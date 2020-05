In Italia sono 56.594 le persone attualmente positive al Covid-19, i guariti hanno raggiunto quota 140.479. In Lombardia +285 nuovi positivi e zero vittime (non accadeva dal 21 febbraio). Decaro: «La movida? I giovani son stati straordinari in questi mesi. Se riaprono bar e ristoranti è inevitabile che ci vadano». Boccia: «Chi alimenta gli assembramenti sta tradendo i sacrifici fatti da milioni di italiani». A rischio le riaperture tra Regioni del 3 giugno. Raggiunto l’accordo sul concorso per 32 mila docenti precari

Basilicata, nessun nuovo contagio

ANSA/TONY VECE | Il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi

Secondo i dati riportati nel bollettino quotidiano sono stati 523 i test effettuati in Basilicata nelle ultime 24 ore. Nessuno è risultato positivo, fa sapere la task force regionale. 3 sono i guariti che si sono registrati ieri, e sono 34 in totale i casi di contagio confermati in tutta la regione. Il totale dei guariti è di 336. I morti in tutta la regione sono 27 persone decedute: 9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, dice ancora la regione, sono stati analizzati 26.634 tamponi, di cui 26.218 risultati negativi.

Ilva, avanti col piano, dice il ministro Patuanelli. ArcelorMittal: «Onoreremo impegni»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli

Sull’ex Ilva si va avanti. Parola del ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli. «Il Governo ritiene ci siano condizioni per proseguire con il piano industriale previsto dall’accordo del 4 marzo, anche con le difficoltà causate dal Covid-19. Il piano industriale è un elemento imprescindibile da cui partire», dice al tavolo Ilva secondo quanto riferisce la Uilm. Patuanelli e Gualtieri hanno ribadito all’amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia LuciaMorselli che il Governo si aspetta «la conferma degli impegni condivisi».

Conferma che arriva a stretto giro: ArcelorMittal «vuole onorare gli impegni presi fino in fondo anche con le difficoltà causate da Covid», dice l’ad sempre secondo quanto riferiscono i sindacati. «Vogliamo andare avanti e siamo pronti a presentare il piano fra una decina di giorni». L’azienda, aggiunge, intende «mantenere l’integrità degli impianti di Taranto e la sua importanza a livello europeo».

Ivrea, parte la scuola all’aperto per i bambini dai 3 ai 6 anni

Pxhere | Bambini che giocano

A Ivrea, in Piemonte, parte domani la sperimentazione del servizio di scuola all’aperto per i bimbi dai 3 ai 6 anni voluta dall’amministrazione comunale. L’idea viene messa in campo per offrire un aiuto alle famiglie nel post lockdown. La scuola si terrà dalle 8 alle 13 a 10 euro al giorno nei giardini delle scuole Don Milani e Sant’Antonio. Prima di entrare, in una zona triage, verrà effettuato il controllo della temperatura ai bambini, che poi, a gruppi di cinque, verranno seguiti da insegnanti degli asili nido del Comune.

Tribunali in tilt, slitta a ottobre anche il processo a Salvini sul caso Gregoretti

ANSA / FABIO FRUSTACI | Il leader della Lega, Matteo Salvini

È slittato da luglio a ottobre il processo che vede imputato Matteo Salvini per sequestro di persona sul caso Gregoretti. La ragione? Secondo quanto riferito dal quotidiano la Repubblica, lo slittamento è dovuto al caos tribunali creatosi con la pandemia Coronavirus, così come spiegato dalla presidente dell’ufficio del giudice dell’udienza preliminare, Nunzio Sarpietro: «I nostri ruoli sono stati stravolti dallo stop per l’emergenza Coronavirus, ci sono migliaia di processi rinviati che hanno precedenza».

Sala: «No ad un altro week end così. Vorrei evitare chiusure a tutela di chi sta lavorando»

GIUSEPPE SALA / FACEBOOK | Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala

Nella sua quotidiana diretta da Palazzo Marino, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando le immagini della movida di quest’ultimo fine settimana dopo la riapertura di bar e ristoranti, ha dichiarato di voler «evitare chiusure a tutela di chi sta lavorando», malgrado sia «altrettanto chiaro che questo weekend non è stato sereno e non possiamo immaginarne un secondo in questo modo» e pertanto va ricercata «una formula» per gestire meglio i flussi di persone nelle zone più critiche.

«A tal proposito – prosegue il primo cittadino di Milano – oggi mi incontrerò con il Prefetto per capire cosa si può fare. Io ricevo centinaia di messaggi, foto di assembramenti nelle vie, nei parchi. Bisogna trovare una formula e qui denuncio tutta la mia frustrazione, e anche quella dei sindaci delle grandi città italiane perché gli inviti al buon senso, alla responsabilità funzionano anche pochino».

«È illusorio – sottolinea Sala – promettere ai cittadini di riuscire a controllare tutto. Vorrei dire a tutti evitiamo di metterci in due parti avverse, cioè chi si diverte eccedendo e chi, da casa, denuncia questi comportamenti. Cosa che sarà anche naturale, ma sta avvenendo».

Sardine: «Movida scellerata: non è moralismo, è responsabilità»

ANSA | Le Sardine in piazza a Bologna

Anche le Sardine contro le persone che prendono parte alla “movida” durante la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Il movimento cresciuto proprio gremendo le piazze di tutta Italia (i cui flashmob si sono interrotti proprio in concomitanza con l’esplosione dell’emergenza Covid e durante il conseguente lockdown del Paese, ndr), attraverso un post su Facebook commentano: «Dalla Lombardia alla Sicilia in questo weekend si è assistito spesso a comportamenti scellerati, di giovani e non, alla ricerca di una tanto agognata normalità».

«Strette di mano, abbracci, baci, drink condivisi e minime distanze. Mascherine al mento, al collo, in mano se non addirittura in tasca, come fosse una borsetta, un ornamento superfluo. Non è moralismo, è responsabilità – sottolineano nel post – È capire che una serata fuori, con queste condizioni, può costare la vita ai nostri cari. È realizzare l’orrenda verità con cui dovremmo convivere ancora per molto: la normalità non tornerà subito».

Bonaccini: «Se per colpa di qualche imbecille fossimo costretti a richiudere, vanificheremmo il sacrificio fatto da tutti»

ANSA/GIORGIO BENVENUTI | Il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini

«Diciamoci la verità: c’è stato un lavoro straordinario dei professionisti della Sanità, impagabile e ai quali non diremo mai grazie abbastanza. Ma se noi stiamo parlando di riaperture, e oltre il 95% delle attività economiche sono riaperte in Emilia-Romagna, la regione che era seconda per numero di contagi e che oggi ha invece il più alto numero di guariti per le misure che abbiamo adottato, va detto che sono stati i sacrifici e le restrizioni imposte agli italiani a permetterci di riaprire». A dirlo è il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, intervenendo durante la trasmissione Agorà.

E Bonaccini lancia un duro monito, commentando le immagini degli ultimi giorni post-riapertura, in particolare quelle relative alla movida: «Se per colpa di di qualche imbecille o irresponsabile fossimo costretti a richiudere, è evidente che vanificheremmo quello che la stragrande maggioranza degli italiani hanno dimostrato di saper accettare e han dato un contributo decisivo».

