fornito dall’assessore regionale Giulio Gallera nella conferenza stampa a Palazzo Lombardia. «I posti di terapia intensiva dedicati al coronavirus sono diventati 321», dice.

Il ministro Gualtieri: «7,5 miliardi per esigenze immediate»

ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI | Il ministro dell’Economia e Finanze, Roberto Gualtieri.

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha spiegato come verranno recuperati nuovi fondi per permettere alle aziende e alle famiglie di affrontare l’emergenza coronavirus: 7,5 miliardi che nel prossimo decreto verranno messi sul campo per «fare fronte alle esigenze immediate». Sono previste anche misure per sostenere redditi, occupazione e ammortizzatori sociali. Gualtieri ha spiegato che «Nessuno deve perdere il lavoro per il coronavirus».

Referendum rinviato: la decisione del Consiglio dei ministri

Confermato il rinvio del referendum per il taglio dei parlamentari. La consultazione, che dovrebbe decidere per la riduzione di un terzo del numero dei seggi fra Camera e Senato era prevista per il 29 marzo. La notizia è stata data dal primo ministro Giuseppe Conte dopo la riunione del Consiglio dei ministri. Non è ancora stata fissata una nuova data per il referendum.

Conte: «Nel nuovo decreto prese in considerazione proposte dell’opposizione»

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha iniziato la conferenza stampa dopo la riunione del consiglio dei ministri spiegando che sul tavolo sono arrivate anche le proposte avanzate dell’opposizione per affrontare l’epidemia: «Siamo consapevoli della responsabilità che incombe su di noi. Io mi sono premurato di distribuire tra tutti i ministri presenti anche le proposte provenienti dalle forze di opposizione. Ogni ministro ha già avuto le proposte di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. Questo non significa che c’è una indistinzione di ruoli. Il governo è consapevole ma chiediamo l’unità del Paese».

L’infografica del ministero della Salute: tutte le regole da seguire per difendersi dal coronavirus

Il ministero della Salute ha diffuso un’infografica che riassume i comportamenti da seguire per evitare di essere contagiati dal coronavirus, dall’evitare i luoghi affollati, passando per evitare i contatti ravvicinati e le strette di mano. Il ministero ricorda anche che in caso di sintomi la cosa migliore da fare è chiamare i numeri regionali, la guardia medica o il medico di famiglia.

Gli attacchi informatici e le finte mail dell’Oms

Dopo le truffe dei finti volontari della Croce Rossa legate al coronavirus, cominciano a registrarsi anche le prime truffe informatiche che puntano sulla paura di questa epidemia. La polizia postale infatti ha diramato una guida per non essere infettati dai virus elettronici: girano mail false, che si spacciano anche per comunicazioni ufficiali dell’Oms. In allegato a queste ci sono documenti che si presentano come istruzioni per evitare il contagio da coronavirus ma che in realtà sono malware.

Tornati a casa i 7 italiani bloccati in India

Dei 23 turisti italiani bloccati in India, 7 sono risultati negativi al coronavirus e così sono stati rimandati subito a casa. Lo ha spiegato all’agenzia di stampa Ansa Stefano Taravella, uno dei 14 italiani che invece rimangono bloccati perché positivi al coronavirus: «Questo virus va alla cieca perché ha separato le coppie. Mia moglie, per esempio, è negativa ed è rientrata. Siamo tutti over 60». Tavarella ha aggiunto: «Stiamo bene ma lanciamo un appello al Governo italiano affinché individui una soluzione che ci riporti a casa il prima possibile».

Il Consiglio superiore di sanità: «Lo stop alle lezioni potrebbe proseguire»

ANSA | Il direttore dell’Istituto superiore di Sanita Franco Locatelli

Il governo è al lavoro sul prossimo decreto per l’emergenza coronavirus. Nelle scuole si pensa all’e-learning. Con le lezioni sospese, la didattica deve comunque proseguire, come aveva spiegato la ministra per l’Istruzione Luca Azzolina: «Le lezioni online sono una grande opportunità di innovazione». Il problema, anche per le famiglie, resta però la chiusura delle scuola. Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità ha spiegato al Corriere della Sera che potrebbe durare oltre il 15 marzo: «Quanto è stato deciso dal consiglio dei ministri, comunque, non è distante dalle indicazioni che avevamo dato per limitare il contagio. Potrebbe esserci una proroga sullo stop alle lezioni».

