In Italia sono 65.129 le persone attualmente positive al Covid-19, i guariti hanno raggiunto quota 129.401. In Lombardia +462 nuovi positivi e +54 decessi. Il presidente della Repubblica: «Crisi globale di lavoro rischia di colpire giovani e donne». Manfredi: «Uno studente universitario su due pagherà meno tasse». Gentiloni: «Per la ripresa economica serve l'aiuto di tutti»

Conte sui Paesi del Nord Europa che dicono no al Recovery Fund: «Non comprendono che stiamo affrontando una sfida storica»

ANSA/GIUSEPPE LAMI | Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Senato

Resta accesa la discussione sulle misure da adottare a livello europeo per contrastare l’emergenza economica susseguita all’epidemia di Covid-19. Sono quattro i Paesi che, in blocco, si oppongono al Recovery Fund: Austria, Danimarca, Svezia e Paesi Bassi. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha ribadito più volte che «servono mutui, non contributi». La ministra austriaca per gli Affari europei Karoline Edtstadler ha rincarato la dose: «I soldi che andranno a Italia, Spagna oppure Francia vanno usati per superare la crisi e vanno restituiti».

Contro queste dichiarazioni si è schierato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che su Politico.eu ha dichiarato che i Paesi del Nord Europa «non comprendono che stiamo affrontando una sfida storica. Le divisioni nell’Ue tra Nord e Sud sono sempre state sbagliate. Basare la risposta al Coronavirus su stereotipi distorti sarebbe più fuorviante che mai».

E ha concluso con un appello: «L’Ue non ripeta gli errori del passato. Incoraggio pertanto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen a presentare nei prossimi giorni un’ambiziosa proposta per il Recovery Fund e il prossimo quadro finanziario pluriennale in linea con le esigenze e le aspettative dei cittadini europei».

Conte fuori dal Senato: «Non è il tempo dei party e della movida»

Lasciando il Senato, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è fermato a rispondere a un’anziana che l’ha ringraziato «a nome dell’Italia» per l’impegno di questi mesi. Il capo del governo ha replicato: «Grazie a voi italiani, ma non è finita. Chiariamolo: non è il tempo dei party e della movida, altrimenti la curva risale». Una precisazione dovuta per smorzare i toni di euforia avvertiti in alcune città italiane. «Abbiamo tolto l’autocertificazione perché la curva era sotto controllo, ma nessuno pensi che sono saltate le regole di precauzione», ha concluso.

Roberto Speranza: «3,25 miliardi per la sanità». Aumentano di 4.200 unità le borse di studio per la specializzazione in area medica

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il ministro della Salute Roberto Speranza

«Con i tre miliardi e 250 milioni di euro per la sanità stabiliti nel decreto Rilancio si potrà rafforzare in maniera profonda e duratura il nostro Servizio sanitario nazionale». Ne è convinto il ministro della Salute Roberto Speranza nell’annunciare le misure previste dal decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio.

Tra macro aeree di interventi: 1,256 miliardi per l’assistenza territoriale, 1,467 miliardi per l’adeguamento degli ospedali e 526 milioni per il personale del Sistema sanitario nazionale. Tra le misure, previsto un incremento di 4.200 borse di specializzazione in area medica. In particolare, saranno aumentate le borse in anestesia e rianimazione, medicina d’urgenza, pneumologia, malattie infettive e loro specialità equipollenti.

«Poter vivere in un Paese in cui se stai male non conta quanti soldi hai, non conta di chi sei figlio, non conta in che territorio vivi ma hai diritto a essere curato, penso che sia il valore più straordinario che dobbiamo tutti saper riconoscere e difendere con ogni energia», ha concluso Speranza.

Coronavirus, eccessi di sanificazione e igiene: «Usare i guanti per portare a spasso il cane è ridicolo»

YouTube | Pierluigi Lopalco

«Da leggere e mandare a memoria». Pierluigi Lopalco, noto epidemiologo e chiamato a gestire la task force pugliese allestita in risposta all’emergenza Coronavirus, ha condiviso un articolo che mette in luce gli eccessi della sanificazione. Scritto da Donato Greco e pubblicato su scienzainrete.it, il pezzo sottolinea come la paura del contagio da superfici abbia portato ad adottare comportamenti irrazionali.

«Siamo alle comiche igienistiche? – si chiede l’autore dell’articolo -. Vediamo il ritorno di pratiche che avevamo escluso da tempo nella prevenzione delle infezioni ospedaliere: l’ozonizzazione, le lampade all’ultravioletto, gli inefficaci ammoni quaternari, tutte pratiche ampiamente condannate dall’Evidence Based Public Health».

Dall’uso eccessivo di guanti e disinfettati, «usare i guanti per portare a spasso il cane o per comprare un giocattolo al nipotino è ridicolo», fino agli eccessivi «macchinari nebulizzatori di micidiali aerosol disinfettanti»: Greco fa una disamina delle pratiche inutili e invita tutti a «riattivare i neuroni migliori in vista della fase tre».

I bambini che soffrono di asma non sono più a rischio degli altri

Ansa

Le recenti notizie sulla diffusione delle malattie infiammatorie e sulla sindrome di Kawasaki, in aumento tra i più piccoli, hanno preoccupato genitori e medici pediatri. Per questo Renato Cutrera, responsabile del dipartimento Malattie respiratorie e broncopneumologia dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, ha voluto precisare che i bambini soggetti ad asma, broncospasmo o allergie «non sono a maggior rischio per il nuovo Coronavirus Sars-Cov-2».

Piuttosto, il medico ha sottolineato la necessità di estendere la vaccinazione antinfluenzale in arrivo per la prossima stagione invernale a una platea più ampia possibile. «Va ribadito – ha aggiunto Cutrera – che sono pochi i bambini che si ammalano di Covid-19 e la maggior parte, anche in caso di infezione da SarCov2, non presenta sintomi».

Trovandoci nel pieno della stagione delle allergie, il medico ha chiarito che per i bambini che soffrono di asma e allergie «è importante non interrompere la terapia preventiva, proseguendola fino a fine maggio. Da preferire è la terapia spray con distanziatore, cercando di evitare l’aerosol poiché un bambino positivo potrebbe far passare il virus nell’aria».

Bari, chiude il Covid Hospital del Policlinico

ANSA/CLAUDIO PERI | Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano

Su 250 posti letto allestiti per l’emergenza sanitaria, solo 32 sono occupati da pazienti affetti da Coronavirus. Così il Policlinico di Bari ha scelto di trasferirli in altre strutture e chiudere i suoi reparti, in larga parte vuoti. I trasferimenti sono iniziati la mattina del 20 maggio: 21 pazienti sono già stati trasportati con due ambulanze di biocontenimento. Le operazioni termineranno entro fine giornata.

«Il grande lavoro di squadra di tutti i professionisti del Policlinico di Bari ha consentito di far fronte all’emergenza e di curare circa 350 pazienti, tra cui anche alcuni provenienti dalla Lombardia, nei reparti del Covid Hospital. La scelta di attrezzare un unico padiglione su più piani all’interno del quartiere ospedaliero si è dimostrata vincente», ha dichiarato il direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore.

Dl Rilancio, 100 milioni di euro per contrastare le delocalizzazioni

ANSA/AP Photo/Paul Sancya

Il decreto Rilancio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 maggio, ha istituito un nuovo fondo per evitare che attività e imprese «con un elevato impatto sociale o economico» possano chiudere. Un tesoretto da 100 milioni a tutela dell’occupazione per evitare interruzioni di attività o delocalizzazioni. Priorità di accesso al fondo l’avranno i marchi storici.

Il dibattito sulla necessità di tutelare le aziende italiane per evitare che trasferiscano all’estero la propria attività si è aperto dopo le polemiche su Fca. La casa produttrice di autoveicoli ha chiesto un prestito di 6,3 miliardi per far fronte all’emergenza Coronavirus: pur mantenendo le attività produttive qui in Italia, il gruppo ha trasferito la propria sede legale nei Paesi Bassi.

