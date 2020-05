In Italia i guariti hanno raggiunto quota 141.981, sono 55.300 le persone attualmente positive al Covid-19. In Lombardia +148 nuovi positivi e 34 vittime. In Liguria, Abruzzo e Puglia sarà sperimentata l’app Immuni. Azzolina: «L’esame di maturità verrà fatto in sicurezza». A Milano Sala vieta le bevande da asporto dopo le 19. Iss sulla Malattia di Kawasaki: «Nessuna prova che possa facilitare una recidiva del Covid-19»

In Italia 92 vittime e 300 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Il bollettino della Protezione civile del 25 maggio 2020

92 vittime: è questo il dato emerso dall’ultimo bollettino della Protezione Civile riguardante la situazione Coronavirus in Italia al 25 maggio. Una cifra più alta di quella di ieri, esattamente di 42 unità, quando si erano registrati 50 morti e soprattutto 0 decessi nella Regione Lombardia. Il totale delle persone decedute sale così a 32.877. Il bilancio degli attualmente positivi è, ad oggi, di 55.300 persone, in calo rispetto ai 56.594 positivi di ieri e i 57.752 di due giorni fa. I guariti oggi sono 141.981, in aumento di 1.502 rispetto ai pazienti guariti nella giornata di ieri (140.479).

In Italia, ad oggi, si sono registrati oltre 230mila casi di positività complessivi: 230.158. L’incremento giornaliero è di +300 casi in un giorno (mai così pochi dal 29 febbraio): un dato in calo rispetto a ieri quando era di +531. I tamponi effettuati sin dall’inizio dell’emergenza sono stati 3.482.253. Il numero complessivo dei pazienti attualmente ricoverati è di 8.185 ricoverati con sintomatologia e 541 pazienti nelle terapie intensive del Paese (ieri erano 553). Infine, 46.574 persone si trovano in isolamento domiciliare e 141.981 sono guarite.

La diffusione del Covid-19 nelle regioni italiane

I pazienti attualmente positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

In Lombardia 148 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. 34 decessi da sabato, ieri zero

ANSA/Mourad Balti Touati | Un messaggio della Regione Lombardia affisso in piazza Duomo a Milano per la tutela della salute dei cittadini durante l’emergenza Covid-19

Il bollettino del 25 maggio 2020

La Regione Lombardia ha diffuso oggi, 25 maggio, i dati sulla situazione Covid-19 sul territorio. In confronto ai dati di ieri, 23 maggio, si contano 148 nuovi casi positivi (ieri erano 285, due giorni fa 441), per un bilancio totale di 87.258 dall’inizio della pandemia di Coronavirus. Sono 34 i decessi registrati rispetto a sabato scorso, mentre domenica i flussi provenienti dalla rete ospedaliera e le anagrafi territoriali non hanno segnalato nessun decesso da Covid: il dato è confermato. «Ieri nessun decesso nella Regione»: non era quindi una mancata segnalazione come pure ipotizzato nè un ritardo. Il totale dei decessi sale così a 15.874.

Nelle ultime 24 ore nella regione sono stati effettuati 5.641 nuovi tamponi, la metà di ieri quando erano stati 11.457, raggiungendo la quota complessiva di 675.882test. Il numero dei pazienti in terapia intensiva è di 196, numero più basso di 2 unità rispetto a ieri. I ricoverati negli ospedali della regione con sintomatologia Covid-19 sono 3.721, mentre ieri erano 4.017: -296.

La diffusione del Covid-19 nelle province lombarde

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia:

Bergamo : 12.954 (+48)

: 12.954 (+48) Brescia : 14.479 (+3)

: 14.479 (+3) Como : 3.760 (+3)

: 3.760 (+3) Cremona : 6.396 (+5)

: 6.396 (+5) Lecco : 2.724 (+4)

: 2.724 (+4) Lodi : 3.406 (+3)

: 3.406 (+3) Monza e Brianza : 5.460 (+21)

: 5.460 (+21) Milano : 22.726 (+46) di cui 9.624 (+27) a Milano città

: 22.726 (+46) di cui 9.624 (+27) a Milano città Mantova : 3.320 0)

: 3.320 0) Pavia : 5.206 (+4)

: 5.206 (+4) Sondrio : 1.426 (+10)

: 1.426 (+10) Varese: 3.511 (+5)

Pubblicato il codice sorgente dell’app Immuni

È stato pubblicato il codice sorgente delle app Immuni per iOS e Android. A comunicarlo, con una nota, il ministero dell’Innovazione. «È disponibile il codice sorgente delle versioni Ios e Android dell’app Immuni, il sistema di notifica delle esposizioni al virus Covid-19 che aumenterà precisione e tempestività nel ricorso a misure di prevenzione e cura», si legge sul sito del dicastero.