Fontana: «Non siamo ancora al collasso per le terapie intensive»

Ansa | Il governatore della Lombardia Attilio Fontana

Il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana ai microfoni di Italia7Gold ha spiegato che per adesso il sistema sanitario lombardo sta reggendo l’urto dell’epidemia di coronavirus: «Il sistema sanitario lombardo ha dimostrato di funzionare davvero molto bene. Devo dire ancora una volta grazie a tutti coloro che stanno lavorando per risolvere questo problema, ho parlato con medici che non escono da ospedali da settimane. Stiamo prendendo altri provvedimenti per un’organizzazione diversa e per concentrare i malati in ospedali dedicati a questo virus».

Roma, porte chiuse per il consiglio comunale. Annullata la maratona del 29 marzo

Le prossime sedute dell’Assemblea Capitolina si dovranno svolgere a porte chiuse, senza la possibilità per il pubblico di assistere dall’aula Giulio Cesare. A deciderlo è stata la conferenza dei capigruppo che si è tenuta oggi, 5 marzo, alla presenza dalla sindaca Virginia Raggi. Intanto a Roma è stata rinviata la mezza maratona prevista per il 29 marzo, come la partita di rugby Italia-Inghilterra prevista per il torneo Sei Nazioni che si sarebbe dovuta giocare il 15 marzo allo Stadio Olimpico.

Di Maio sulla cartina della CNN: Siamo la nazione che sta gestendo con più rigore l’emergenza

EPA/GEORGI LICOVSKI | Luigi Di Maio durante una conferenza stampa a Skopje (Macedonia del Nord).

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha commentato con un post su Facebook la cartina pubblicata dalla Cnn in cui dall’Italia partono frecce colorate di rosso che raggiungono diversi Paesi del mondo: «Crediamo che prendere misure restrittive per proteggere la salute dei nostri cittadini sia sacrosanto. Crediamo anche che la caccia agli untori sia una cosa da lasciare al Medioevo».

La mappa dove l’Italia infetta il mondo

CNN | La mappa del contagio da Coronavirus trasmessa dal canale all news americano

Una cartina geografica con l’Italia al centro. E poi diverse frecce che partono dalla penisola per arrivare negli Stati Uniti, in Brasile, in Russia, in India e in Islanda. È la mappa trasmessa dalla Cnn nel corso di un servizio sul coronavirus che in Italia ha scatenato critiche in diversi ambiti, dai giornali alla politica. Ma è davvero un attacco da parte dei media stranieri? Forse no, visto che l’Italia rimane il primo Paese in Europa e il quarto al mondo per contagi.

Un «virus padano»? Ipotesi poco plausibile

Le affermazioni del presidente dell’Ordine dei Biologi Vincenzo D’Anna riportate da Dagospia hanno destato una certa curiosità in rete: «Sembra che tale virus sia domestico e non abbia cioè alcunché da spartire con quello cinese proveniente dai pipistrelli. Un virus padano, per dirla tutta, esistente negli animali allevati nelle terre ultra concimate con fanghi industriali del Nord!!». Su Open abbiamo provato a capire perché questa ipotesi non avrebbe molte fondamenta, grazie anche a Enrico Bucci, professore alla Temple University di Philadelphia.

Vo’ Euguaneo, nuovo tampone per tutta la cittadinanza

ANSA/FILIPPO VENEZIA | Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia

Un modello unico al mondo. Luca Zaia ha annunciato che tutti gli abitanti di Vo’ Euganeo verranno sottoposti di nuovo a un tampone: dieci giorni dopo il primo test fatto sempre a tutti gli abitanti. Lo scopo è quello di raccogliere nuovi dati per riuscire a sviluppare un nuovo modello matematico per capire come si diffonde il coronavirus.

Annullate le celebrazioni per la festa della donna

L’ufficio stampa del Quirinale ha spiegato che le cerimonia per la Festa della Donna organizzate dalla Presidenza del consiglio sono state annullate. Annullato anche il concerto alla Cappella Paolina del 15 marzo.