Ue a Italia: «Va garantito un reddito ai lavoratori»

EPA/OLIVIER HOSLET/Sede della Commissione europea, Bruxelles, Belgio

L’Italia deve fornire ai lavoratori «adeguate fonti alternative di reddito e accesso alla protezione sociale, in particolare per i lavoratori atipici». Sono queste le raccomandazioni presenti nel documento della Commissione Ue sull’impatto economico del Coronavirus e le misure da intraprendere. Per mitigare l’impatto sull’occupazione della crisi Bruxelles raccomanda di mettere in atto «accordi di lavoro flessibili e sostegno attivo all’occupazione» e misure per dare liquidità a Pmi, imprese innovative e lavoratori autonomi, evitando «ritardi nei pagamenti».

Fontana: «Dati di ieri in linea con quelli dei giorni precedenti»

ANSA / MATTEO BAZZI/ Il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana

La Lombardia continua a essere la regione più colpita dall’epidemia di Coronavirus. «I dati di ieri erano sicuramente in linea con quelli dei giorni precedenti, buoni tendenti al miglioramento», ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana, collegato con la trasmissione Aria Pulita su 7Gold. «Adesso dobbiamo aspettare i dati che arriveranno nei prossimi giorni, che rappresentano la fase dopo il 4 maggio, dove avevamo un pò allentato. Saranno importanti», ha concluso il governatore.

Roma, allo Spallanzani 46 persone positive

ANSA / FABIO FRUSTACI/Ospedale Spallanzani, Roma

All’ospedale Spallanzani di Roma sono in totale 97 i pazienti ricoverati. Di questi, 46 sono risultati positivi al Covid19. Lo fa sapere l’Istituto nel suo bollettino quotidiano. Le persone sottoposte a indagine sono 51, mentre 12 necessitano di un supporto respiratorio. Sono invece saliti a 445 i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali.

Gentiloni: «Tutti devono fare il necessario per sostenere la ripresa»

EPA/KENZO TRIBOUILLARD / POOL/Il commissario europeo per l’Economia Paolo Gentiloni

«Deve esserci un orientamento di bilancio che sostiene» la situazione «in tutti gli Stati membri, e raccomandiamo di prendere tutte le misure necessarie per sostenere l’economia e assicurare la ripresa». Lo ribadisce il commissario europeo all’economia Paolo Gentiloni, ricordando che non aprire procedure quest’anno, durante la crisi da Coronavirus che ha colpito l’Europa, «è coerente con la clausola di salvaguardia del Patto di stabilità». «Quando la situazione si normalizzerà, è vitale evitare l’errore del passato», quando «gli investimenti furono la prima vittima» del consolidamento.

Fase 2, dal 14 giugno Italo riprende la circolazione dei treni

ANSA / CIRO FUSCO

L’Italia riparte e gli italiani tornano in viaggio. Anche Italo riprende le sue corse dopo la crisi Coronavirus. Da domani, 21 maggio, aumenteranno i viaggi giornalieri nel rispetto delle misure di sicurezza. A bordo dei treni saranno disponibili kit di sicurezza con dispenser di gel disinfettanti. A partire da domani, oltre ai 2 servizi attuali tra Roma e Venezia, saranno reintrodotte 6 nuove partenze sulla dorsale Torino-Milano-Roma-Napoli in modo da coprire tutto l’arco della giornata.

Alitalia ripristina i voli con New York, Madrid e Barcellona

La compagnia aerea di bandiera italiana ripristinerà a partire dal 2 giugno i collegamento tra Roma-New York, Roma-Madrid e Roma-Barcellona e i collegamenti diretti fra Milano e il Sud Italia. Ad annunciarlo Alitalia in una nota dove si legge come l’azienda effettuerà complessivamente il 36 per cento di voli in più rispetto al mese di maggio, operando 30 rotte da 25 aeroporti, dei quali 15 in Italia e 10 all’estero

Fase 2, Gori: «Da Lombardia linee guida curiose su ristoranti»

Ansa/Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori

«Le linee guida della Regione sono curiose. Di fatto, riprendono l’intesa governo-regioni, quindi sono la fotocopia di quello che c’è nel dpcm, ma ci sono alcune piccole modifiche. Una di queste è aver fatto saltare, per la distanza prescritta tra i clienti dei ristoranti, la deroga che il governo ha previsto per i familiari», ha detto il sindaco di Bergamo Giorgio Gori a Circo Massimo, su Radio Capital a proposito della Fase due sull’emergenza Coronavirus nella Regione. «Quindi due persone che dormono insieme – continua Gori – non possono stare a meno di un metro di distanza e se il tavolo è profondo 80 cm non si possono sedere una vicino all’altra».

Villani (Società italiana pediatria) sull’Oms: «Situazione drammatica. Era impossibile fare tutto in modo perfetto»

ANSA/ CESARE ABBATE/ Alberto Villani, presidente dell’Associazione italiana di pediatria

Questa pandemia «è stata un’evenienza straordinaria che ha stravolto il mondo. Ciò significa che alcuni aspetti potevano esser curati maggiormente e alcune cose fatte meglio, ma sarebbe stato impensabile in una situazione così drammatica fare tutto in modo perfetto. Quello che è certo è che l’Italia è stata un modello». Commenta così possibili responsabilità dell’Oms, Alberto Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria (Sip) e membro del Comitato tecnico-scientifico, intervenuto durante Agorà su Rai Tre. «Io consiglio a tutti di fare ciò che viene detto dai medici e non da altre persone e affidarsi alle istituzioni qualificate».

Btp anticovid: ordini salgono a 1,4 miliardi di euro

Nel terzo giorno di collocamento gli ordini per il Btp Italia anti-Covid hanno superato già gli 1,4 miliardi di euro, portando il saldo complessivo delle sottoscrizioni – che nei primi due giorni aveva totalizzato quasi 8,8 miliardi – a sfondare il tetto dei 10 miliardi.

Manfredi, università: «Uno studente su due pagherà meno tasse»

ANSA/ETTORE FERRARI/Il ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi

Per evitare che la crisi faccia diminuire l’accesso all’università, «abbiamo messo a punto un intervento integrato che riduce le tasse e aumenta le borse di studio, oltre a prevedere una serie di incentivi di contrasto al digital divide e di sostegno alle famiglie colpite dalla crisi». Lo dice in un’intervista al Sole 24 ore il Ministro per l’Università e ricerca Gaetano Manfredi.

Con questi provvedimenti «contiamo di portare da 300mila a 500mila gli studenti che beneficiano della no tax area e di assicurare uno sconto sulle tasse ad altri 250 mila. In totale 750mila studenti avranno un beneficio economico». In merito all’emegenza Covid19, quando arriverà la Fase 3 gli atenei vi si adegueranno «in base all’andamento della situazione sanitaria».

Mattarella, lavoro: «Crisi globale rischia di colpire giovani e donne»

ANSA/Paolo Giandotti/Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

«Il lavoro sta cambiando, e le conseguenze della nuova crisi globale rischiano di farsi sentire più forti dove già si avvertivano carenze: l’occupazione femminile e quella dei giovani», ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 50 anni dalla legge sullo Statuto dei lavoratori. «Dal lavoro, dalla sua dignità e qualità, dipende il futuro del Paese e dell’Europa. Senza diritto al lavoro e senza diritti nel lavoro non ci può essere sviluppo sostenibile».

Fase 2, monitoraggio, contact tracing: ecco tutto quello che non va nel piano per il controllo dell’epidemia

La cabina di regia per il monitoraggio della Fase 2, partita il 18 maggio, è composta da ministero della Salute, Istituto superiore di sanità e Regioni. Il governo ha messo a punto una serie di 21 indicatori che dovrebbero servire per monitorare con cura l’andamento dell’epidemia. Ma «la cosa più grave è che il parametro Rt pubblicato il 15 maggio, quello che ci deve dire se le cose si mettono male o meno, è stato calcolato con i dati disponibili fino al 26 aprile, tre settimane fa, con il lockdown ancora a pieno regime», spiega a Open il fisico Ricci-Tersenghi.

«Per calcolare Rt – chiarisce poi il fisico Giorgio Sestili -, è indispensabile partire dalla data in cui il paziente Covid ha sviluppato i primi sintomi. Ma per avere questo dato bisognerebbe chiedere agli infetti, uno per uno, quando hanno iniziato ad avvertire le avvisaglie della malattia». Quasi tutte le Regioni non possiedono un quadro così dettagliato.