Il codice sorgente è il profilo dell’app espresso nel linguaggio informatico di programmazione. La sua diffusione, con il link sul sito del ministero, è un ulteriore passo in avanti nella realizzazione dello strumento. Non solo: sul sito del ministero dell’Innovazione guidato da Paola Pisano guidato da sono stati anche pubblicati una ventina di screenshot con cui viene finalmente svelato l’aspetto dell’app e le funzioni dall’avvio all’avviso di «rilevato contatto con una persona positiva al Covid 19».

L’app Immuni sarà sperimentata in Liguria, Abruzzo e Puglia

Secondo quanto si apprende da fonti di agenzia stampa, sarebbero tre le regioni in cui verrà sperimentata l’app Immuni: Liguria, Abruzzo e Puglia. Tre regioni che non solo si trovano in aree diverse d’Italia ma che hanno anche situazioni diverse per quanto riguarda i contagi. Mentre in Abruzzo e in Puglia la situazione è più controllata, in Liguria i numeri dei nuovi contagi non accennano a diminuire. Anche se per il governatore Giovanni Toti non esiste alcun caso Liguria.

Il deputato Alessandro Morelli: «Sperimentazione? Spero sia una svista delle regioni»

Il presidente della Commissione Telecomunicazioni della Camera Alessandro Morelli ha commentato l’anticipazione di Ansa secondo cui la sperimentazione di Immuni partirebbe da tre regioni: «Leggo che alcune Regioni si lanceranno nella sperimentazione dell’app Immuni. Spero sia una svista perché forse non hanno avuto l’occasione di leggere la relazione Copasir. Io non la scaricherò».

L’Istituto superiore di sanità avverte sulla Malattia di Kawasaki: «Nessuna prova che possa facilitare una recidiva del Covid-19»

Accanto al Covid-19, la comunità scientifica si sta interrogando su un’altra patologia: la malattia di Kawasaki. Questa patologia, riscontrata sui bambini, si sta presentando con un numero di casi anomalo soprattutto nei territori più colpiti dal Coronavirus: come la provincia di Bergamo o lo Stato di New York. Oggi anche l’Istituto superiore di sanità è intervenuto con una nota su questo tema. Ha spiegato che non c’è alcuna prova scientifica che i bambini che hanno avuto questa malattia siano esposti a un rischio maggiore di contrarre il Coronavirus.

Assistenti civici: arriva l’ok da Palazzo Chigi

Ansa/Angelo Carconi | Il ministro degli Affari Regionali e Autonomie Francesco Boccia

Via libera. È questa la decisione arrivata sugli assistenti civici per la Fase 2 del Coronavirus dopo una riunione terminata alle 21 tra il premier Giuseppe Conte, il ministro degli affari regionali Francesco Boccia, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo. Fonti dell’esecutivo precisano che queste figure: «non saranno incaricati di pubblico servizio e la loro attività non avrà nulla a che vedere con le attività a cui sono tradizionalmente preposte le forze di polizia».

Il sindacato della Polizia: «Assistenti civici? Buffonata pericolosa»

Valter Mazzetti, segretario generale della Federazione Sindacale di Polizia si è unito al coro di chi ha criticato la scelta di introdurre la figura dell’Assistente civico per monitorare meglio i cittadini nella Fase 2: «Troviamo questa iniziativa di ‘arruolare’ un esercito di assistenti civici un’iniziativa assolutamente pericolosa e incauta, nonché molto poco seria sul piano tecnico operativo. La definiamo senza timore una buffonata sul piano della sicurezza, che creerà rischi e che graverà, intralciandolo spesso, sul lavoro delle forze dell’ordine. La sicurezza è una cosa seria, e quando si azzardano provvedimenti in questa materia è indispensabile il confronto con i professionisti che fanno questo per lavoro».

I volontari della Protezione Civile: «Il provvedimento sulle guardie è pericoloso»

L’idea degli assistenti civici per vegliare sulla Fase 2 dell’epideamia di Coronavirus infastidisce anche i volontari della Protezione civile che spiegano in un comunicato come questa idea possa danneggiare anche loro: «Un provvedimento come quello in oggetto rischia di ledere in maniera irrimediabile tutti coloro che a questo mondo si sono dedicati, introducendo il principio pericoloso che si possa essere volontari senza avere alcuna preparazione per farlo». A dirlo è il Comitato Nazionale Volontariato Protezione Civile, presieduto da Patrizio Losi che chiede anche un «immediato cambio di rotta» sull’assegnazione del logo della Protezione civile ai nuovi volontari.