Sul tavolo del Consiglio dei ministri anche la data referendum

L’agenzia stampa Ansa riporta che, secondo fonti della maggioranza, anche la data del referendum per il taglio dei parlamentari potrebbe essere in dubbio. Al momento non è stata presa nessuna decisione a riguardo dal Consiglio dei ministri ma la diffusione del coronavirus rischia di spostare in avanti la data del voto. È attesa una decisione entro giovedì prossimo.

Bollettino Spallanzani: «Tutti i casi positivi hanno un collegamento con il Nord»

Il bollettino dell’ospedale Spallanzani di Roma fotografa una situazione in via di miglioramento per la struttura romana: «Si sta provvedendo a dimettere 5 pazienti, tra coloro negativi ai test o che non richiedono più ospedalizzazione». I pazienti ricoverati ora sono 59, di cui 25 positivi al virus. I medici dello Spallanzani hanno spiegato anche che l’origine dei contagi in cura è chiara: «Tutti i casi, al momento, presentano un link epidemiologico con le aree del Nord del Paese o con un caso confermato».

21 contagi in più in Veneto

In Veneto sono saliti a 407 (+21) i casi di coronavirus: i ricoverati sono 116 (con +15 casi), dei quali 25 in terapia intensiva. Stando alle notizie diffuse dalla Regione Veneto, 96 sono i positivi a Treviso, 90 a Vo’, 69 a Padova, 66 a Venezia, 27 a Verona, 19 a Vicenza, 14 a Limena, 8 a Mirano, 4 a Belluno e Rovigo. 2 casi, invece, sono collegati alla Lombardia (anche se si tratta di residenti in Veneto) e per 8 è ancora in corso l’assegnazione epidemiologica.

Nuovo contagio al Tribunale di Milano

A Milano è risultato positivo al coronavirus un altro magistrato, in servizio alla procura generale, dopo i due casi dei giudici contagiati nei giorni scorsi. Sono in corso altre verifiche su un caso sospetto in Corte d’Appello, al momento non confermato. Negli uffici della procura generale sono in corso le operazioni d’urgenza per la sanificazione.

Tre nuovi contagi in Molise

Altre tre persone sono risultate positive a Termoli, in provincia di Campobasso. Tra questi casi ci sono due operatori sanitari, che facevano parte dello staff del medico in servizio all’ospedale San Timoteo di Termoli, risultato positivo da ieri, con il quale hanno fatto una vacanza in Trentino. Per loro è stato disposto l’isolamento domiciliare, in attesa del test di conferma che è stato inviato, come da protocollo, all’Istituto superiore di Sanità (Iss). Le condizioni del medico ricoverato ieri all’ospedale Cardarelli di Campobasso sono stabili, non è in terapia intensiva.

Quarto morto nel Bresciano

A Orzinuovi, in provincia di Brescia, si registra un nuovo decesso legato al coronavirus. La vittima è un uomo di 69 anni, la quarta nel comune bresciano, finora il più colpito nella provincia, dove si erano registrati altri tre decessi negli ultimi due giorni. L’anziano frequentava un bar del paese, così come le altre persone decedute. Prima del contagio, le condizioni di salute dell’uomo sarebbero state buone.

Sondaggio Emg, gli italiani temono di impoverirsi

La maggioranza degli italiani teme effetti pesanti sulle proprie tasche come conseguenza dell’emergenza coronavirus. Secondo l’ultimo sondaggio Emg per Agorà, gli intervistati chiedono alla politica maggiore unità. Nella classifica sulla fiducia dei leader politici, in testa è balzata Giorgia Meloni, che ha scavalcato il premier Giuseppe Conte e il leader della Lega Matteo Salvini.

Un medico positivo in Sicilia

Un medico catanese che lavora all’ospedale Umberto I di Enna è risultato positivo al coronavis. L’uomo è in quarantena in casa. Per precauzione, sono stati eseguiti i tamponi su tutto il personale dell’ospedale che è entrato in contatto con il medico. Il contagio sarebbe avvenuto dopo alcuni contatti dell’uomo con persone provenienti da Bergamo.