«I dati italiani, oltre a essere parziali, arrivano con estremo ritardo. Per consolidarsi nel database dell’Istituto superiore di sanità ci impiegano due settimane – dice Ricci-Tersenghi -. Il nostro è un database estremamente inaffidabile, per tempistiche di elaborazione e per completezza: la metà delle regioni ha fornito dati incompleti per il 50%».

Fase 2, Sala: «A 8mila Comuni stessa cifra Alitalia»

ANSA / PAOLO SALMOIRAGO/Giuseppe Sala

Il governo ha stanziato 3 miliardi «in totale per gli 8 mila Comuni italiani, non va bene, non esiste. Ma soprattutto a noi sindaci fa anche un po’ arrabbiare il fatto che la stessa cifra viene data ad Alitalia». Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in diretta a Rtl 102.5 con la trasmissione Non Stop News, parlando del sostegno che il governo ha dato ai Comuni nell’emergenza Covid. «Noi dobbiamo fare politiche di welfare più potenti di prima – ha aggiunto -. Non possiamo immaginare di dare 3 miliardi ad Alitalia a fondo perduto e 3 miliardi a 8 mila Comuni e sindaci che sono sulle barricate».

Fase 2, un italiano su due non tornerà al ristorante per paura del contagio

MAURIZIO BRAMBATTI/ANSA

Più di un’intervistato su due nell’ultimo sondaggio realizzato per Facile.it da mUp research e Norstat non tornerà al ristorante nella prima settimane delle riaperture. La metà degli intervistati ha detto di avere paura e di non sentirsi sicura. Il 22% è ancora indeciso e il 10,3% continuerà ad utilizzare la modalità di asporto o consegna a domicilio. Solo il 13% ha dichiarato che tornerà a godersi un pranzo o una cena fuori casa.

Meloni: «Centralizzare la sanità? Non è il momento delle battaglie ideologiche»

ANSA/ANGELO CARCONI/La segretaria di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni

«L’articolo 117 della costituzione ci da oggi la possibilità da parte dello stato di fare leggi quadro su alcune materie specifiche», dice la segretaria di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ospite della trasmissione Agorà. Meloni chiarisce che sulla centralizzazione dalla sanità non è il momento di fare battaglie ideologiche. «Credo che sarebbe giusto e necessario immaginare una legge quadro sulla gestione dell’emergenza – aggiunge la segretaria -. Quando è scoppiato il Coronavirus su tutto il territorio nazionale abbiamo fermato le prestazioni ordinarie degli ospedali. Sempre in punta di piedi vorrei suggerire al governo di lavorare per riaprire alle prestazioni ordinarie».

FCA, il dem Orlando rivede la sua posizione: «Sì al prestito»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI/Il vicesegretario dem Andrea Orlando

Il vicesegretario del Pd Andrea Orlando fa dietrofront. Intervistato da Repubblica, l’ex ministro dem sembra aver rivisto la sua posizione sul prestito a FCA, considerandosi soddisfatto delle condizioni imposte, come aveva garantito il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Orlando definisce il ritorno della sede in Italia «un obiettivo», facendo intendere che si tratta di uno scenario a lungo termine, slegato quindi dall’urgenza del prestito. Il dem sembra aver ricucito lo strappo con il segretario del partito Nicola Zingaretti. Per Orlando le differenze tra i due sarebbero soltanto negli “strumenti” utilizzati: da una parte Twitter, dall’altra un comunicato stampa.

Pubblica amministrazione, Dadone: «Nel postcovid 30-40% dipendenti pubblici in smart working»

ANSA / FABIO FRUSTACI/ La ministra della pubblica amministrazione, Fabiana Dadone

Una pubblica amministrazione «più flessibile, dinamica, digitalizzata» è l’obiettivo della ministra Fabiana Dadone, che in un’intervista a La Stampa afferma: «Vorrei mantenere tra il 30 e il 40 per cento dei dipendenti pubblici in smart working anche nel post-Covid. Abbandoniamo il feticcio del cartellino, le polemiche sui furbetti, e iniziamo a far lavorare per obiettivi, con scadenze giornaliere, settimanali, mensili».

Quest’impostazione – per Dadone – «non si tradurrà solo in un ‘lavorare da casa» perché «ci saranno anche delle postazioni di co-working». Ma per far ciò «servirà un cambio di mentalità, nella formazione del personale e nel ruolo dei dirigenti» e chi lavorerà in smart-working e per quanto tempo «lo decideranno in autonomia le diverse amministrazioni».

Euro apre in rialzo sopra 1,09 dollari

EPA/OLIVIER HOSLET

L’euro apre a 1,0944 dollari, il massimo da oltre due settimane, dopo che Francia e Germania hanno chiesto la creazione di un Recovery Fund da 500 miliardi di euro in grado di offrire sovvenzioni e non solo prestiti ai Paesi più colpiti dalla pandemia del Coronavirus. Euro/yen in rialzo a 117,91. Sale anche il dollaro/yen a 107,73 per l’ottimismo sulle ricerche sui vaccini. Sterlina in ripresa a 1,2262 sul biglietto verde.

A Bergamo c’è chi non si è mai fermato: la storia dell’azienda Authoma

Open

Authoma, un’azienda di intralogistica che si occupa di assemblaggio e installazioni, appena fuori dal casello autostradale di Bergamo, è una di quelle imprese che non ha fatto un giorno di stop. Gran parte della sua produzione si rivolge alla GDO, la grande distribuzione organizzata, e il rapporto con la filiera dell’agroalimentare l’ha tenuta in piedi fin dalla fine di febbraio, quando l’Italia è stata colpita dalla scoperta del virus nei focolai di Codogno e Vo’ Euganeo.

La fortuna di Authoma è quella di essere una grande azienda e di essere riuscita a garantire la sicurezza con largo anticipo. Grazie ai loro contatti con la Cina, hanno capito ben prima di altri quello che stava succedendo. «All’inizio ci sembrava pura fantascienza», spiega Roberta Togni, general counsel di Authoma. «Ci parlavano delle misure di sicurezza, del distanziamento, delle mascherine. Era quasi impossibile credere che sarebbe arrivata da noi. Ma a un certo punto ci siamo detti: siamo sicuri che, in un mondo globalizzato come il nostro, l’ipotesi di una pandemia sia così remota?».

Nel giro poche settimane, già da febbraio, Authoma aveva comprato già grandi quantità di dispostivi di protezione, tra cui guanti, mascherine e igienizzanti. «Se fosse capitato a un’impresa più piccola o meno collaudata probabilmente nessuno si sarebbe speso così tanto», dicono. «Anche in questo caso la responsabilità della gestione dell’emergenza è stata delegata a noi».

Dal 3 giugno consentiti gli spostamenti fuori dall’Italia: le informazioni della Farnesina per gli spostamenti

Daniel MIHAILESCU / AFP)

A partire dal 3 giugno sarà consentito muoversi fuori dall’Italia o farci ritorno. Aperto anche il turismo e le tratte aeree. Per gli italiani si potrà riprendere il movimento all’interno degli Stati membri dell’Unione europea, quelli parte dell’accordo di Schenghen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera), Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Inoltre dal 3 giugno le persone che entrano o rientrano in Italia da questi Paesi non saranno più sottoposte a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni, a meno che non abbiano soggiornato in Paesi diversi nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia.

Mattarella ha firmato il decreto Rilancio

Ansa | Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Da fonti del Quirinale si apprende che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto Rilancio. L’ultima versione del testo del decreto per sostenere l’Italia nella crisi del Coronavirus è arrivata a 266 articoli. Oltre al numero di articoli, sono saliti anche i fondi destinati alle scuole paritarie, arrivati in tutto a 150 milioni di cui 65 destinati a far recuperare le rette mancate per chi fa servizi di asilo nido o infanzia. 70 milioni invece sono per le mancate rette degli studenti fino a 16 anni.

Il testo del decreto Rilancio

Una maxi manovra da 55 miliardi di euro per cercare di rispondere alla crisi economica nata dall’epidemia di Covid-19. Le risorse messe a disposizione saranno immediatamente utilizzabili, compreso quindi il bonus da 600 euro previsto per 4 milioni di lavoratori autonomi.