Gallera: «Il dato dei 0 decessi di ieri in Lombardia è da guardare con prudenza»

2020Ansa/Matteo Corner | L’assessore al Welfare, Giulio Gallera

Invita alla «prudenza» l’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, commentando il dato di 0 decessi registrati nella regione ieri, 24 maggio. Un dato abbastanza anomalo per la regione più colpita d’Italia dalla pandemia di Coronavirus. E difatti, l’assessore Gallera, intervenendo a Mattino 5, ha commentato: «Il dato dei 0 decessi di ieri è da guardare con prudenza».

«All’inizio di ogni mese è successo che arrivassero anche un centinaio di decessi legati alle anagrafi dei Comuni, che non vengono aggiornate quotidianamente», ha spiegato Gallera. Il dato di ieri condurrebbe quasi all’«euforia», ma il rischio è quello che arrivi «una forte smentita nei prossimi giorni» e pertanto va preso, ancora una volta, «con massima prudenza».

Gallera: «La movida in Lombardia? Mi sembra che ci sia quasi un effetto rimozione»

L’assessore lombardo al Welfare si dice anche «molto spaventato» dalle immagini della movida in Lombardia, sia a Milano, sia in altre città come Brescia, la cui popolazione è stata duramente colpita dal Covid-19. «Quando abbiamo riaperto il 4 maggio, con un’apertura molto lenta e graduale – spiega Gallera – abbiamo osservato dai risultati non ha avuto effetti sulla crescita dei contagi: c’erano poche persone sui mezzi pubblici e una crescita contenuta di persone in giro».

«Ma quello che è successo in quest’ultima settimana è un’incontenibile voglia di tornare alla propria normalità, ma questo può essere rischioso», prosegue l’assessore. «Purtroppo gli effetti di quello che è successo in questi giorni li vedremo tra 10-12 giorni circa e controlleremo con la massima attenzione tutti i dati, però mi sembra quasi ci sia un effetto rimozione, che è sbagliato», ammonisce l’assessore al Welfare.

ANSA/MATTEO CORNER | Controlli della polizia sui Navigli e Darsena, Milano, 21 maggio 2020

«Dobbiamo comunque ricordare che abbiamo pianto e ci siamo impressionati davanti alle immagini delle terapie intensive, alle drammatiche immagini degli infermieri e medici – prosegue Gallera – non era un film di un altro mondo, era qualcosa che è successo poche settimane fa nella nostra regione. Quindi se non abbiamo un atteggiamento responsabile, il rischio che la curva dei contagi torni a crescere oggettivamente c’è».

Fontana: «Il dato dei 0 decessi va preso con le pinze»

Ansa/Matteo Corner | Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana

«La cosa che mi rasserena è il numero dei nuovi contagiati che sta diminuendo. Lo ‘zero decessi’ è un dato che andrà preso con le pinze, nel senso che purtroppo la domenica è un giorno durante il quale la comunicazione non è sempre precisa e perfetta, a volte arrivano in ritardo. Sicuramente è molto positivo come dato, però non illudiamoci che sia finita». A dichiararlo ai microfoni di Rtl 102.5 è il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, commentando i dati epidemiologici regionali del 24 maggio.

Il Governo punta sugli “assistenti civici” per far rispettare le regole. Chi sono?

ANSA/ALESSANDRO DI MARCO | Aperitivi e “cene all’aperto” in centro a Torino durante la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus

Per la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus il Governo vuole affidarsi a un “esercito” di assistenti civici – circa 60mila in tutto – con il compito di sorvegliare «il rispetto del distanziamento sociale» e per «dare un sostegno alla porta più debole della popolazione», come spiegano il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, e il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, sindaco di Bari.

In settimana sarà lanciato il bando rivolto «a inoccupati, a chi non ha vincoli lavorativi, anche percettori di reddito di cittadinanza o chi usufruisce di ammortizzatori sociali». I Comuni, attraverso Anci, potranno avvalersi del contributo degli “assistenti civici” che però saranno coordinati dalla Protezione Civile, che avrà il compito di indicare alle Regioni le disponibilità su tutto il territorio nazionale.

Gli “arruolati” non percepiranno stipendio, e godranno unicamente di una copertura assicurativa. Il loro lavoro di volontariato si svolgerà per 3 giorni alla settimana, per un massimo di 16 ore. Gli assistenti civici non potranno fare multe, ma si configurano come “guide” per il mantenimento del distanziamento sociale e l’uso della mascherina sul suolo pubblico ed eventualmente per allertare le forze dell’ordine in caso di eventuali inosservanze. Il loro impiego durerà sino alla fine del periodo di emergenza, ossia sino al 31 luglio 2020.

Decaro (Anci): «Assistenti civici? Non sono ronde, ma distributori di buona educazione»

ANSA/GIUSEPPE LAMI | Il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro

«Gli assistenti civici sono importantissimi, ma è solo un primo passo. Speriamo di avere molte adesioni». A dirlo in un’intervista a la Repubblica è il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, commentando la misura del Governo che prevede la distribuzione nei vari comuni italiani di 60mila assistenti civici volontari per gestire la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus.

«Non sono ronde – precisa Decaro – ma distributori di buona educazione. Serviranno nei parchi o nei mercati per contare gli ingressi. Li useremo anche per distribuire generi alimentari e farmaci». Tra le ipotesi del sindaco di Bari c’è anche quella di impiegarli, «in accordo con i gestori dei locali, per far distribuire ai volontari mascherine agli esterni».

Decaro: «La movida? I giovani son stati straordinari in questi mesi. Se riaprono bar e ristoranti è inevitabile che ci vadano»

Quanto alle polemiche sulla movida giovanile, il sindaco di Bari commenta: «Non mi piace puntare il dito sui ragazzi che in questi mesi sono stati straordinari. Dobbiamo avere la pazienza di far capire loro che non è finita». D’altro canto, prosegue il presidente dell’Anci, «bisogna anche avere l’onestà di dire che se decreti e ordinanze aprono bar, ristoranti, spiagge è inevitabile che le persone riconquistino la propria libertà». «Servono però anche norme più chiare: rendiamo obbligatorio l’uso delle mascherine», chiosa Decaro.

Boccia: «Chi alimenta gli assembramenti e la movida sta tradendo i sacrifici fatti da milioni di italiani». A rischio le riaperture tra Regioni del 3 giugno

ANSA/ANGELO CARCONI | Il ministro degli Affari Regionali e Autonomie, Francesco Boccia, Roma, 21 maggio 2020

«Non siamo sorpresi per quel è accaduto in questo fine settimana. Ma se è comprensibile e umano, dopo due mesi, uscire di casa, non dobbiamo dimenticare che siamo ancora dentro il Coronavirus e dunque chi alimenta una movida sta tradendo i sacrifici fatti da di milioni di italiani». A dirlo in un’intervista a La Stampa è il ministro degli Affari Regionali e per le Autonomie, Francesco Boccia.