Via libera alle messe fuori le zone rosse

La Cei ha fatto sapere che nelle «aree non a rischio», sempre nel pieno rispetto delle nuove indicazioni fornite dal governo italiano per fronteggiare l’emergenza coronavirus, c’è la possibilità di «celebrare la Santa Messa così come di promuovere appuntamenti di preghiera che caratterizzano il tempo della Quaresima». «Abbiamo pensato, per non far mancare la benedizione alle famiglie, di preparare delle piccole boccettine con l’acqua benedetta, che possono essere ritirate in chiesa a titolo gratuito». Questa l’iniziativa di mons. Vincenzo Mamertino, vicario parrocchiale di San Giovanni Battista, a Cesano di Roma, nella diocesi di Porto Santa Rufina.

In una lettera ai fedeli ha spiegato di aver preso questa decisione a seguito delle misure precauzionali del governo per contenere l’epidemia che, dunque, non consentono di effettuare la tradizionale benedizione delle case nel periodo della Quaresima. «Noi sacerdoti non abbiamo paura di prendere il virus – ha concluso il sacerdote – ma siamo profondamente preoccupati di diventare veicolo di contagio per molti, fermo restando che siamo sempre disponibili per le varie esigenze della comunità e non ci siamo mai sottratti alla nostra missione».

Due possibili casi in Valle d’Aosta

In Valle d’Aosta ci sarebbero due possibili casi di contagio da coronavirus. Le persone risultate positive appartengono allo stesso nucleo familiare e avrebbero manifestato sintomatologie lievi. Uno di loro era stato nelle zone ritenute a rischio contagio. I due pazienti, così come i loro parenti e chi è stato a stretto contatto con loro, sono stati sottoposti a misure di isolamento preventivo.

Scuole chiuse, possibili aiuti per i genitori

La ministra per la Famiglia, Elena Bonetti, sta considerando la possibilità di varare misure di sostegno per le famiglie durante l’emergenza coronavirus. «Sto pensando a possibilità di sostegno per i costi delle baby sitter, con i voucher», ha detto in un’intervento alla trasmissione “Circo Massimo“ di Radio Capital. «Si tratta di proposte per le quali ci sono in corso valutazioni economiche. Dare così la possibilità di evitare troppe occasioni di contagio tra i bambini e i nonni, con congedi straordinari per i genitori».

E la Toscana è corsa subito ai ripari prevedendo un rimborso per le spese sostenute dal personale sanitario al lavoro, in prima linea per fronteggiare il coronavirus e quindi costretto a coprire con baby sitter l’orario scolastico dei propri figli. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Enrico Rossi su Facebook.

Sala: «Milano laboratorio d’Italia. L’Italia in due mesi può venirne fuori»

ANSA / MATTEO BAZZI | Il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Beppe Sala, sindaco di Milano, si è detto ottimista su un rapido ritorno alla normalità in Italia dopo l’emergenza coronavirus. In due interviste al Corriere della Sera e a la Repubblica, Sala ha dichiarato che «Milano è il laboratorio migliore per capire come venirne fuori».

« Ho parlato con degli imprenditori in Cina che lavorano fuori dalla zona rossa. Mi spiegavano che il ritorno alla normalità per il loro business è cosa di questi giorni, ossia dopo un paio di mesi», ha detto. «Potrebbe essere così anche per noi». Ma la politica, ha detto, deve fare di tutto per «lavorare sugli umori e la speranza del popolo, altrimenti l’Italia rischia la bancarotta». Per quanto riguarda Milano, Sala è più realistico sulle tempistiche. «Per tornare a correre ci vorrà un annetto – ha detto – ma stiamo già pensando al rilancio della città».

Via libera a palestre e piscine

Mentre la Lega calcio si prepara a far disputare tutte le partite del prossimo weekend a porte chiuse, dopo il via libera contenuto nell’ultimo decreto del governo sull’emergenza coronavirus, arrivano buone notizie anche per gli sportivi amatoriali. Possono riaprire da oggi, 5 marzo, palestre e piscine, oltre che i centri sportivi dove l’attività si svolge all’aperto fuori dalle zone rosse. Le attività sportive possono riprendere a condizione però che venga rispettata la distanza di un metro tra ogni persona. Per lo sport agonistico, le società sportive devono garantire con proprio personale medico i controlli idonei per evitare la diffusione del coronavirus.