Il ministro Spadafora: «L’Italia riparte, è giusto che riparta anche il calcio»

Ansa/Riccardo Antimiani | Vincenzo Spadafora

Intervistato a Tg Sport Rai 2 il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha annunciato il via libera definitivo per la ripresa degli allenamenti delle squadre di calcio, sempre con tutte le precauzioni per il Coronavirus. La riunione per decidere il giorno in cui cominciare la Serie A è prevista per il 28 maggio: «L’Italia riparte, è giusto che riparta anche il calcio. Sarebbe stato più facile fare come la Francia, e dire che il campionato era finito. Sono stato dipinto come il nemico del calcio, all’inizio mi ha dato fastidio, ora mi fa sorridere».

Cacciatori di tempeste (di merda): da dove nascono le shitstorm in Italia

Dimostrare dissenso nelle sue forme migliori, in quelle peggiori intimorire e zittire. È questo lo scopo delle shitstorm, le tempeste di merda che si sono registrate anche nelle ultime settimane sui social in Italia. In questo articolo Open è anadato alla ricerca dei gruppi da cui nascono queste tempeste, cercando di capire cosa le provoca. Uno dei gruppi Facebook italiani più attivi negli utlimi tempi su questo fronte è ITALIAN SHITSTORM BADASS TEAM ed è stato fondato dall’utente Alex Semyase, ben conosciuto nell’ambiente del terrapiattismo.

La telefonata tra Giuseppe Conte e Angela Merkel

Ansa | Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte

Secondo indiscrezioni di stampa, il premier Giuseppe Conte avrebbe avuto una conversazione telefonica con Angela Merkel nella serata di oggi. Un contatto che arriva a poche ora dal lancio della proposta avanzata da Francia e Germania di un fondo da 500 miliardi nel contesto degli aiuti europei per la crisi economica partita dal Coronavirus.

Il chiarimento di Palazzo Chigi

Palazzo Chigi ha rilasciato una nota per chiarire il contenuto della telefonata: «Il Presidente del Consiglio e la Cancelliera della Repubblica Federale di Germania, Angela Merkel, hanno esaminato stasera in una conversazione telefonica le prospettive del negoziato sul “Recovery Fund” quale componente fondamentale per una risposta economica europea tempestiva ed efficace alla sfida senza precedenti del Covid-19».

Numeri in chiaro: «Potremmo smettere di contare le vittime tra un mese»

Oggi nella rubrica Numeri in chiaro è intervenuto Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia. Secondo Maga, in base ai dati di oggi, la fine dell’epidemia in Italia potrebbe essere molto vicina: «Se la tendenza che osserviamo oggi nei decessi si manterrà costante, si può pensare che tra trenta, forse quaranta giorni si potrebbe finalmente arrivare a un azzeramento delle vittime. Ma sono proiezioni che si basano sui dati di oggi. Se i numeri dovessero subire dei cambiamenti di tendenza, la proiezione cambierebbe».

Ranieri Guerra, vicedirettore dell’Oms: «Niente euforia, il virus circola ancora»

Un’euforia non giustificata. È così che il professor Ranieri Guerra, vicedirettore dell’Oms ha definito la risposta che c’è stata in questi giorni di riapertura dopo il lockdown. Durante un webinar organizzato dall’ambasciata italiana a Londra, Guerra ha spiegato che se non verranno rispettate le norme sul distanziamento sociale, l’ipotesi di trovarsi davanti a un secondo picco potrebbe diventare concreta tra due o tre settimane.

Piemonte, 108 nuovi casi positivi e 25 decessi

Ansa/Alessandro Di Marco | Apertura di bar, ristoranti e gelaterie Take Away a Torino

Secondo i dati ufficiali della regione Piemonte, il numero totale di casi di persone positive al Coronavirus è arrivato a 29.727: +108 rispetto a ieri. La provincia più colpita rimane quelle di Torino, con oltre 15mila casi. Le vittime, sempre da ieri, sono state 25. Con questa cifra il totale dei decessi sale così a 3.679. Al momento i ricoverati in terapia intensiva sono 96, 3 in meno rispetto a ieri.

Il leader della Lega Matteo Salvini: «Nell’Unione europea le scuole sono aperte, solo da noi chiuse»

Ansa | Matteo Salvini

Intervenuto alla trasmissione Stasera Italia, in onda su Rete 4, il leader della Lega Matteo Salvini ha spinto per la riapertura delle scuole, soprattutto in relazione con quello che succede in Europa: «Se in condizioni controllate in tutti i Paesi europei le scuole sono aperte mi chiedo come mai noi siamo gli unici a non aprire». Sempre a Stasera Italia, Salvini ha commentato anche la manifestazione che sta organizzando per il 2 giugno insieme a Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi: «Vogliamo farci trovar pronti quando agli italiani verrà chiesto di tornare a dar fiducia alla politica».

Lazio, dal 29 gennaio riaprono gli stabilimenti balneari

Ansa/Mourad Balti Touati | Il segretario del Pd Nicola Zingaretti

Con l’ordinanza firmata questa sera dal presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti, è stato definito il 29 maggio come giorno per la riapertura degli stabilimenti balneari, delle spiagge libere e di «altre attività a finalità turistico ricreativa che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale». Dal 25 si potranno aprire invece palestre e piscine. Dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza sarà concsentita anche «l’attività delle strutture ricettive extralberghiere».

Liguria, dal 1° giugno aprono i centri estivi in tutta la regione

Ansa/Luca Zennaro | Il governatore della Liguria Giovanni Toti

Il governatore della Liguria Giovanni Toti, nel suo punto stampa quotidiano ha dichiarato che con una nuova ordinanza punta a riaprire i centri estivi in tutta la regione: «Domani Regione Liguria adotterà una nuova ordinanza che servirà ad aggiustare alcune cose. Stabiliremo che dal primo di giugno riapriranno i centri estivi per ragazzi. Ci sarà un investimento straordinario di 8-9 milioni di euro per i centri estivi e le scuole paritarie»

Una ripartenza, ma con i prezzi al rialzo. La denuncia del Centro consumatori Italia

10 o 20 centesimi in più per i caffè e aumenti fino al 35% dei prezzi dei parrucchieri. Il Centro consumatori Italia ha denunciato con una nota che i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati, soprattutto di quelli che sono venuti meno durante il lockdown. La nota però non fa riferimento ad alcuno studio sul territorio ma a «affermazioni di primissimi dati e soprattutto da indicazioni e segnalazioni che ci provengono dai cittadini».

Il commissario europeo Gentiloni: «Andiamo verso un Recovery Fund da 1.000 miliardi»

Epa/Olivier Hoslet | Il commissario europeo per l’economia Paolo Gentiloni

Paolo Gentiloni dal dicembre 2019 ricopre il ruolo di commissario europeo per l’economia. La sua voce quindi è una delle più importanti sulle misure a cui l’Unione europea sta pensando per sostenere la crisi economica iniziata con l’epidemia di Coronavirus. Intervistato al Tg3, Gentiloni ha spiegato:

«La trattativa si farà sulla proposta della Commissione, che avremo la settimana prossima. Non credo però si possa sottovalutare che un Paese come la Germania accetti l’idea di 500 miliardi di sovvenzioni attraverso un prestito che la Commissione cercherà sui mercati. Una svolta senza precedenti. Sarà un mix tra sovvenzioni, crediti agevolati e prestiti di lunga durata. E alla fine non saremo molto lontani dalle cifre di cui abbiamo parlato attorno al migliaio di miliardi».

In Italia 162 vittime e 813 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Il bollettino della Protezione civile del 19 maggio 2020

162 vittime: è questo il dato emerso dall’ultimo bollettino della Protezione Civile riguardante la situazione Coronavirus in Italia al 19 maggio. Una cifra in lieve aumento rispetto a ieri, quando si erano registrati 145 morti. Il totale delle persone decedute sale così a 32.169. Il bilancio degli attualmente positivi è, ad oggi, di 65.129 persone, in calo rispetto ai 66.553 positivi di ieri. I guariti oggi sono 2.075, in lieve calo rispetto ai 2.150 pazienti guariti nella giornata di ieri.