«Capisco i giovani – prosegue Boccia – ma non possiamo annullare gli sforzi: alla fine della settimana il Governo valuterà in base al numero dei contagi. E per lo “sblocco” della mobilità tra Regioni (previsto il 3 giugno, secondo il dl Riaperture, ndr), faremo le nostre valutazioni: non è detto, ma potrebbe diventare inevitabile prendere tutto il tempo che serve».

Scuola, c’è l’accordo sul concorso per 32 mila docenti precari, ma dopo l’estate e senza quiz

ANSA/ANGELO CARCONI | Il premier Giuseppe Conte (S) e la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina (D)

Raggiunto nella notte l’accordo della maggioranza di Governo sul decreto Scuola. Sciolto il nodo sulle modalità di assunzione dei docenti precari in vista della riapertura delle scuole a settembre: il concorso ci sarà, ma non avrà luogo quest’estate e consterà nella presentazione di un elaborato scritto e non in un quiz a crocette. In attesa del concorso, a partire dal 1 settembre, gli insegnanti precari di scuole medie e superiori verranno assunti a tempo determinato mediante le graduatorie pre-esistenti di istituto, secondo i parametri di anzianità, servizio e titoli.

Soddisfatta la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, che su Facebook commenta: «Occorre ora lavorare rapidamente, insieme al Parlamento, per tradurre la misura in una norma da introdurre nel decreto scuola, dimostrando che la maggioranza ha a cuore la qualità del sistema di istruzione e, di conseguenza, gli studenti, che ne sono i principali protagonisti. Stiamo rispondendo anche ad una precisa richiesta delle famiglie che vogliono, a ragione, certezze sulla qualità del nostro sistema di istruzione e sul suo futuro».

Dadone: «I nostri figli meritano una classe docente preparata»

ANSA/FILIPPO ATTILI CHIGI PALACE PRESS OFFICE | La ministra della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone

«I nostri figli meritano una classe docente preparata, all’altezza del futuro che vogliamo per loro e per il nostro Paese. Grazie a Lucia Azzolina: il M5S al Governo sta mettendo in campo un grande lavoro di rilancio e riqualificazione di tutti i comparti della Pubblica amministrazione». Così, la ministra della Pa, Fabiana Dadone, commentando l’accordo raggiunto dalla maggioranza di Governo sul concorso per docenti precari.

La “malattia dei bambini” legata al Coronavirus. Il pediatra Ravelli: «Per alcuni medici non è Kawasaki, è molto più grave»

Il professor Angelo Ravelli, pediatra e direttore della Clinica di Reumatologia dell’Ospedale Gaslini di Genova

I medici di tutto il mondo continuano a investigare sulla possibile correlazione tra la sindrome di Kawasaki, un’infiammazione acuta dei vasi di piccolo e medio calibro che colpisce in particolare modo i bambini, e il Coronavirus. Nei giorni scorsi, il professor Angelo Ravelli, pediatra e direttore della Clinica di Reumatologia dell’Ospedale Gaslini di Genova, aveva anticipato che vi erano molti i sospetti che il Coronavirus potesse avere punti in comune qualcosa con queste patologie, «e cioè che questo virus le abbia innescate, almeno in un certo numero di casi».

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Secondo altre ricerche, tra cui lo studio dei ricercatori dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, non è detto che la patologia che sempre con maggiore frequenza viene riscontrata nei bambini positivi al Covid-19 sia – di fatto – la sindrome di Kawasaki poiché, a differenza di quest’ultima, fa insorgere sintomi più gravi e maggiori complicanze a livello cardiaco.

Ravelli: «È una malattia “simil-Kawasaki”: è seria, ma per fortuna in rarissimi casi causa la morte»

E a seguito della videoconferenza sul tema organizzata dal Boston Children’s Hospital dell’università di Harvard, a cui hanno partecipato pediatri di tutto il mondo, il dilemma sussiste, tant’è che attualmente questa nuova forma di sindrome viene definita “simil-Kawasaki”. Questa nomenclatura – spiega a Open il professor Ravelli – è legata al fatto che «la questione è ancora «controversa». «C’è chi ritiene che buona parte dei casi analizzati di infiammazione multi-organo durante la pandemia siano stati innescati dal Coronavirus, ma c’è invece chi sostiene che non si tratti di vere malattie di Kawasaki», spiega il professor Ravelli.

Infatti, secondo le rilevazioni dei pediatri di tutto il mondo, «in alcuni casi mancano delle caratteristiche della Kawasaki» e la sintomatologia varia da Paese a Paese, nonché le manifestazioni cliniche avvengano in modo diverso a seconda dell’etnia. Quel che è certo, spiega Ravelli è che si tratta di «una malattia seria», ma che «per fortuna solo in rarissimi casi causa la morte».

Riaprono palestre, piscine e centri sportivi (tranne che in Lombardia): come cambiano le regole

Ina FASSBENDER / AFP | Immagine esemplificativa, palestre in Germania

Oggi, 25 maggio, è il “D-Day”, il giorno delle riaperture per palestre, piscine e centri sportivi in Italia, ad eccezione della Lombardia dove le attività sportive potranno riprendere da fine mese, così come in Basilicata. Eccezioni anche a Bologna, dove le piscine comunali riapriranno a giugno.

Il ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito un vademecum per lo sport in sicurezza durane la Fase 2, dove raccomanda di non bere dai bicchieri o borracce delle altre persone, di non scambiarsi gli attrezzi sportivi con gli altri atleti (e di disinfettarli prima dell’uso, ndr) e di non lasciare i propri abiti in luoghi condivisi, come negli spogliatoi: sarà pertanto necessario presentarsi già vestiti e usare scarpe dedicate.

Per contingentare l’accesso alle palestre saranno necessarie prenotazioni di corsi e lezioni e sarà necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri nelle palestre e di 7 metri in acqua. Obbligatorio, infine, l’uso delle mascherine nei centri sportivi.

In Campania solo 6 nuovi contagi

ANSA/ CIRO FUSCO | Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca

Nella regione Campania i nuovi casi registrati nell’ultima giornata sono sei. È quanto registrato nell’ultimo bollettino diffuso dalla Regione. Il numero di tamponi effettuato nelle ultime 24 ore è di 3.360. Il totale complessivo dei positivi riscontrati dall’inizio dell’emergenza Coronavirus è invece 4.755 su un totale di 175.466 tamponi.

Gabriele Muccino critica la movida a Milano. Ma la foto è falsa

Un boomerang. Il post di Twitter del regista Gabriele Muccino sulla movida a Milano è stato rispedito al mittente. «Qui Milano. Abbiamo un problema», ha scritto ieri Muccino, postando una foto di una strada affollata del capoluogo lombardo, piena di persone vicine, troppo vicine, in pieno happy hour. Sembra però che la foto sia falsa. Un errore che ha portato a diverse critiche: «Io dico che è ora di finirla con ‘ste inquisizioni su Milano e Lombardia e questa foto è falsa. Punto. Andate a fotografare le migliaia di assembramenti in Italia».