Il focolaio Italia sulla stampa estera

È la chiusura delle scuole in Italia fino al 15 marzo la notizia che rimbalza su home page e prime pagine della stampa estera. Il quotidiano francese Le Monde definisce quella del Governo una «misura drastica», mentre il Guardian spiega come il provvedimento italiano arrivi in quella che appare come la peggiore epidemia d’Europa. Ma a far discutere è una mappa mostrata dalla Cnn, che racconta i contagi partiti dall’Italia e diffusi in tutto il mondo. Una rappresentazione contestata dal quotidiano La Verità.

Conte: «L’obiettivo primario è quello di contenere il contagio»

«Non è la prima volta che il nostro Paese si trova ad affrontare emergenze nazionali. Ma siamo un Paese forte, un Paese che non si arrende, è nel nostro DNA. Stiamo affrontando la sfida del coronavirus. È una sfida che non ha colore politico, e deve chiamare a raccolta l’intera nazione». A dichiararlo in un video pubblicato su Facebook è il presidente del consiglio Giuseppe Conte. «È una sfida che va vinta con l’impegno di tutti – prosegue Conte, richiamando «l’Italia tutta a fare la propria parte».

«Nonostante gli sforzi non è possibile rafforzare le strutture in breve tempo, quindi il primo obiettivo è il contenimento del contagio – prosegue Conte – Finché i numeri (di contagiati, ndr) sono bassi, il Servizio Sanitario Nazionale può assisterli efficacemente, ma in caso di crescita esponenziale non solo l’Italia ma nessun Paese al mondo potrebbe affrontare».

Il premier ha dichiarato inoltre che per fronteggiare l’emergenza coronavirus, il governo «per alcuni investimenti» adotterà «il modello del ponte Morandi. Ricordate Genova? Quel modello ci insegna che quando il nostro Paese viene colpito sa rialzarsi, sa fare squadra, sa tornare più forte di prima. Il modello Genova deve diventare il modello Italia». «Usciremo insieme da questa emergenza. Quando sarà terminata volgeremo lo sguardo indietro e saremo orgogliosi», ha chiosato infine Conte.

Il fronte di Bergamo che teme la zona rossa

Il rischio che la zona rossa possa essere allargata anche al territorio bergamasco cresce, soprattutto dopo le dichiarazioni del presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, che ha detto di valutare l’estensione per l’aumento dei casi. Una minaccia temuta soprattutto da chi a Bergamo ha un’attività commerciale, come hanno raccontato a Open i gestori del bar davanti alla facoltà di Giurisprudenza. Ancora questa mattina a Buongiorno Regione su Raitre, l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera ha ribadito: «Gli esperti dell’istituto Superiore di Sanità hanno fatto una richiesta in base ai dati epidemiologici. Noi abbiamo dato il nostro assenso ma ora il governo deve fare le sue valutazioni».

Intanto è in condizioni buone e stabili il neonato di poche settimane ricoverato al Papa Giovanni XXIII dopo essere risultato positivo al coronavirus. Il piccolo «respira autonomamente», dicono dall’Asst bergamasca, e rimane in isolamento nel reparto neonatale dell’ospedale orobico.

Cinque nuovi contagiati in Puglia, 14 positivi in tutto

Salgono a 14 i casi accertati di positività al coronavirus in Puglia, compreso il 75enne morto nel Foggiano. A confermarlo, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. I 5 nuovi pazienti risiedono tutti nella provincia di Foggia, e quattro hanno avuto contatti stretti con la 75enne morto a San Marco il Lamis. Il quinto è invece un professore di San Nicandro Garganico ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di San Giovanni Rotondo. Intanto, il pronto soccorso dello stesso ospedale è stato chiuso per consentire la sanificazione e riaperto. Dei 14 pazienti complessivi, cinque sono ricoverati. Altri 4 test sono in corso presso il laboratorio regionale di riferimento del Policlinico di Bari.

Il comitato scientifico contro il no del governo alle scuole chiuse

Secondo il comitato tecnico scientifico voluto dal governo Conte «mancano le evidenze scientifiche sull’efficacia della chiusura delle scuole ai fini di un contenimento dei contagi da coronavirus». Gli esperti sanitari del comitato hanno tutti espresso perplessità sull’efficacia scientifica di questa decisione di sospendere l’attività didattica fino al 15 marzo. Un parere che ovviamente non è vincolante per l’esecutivo.