Donna positiva al Covid-19 vola da Londra a Palermo superando tutti i controlli

Una donna di 34 anni positiva al Coronavirus è arrivata a Palermo partendo da Londra. Senza sapere di essere stata contagiata, ha superato tutti i controlli dei tre aeroporti in cui si è fermata. Il suo volo infatti ha fatto scalo a Roma. I sintomi sono esplosi una volta che la donna è arrivata a Palermo. Qui è stata ricoverate all’ospedale Cervello. La donna è al settimo mese di gravidanza, al momento i medici stanno decidendo se far nascere il bambino con parto cesareo.

Piemonte, da ieri 15 decessi e 48 nuovi casi positivi

Secondo i dati ufficiali pubblicati da Piemonte Informa, i nuovi decessi nella regione sarebbero 15 da ieri. Un numero che porta il totale delle vittime a 3.798. I nuovi contagi invece sono 48, il totale arriva così a 30.228. La provincia più colpita resta sempre Torino, con un totale di casi arrivato a 15.413. Al momento ci sono 72 pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in meno rispetto a ieri.

La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina: «L’esame di maturità verrà fatto in sicurezza»

Ansa/Cesare Abbate | Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina

Ospite al Tg La7, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina è tornata a spiegare come verrà fatto l’esame di maturità: «L’esame di maturità verrà fatto in totale sicurezza, sarà un esame orale, quindi semplificato e i nostro studenti porteranno un elaborato e parleranno, spero, anche del Coronavirus nella parte di Cittadinanza e Costituzione».

Milano, il sindaco Beppe Sala vieta le bevande da asporto dalle 19

Ansa/Mourad Balti Touati | Il sindaco di Milano Beppe Sala

Niente bevande d’asporto per l’aperitivo. La scelta del sindaco di Milano Beppe Sala per evitare l’ammassarsi di clienti davanti ai locali della città è drastica: su tutto il territorio comunale sarà vietato vendere bevande d’asporto dopo le 19. La decisione è arrivata dopo un incontro in prefettura con il presidente della regione Attilio Fontana e il prefetto Renato Saccone.

«Inviterò i milanesi a scaricare l’app Immuni»

Il sindaco Sala ha poi parlato anche dell’app Immuni che dovrebbe essere lanciata dal govenro a inizio giugno. «Inviterò senz’altro i milanesi a scaricare la app Immuni. Al di là del tema della privacy che è tutto da capire l’app senza personale adeguato che decifra i risultatidelle segnalazioni e interviene, crea le connessioni, non serve a molto. Il mio stimolo al governo è a creare un sistema che renda efficace il tutto. I ‘tracer’ o tracciatori sono assolutamente indispensabili».

Roma, multe fino a 500 euro per chi abbandona le mascherine

Tra guanti e mascherine, le strade di molte città in Italia si sono arricchite di un genere di rifiuto in più. E così per fermare questo nuovo tipo di inquinamento inziano ad arrivare anche nuove leggi. La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un’ordinanza in cui si prevedono multe fino a 500 euro per chi abbandona guanti e mascherine per strada. «In questi mesi di emergenza sanitaria legata al Coronavirus – spiega la sindaca Raggi – i nostri operatori ecologici hanno segnalato più volte di dover raccogliere guanti e mascherine usati, buttati per terra da persone incivili».

Nel basket si fermano Eurolega e Eurocap. La Serie A pensa a come riaprire gli stadi

Annullata. È stata questa la decisione dell’Euroleague Basketball Company per l’Eurolega e l’Eurocup. Le competizioni dei due tornei erano state fermate lo scorso 12 marzo. La Serie A di calcio invece si sta organizzando per far ripartire il campionato a giugno, il 13 o il 20. Le nuove partite saranno a porte chiuse: negli stadi infatti potranno entrare massimo 300 persone, squadre comprese.

Il caso Liguria, la regione dove il trend è in crescita da due settimane

Appena dietro la Lombardia, la Liguria è diventata la seconda regione italiana per incremento dei contagi. Aveva raggiunto il minimo il 9 maggio ma nei 15 giorni successivi la media è diventata di 49,5 nuovi casi ogni 24 ore. Guardando invece i dati sui nuovi casi registrati, negli ultimi sette giorni si sono registrati 321 nuovi casi. Numero molto vicino a quello dell’Emilia-Romagna che è stata fin dall’inizio una delle regioni più colpite dall’epidemia.