Simone Inzaghi: «Allenatori d’accordo, vogliamo ricominciare»

ANSA/GIUSEPPE LAMI | L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi

«L’augurio che ci facciamo tutti è di poter finire il campionato, per tutte le persone che lavorano nel calcio e per tutti i tifosi. I presupposti ci sono, noi allenatori ci siamo sentiti tutti e c’è una grandissima voglia di ripartire in sicurezza, fin da quando sono partiti gli allenamenti singoli».

A dirlo è l’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, intervenuto a Che tempo che fa. «Stiamo aspettando il protocollo e che ci dicano cosa succederebbe. Noi, come in Germania, speriamo di poter ripartire e in caso di positività si isolerebbe il caso e si continuerebbe sapendo che bisognerà giocare di nuovo almeno una settimana dopo. Siamo monitorati ogni giorno e da domani potremo tornare ai collettivi, da parte nostra c’è grandissima voglia».

Malagò: «Non è scontato che il campionato riparta a giugno»

ANSA/FILIPPO VENEZIA | Il presidente del Coni Giovanni Malagò

«Si parte il 13 o il 20 giugno col campionato? Non è così scontato che tutto vada bene. La partita è aperta. Per questo serve forse anche un piano B». Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ospite a Che tempo che fa, frena sulle certezze di una ripresa del campionato di serie A a giugno. È infatti prevista per giovedì la riunione tra la Figc e il ministro dello Sport Spadafora sulla possibile data di ripresa delle partite. Il presidente del Coni ha inoltre annunciato che la Federazione italiana di sci chiederà il rinvio

a marzo 2022 dei Mondiali di sci di Cortina, programmati per il

prossimo febbraio.

Zingaretti: «Test per chi non se li può permettere»

EPA / Leszek Szymanski

«La prima grande verità è che sta accadendo qualcosa che non è mai accaduto, quindi non sempre sappiamo la strada. Quindi dobbiamo essere prudenti», ha detto il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti nel corso della trasmissione Non è l’Arena.

«Distanze, mascherine il più possibile e igienizzare le mani soprattutto a casa. – Continua – Abbiamo lanciato la campagna dei 300 mila test sierologici per capire cosa è accaduto. Chiedo al governo che bisogna introdurli nei Lea, almeno per alcune fasce di reddito perché c’è qualcuno che non se li può permettere».

Farnesina: rimpatriati più di 86mila italiani

ANSA

Dall’inizio dell’emergenza Covid-19, fa sapere la Farnesina, sono stati rimpatriati circa 86.300 italiani da 119 Paesi, mediante circa 890 operazioni aeree, marittime e terrestri. Solo nella giornata di oggi i voli speciali organizzati hanno permesso ad oltre 357 cittadini italiani di tornare a casa da Regno Unito, Belgio, Colombia e Tanzania.

Lamorgese ai giovani: «Se dovesse tornare l’epidemia sarebbe un fallimento per il Paese»

ANSA/ANGELO CARCONI | La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese

«Gli italiani in questo periodo hanno avuto un comportamento responsabile, hanno seguito le prescrizioni ed i controlli sono stati moltissimi. Certo avere reso la libertà di uscire nei giovani può aver indotto a pensare che sia tutto superato, ma così non è», ha detto la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ospite a Che tempo che fa. «É opportuno lanciare un messaggio ai giovani – ha aggiunto – se dovesse tornare l’epidemia sarebbe un fallimento per il Paese. Supereremo questa emergenza solo se operiamo tutti con grande senso di responsabilità».

Sala, movida: «Non vorrei chiudere per il bene di chi lavora»

Ansa/Matteo Corner | Giuseppe Sala

«Un po’ c’era da aspettarselo, che non vada bene è assolutamente chiaro, ma c’era da aspettarselo dopo due mesi di chiusura. La situazione sanitaria per fortuna è sotto controllo ma è chiaro che così il rischio c’è». Sulla movida interviene anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

In diretta a Live Non è la D’Urso su Canale 5 il primo cittadino chiarisce: «Io non vorrei chiudere per il bene di quelli che lavorano ma vediamo com’è la situazione. Milano ha 1,4 milioni di abitanti, più di 4 mila bar, 1700 chilometri di strade, è chiaro che il nostro dovere è controllare, ma controllare tutto è impossibile e chi dice diversamente lo dice per attaccare. È una situazione frustrante».

Zaia: «La Mostra del Cinema di Venezia si farà»

ANSA/Fabio Muzzi | Venezia

Previsto a settembre, l’appuntamento con la Mostra del Cinema di Venezia non salterà. A rassicurare sullo svolgimento della rassegna è il governatore del Veneto Luca Zaia. «La Mostra del cinema di Venezia si farà a settembre come previsto», commenta il presidente. «

Gli esperti dicono che settembre è la finestra per le elezioni quindi si può fare la Mostra. Ho parlato con il Presidente Roberto Cicutto e sul problema Biennale Architettura è stato detto che la maggior parte degli espositori non se la sentiva di fare gli allestimenti dei padiglioni, sulla Mostra del cinema probabilmente non ci saranno tutte le produzioni che siamo abituati a vedere perché si sono fermate le lavorazioni ed anteprime dei film».

In Abruzzo 1.377 casi positivi

Ansa | Il presidente dell’Abruzzo Marco Marsilio

Con un incremento di cinque unità rispetto a ieri, il numero delle persone positive al Coronavirus in Abruzzo è salito a 1.377. Sono questi i dati forniti dalla Regione nel suo ultimo aggiornamento. I nuovi decessi sono quattro. Il bilancio dei guariti è salito a 1.736, di cui 77 nell’ultima giornata. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1.092, con una diminuzione di 76 unità rispetto a ieri.

La gaffe di Albano sui dinosauri scatena i social

Al Bano durante il Maurizio Costanzo Show, in onda mercoledì 31 ottobre su Canale 5, Roma, 29 ottobre 2018. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

«L’uomo ha sempre vinto. Alla fine, il male, perde sempre. Lo dimostra la storia dell’uomo. L’uomo è stato capace di distruggere i dinosauri, pensa un po’ se non è capace di distruggere quel piccolo e maledetto verme, microbo, che si chiama Coronavirus». Sono queste le parole del cantante Albano Carrisi che hanno fatto scatenare la reazione sui social.

In Sicilia 3.423 casi totali

ANSA / IGOR PETYX/Il presidente della Sicilia Nello Musumeci

Sono saliti a 133.259 i tamponi effettuati in Sicilia. Le persone risultate positive al virus dall’inizio dell’epidemia sono 3.423. Il numero dei pazienti ancora malati è di 1.453, con un decremento di 59 unità rispetto a ieri. I guariti sono 1.701, +61 nelle ultime 24 ore. Il numero dei deceduti è invece di zero.

Toscana: sale a 7.349 il numero dei guariti

Ansa/Il presidente della Toscana Enrico Rossi

In Toscana sono 10.062 i casi positivi di Coronavirus, 15 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.514. Il totale delle persone complessivamente isolate è invece di 7.730. I guariti salgono a 7.349, i deceduti dall’inizio dell’emergenza sono invece 1.013. Le persone ancora positive sono 1.700. I test eseguiti hanno invece raggiunto quota 229.135, 3.089 in più rispetto a ieri.