«Si tratta di un virus nuovo, per questo il governo ha deciso di agire adottando il principio della massima precauzione», chiariscono fonti di palazzo Chigi commentando la posizione del comitato scientifico. «È evidente che ora non ci siano evidenze scientifiche ma la politica deve puntare a qualsiasi iniziativa che contribuisca a rallentare la diffusione del virus».

🔴 #Coronavirus, il Governo annuncia la sospensione dell’attività didattica nelle scuole e le università di tutta Italia da domani fino al 15 marzo, in via precauzionale.

Leggi la news ➡️ https://t.co/kH81P7zyMy

Forti restrizioni per teatri e cinema

Nel decreto della presidenza del Consiglio su cui ha apposto la firma in tarda serata il premier Conte sono anche contenute forti restrizioni per i luoghi di socialità e svago come teatri e cinema. Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

ANSA/GIUSEPPE LAMI | La libreria Feltrinelli nella Galleria Alberto Sordi, Roma 4 Marzo 2020.

Figc: «A porte chiuse tutte le gare di serie A»

Ora è ufficiale. La Federcalcio ha confermato che tutte le gare di Serie A si svolgeranno a porte chiuse, fino a nuova indicazione. «Tenuto conto delle disposizioni emanate e ricevute dal governo – si legge in una nota della federazione – per fronteggiare l’emergenza coronavirus e salvaguardare la salute pubblica, al fine di evitare l’interruzione della competizione sportiva, nonché di assicurarne lo svolgimento e consentirne la conclusione, la Figc ha disposto con apposito provvedimento, fino a nuova determinazione, che si giochino a porte chiuse tutte le gare organizzate dalla Lega Serie A».

ANSA/ALESSANDRO DI MARCO | Una veduta esterna dell’Allianz Stadium a Torino.

Crollo del numero dei passeggeri a Linate e Malpensa: -49,7%

Gli effetti collaterali dell’epidemia da coronavirus sono sempre più tangibili giorno dopo giorno. A risentirne in misura importante, il settore del turismo e del traffico aereo. Nei due scali milanesi dal 15 febbraio al 2 marzo si è registrato un calo dei passeggeri del 49,7%. E nella sola giornata di ieri il calo è stato del 65%. Non solo perché perché le persone scelgono di non viaggiare ma anche perché tante compagnie hanno deciso di annullare i loro volio di ridurli. A Malpensa da 15 febbraio al 2 marzo il calo di viaggiatori è stato del 45%, mentre a Linate del 61,8.

La bozza del nuovo decreto

In serata è stata diffusa la bozza del nuovo decreto contenente tutte le nuove misure per contenere il contagio da coronavirus da applicarsi sull’intero territorio nazionale italiano. Tra queste nuove misure, a differenza di quelle contenute nel decreto del 1 marzo 2020, spiccano:

l’obbligo di mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone, di evitare strette di mano, abbracci e più in generale i contatti fisici ravvicinati con altre persone;

la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado fino al 15 marzo 2020. Ciò vale anche per le scuole superiori e per le Università dove resta possibile la possibilità di formazione a distanza. Sospesi anche i tirocini in ospedale per gli studenti delle facoltà afferenti alle professioni sanitarie;

sospensione delle gite scolastiche e di viaggi di istruzione per tutte le scuole di ordine e grado;

l’annullamento di congressi, meeting e manifestazioni, incluse quelle sportive di ogni genere e grado, sia in privato sia in pubblico;

la limitazione della permanenza dei parenti degli ammalati nei pronto soccorso del territorio nazionale, nonché i tempi di visita dei familiari negli ospedali così come nelle case di riposo per anziani;

la raccomandazione per tutte le persone affette da patologie croniche o con multimorbilità di uscire dalle proprie abitazioni se non per mera necessità, e di evitare comunque luoghi potenzialmente affollati;

le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza viene introdotto l’obbligo di adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi.

Pronto il piano del governo per le terapie intensive

Il piano del Governo per aumentare i posti di terapia intensiva sul territorio è pronto. Stando a quanto comunica una circolare del Ministero della Salute, si prevede un incremento del 50% dei posti letto in terapia intensiva e del 100% nelle unità di pneumologia e malattie infettive. Prevista inoltre la «rimodulazione locale delle attività ospedaliere», e una redistribuzione del personale sanitario per l’assistenza, con un «percorso formativo rapido qualificante per il supporto respiratorio per infermieri e medici».