In Italia, ad oggi, si sono registrati 226.699 casi di positività complessivi. L’incremento giornaliero è di +813 casi in un giorno: un dato quasi raddoppiato rispetto a ieri, quando la crescita era stata di +451 nuovi positivi. I tamponi effettuati sin dall’inizio dell’emergenza sono stati 3.104.524, per 1.999.599 casi testati. Il numero complessivo dei pazienti attualmente ricoverati è di 10.740 persone, di cui 9.991 ricoverati con sintomatologia (ieri erano 10.207) e 749 pazienti nelle terapie intensive del Paese (ieri erano 716). Infine, 54.422 persone si trovano in isolamento domiciliare e 129.401 persone sono guarite.

La diffusione del Covid-19 nelle regioni italiane

I pazienti attualmente positivi al Coronavirus nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al Covid-19 è così distribuito di regione in regione:

In Lombardia 54 decessi e 462 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

ANSA/Mourad Balti Touati | Un messaggio della Regione Lombardia affisso in centro a Milano per la tutela della salute dei cittadini durante l’emergenza Covid-19

Il bollettino del 19 maggio 2020

La Regione Lombardia ha diffuso i dati sulla situazione Coronavirus nel territorio. Rispetto a ieri, 18 maggio, si contano 54 vittime, per un bilancio totale di 15.597 persone morte per complicanze legate al Covid-19. I nuovi casi positivi sono 462, per un totale di 85.481 casi registrati dall’inizio dell’epidemia.

Nelle ultime 24 ore nella regione sono stati raggiunti i 596.355 tamponi (+14.918, nonché triplicati rispetto al numero di test elaborati ieri). Il numero dei pazienti in terapia intensiva è di 244 persone (-8 nelle ultime 24 ore). I ricoverati con sintomatologia sono 4.426 (-56 rispetto a ieri). Il numero di persone guarite è aumentato di 167 unità, portando così il numero complessivo dei dimessi nella regione a 36.082 persone.

La diffusione del Covid-19 nelle province lombarde

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia:

Bergamo : 12.607 (+144)

: 12.607 (+144) Brescia : 14.199 (+41)

: 14.199 (+41) Como : 3.646 (+13)

: 3.646 (+13) Cremona : 6.335 (+12)

: 6.335 (+12) Lecco : 2.687 (+39)

: 2.687 (+39) Lodi : 3.369 (+16)

: 3.369 (+16) Monza e Brianza : 5.338 (+42)

: 5.338 (+42) Milano : 22.324 (+102), di cui a Milano città 9.444 (+49)

: 22.324 (+102), di cui a 9.444 (+49) Mantova : 3.294 (+3)

: 3.294 (+3) Pavia : 5.047 (+25)

: 5.047 (+25) Sondrio : 1.378 (+9)

: 1.378 (+9) Varese : 3.402 (+9)

: 3.402 (+9) In corso di verifica: 1.856

La diretta da Palazzo Lombardia

Telefonata Conte – Macron su Recovery Fund: «Negoziato ambizioso in direzione di una risposta all’altezza della sfida»

ANSA/CIRO FUSCO | Il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte

Fonti di Palazzo Chigi hanno reso noto attraverso una nota ufficiale che «il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, hanno esaminato in una conversazione telefonica le prospettive del negoziato sul Recovery Fund in direzione di un risultato davvero ambizioso e di una risposta economica europea all’altezza della sfida rappresentata dalla crisi da Covid-19».

Nel Lazio 20 nuovi casi e 12 decessi nelle ultime 24 ore

ANSA/ANGELO CARCONI/Ospedale Spallanzani di Roma

Nella regione Lazio, secondo quanto comunicato nel bollettino dell’Assessorato alla Sanità e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione, si sono registrati nelle ultime 24 ore 20 nuovi casi di positività al Coronavirus e 12 morti, per un totale di 7.505 casi positivi (di cui 3.786 attualmente positivi) e 640 decessi sin dall’inizio della pandemia.

I ricoverati con sintomatologia negli ospedali laziali con sintomatologia sono attualmente 1.124, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 74. 2.588 le persone in isolamento domiciliare, mentre sono 3.079 i pazienti guariti. In totale, sin dall’inizio della pandemia sono stati esaminati 7.505 casi.

Roma, allo Spallanzani 49 persone positive e 442 pazienti dimessi

Sono 102 le persone ricoverate attualmente all’ospedale Spallanzani di Roma. Di queste, 49 sono positive al Coronavirus e altri 53 sono state sottoposte a indagine. Dieci pazienti necessitano di un supporto respiratorio. Le persone dimesse o trasferite a domicilio sono arrivate a quota 442.

Boccia: «Dal 3 giugno ci si potrà spostare tra diverse regioni, ma non tra quelle ad alto rischio»

ANSA / MATTEO BAZZI | Il ministro per le Autonomie e per gli Affari Regionali, Francesco Boccia

«Si riaprirà il 3 giugno alla mobilità infraregionale per le regioni che hanno rischio “medio” o “basso”, ma se per alcune ci dovesse essere un rischio “alto” questo non sarà ritenuto opportuno. Speriamo che al 3 giugno arrivino tutte alle condizioni per poterlo fare». A dirlo è il ministro per le Autonomie e gli Affari Regionali, Francesco Boccia, intervenendo a La Vita in Diretta su Rai1.

Il ministro ha dunque confermato quanto preannunciato dal premier Giuseppe Conte e contenute nel Dpcm sulle riaperture, in cui viene specificato che gli spostamenti tra regioni saranno consentiti «in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree».

La strada per il Recovery Fund si fa in salita. Il ministro francese Le Maire: «Quattro Paesi contrari, sarà dura»

EPA/IAN LANGSDON / POOL | Il ministro francese all’Economia, Bruno Le Maire

Austria, Danimarca, Svezia e Olanda. Sarebbero questi i Paesi dell’Unione Europea contrari alla proposta franco-tedesca per l’istituzione del Recovery Fund da 500 miliardi, di cui circa 100 dovrebbero essere destinati all’Italia. A darne conto è il ministro francese dell’Economia Bruno Le Maire. E malgrado la proposta sia stata accolta favorevolmente sia dall’Italia (che ne richiede comunque un’implementazione, ndr), sia dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, il ministro francese Le Maire, a poche ore dall’Ecofin, ammette: «È un accordo decisivo, ma sarà una partita difficile».

Conte all’Oms: «Nella ricerca del vaccino contro il Coronavirus non dobbiamo lasciare nessuno indietro»

WHO | Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la 73esima Assemblea mondiale della Sanità

«Come Paese impegnato in un efficace multilateralismo, l’Italia ritiene che dovremmo migliorare la nostra architettura sanitaria globale, anche rafforzando il ruolo dell’Oms». A dirlo è il premier Giuseppe Conte, a margine della 73esima Assemblea mondiale della Sanità. Il premier ha ricordato come «sin dalla prima richiesta italiana di un’alleanza internazionale per combattere Covid-19, insieme all’Oms, agli attori sanitari globali e ai principali Paesi partner, abbiamo lanciato l’ACT Tools Accelerator».

Quest’ultima è «una piattaforma globale per accelerare gli sforzi per un vaccino, strumenti terapeutici e diagnostici e garantire un accesso universale ed equo a questi trattamenti salvavita». In chiusura del suo intervento, il premier Conte ha ribadito che l’obiettivo comune deve essere quello di «non lasciare nessuno indietro».

Quanto alla situazione in Italia, Conte ha spiegato che il Governo ha optato per un «allentamento della maggior parte delle restrizioni, pur mantenendo rigorose misure di sicurezza per ogni attività sociale e commerciale». Al contempo, «continuiamo a rafforzare la nostra infrastruttura sanitaria – ha proseguito il premier – aumentando le unità di terapia intensiva e assumendo medici e operatori sanitari». «Abbiamo ampliato i test e sviluppato un piano di monitoraggio nazionale in sinergia con le nostre autorità locali. Stiamo entrando nella Fase 2 con cauto ottimismo e senso di responsabilità», ha chiosato Conte.

