Coronavirus, gli strumenti dei datori di lavoro in attesa delle ulteriori misure per imprese e lavoratori

Dopo l’estensione delle misure restrittive adottate dal governo in tutto il territorio nazionale, si attendono nelle prossime ore i provvedimenti economici per fronteggiare la crisi per le imprese e i lavoratori

Imprese e lavoratori chiedono misure urgenti e idonee a fronteggiare lo stato di emergenza dovuto all’epidemia da coronavirus. Per contrastare la crisi di liquidità delle famiglie, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha chiesto di intervenire subito con la sospensione di pagamenti mutui, bollette, tributi in tutta Italia, a partire dalla prossima scadenza fiscale del 16 marzo, con un costo che si aggira intorno ai 2 miliardi di euro

Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha chiesto di introdurre la cassa integrazione in deroga per tutti i lavoratori e le imprese privi di strumenti ordinari per far fronte alla sospensione e alla riduzione delle attività e per estendere l’utilizzo del fondo di integrazione salariale. La durata dovrebbe essere di almeno 60 giorni.

I tecnici del ministero stanno valutando di adottare procedure più snelle, tempi più celeri per la richiesta con una causale speciale e l’erogazione dei contributi e la possibilità di una applicazione retroattiva per tutte le domande che saranno presentate nei prossimi giorni. In particolare l’ipotesi è quella di evitare la procedura di consultazione sindacale, ove prevista, o di attivarla successivamente per facilitare l’accesso a tutte le piccole e medie imprese.

Oltre alle misure per le imprese, si sta valutando altresì di attivare un congedo straordinario al 30% della retribuzione destinato a tutti i dipendenti pubblici e privati in modo da favorirei genitori che hanno i figli a casa da scuola fino al prossimo 3 aprile. L’alternativa potrebbe essere anche un “voucher baby sitter” del valore di 600 euro che sarebbero accreditati sul libretto famiglia. L’importo e la misura dei congedi potrebbero variare secondo le risorse disponibili ed in considerazione della flessibilità che concederà l’Europa.

Lavoro agile, utilizzo di ferie e spostamenti per comprovate esigenze di lavoro

In attesa dei nuovi provvedimenti, con l’estensione della zona arancione a tutta Italia, le imprese devono cercare di limitare il più possibile gli spostamenti delle persone e le presenze sui luoghi di lavoro per soddisfare l’interesse generale della tutela della salute ed evitare quindi la diffusione ulteriore del contagio.

L’ultimo Dpcm ha quindi concesso a tutte le aziende la facoltà di collocare in ferie o in permesso retribuito i propri dipendenti. Sotto questo profilo, in considerazione dell’emergenza sanitaria, si può ritenere che non sia necessario il consenso dei lavoratori e sia quindi possibile la collocazione forzata da parte delle imprese.

Sarà possibile esercitare questa misura qualora non sia possibile attivare il lavoro agile e l’impresa non riesca ad adottare misure di prevenzione idonee a tutelare la salute dei dipendenti all’interno dell’azienda.

Il Dpcm permette gli spostamenti delle persone fisiche per «comprovate ragioni di lavoro», formulazione ampia e poco circostanziata che comporta molteplici dubbi interpretativi. La sola esistenza di un rapporto di lavoro non dovrebbe essere sufficiente poiché lo scopo della disposizione sarebbe completamente vanificato.

È quindi evidente che le «comprovate ragioni di lavoro» dovrebbero essere solo le esigenze indifferibili ed eccezionali. Sul punto, sebbene la circolare del ministero dell’Interno, abbia previsto la possibilità di una autocertificazione per gli spostamenti da parte del singolo lavoratore, le aziende virtuose dovrebbero inviare ai propri dipendenti una dichiarazione che attesti l’esistenza del rapporto di lavoro e indichi la necessità dello spostamento da parte del lavoratore.

Palazzo Chigi ha chiarito nelle FAQ pubblicate sulla pagina ufficiale che «è’ sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Comprovate significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite una autodichiarazione vincolante o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni».

