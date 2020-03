Coronavirus, Bono Vox canta un brano inedito «per gli italiani». E «per i dottori e gli infermieri in prima linea» – Il video

Dedicata agli italiani. Agli irlandesi. «A chiunque, in questo giorno di San Patrizio, è in difficoltà e continua a cantare». Una canzone su Instagram, interpretata da quella che resta una delle voci più belle dei nostri tempi, a sostegno di chi combatte contro l’epidemia di coronavirus, Italia in testa.

È la dedica di Bono Vox nel video postato sul canale ufficiale Instagram della sua band, gli U2. «Per i dottori, le infermiere, i caregiver in prima linea», dice Bono. «È per voi che cantiamo». Il leader della band irlandese interpreta nel video un brano inedito dedicato a chi combatte contro l’emergenza coronavirus: il titolo della canzone è Let your love be known.

Sono molte le iniziative come quella di Bono Vox, al secolo Paul Hewson, di artisti italiani e internazionali, a sostegno della battaglia contro la pandemia e della lotta che si sta portando avanti in Italia.

In copertina ANSA / Stefano Porta | Bono Vox, leader degli U2, all’Expo 2015 di Milano, 6 settembre 2015.

Video U2/Instagram