In Toscana 7 nuovi positivi e 3 decessi nelle ultime 24 ore

ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI | Controlli per i dipendenti di Gucci nel momento dell’entrata nel laboratorio prototipi di Scandicci, 20 Aprile 2020

Secondo i dati ufficiali forniti dalla Regione Toscana, nelle ultime 24 ore si sono registrati 7 nuovi casi positivi al SARS-CoV-2 e 3 nuovi decessi, portando così il numero dei contagi complessivamente a quota 9.968 e le morti per Covid-19 a 992. I casi attualmente positivi sono 2.323. Tra questi, 190 persone si trovano ricoverate negli ospedali della regione con sintomatologia, mentre 56 pazienti sono in terapia intensiva e 2.077 persone si trovano in isolamento domiciliare.

Quanto alle guarigioni, sin dall’inizio della pandemia, in Toscana si son contate 4.959 guarigioni virali (negativizzati) e 1.694 guarigioni cliniche (pazienti non negativizzati, ma che non hanno più sintomatologia). Dal primo febbraio a oggi, 19 maggio, in Toscana sono stati effettuati 205.201 tamponi.

Bonetti: «Stanziati 185 milioni di euro per i centri estivi. Potranno riaprire dal 15 giugno, ma la decisione spetta alle Regioni»

LANSA/UFFICIO STAMPA PALAZZO CHIGI/FILIPPO ATTILI | La ministra per le Pari Opportunità e per la Famiglia, Elena Bonetti

«Avevo promesso che non ci saremmo scordati dei centri estivi, ma che li avremmo riorganizzati in sicurezza. Infatti abbiamo dato le indicazioni e stanziato 185 milioni di euro, l’investimento più alto in questo settore nella storia della Repubblica. Ora sta alle Regioni decidere se anticiparne o posticiparne l’avvio, rispetto alla data del 15 giugno, in base al loro andamento epidemiologico». Ad annunciarlo è la ministra per le Pari Opportunità e per la Famiglia, Elena Bonetti.

Nelle Marche 5 nuovi positivi e 2 decessi rispetto a ieri

ANSA | Uno scorcio di Ancora nel primo giorno della Fase 2, 4 maggio 2020

Con 5 nuove diagnosi di positività al SARS-CoV-2, salgono a 6.675 i casi complessivi di positività al Coronavirus nelle Marche. Attualmente, secondo l’ultimo bollettino della Regione Marche, i ricoverati Covid-19 sono 95, i pazienti in terapia intensiva sono 17, e i contagiati ricoverati in area post critica sono 49, per un totale di 161 persone complessivamente ricoverate. 3.561 le persone guarite e 1.967 le persone in isolamento domiciliare. I deceduti, invece, sono complessivamente 986 sin dall’inizio dell’epidemia, in aumento di 2 persone decedute rispetto a ieri.

Lo strano caso di Giugnola: il paese tra due Regioni in cui anche fare la spesa diventa un’impresa

Uno scorcio di Giugnola

Nel mezzo dell’Appennino tosco-emiliano, esiste un piccolo comune di 67 persone, amministrativamente diviso a metà tra due Regioni. Si tratta del borgo di Giugnola, che fa capo per metà alla gestione della Regione Toscana e per metà a quella dell’Emilia-Romagna. E durante la pandemia di Coronavirus, i cittadini del borgo hanno avuto non poche difficoltà nel potersi spostare nel piccolo paesino, a causa dell’impossibilità di spostarsi tra diverse Regioni.

I problemi principali han riguardato principalmente i residenti della zona afferente alla Toscana, costretti a spostarsi per 40 minuti in auto per far la spesa nel comune di Firenzuola, non varcando così il confine regionale (il cui passaggio avrebbe però loro permesso di potersi rifornire dei beni di prima necessità, spostandosi per soli 10 minuti verso la metà emiliano-romagnola di Giugnola, ndr). Qualcuno, però, nei giorni scorsi ci ha provato. Il risultato: una multa da 500 euro per aver superato il confine regionale, pur spostandosi all’interno dello stesso comune.

Sardegna, l’assessore Sanna: «Si può fare il bagno a patto che si mantengano le debite distanze anche in acqua»

EPA/ENRIC FONTCUBERTA | Immagine esemplificativa, persone che fanno il bagno in mare a Barcellona, 8 maggio 2020

«Il confronto continuo e il buon senso danno sempre la migliore risposta, si può fare il bagno a patto di rispettare le debite distanze anche in acqua. Come avevo preannunciato il problema si è risolto». A comunicarlo è l’assessore sardo degli Enti locali e del demanio, Quirico Sanna, mediante un post su Facebook.

Intervistato da Ansa, Sanna ha confermato la linea della regione Sardegna: «Le spiagge sono aperte e si può fare anche il bagno, ma si dovrà mantenere il distanziamento sociale anche in acqua», preannunciando che in tal senso «arriverà una precisazione oggi stesso, 19 maggio, dallo stesso presidente della Regione».

Fontana: «Polemiche strumentali su Ospedale in Fiera. Pronto a costruirne altri»

ANSA/US REGIONE LOMBARDIA | Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il presidente di Fondazione Fiera Enrico Pazzali, durante il sopralluogo presso il nuovo ospedale realizzato in Fiera a Milano, 29 marzo 2020

«Polemiche strumentali determinate soltanto da volontà politiche». È così che il il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, definisce le diatriba sull’Ospedale Fiera di Milano, dove dopo un mese dalla sua inaugurazione risultavano ricoverati solo 10 pazienti affetti da Covid-19. Il governatore lombardo, intervistato ai microfoni di Radio Rai 1, anzi incalza: «Il significato di questo nuovo ospedale è addirittura sostenuto dal Governo, il quale mi dice “mantenete lo stesso numero di letti di rianimazione che avevate al culmine della crisi” e quindi mi sembra che io dovrò realizzarne altri di ospedali come quello della Fiera».

Quanto alle polemiche sull’ospedale milanese Attilio Fontana ribadisce con forza la propria posizione: «Qui c’è la differenza tra squallida polemica e programmazione sanitaria. Perché a Berlino che hanno già quattro volte il numero dei letti delle rianimazioni rispetto all’Italia hanno realizzato una struttura identica alla Fiera di Milano? Perché lo hanno fatto nelle Marche e in Emilia-Romagna? Perché in questi casi non si fanno polemiche?». «È ovvio – chiosa il governatore lombardo – che si tratta di polemiche strumentali determinate soltanto da volontà politiche».

A 104 anni “nonna” Zelinda guarisce dal Coronavirus

ASL RIETI | La signora Zelinda, guarita dal Coronavirus a 104 anni, Rieti, 19 maggio 2020

“Nonna” Zelinda, classe 1916, 104 anni di vita alle spalle, è ufficialmente guarita dal Coronavirus. Ad annunciarlo è stato l’Asl di Rieti, che ha condiviso la lieta notizia sui social. La signora Zelinda è ospite della struttura Covid Santa Lucia dell’Asl reatina, realizzata appositamente per evitare lo spostamento degli ospiti anziani in strutture socio-sanitarie regionali, o la presa in carico da parte dei familiari, o il trasferimento dei malati Covid nelle Rsa.

In Veneto 47 nuovi casi e 17 decessi nelle ultime 24 ore

I pazienti colpiti da Covid-19 in Veneto sono complessivamente 18.997 sin dall’inizio dell’epidemia. Rispetto ai dati diffusi nella serata di ieri, si contano 47 contagiati in più. I casi attualmente positivi sono 3.754 (-250 rispetto a ieri). I decessi totali raggiungono quota 1.820 (+17 rispetto a ieri) per complicazioni legate al SARS-CoV-2, considerando sia le morti ospedaliere, sia le morti in aree extra ospedaliere.

I pazienti ricoverati in ospedale sono complessivamente 577. Di questi, 18 in terapia intensiva. Il totale dei pazienti dimessi sin dall’inizio dell’epidemia è di 3.201 persone, mentre i negativizzati raggiungono quota 13.423. Infine, 17.902 persone si trovano in isolamento domiciliare. I pazienti positivi, sin dal 21 febbraio scorso, sono così ripartiti nelle diverse province venete:

Verona : 5.040;

: 5.040; Padova : 3.916;

: 3.916; Treviso : 2.644;

: 2.644; Vicenza : 2.842;

: 2.842; Venezia : 2.636;

: 2.636; Belluno : 1.153;

: 1.153; Rovigo : 440;

: 440; Domiciliati fuori dal Veneto o in attesa di assegnazione: 344.