La campagna del Veneto contro la movida: la Regione gira un video shock

ANSA/FILIPPO VENEZIA

«Basta poco. Qualche centimetro in meno, una svista, una pacca sulla spalla. Una risata innocente e una stretta di mano. Una leggerezza. E tutto tornerà a fermarsi». Il Veneto sceglie la terapia shock contro la movida. Nello spot condiviso dal governatore Luca Zaia sulla sua pagina Facebook le immagini dell’happy hour si alternano a quelle della terapia intensiva. «Il Covid-19 si combatte in ospedale, ma soprattutto fuori», è lo slogan che chiude il filmato.

Costa Magica: 16 membri ancora positivi

ANSA/DANIELE CAROTTI

Sulla nave Costa Magica ormeggiata nel porto di Ancona sono 16 i membri dell’equipaggio ancora positivi al tampone, rispetto ai 49 iniziali. A comunicarlo è il Gores, il Gruppo Operativo regionale dell’Emergenza nelle Marche. Su queste persone sarà effettuato un nuovo tampone di controllo tra 15 giorni. Delle 617 persone giunte al porto di Ancona il 28 aprile, ne sono rimaste ora a bordo 431. Il prossimo sbarco, previsto per il 3 giugno, riguarderà 95 persone di nazionalità filippina, che saranno rimpatriate in aereo.

Emilia-Romagna: calano i malati, 113 in meno rispetto a ieri

Sono 45 i nuovi contagi registrati in Emilia Romagna, a fronte di 4.449 tamponi. Il bilancio delle ultime 24 ore è di 8 decessi. Secondo i dati sul Covid-19 diffusi dalla Regione dall’inizio dell’epidemia ci sono stati 27.558 casi positivi, mentre i casi attualmente attivi sono scesi a 4.457, 113 in meno rispetto a ieri.

Spadafora: «Arrivato protocollo Figc, giovedì si decide sul campionato»

ANSA/GIUSEPPE LAMI/ Il ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora

«La ripresa del campionato è molto simile a quella degli allenamenti. Giovedì prossimo decideremo insieme con Figc e Lega serie A se e quando riprendere il campionato». Così il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, intervenuto al Tg3, ha chiarito il tema della ripresa del campionato.

«Se serve – ha aggiunto il ministro – sono disponibile a mettere nello stesso provvedimento che firmeremo per la riapertura del campionato le norme che serviranno per avere anche in Italia la diretta gol, come succede in Germania (in chiaro, ndr)».

Lazio: 234mila tamponi eseguiti

ANSA/MOURAD BALTI TOUATI/Il governatore del Lazio Nicola Zingaretti

Nel Lazio i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 20. Il numero di guariti è di 24. I decessi sono stati 8 nell’ultima giornata. Il numero dei guariti è salito a 3.374 e i tamponi totali eseguiti fino ad ora sono stati 234mila. I casi attualmente positivi sono 3.569, di cui 2.420 in isolamento domiciliare, altri 1.088 sono ricoverati non in terapia intensiva, mentre 61 si trovano in terapia intensiva.

La lettera di De Luca ai giovani: «Basta forme di socializzazione alienanti. Riscopriamo modi di incontro più umani»

ANSA / CIRO FUSCO

«Occorre abituarsi a pensare che nulla potrà tornare puramente e semplicemente come era prima». Vincenzo De Luca si rivolge ai giovani in un lungo post su Twitter in cui affronta i temi legati alla pandemia Coronavirus. Le nuove forme di socializzazione, afferma il governatore della Campania, dovranno essere rivolte a «una riscoperta dei valori di solidarietà».

«In questi anni abbiamo visto affermarsi troppo spesso modi di incontro tra i giovani segnati da uso di superalcolici, a volte droghe, al punto da perdere la stessa possibilità di comunicare, di parlarsi, di ascoltarsi», continua il presidente. Riferendosi alle immagini di violenze e vandalismo con la riapertura della vita notturna De Luca dichiara che «lo Stato ha l’autorità e il dovere di imporre il rispetto delle regole e di garantire le norme di sicurezza».

Codacons: «Vietare aperitivi nel week-end»

Aperitivi e “cene all’aperto” in centro a Torino durante la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, 20 maggio 2020. ANSA/ALESSANDRO DI MARCO

Di fronte alle immagini di assembramenti all’orario aperitivo, il Codacons chiede misure straordinarie per evitare la risalita dei contagi. «Chiediamo a Regioni e Comuni di vietare dal venerdì alla domenica aperitivi all’aperto nei luoghi pubblici, limitando la possibilità di consumazione esclusivamente al tavolo e all’interno dei locali, previa prenotazione – afferma il presidente Carlo Rienzi – Capiamo la voglia dei giovani di tornare alle vecchie abitudini e condividere momenti di socialità, ma al momento il rischio è troppo elevato e può essere controllato solo attraverso ordinanze e divieti».

In Italia 50 vittime e 531 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Il bollettino della Protezione civile del 24 maggio

50 vittime: è questo il dato emerso dall’ultimo bollettino della Protezione Civile riguardante la situazione Coronavirus in Italia al 24 maggio. Una cifra più bassa di quella di ieri, esattamente di 69 unità, quando si erano registrati 119 morti. In questo caso però mancano all’appello i decessi avvenuti nella Regione Lombardia, che oggi non sono stati aggiornati. Ad ogni modo, il totale delle persone decedute sale così a 32.735. Il bilancio degli attualmente positivi è, ad oggi, di 56.594 persone, in calo rispetto ai 57.752 positivi di ieri. I guariti oggi sono 140.479, in aumento di 1.639 rispetto ai pazienti guariti nella giornata di ieri (138.840).

In Italia, ad oggi, si sono registrati 229.858 casi di positività complessivi. L’incremento giornaliero è di +531 casi in un giorno: un dato in leggero calo rispetto a ieri. I tamponi effettuati sin dall’inizio dell’emergenza sono stati 3.447.012. Il numero complessivo dei pazienti attualmente ricoverati è di 8.613 ricoverati con sintomatologia e 553 pazienti nelle terapie intensive del Paese (ieri erano 572). Infine, 47.428 persone si trovano in isolamento domiciliare e 140.479 persone sono guarite.

La diffusione del Covid-19 nelle regioni italiane

I pazienti attualmente positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

In Lombardia per la prima volta zero decessi

ANSA/Andrea Fasani | Palazzo Lombardia a Milano

Il bollettino del 24 maggio 2020

La Regione Lombardia ha diffuso oggi, 24 maggio, i dati sulla situazione Covid-19 sul territorio. In confronto ai dati di ieri, 23 maggio, si contano 285 nuovi casi positivi (ieri erano 441), per un bilancio totale di 87.110 dall’inizio della pandemia di Coronavirus. Ma il dato più significativo è quello relativo ai decessi. Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza la Regione ha registrato zero vittime.