Piacenza, positiva al coronavirus la sindaca Patrizia Barbieri

Patrizia Barbieri, sindaca di Piacenza, è risultata positiva ai test del coronavirus e si trova in isolamento nella sua abitazione con febbre alta e tosse, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni al momento.

A renderlo noto è stata proprio la prima cittadina, che ricopre anche la carica di presidente della provincia piacentina, che ha dichiarato: «In questo momento sto lavorando da casa, perché anch’io sono risultata positiva al Covid-19. Ci tenevo a rassicurarvi sul fatto che continuerò a lavorare da qui per gestire questa emergenza e che ho piena fiducia nella competenza e nell’operato del nostro servizio sanitario».

La moglie incinta del “paziente 1” di Codogno è stata dimessa dall’Ospedale Sacco

Tra i 250 pazienti dimessi in Lombardia c’è anche la moglie del “paziente 1” 38enne di Codogno, all’ottavo mese di gravidanza che, è stata dimessa dall’Ospedale Sacco di Milano dopo essere risultata positiva ai test del coronavirus. La donna è risultata positiva ai test, ma risulta asintomatica e pertanto dovrà comunque rimanere in quarantena presso la propria abitazione privata. Dalle ecografie svolte per verificare le condizioni della bambina che porta in grembo è risultato che la gravidanza stia procedendo bene e la bambina sia in buone condizioni di salute.

Lombardia: il 12% dei pazienti positivi sono operatori sanitari

In Lombardia aumenta il numero di pazienti positivi al SARS-CoV-2. Sono infatti 1820 le persone positive al test del coronavirus nella regione lombarda. 877 di questi pazienti di trovano ricoverati con sintomi, mentre 209 si trovano in terapia intensiva negli ospedali lombardi. 441 pazienti si trovano in isolamento domiciliare, mentre il numero dei decessi sale a 73 persone, mentre il numero dei pazienti dimessi sale a 250.

A darne conto è l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera a margine della riunione all’Unità di crisi della regione Lombardia, che ha sottolineato: «È un’emergenza crescente che riusciremo a rallentare e sconfiggere solo se gli stili di vita (indicati dalle disposizioni ministeriali) saranno metro della nostra quotidianità».

Isolati i tre ceppi italiani del virus

L’Università Statale di Milano e l’Ospedale Sacco hanno ricostruito la mappa genetica completa dei ceppi del coronavirus SarsCoV2 che stanno circolando nel nostro Paese. Il gruppo coordinato da Gianguglielmo Zehender, Claudia Balotta e Massimo Galli è il medesimo che aveva già isolato i 3 ceppi dell’area della “zona rossa“. Dall’analisi della sequenza genetica si riscontra la parentela con gli altri ceppi europei e la comune origine con quello cinese. Nella mappatura si troverebbe la prima prova che il coronavirus circolava in Italia “da diverse settimane” prima che ci fosse la diagnosi del paziente uno di Codogno. L’analisi di ulteriori genomi, in corso, potrà fornire stime più precise su l’ingresso del virus in Italia e possibili vie di diffusione.

Crema, 75enne positivo fugge dal ricovero. Denunciato

Un 75enne originario di Codogno, risultato positivo al coronavirus e ricoverato all’ospedale Maggiore di Crema accusando una brutta broncopolmonite, è fuggito dall’isolamento e prima che gli fosse assegnato il letto per la degenza è scappato verso la stazione ferroviaria e ha preso un treno per Cremona. L’uomo è stato fermato dai carabinieri di Crema che lo hanno riportato al nosocomio. Il 75enne è stato quindi denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Bergamo, neonato positivo in buone condizioni

Il bimbo, neonato di poche settimane, risultato positivo al tampone sul coronavirus e ricoverato all’ospedale di Bergamo è in condizioni buone e stabili. A confermarlo, dopo ciò che Open era riuscito ad apprendere, è il l’Asst Papa Giovanni XXIII che comunica che il piccolo «respira spontaneamente», ma che rimane al momento in isolamento nel reparto di patologia neonatale dell’ospedale orobico.