Zaia: «Troppa movida. Se i contagi aumentano richiudiamo tutto»

ANSA / pagina Facebook Luca Zaia | Il governatore del Veneto, Luca Zaia

«Ci sono arrivate decine di foto e video dei centri delle nostre città con movida a cielo aperto. Non ho nulla contro la festa, ma divieto di assembramenti e l’uso della mascherina sono la conditio sine qua non». A dirlo è il governatore del Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa. Il presidente della Regione ha lanciato subito un monito a tutta la popolazione, in particolare quella dei più giovani: «Se i contagi aumentano richiuderemo bar, ristoranti, e spiagge».

Rinviata la Biennale di Architettura a Venezia: si svolgerà nel 2021

LA BIENNALE | Padiglione centrale

La 17esima Biennale di Architettura di Venezia, che si sarebbe dovuta svolgere dal 29 agosto al 29 novembre 2020, a causa della pandemia di Covid-19 è stata rinviata all’anno prossimo, e si svolgerà quindi dal 22 maggio 2021 al 21 novembre 2021. Al contempo è slittata anche la 59esima Esposizione Internazionale d’Arte, che doveva inizialmente svolgersi nel 2021, ma è stata posticipata al 2022, e si terrà dal 23 aprile 2022 al 27 novembre 2022.

Dalla Ue ok definitivo al Sure

EPA/OLIVIER HOSLET/Il presidente di turno dell’Ecofin Zdravko Maric

Dall’Ecofin, il Consiglio dei ministri europei dell’Economia e della Finanza, è arrivata luce verde al Sure, lo strumento temporaneo per aiutare la cassa integrazione dei Paesi Ue durante questa emergenza Coronavirus. Lo strumento fornirà agli Stati membri fino a 100 miliardi di euro di prestiti a condizioni favorevoli attraverso una base di garanzia di 25 miliardi versata dagli Stati. La misura sarà attivo fino al 31 dicembre 2022.

«Sure sarà una rete di sicurezza vitale per proteggere i posti di lavoro e i lavoratori, in quanto garantisce che gli Stati membri dispongano dei mezzi necessari per finanziare misure di lotta contro la disoccupazione e la perdita di reddito», ha detto il presidente di turno dell’Ecofin Zdravko Maric, vice primo ministro e ministro delle Finanze della Croazia.

Assolombarda: crollo attività produttiva del 45%

ANSA/CLAUDIO PERI

L’economia nazionale ha subito una contrazione senza precedenti a causa del Coronavirus. Secondo le stime di Assolombarda nei mesi di marzo e aprile, anche se« non disponiamo ancora di indicatori sintetici per valutare a pieno le conseguenze del lockdown sull’economia lombarda», si può già preventivare una caduta dell’attività produttiva nel solo mese di aprile pari al 45%.

Come funzionerà il Recovery Fund? E quanto potrebbe spettare all’Italia?

Il denaro messo a disposizione tramite il Recovery Fund andrà a coprire le spese cosiddette “prioritarie” per i Paesi europei. Il punto da chiarire è come questi soldi saranno veicolati e quali riforme dovranno essere fatte dai Paesi che riceveranno parte del denaro. L’idea iniziale per il Recovery Fund lanciata di comune accordo da Francia e Italia era di raccogliere 1.000 miliardi.

Questa somma sarebbe andata a sommarsi ad altri 1.000 del bilancio Ue 2021-2027, dando quindi a Bruxelles la possibilità di disporre di 2.000 miliardi per fronteggiare la crisi. Ora Francia e Germania rilanciano con una cifra pari a 500 miliardi, di questi circa 100 potrebbero andare all’Italia.

La Spagna riprende i voli con l’Italia

EPA/Ernesto Mastrascusa

Il governo spagnolo ha annunciato che revocherà il divieto di trasporto aereo e marittimo dall’Italia imposto precedentemente a causa del Coronavirus. Con l’Italia che ha avviato la Fase 2, anche il Paese iberico si sta preparando ad allentare le misure restrittivo. Sulla scia dell’accordo europeo che dal 3 giugno prevede l’apertura dei confini tra i Paesi Ue e la libertà di spostarsi, la Spagna ha deciso di aprire le tratte aeree e marittime con l’Italia.

L’Europa sottovalutò il rischio contagio nel Continente: la rivelazione di «El Pais»

NSA / Andrea Fasani/Codogno

Il 18 febbraio i delegati del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie si riuniscono per discutere il rischio Coronavirus in Europa. Il rischio verrà definito basso. A rivelarlo è El Pais che ha visionato il verbale della riunione. «Il documento è alquanto sconcertante – scrive il quotidiano -. Letto 3 mesi e migliaia di morti dopo diventa chiaro che nessuno dei presenti vede cosa sta per succedere».

Tre giorni dopo verrà scoperto il paziente uno di Codogno e da lì l’emergenza riguarderà tutta l’Italia e l’Europa intera. Alla fine si decide il criterio che i pazienti da sottoporre al tampone devono essere stati di recente in Cina. Criterio che, se fosse stato seguito alla lettera, non avrebbe permesso di diagnosticare il paziente uno di Codogno: Mattia è stato sottoposto al tampone grazie, in particolare, all’intuizione di un’anestesista.

Coldiretti: consumi al ristorante -80%

ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO

Un crollo dei consumi pari a quasi l’80% si è registrato in ristoranti, pizzerie, trattorie e agriturismi per effetto delle mancate riaperture, ma anche per il ridotto afflusso della clientela che ha provocato un drastico taglio delle forniture alimentari rispetto alla norma. Sono queste le stime diffuse da Coldiretti sull’inizio della Fase 2 con la possibilità per gli italiani di tornare a mangiare fuori casa. A pesare sul calo delle ordinazioni di cibo e bevande, sottolinea la Coldiretti, è in molti casi la decisione di non riaprire ma anche il calo delle presenze per la chiusura degli uffici con lo smart working e l’assenza totale dei turisti italiani e stranieri.

Gentiloni: «Crisi senza precedenti impone risposte senza precedenti»

«La Commissione europea al lavoro per il piano e il fondo di Recovery Fund. Una crisi senza precedenti impone risposte senza precedenti. Da Francia e Germania un contributo importante in questa direzione». Così, su Twitter, Paolo Gentiloni, commissario europeo all’Economia, commenta il piano di ripresa economico che servirà ad affrontare la crisi economica dell’Ue portata dall’emergenza sanitaria.

EPA/OLIVIER HOSLET | Il commissario europeo per l’Economia Paolo Gentiloni

Perchè il paragone tra Umbria e Lombardia non è possibile

Umbria Rt.

C’è un acceso dibattito sulla rilevanza o meno della lettera R, ovvero del tasso di contagio, per le decisioni sulle riaperture o meno nelle Regioni. L’Umbria si ritrova ora con un «indice di trasmissione del virus» (Rt) molto più alto del solito. Eppure continua a essere tra le regioni meno colpite. In Umbria agli inizi del mese Rt era pari allo 0,19, oggi lo vediamo oltre 1; una situazione che viene accostata a quella della Lombardia.

Dobbiamo preoccuparci? Ovviamente no. Tanto più che Rt non indica il numero di casi. Vanno tenuti in considerazione altri fattori: oltre alla quantità di tamponi e ai sistemi di sorveglianza, conta parecchio tener conto del fatto che non tutti hanno lo stesso rischio di contagiare o venire contagiati

Galli: «Inconcepibili i test a pagamento. Fallimento Ssn»

Massimo Galli

«Soprattutto dalle mie parti moltissime persone stanno prendendo appuntamento negli ambulatori privati per fare il test che non sono riusciti ad ottenere dal Servizio sanitario nazionale e questa è una debacle per l’organizzazione della sanità». A dirlo è Massimo Galli, il primario di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano intervenuto alla trasmissione Agorà per commentare i test sierologici sul Coronavirus.

Lamorgese: «Rischio mafie, lo Stato aiuterà gli imprenditori»

ANSA / ETTORE FERRARI/Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese

«C’è attenzione soprattutto sulla crisi che ha colpito medi e piccoli imprenditori. Per agevolare l’accesso al credito, ho chiesto ai prefetti di assumere iniziative con l’Abi e le associazioni di categoria». Così in un’intervista a Repubblica il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese parla del rischio che le mafie approfittino di questa crisi economica.