Nelle ultime 24 ore nella regione sono stati effettuati +11.457 tamponi, ieri erano stati 11.191, raggiungendo la quota complessiva di 670.241 test. Il numero dei pazienti in terapia intensiva è di 198, numero più basso di 2 unità rispetto a ieri. I ricoverati negli ospedali della regione con sintomatologia Covid-19 sono 4.017, -9 rispetto alla giornata di ieri.

La diffusione del Covid-19 nelle province lombarde

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia:

Bergamo : 12.906 (+72)

: 12.906 (+72) Brescia : 14.476 (+59)

: 14.476 (+59) Como : 3.757 (+10)

: 3.757 (+10) Cremona : 6.391 (+8)

: 6.391 (+8) Lecco : 2.720 (+3)

: 2.720 (+3) Lodi : 3.403 (+3)

: 3.403 (+3) Monza e Brianza : 5.439 (+18)

: 5.439 (+18) Milano : 22.680 (+64) di cui 9.597 (+32) a Milano città

: 22.680 (+64) di cui 9.597 (+32) a Mantova : 3.320 (+6)

: 3.320 (+6) Pavia : 5.202 (+18)

: 5.202 (+18) Sondrio : 1.416 (+2)

: 1.416 (+2) Varese: 3.506 (+16)

Beppe Sala: «Per gestire gli assembramenti servono più forze dell’ordine»

ANSA / MATTEO BAZZI | Il sindaco di Milano Giuseppe Sala

Per il sindaco di Milano non bastano i richiami al buonsenso sulla necessità di mantenere le distanze di sicurezza, indossare le mascherine all’aperto ed evitare gli assembramenti. Su Facebook il primo cittadino del capoluogo lombardo scrive che servono più controlli e, quindi, più polizia: «Ieri mi sono sentito con i sindaci delle grandi città. C’è frustrazione in noi perché tutti concordiamo che con le forze dell’ordine disponibili non si riesce a gestire gli assembramenti e che il richiamo al buonsenso funziona fino a un certo punto».

Per Sala non è questione «di giovani o meno giovani, posto che in giro non ci sono solo giovani e, d’altro canto, se dovessi giudicare dai messaggi che ricevo, sono tanti i ragazzi che ‘denunciano’ l’irresponsabilità di altri ragazzi». Previsto per domani un incontro tra il sindaco e il prefetto per trarre un bilancio dopo il weekend. Nel frattempo il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana ha chiesto ai sindaci di agire con «rigore» e punire non i gestori dei locali, ma i clienti.

Movida, Fontana chiede rigore ai sindaci. «Punire i clienti, non i locali»

Ansa/Matteo Corner | Persone parlano e prendono il sole sulle rive della Darsena nel primo giorno di apertura dopo il lockdown a Milano

«Uscire non è più un divieto, ma il distanziamento e l’uso della mascherina sono fondamentali! So bene che in realtà tantissimi giovani ed ex giovani si stanno comportando bene. La voglia di divertimento è tanta, ma rispettiamo le regole e pensiamo ai sacrifici a cui ancora sono costretti coloro che non possono andare a trovare i propri figli nipoti o parenti perché vivono in altre regioni».

Sul tema della “movida” interviene anche il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, il quale chiede maggiore fermezza da parte dei sindaci per evitare e punire eventuali assembramenti notturni di giovani e meno giovani nei dintorni dei locali. Ma senza penalizzare i gestori degli stessi locali. «Se non ci riuscite ben vengano le misure restrittive dei sindaci – aggiunge Fontana.- ai quali ancora una volta chiedo rigore e fermezza, per punire non i gestori dei locali, già penalizzati dal lockdown, ma i clienti che dimostrano poco rispetto anche nei loro confronti».

Liguria, 5 decessi Covid e 53 casi positivi da ieri. Sono 150 i guariti

ANSA/LUCA ZENNARO | Due anziani con la mascherina protettiva a Genova

Sono cinque i nuovi decessi da Covid-19 registrati nella regione Liguria nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.417 dall’inizio dell’epidemia. A fronte di 1.438 tamponi in più (totale: 93.173), i nuovi casi di positività sono 53, per un totale di 9.478 casi, mentre sono 3.781 le persone attualmente positive al virus, –102 rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore infatti sono risultati guariti e non più positive 50 persone, portando il totale a 4.280. Ieri i decessi erano stati 7, i nuovi casi positivi 38 e le guarigioni 196.

Tamponi, Lombardia e Piemonte appena sopra la media nazionale. Meglio Basilicata, Umbria e FVG

Insieme con il Veneto le regioni italiane che stanno monitorando con più accuratezza il Covid-19 tra i propri abitanti troviamo l’Umbria, la Basilicata e il Friuli. A confermarlo è un’indagine della Fondazione Gimbe fatta in concomitanza con la Protezione Civile per il Corriere della Sera. Lombardia e Piemonte – tra le regioni più colpite – continuano ad avere un livello di testing più basso: in rapporto alla popolazione delle varie regioni sono di poco sopra alla media nazionale in quanto a tamponi. Lo stesso vale anche per la Liguria. Tra le regioni meno virtuose troviamo la Toscana, l’Abruzzo e la maggior parte delle regioni del Sud (Calabria, Sardegna, Sicilia, Campania e Puglia).

Viminale, meno controlli e meno denunce: oggi 499 sanzioni (ieri erano 651)

ANSA/CARMELO IMBESI

Secondo i dati pubblicati sul sito del Viminale il 23 maggio sono state controllate 118.068 persone, 499 delle quali sono state sanzionate, 2 sono state denunciate per falsa attestazione o dichiarazione. Il 22 maggio erano state controllate 131.962 persone, di cui 651 erano state sanzionate, 5 denunciate per falsa attestazione o dichiarazione e 2 per aver violato il divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni perché positive al virus.

Nella giornata di ieri invece nessuna violazione è stata riscontrata per inosservanza del divieto di allontanamento dalla propria abitazione perché positivi al Covid-19. Le attività o esercizi commerciali sottoposti a controlli sono stati 44.725, sanzionati 51 imprenditori e disposta la chiusura per 19 attività. Ieri 49.585 attività o esercizi commerciali erano stati sottoposti a controlli e 8 attività attività erano state chiuse.

Report, nuova puntata sulla gestione dell’epidemia in Lombardia

ANSA / Marco Ottico | Il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana

La trasmissione di giornalismo d’inchiesta Report torna ad indagare sulle responsabilità della Regione Lombardia e della sanità lombarda nell’epidemia di Covid-19 che nella regione continua a fare vittime e contagi con un’incidenza maggiore rispetto al resto del Paese. Il tema è se la privatizzazione degli ospedali privati (che attualmente dispongono di circa il 35% della spesa pubblica in regione) negli ultimi due decenni abbia migliorato o peggiorato il sistema sanitario lombardo, e quindi se i problemi che si sono riscontrati nella gestione del virus (pensiamo per esempio alle morti nelle Rsa o ai contagi avvenuti nelle strutture ospedalieri) siano riconducibili anche a questo.

