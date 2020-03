«I malati sono 10 volte di più, tanti muoiono in casa». L’allarme dei medici di medicina generale

Paola Pedrini è il segretario della Fimmg, la Federazione italiana dei medici di medicina generale. All’agenzia di stampa AdnKronos ha spiegato che il quadro generale a Bergamo e nelle province lombarde più colpite dal Coronavirus potrebbe essere ancora peggiore rispetto ai dati ufficiali:

La situazione a Bergamo, una delle province lombarde più colpite dal nuovo coronavirus, al momento non è cambiata. Per vedere gli effetti delle misure di distanziamento sociale ci vorrà del tempo. I numeri fanno ancora paura. Noi medici di famiglia abbiamo parecchi malati a domicilio da seguire: ognuno riceve da 70 a 100 telefonate al giorno di persone che hanno tutti sintomi compatibili con la Covid 19, chi in forma più lieve e chi più severa.

I contagi sommersi, che non entrano nelle statistiche dei casi confermati, sono tantissimi visto che i tamponi non si fanno. Se nelle prime settimane potevamo stimare che i malati reali fossero 5 volte di più, ora sono 10 volte di più senza dubbio.