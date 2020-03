Coronavirus, ecco il decreto che chiude l’Italia. L’elenco di tutte le attività produttive che restano aperte da domani

Ecco il nuovo decreto del Presidente del Consiglio con cui vengono predisposte ulteriori misure restrittive per arginare il contagio da coronavirus, anticipate dal messaggio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella serata di ieri 21 marzo e valide fino al 3 aprile 2020. La sospensione, inizialmente prevista da domani 23 marzo, è valida dal 25 marzo.

Il Dpcm sospende le attività produttive industriali e commerciali, ma non le attività professionali. Gli uffici pubblici e privati infatti restano aperti ma il provvedimento invita a agevolare in ogni modo il lavoro agile i congedi. Tutte le attività sospese, invece, possono continuare solo in modalità smart working. La lista contiene un’ottantina di voci ed è aperta alle modifiche dei prefetti (il prefetto ha il potere di sospendere tutte quelle attività non ritenute indispensabili e strategiche). Sono esclusi dal decreto i negozi che riparano pc, telefoni ed elettrodomestici. Restano aperti anche i call center

Ecco il testo del Dpcm:

Lista delle attività che restano aperte:

La lettera di Confindustria

Una lettera è arrivata nel frattempo in queste ore sul tavolo del presidente del Consiglio. Porta la firma di Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, e chiede al governo più tempo (i «tempi tecnici» per lo shut down del sistema produttivo), definizioni più precise (e «snelle») sulle attività che possono e non possono continuare la loro produzione, nonché i «necessari provvedimenti» per intervenire su credito e liquidità delle aziende, e «relativi all’operatività della Borsa e del mercato finanziario per evitare impatti negativi sulle nostre società quotate».

Il fatto è che ieri sera lo schema del nuovo dpcm, e il relativo allegato con la lista delle attività, era già pronto a palazzo Chigi. Ma dopo le comunicazioni del premier su Facebook (Chigi ne difende la modalità dalle critiche che pure sono piovute con una nota ufficiale di oggi) sarebbero arrivate «numerosissime richieste da aziende, anche quelle di una certa rilevanza per il sistema italia, che adducevano varie motivazioni per giustificare la necessità di proseguire nelle proprie attività e invocavano comunque il carattere essenziale delle stesse, la rilevanza strategica ai fini dell’economia nazionale, lo scopo comunque connesso e accessorio rispetto alle attività consentite in via principale, la funzione strumentale alla risposta sanitaria in corso». Le richieste della lettera di cui sopra di Boccia.

Per tutta la notte e per tutta la mattinata di oggi al Ministero dello sviluppo economico sarebbero quindi «stati severamente impegnati a vagliare tutte le richieste». Questo spiegherebbe perché il Dpcm e l’allegato, con l’elenco definitivo delle attività produttive giudicate essenziali in questa fase di emergenza, arrivano alla fine solo nel tardo pomeriggio di domenica.

Il parere degli esperti