Veneto, 4 decessi e 194 guariti in 24 ore. I positivi sono 2.660 in tutto

Stando a dati aggiornati al 24 maggio il Veneto ha visto 4 nuovi decessi da Covid-19 in 24 ore per un totale di 1.869 decessi dall’inizio dell’epidemia (ieri erano 1.865). I guariti adesso sono 14.557, +194 rispetto a ieri quando erano 14.363 mentre gli attualmente positivi sono 2.660 in tutto. Dall’inizio della pandemia la Regione, tra le più colpite in Italia, ha visto 19.086 casi di positività. La maggior parte dei pazienti Covid è attualmente in isolamento domiciliare e sono solo 11 le persone in terapia intensiva. Su 5.522 persone positive ben 3.269 sono state dimesse direttamente a domicilio.

La ministra Bonetti: «Via ai centri estivi anche prima del 15 giugno»

ANSA/ANGELO CARCONI | La ministra delle Pari Opportunita’ Elena Bonetti

In attesa che riaprano le scuole, arriveranno i centri estivi in “soccorso” delle famiglie. In un’intervista a Il Messaggero la ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, fa sapere che potranno ripartire anche prima del 15 giugno «in base alla valutazione del dato epidemiologico». Il Veneto per esempio partirà dal primo giugno e l’Emilia Romagna dall’8. Per farli partire arriveranno 185 milioni «per organizzare le attività educative» a cui si sommano i voucher baby-sitter per pagare i centri estivi.

Da settimana prossima ci dovrebbero essere anche le linee guida nazionali per la fascia di età 0-3 anni «in modo da permettere ai Comuni di organizzare con forme sperimentali servizi di carattere educativo per la prima infanzia», ma già nei prossimi giorni ci sarà la possibilità di discuterlo in Consiglio dei ministri.

Prof. Crisanti: «Riaperture fatte senza analisi del rischio: la colpa non è dei giovani»

ANSA | Il dottor Andrea Crisanti, professore di Microbiologia a Padova

«Queste riaperture sono state fatte senza analisi di rischio. Non siamo in grado di prevedere nulla sul Coronavirus. Bisognava cercare di capire esattamente quanti sono i casi reali, facendo emergere tutto il sommerso, tutte le persone che telefonano perché stanno male a casa. E invece siamo in mano a guanti, mascherine e bel tempo». Non lasciano spazio a equivoci le parole del dottor Andrea Crisanti, professore di Microbiologia a Padova, nonché l’uomo che suggerì al governatore Luca Zaia l’esecuzione di test a tappeto in tutto il Veneto dopo l’esplosione dei casi a Vo’ Euganeo, riuscendo a contingentare il focolaio e a contenere – per quanto possibile – i casi nella regione.

Intervistato su Il Fatto Quotidiano, Crisanti è intervenuto sulla questione dei giovani che ormai, secondo l’opinione pubblica, sarebbero improvvisamente diventati irresponsabili e i principali untori della Fase 2, a causa delle uscite, degli aperitivi e più in generale della famigerata “movida”. «Non condivido tutta questa esecrazione dei ragazzi che non osservano le disposizioni», spiega il professor Crisanti.

«I giovani sono vittime di messaggi assolutamente incoerenti: prima che le mascherine non servono, poi che devono essere marchiate Ce, poi che possono andare anche senza il marchio e alla fine che van bene anche se te le fai da solo». Insomma, a detta del professor Crisanti il problema non è tanto la “movida”, quanto la decisione di “riaprire tutto” senza prima aver analizzato i potenziali rischi che tali riaperture avrebbero comportato, al fine di procedere in modo strategico e sicuro per tutte e tutti, giovani e non.

Roma, allo Spallanzani 38 pazienti attualmente positivi e 449 dimessi

Ansa, Fabio Frustaci | Istituto Spallanzani di Roma

Anche oggi l’Istituto Spallanzani di Roma ha diffuso il quotidiano bollettino sulla situazione ricoveri all’interno della struttura. Nel 115esimo bollettino diramato dall’Istituto romano a oggi, 24 maggio, si contano 83 pazienti (-5 rispetto a ieri), di cui 38 positivi al Covid-19 (-3 rispetto a 24 ore fa) e 45 sottoposti a indagini (-2 rispetto a ieri). Stabili invece gli 11 i pazienti che necessitano di supporto respiratorio, ricoverati nel reparto di terapia intensiva dell’istituto. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali sono invece 449.

Nella provincia di Bolzano si registrano 0 decessi e 3 nuovi positivi

ANSA/ G. NEWS | Uno scorcio del centro di Bolzano dopo le prime riaperture, 9 maggio 2020

Zero decessi e 3 nuovi casi. È questo il bilancio quotidiano fornito dalla provincia di Bolzano circa l’andamento epidemiologico della pandemia di Coronavirus. Il numero dei decessi nella provincia resta ancora stabile a quota 291 morti (174 negli ospedali e 117 nelle case di riposo, ndr), mentre si registrano +22 guariti, per un totale di 2.107 persone dimesse dopo la diagnosi di Covid-19.

A fronte di nuovi 902 tamponi elaborati rispetto a ieri (per un totale di 60.573 sin dall’inizio della pandemia, ndr), 3 persone sono risultate positive. Attualmente il numero di persone ricoverate nella provincia è pari a 36 (in calo rispetto a ieri, quando erano 41), mentre restano stabili a quota 3 i pazienti in terapia intensiva. Infine, 702 sono le persone in isolamento domiciliare, anche queste in calo rispetto a ieri, 23 maggio, quando se ne contavano 757.

Al via l’indagine di sieroprevalenza dell’infezione da Coronavirus in Italia

ANSA | Foto esemplificativa, test sierologico

Da domani, lunedì 25 maggio, prenderà il via l’indagine di sieroprevalenza dell’infezione da virus SARS-CoV-2 per valutare quante persone in Italia abbiano sviluppato gli anticorpi al nuovo Coronavirus, anche in assenza di sintomi, condotta dal Ministero della Salute e Istat, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana. I cittadini selezionati verranno contattati dalla Croce Rossa e invitati a partecipare al prelievo di un campione ematico che verrà successivamente analizzato nei laboratori specializzati delle diverse regioni.

Qualora l’esito del test sierologico darà esito di positività al SARS-CoV-2, tale risultato verrà comunicato al paziente affinché possa porsi in isolamento ed essere monitorato dai servizi sanitari territoriali. Tuttavia, i dati personali aggregati saranno anonimizzati e l’esito dell’indagine verrà distribuito unicamente agli enti autorizzati, e «potranno essere utilizzati anche per altri studi scientifici e per l’analisi comparata con altri Paesi europei».

In una nota congiunta viene spiegato come «il test verrà eseguito su un campione di 150mila persone residenti in duemila Comuni, distribuite per sesso, attività e sei classi di età». «Per ottenere risultati affidabili e utili è fondamentale che le persone selezionate per il campione aderiscano. Partecipare non è obbligatorio – si precisa – ma conoscere la situazione epidemiologica nel nostro Paese serve a ognuno di noi».