«E ora faccio appello agli imprenditori in difficoltà – aggiunge – rivolgetevi alle istituzioni perché in gioco non c’è solo la sopravvivenza delle vostre attività ma anche la salvaguardia dell’economia legale; segnalate alle forze di polizia proposte di aiuto provenienti da persone sconosciute o con modalità opache. Lo Stato c’è. E per gli imprenditori che sono già caduti nelle maglie della criminalità mette a disposizione il fondo anti-racket gestito dal Viminale».

Lagarde accoglie il piano di salvataggio franco tedesco. Ma sul Mes avverte: «Dovrà essere rivisto»

FREDERICK FLORIN / AFP/La presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde

La potenza di fuoco questa volta è arrivata da Germania e Francia. Nella giornata di ieri il presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel hanno annunciato il fondo di rilancio dell’Europa da 500 miliardi per affrontare l’emergenza Coronavirus. Una proposta «ambiziosa, mirata e benvenuta». A dirlo è il presidente della Bce, Christine Lagarde.

In un’intervista al Corriere della Sera, la presidente della Banca centrale europea ha definito l’attuale situazione economica «senza uguali in tempo di pace» ribadendo come il cuore del mandato della Bce sarà «la stabilità dei prezzi con un’inflazione (l’aumento generale del livello medio dei prezzi, ndr) al di sotto, ma vicina al 2%. In circostanze come quelle di oggi, in cui l’inflazione – e le attese di inflazione – sono nettamente inferiori all’obiettivo e l’economia è in profonda recessione, la Bce deve perseguire una politica monetaria accomodante quanto necessario per stabilizzare, allo stesso tempo, l’inflazione e l’economia».

Sul Mes Lagarde ha sottolineato come «le linee di credito non hanno niente a che fare con i piani di salvataggio del passato. Si tratta di offerte di prestiti che possono andare fino al 2% del Pil di ogni Paese, a tassi molto bassi e a condizioni minime. Basta dimostrare che i fondi sono destinati alle spese sanitarie, dirette e indirette, volte a lottare contro la pandemia. Questo pacchetto di misure di sostegno è benvenuto, ma dovrà essere rivisto perché insufficiente a rilanciare l’economia dell’area euro».

Zaia: «Regioni fondamentali. Pensate a cosa sarebbe successo se fosse stato gestito tutto da Roma»

Ansa/Il governatore del Veneto, Luca Zaia, durante la firma dell’accordo di programma per il nuovo ospedale di Padova

«Ma sì, è il solito format Conte: diretta Facebook al sabato sera, le carte il giorno successivo inoltrato. Noi, il testo lo abbiamo avuto soltanto alle 17.30 di domenica. Io, comunque, avevo già distribuito le linee guida al sabato mattina. Per dire in che modo si sarebbe aperto». Così in un’intervista al Corriere della Sera il presidente del Veneto Luca Zaia torna a parlare dell’accordo tra Regioni e il premier Conte sull’avvio della Fase 2.

«Credo che la vicenda Covid19 abbia dimostrato fino in fondo l’importanza dell’autonomia. Lei pensi che cosa sarebbe stata questa epidemia se tutto fosse stato gestito da Roma – sottolinea Zaia – E qualcuno dice che la sanità va riaccentrata. Chi lo dice non ha capito nulla e dovrebbe ricominciare a fare il consigliere comunale: io lo renderei obbligatorio». Zaia non risparmia critiche al governo da cui dice: «Sono mancate le indicazioni basilari. Abbiamo sentito che le mascherine ai non malati non servivano, ne abbiamo sentite tante».

Le date delle riaperture previste dal Dpcm sulle riaperture (variabili a seconda delle ordinanze regionali)

Dal 18 maggio sarà possibile spostarsi nella propria Regione senza più l’utilizzo dell’autocertificazione, così come sarà possibile incontrare amici senza i pregressi vincoli di legame (anche noti come “affetti stabili”, ndr);

sarà possibile spostarsi nella propria Regione senza più l’utilizzo dell’autocertificazione, così come sarà possibile incontrare amici senza i pregressi vincoli di legame (anche noti come “affetti stabili”, ndr); Dal 18 maggio riapriranno bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, stabilimenti balneari, negozi e riprenderanno le funzioni religiose (durante le quali sarà obbligatorio osservare almeno un metro e mezzo di distanza tra una persona e l’altra, ndr);

riapriranno bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, stabilimenti balneari, negozi e riprenderanno le funzioni religiose (durante le quali sarà obbligatorio osservare almeno un metro e mezzo di distanza tra una persona e l’altra, ndr); Dal 25 maggio riaprono piscine, palestre e centri sportivi;

riaprono piscine, palestre e centri sportivi; Dal 3 giugno sarà possibile spostarsi tra le diverse Regioni, «in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree»;

sarà possibile spostarsi tra le diverse Regioni, «in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree»; Dal 3 giugno riprendono gli spostamenti da e verso gli altri Stati dell’Unione Europea e dell’area Schengen, la Gran Bretagna, Andorra e il Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano, senza l’obbligo di quarantena per chi arriva in Italia, «secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali»;

riprendono gli spostamenti da e verso gli altri Stati dell’Unione Europea e dell’area Schengen, la Gran Bretagna, Andorra e il Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano, senza l’obbligo di quarantena per chi arriva in Italia, «secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali»; Dal 15 giugno riaprono cinema e teatri e concerti all’aperto («con massimo 1.000 spettatori con posti a sedere pre-assegnati e distanziati»), mentre al chiuso il limite massimo è quello di 200 spettatori; riaprono inoltre i centri estivi per bambini;

riaprono cinema e teatri e concerti all’aperto («con massimo 1.000 spettatori con posti a sedere pre-assegnati e distanziati»), mentre al chiuso il limite massimo è quello di 200 spettatori; riaprono inoltre i centri estivi per bambini; Nessuna data sulla ripresa del campionato di calcio;

sulla ripresa del campionato di calcio; Sospesa la data di riapertura dei centri benessere e delle terme.

Il testo del Dpcm sulle riaperture del 18 maggio

Cosa non riaprirà il 18 maggio

Ansa/Massimo Percorssi | La saracinesca di un ristorante nel centro storico di Roma

Come già anticipato nei giorni scorsi, le regioni avranno una certa autonomia nello scegliere le norme che da domani guideranno la ripartenza con il Coronavirus. In Lombardia per esempio i ristoranti dovranno misurare la temperatura ai clienti prima che entrino nei locali mentre in Piemonte domani riapriranno solo negozi e parrucchieri. Qui i ristoranti dovranno aspettare un’altra settimana. In Campania invece i tra i tavoli dei ristoranti i clienti dovranno essere separati da una barriera di plexigass o di vetro.

Il nuovo modulo di autodichiarazione per gli spostamenti fuori regione

Così come preannunciato nella conferenza stampa del premier Conte del 16 maggio, cambiano le regole e soprattutto cambia – ancora una volta – il modulo di autocertificazione per gli spostamenti tra diverse regioni. Per spostarsi all’interno delle regioni non sarà più necessario il modulo di autocertificazione. Per gli spostamenti tra regioni diverse, sino al 3 giugno, sarà necessario compilare il nuovo modello di autocertificazione. Gli spostamenti tra una regione e l’altra saranno consentiti solo o per comprovate esigenze lavorative, o per motivi di salute, o per situazioni di necessità o ragioni di assoluta urgenza.

Fase 2, bonus bici e monopattini: ecco come ottenerlo e come funziona

monopattino elettrico

Sarà una ripresa all’insegna della sostenibilità quella messa a punto dal governo per uscire dal lockdown totale. Il bonus mobilità per l’acquisti di bici e monopattini prevede un contributo che coprirà il 60% della spesa, per un valore massimo di 500 euro. Il bonus potrà essere erogato a tutti i residenti maggiorenni – a prescindere dal reddito – nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane e nelle città con una popolazione di almeno 50mila abitanti. Lo scontro sarà retroattivo e coprirà gli acquisti effettuati a partire dal 4 maggio.

