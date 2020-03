«Quando hanno intubato mio padre, ho pensato a quella passeggiata che dovevo evitare», a Cagliari i manifesti choc del sindaco – Foto

Uno dei tre manifesti affissi a Cagliari dal sindaco Uno dei tre manifesti affissi a Cagliari dal sindaco Uno dei tre manifesti affissi a Cagliari dal sindaco Uno dei tre manifesti affissi a Cagliari dal sindaco Uno dei tre manifesti affissi a Cagliari dal sindaco Uno dei tre manifesti affissi a Cagliari dal sindaco

Una campagna durissima contro passeggiate, corsette e “spesa inutile” quella lanciata dal sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, per scuotere i suoi cittadini e ricordare le restrizioni in vigore per l’emergenza Coronavirus. Tre diversi manifesti formato gigante riportano semplicemente il testo, durissimo: «Quando hanno intubato mio padre – recita uno – ho ripensato a quella passeggiata che dovevo evitare». In un altro il testo del manifesto dice: «Quando mio figlio è stato contagiato, ho capito che dovevo rinunciare a quella spesa inutile», e il terzo: «Quando hanno portato mia madre in ospedale, ho capito che dovevo rinunciare alla corsa».