Come si dovrà stare in classe da settembre: banchi a un metro, lezioni all’aperto, via la mascherina solo se interrogati

ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO

Assicurare il ritorno in sicurezza di bambini, giovani, docenti e personale scolastico a scuola a settembre continua a essere uno dei temi più discussi in questa Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Da settimane, il Comitato tecnico-scientifico, la task force del Miur e la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, stanno valutando diversi piani per la ripresa delle lezioni.

Gli scenari ipotizzati dalla task force sono 3, a seconda della gravità dello status epidemiologico. Tuttavia iniziano a trapelare indiscrezioni più dettagliate su quella che sarà la nuova impostazione delle lezioni. Tra le possibili novità principali troviamo:

obbligo di mascherina, che potrà esser tolta durante le interrogazioni, mantenendo il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra alunni e insegnanti;

uso obbligatorio del gel igienizzante, ma non dei guanti;

ingresso scaglionato dalle 8 alle 10 del mattino suddivisi in gruppi, ogni 30 minuti;

mantenimento parziale della didattica a distanza per gli studenti più grandi (delle superiori, ndr);

lezioni ridotte a 45 minuti, il cui svolgimento potrebbe avvenire anche al di fuori degli edifici scolastici, a seconda della disponibilità territoriali e delle strutture (anche all’aperto) messe a disposizione dai Comuni.

Sport, le linee guida del ministero per i centri sportivi

Pixabay

Come fare per mantenere in un buon stato di pulizia e di igiene i centri sportivi? Il ministero dello Sport ha pubblicato una serie di linee guida a tal proposito. Tra queste troviamo l’obbligo di fornire gel igienizzante agli sportive, pubblicare procedure informative nelle zone di accesso e nei luoghi comuni, creare un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti e la sanificazione dei locali a ogni cambio turno.

Oltre ad attuare le solite misure di sicurezza – rimanere a distanza, lavarsi le mani frequentemente ecc. ecc. – gli sportivi dovranno anche disinfettare i propri effetti personali, arrivare nel sito già vestiti, usare buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti ed impegnarsi a non condividere borracce, attrezzi e altri effetti personali.

Le linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità per sanificare i negozi

Ansa/Matteo Corner | Pulizie e sanificazione in un negozio di abbigliamento in corso Venezia a Milano prima della riapertura dopo il lockdown a causa del Covid-19

Usare il disinfettante con parsimonia e affidarsi ai normali detergenti neutri: sono questi alcuni dei consigli contenuti nel vademecum per la sanificazione dei negozi redatto dall’Istituto Superiore di Sanità. «Negli ambienti pubblici come i negozi non è necessario usare disinfettanti su tutte le superfici al fine di ridurre il rischio di trasmissione da Covid-19», si legge nel documento.

«Al contrario, la disinfezione, con prodotti disinfettanti non professionali comunemente reperibili, va riservata a quelle zone e/o superfici frequentemente toccate dai clienti, come maniglie, corrimani, piani di appoggio, superfici nelle cabine di prova, sistemi di pagamento, schermi touch o tastiere».

L’utilizzo di acqua e normali detergenti è sufficiente per la decontaminazione delle superfici. Per quanto riguarda i dispositivi di protezione invece sarebbe meglio che il cliente entrasse nel negozio senza guanti, utilizzando invece quelli monouso forniti dall’esercente.

Le date delle riaperture previste dal Dpcm sulle riaperture (variabili a seconda delle ordinanze regionali)

Dal 18 maggio sarà possibile spostarsi nella propria Regione senza più l’utilizzo dell’autocertificazione, così come sarà possibile incontrare amici senza i pregressi vincoli di legame (anche noti come “affetti stabili”, ndr);

sarà possibile spostarsi nella propria Regione senza più l’utilizzo dell’autocertificazione, così come sarà possibile incontrare amici senza i pregressi vincoli di legame (anche noti come “affetti stabili”, ndr); Dal 18 maggio riapriranno bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, stabilimenti balneari, negozi e riprenderanno le funzioni religiose (durante le quali sarà obbligatorio osservare almeno un metro e mezzo di distanza tra una persona e l’altra, ndr);

riapriranno bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, stabilimenti balneari, negozi e riprenderanno le funzioni religiose (durante le quali sarà obbligatorio osservare almeno un metro e mezzo di distanza tra una persona e l’altra, ndr); Dal 25 maggio riaprono piscine, palestre e centri sportivi;

riaprono piscine, palestre e centri sportivi; Dal 3 giugno sarà possibile spostarsi tra le diverse Regioni, «in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree»;

sarà possibile spostarsi tra le diverse Regioni, «in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree»; Dal 3 giugno riprendono gli spostamenti da e verso gli altri Stati dell’Unione Europea e dell’area Schengen, la Gran Bretagna, Andorra e il Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano, senza l’obbligo di quarantena per chi arriva in Italia, «secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali»;

riprendono gli spostamenti da e verso gli altri Stati dell’Unione Europea e dell’area Schengen, la Gran Bretagna, Andorra e il Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano, senza l’obbligo di quarantena per chi arriva in Italia, «secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali»; Dal 15 giugno riaprono cinema e teatri e concerti all’aperto («con massimo 1.000 spettatori con posti a sedere pre-assegnati e distanziati»), mentre al chiuso il limite massimo è quello di 200 spettatori; riaprono inoltre i centri estivi per bambini;

riaprono cinema e teatri e concerti all’aperto («con massimo 1.000 spettatori con posti a sedere pre-assegnati e distanziati»), mentre al chiuso il limite massimo è quello di 200 spettatori; riaprono inoltre i centri estivi per bambini; Nessuna data sulla ripresa del campionato di calcio;

sulla ripresa del campionato di calcio; Sospesa la data di riapertura dei centri benessere e delle terme.

Il testo del Dpcm sulle riaperture del 18 maggio

Cosa non riapre il 18 maggio

Ansa/Massimo Percorssi | La saracinesca di un ristorante nel centro storico di Roma

Come già anticipato nei giorni scorsi, le regioni avranno una certa autonomia nello scegliere le norme che da domani guideranno la ripartenza con il Coronavirus. In Lombardia per esempio i ristoranti dovranno misurare la temperatura ai clienti prima che entrino nei locali mentre in Piemonte domani riapriranno solo negozi e parrucchieri. Qui i ristoranti dovranno aspettare un’altra settimana. In Campania invece i tra i tavoli dei ristoranti i clienti dovranno essere separati da una barriera di plexigass o di vetro.

Il nuovo modulo di autodichiarazione per gli spostamenti fuori regione

Così come preannunciato nella conferenza stampa del premier Conte del 16 maggio, cambiano le regole e soprattutto cambia – ancora una volta – il modulo di autocertificazione per gli spostamenti tra diverse regioni. Per spostarsi all’interno delle regioni non sarà più necessario il modulo di autocertificazione. Per gli spostamenti tra regioni diverse, sino al 3 giugno, sarà necessario compilare il nuovo modello di autocertificazione. Gli spostamenti tra una regione e l’altra saranno consentiti solo o per comprovate esigenze lavorative, o per motivi di salute, o per situazioni di necessità o ragioni di assoluta urgenza.