Patuanelli in autoisolamento dopo l’incontro con Mattinzoli: è negativo al test

Ansa | Il ministro Stefano Patuanelli

Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, nonostante risulti negativo al tempone e sia asintomatico, resterà in autoisolamento al Mise fino a martedì della prossima settimana. La decisione, in via precauzionale e secondo la procedura, è stata presa dopo che Patuanelli la settimana scorsa ha incontrato l’assessore lombardo Alessandro Mattinzoli, risultato positivo al coronavirus.

Serie A, si gioca a porte chiuse

ANSA/MATTEO BAZZI | Romelu Lukaku e Nikola Maksimovic

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora uscendo dalla riunione di Palazzo Chigi sull’emergenza coronavirus, interpellato dai cronisti sull’eventualità di partite a porte chiuse, ha risposto: «Si va verso questo tipo di provvedimento». Intanto non si è costituita l’assemblea della serie A per la quale non è stato raggiunto il numero legale. Per quanto riguarda la coppa Italia, dopo Juventus-Milan, salta anche anche Napoli-Inter, che era prevista domani giovedì 5 marzo, è stata rinviata a data da destinarsi dopo la decisione del prefetto del capoluogo campano.

Smart working Pa: il ministero apre all’utilizzo di pc personali

La Pa apre all’uso di pc personali per facilitare lo smart working messo in moto per arginare l’emergenza coronavirus. Dove ci sia indisponibilità o insufficienza di dotazione” allora il dipendente «che si renda disponibile» può anche utilizzare «propri dispositivi” come pc o tablet». L’invito arriva attraverso una nuova circolare della ministra della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, con indirizzi di portata generale dove però è specificato devono essere garantiti gli «adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete».

Positivi due assessori in Emilia Romagna

Due assessori della Regione Emilia Romagna sono risultati positivi al coronavirus. Si tratta del neo assessore alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini, e della neo assessora alla Montagna Barbara Lori. La Regione in una nota comunica poi che è risultato negativo il presidente Stefano Bonaccini. Già questa mattina gli altri componenti della Giunta sono stati sottoposti al test. Lori e Donini sono in buone condizioni e si trovano presso le loro abitazioni dove rispetteranno il periodo di isolamento.

Ho illustrato al direttore Oms Europa @hans_kluge le ultime misure assunte dal governo per fronteggiare il coronavirus. L’Oms ha espresso pieno sostegno a quanto stiamo facendo.

La sfida del nuovo coronavirus è globale e può essere affrontata solo insieme a tutti gli altri Paesi — Roberto Speranza (@robersperanza) March 2, 2020

“Coronavirus shop”: ancora 14 imprenditori accusati di frode

Migliaia di articoli spacciati come “antidoti” contro il coronavirus e venduti online a prezzi folli. È l’attività di alcuni siti individuati dalla Guardia di Finanza di Torino, che si aggiungono a quelli già individuati dalle autorità nei giorni scorsi. I Baschi verdi del Gruppo Pronto Impiego Torino, coordinati dai magistrati Vincenzo Pacileo e Alessandro Aghemo della Procura della Repubblica di Torino, sono riusciti a identificare ulteriori 14 imprenditori, tutti italiani, responsabili di frode in commercio, che ora rischiano ora fino a 2 anni di reclusione. In tutto, sono 33 i truffatori individuati.

Uno di questi siti riporta il nome “Coronavirus shop”. Si vendono ionizzatori d’ambiente, mascherine, tute, guanti protettivi, prodotti igienizzanti, occhiali, kit vari, facciali filtranti, copri-sanitari, integratori alimentari, etc. Tutti prodotti presentati dai truffatori come in grado di fornire protezione totale dal contagio. I prezzi alla vendita per ogni singolo articolo hanno raggiunto le migliaia di euro.

La frode scoperta dalla Guardia di Finanza torinese riguarda tutto il territorio nazionale: in particolare, le operazioni coinvolgono le province di Torino, Cosenza, Napoli, Foggia, Rimini, Salerno, Caserta, Modena, Cagliari, Campobasso, Mantova e Macerata. Le attività riguardano gli ambiti più diversi: ferramenta, commercianti di detersivi, autoricambi, coltivatori diretti e allevatori di bestiame, venditori porta a porta, profumerie.