Nel Lazio 16 nuovi casi di contagio

ANSA/MOURAD BALTI TOUATI | Il governatore del Lazio Nicola Zingaretti

Nel Lazio oggi si registrano 16 casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore e un trend a 0,2%. A dare i dati è l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. «Il numero dei guariti nelle ultime 24 ore è cresciuto di 27 unità. Proseguono le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell’Ordine, l’obiettivo è quello di testare, tracciare e trattare», prosegue D’Amato.

4 persone sono morte nelle ultime 24 ore, mentre le persone guarite sono in totale 3.401. Nella regione sono stati effettuati fino a ora 236mila tamponi. I dati arrivano al termine della consueta videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con D’Amato e i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

In Valle d’Aosta l’indice di contagio è dello 0.6

Ansa | L’ospedale Beauregard di Aosta

Secondo l’ultimo bollettino della Valle d’Aosta, nella regione è stato registrato da ieri un solo nuovo caso positivo, su 88 persone sottoposte a tampone. La regione continua a mantenere il primato per casi testati/popolazione, con una percentuale pari all’8,85 (11.123 le persone che hanno fatto il tampone). 76 sono le persone attualmente malate, 3 in meno di ieri: 7 ricoverati nella struttura di Saint-Pierre, 12 ad Aosta, e sempre ad Aosta si trova l’unica persona attualmente in terapia intensiva. Le persone guarite dall’inizio della crisi sono 960, 4 nelle ultime 24 ore.

Al via i test sierologici su 150mila persone

ANSA / MATTEO BAZZI | All’ospedale San Paolo di Milano sono cominciati i test sierologici per il personale medico

È partita l’indagine sierologica sul nuovo Coronavirus, che coinvolgerà un campione di circa 150mila persone su tutto il territorio nazionale, selezionate dall’Istat. Le chiamate al campione selezionato possono essere affidate dalle Regioni alla Croce Rossa. «La durata complessiva della rilevazione dovrebbe essere di 15 giorni. C’è però un campione anticipatorio di circa 20mila unità», spiega oggi il presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo.

«Su una prima parte dei dati rilevati saremo quindi in grado di fornire delle anticipazioni». Il sotto-campione infatti «rappresenta un primo elemento attraverso cui raccogliere subito, in tempi abbastanza rapidi delle informazioni. Senza aspettare l’elaborazione di tutti i 150mila test», dice Blangiardo. L’Istat ha promosso l’indagine, mettendo a punto il campione con «il supporto metodologico della società italiana di statistica (Sis) che sta facendo un prezioso lavoro di riflessione sui disegni di indagine e analisi future delle pandemie».

Umbria, nessun nuovo contagio

ANSA/ALESSANDRO DI MEO

Secondo i dati riportati nel bollettino quotidiano sono in totale 1.430 i casi riscontrati di Covid-19 nella regione: nessun nuovo caso rispetto a ieri secondo i dati aggiornati alle 8 di stamane. Le persone attualmente malate sono 53 ( -8). I guariti sono 1302 (+8); le vittime 75 (anche questo numero resta fortunatamente invariato nelle ultime 24 ore). 15 sono le persone ricoverate (-2 in un giorno). 2 di loro sono in terapia intensiva. Sono in totale 63.899 i tamponi effettuati in Umbria (+199).

Scuola, a settembre didattica in presenza «almeno fino alle medie»

Amanda Ferrario, dirigente scolastica nel Comitato di esperti per la riapertura delle scuole, voluto dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina dopo l’emergenza Covid-19, ha fatto il punto delle riaperture a settembre ospite a Radio1 Giorno per Giorno. «Soprattutto nelle scuole di primo ciclo non vogliamo sacrificare il tempo scuola, non vogliamo che si torni a settembre con una didattica a distanza o una didattica mista, i bambini della scuola dell’infanzia, elementare e media devono poter essere in un contesto di socialità», dice la dirigente.

Viminale, 1321 denunce nel weekend. Domenica il picco

Ansa/Matteo Corner | Una Pattuglia dei Carabinieri effettua controlli in zona Darsena a Milano

Nel primo weekend post allentamento del lockdown sono state 1.321 le persone denunciate e il picco è stato registrato (con la metà delle denunce, 770) domenica scorsa. Sono i dati sui controlli sulle prescrizioni per il contenimento del Covid-19 diffusi dal ministero dell’Interno. Tra sabato e domenica sono state controllati 238.488 cittadini: a ricevere una sanzione è stata, ancora una volta, una percentuale molto bassa: lo 0,55%.

Dal 18 al 24 maggio sono state controllate dalle forze dell’ordine in totale 881.355 persone e 342.295 esercizi commerciali. I titolati di esercizi commerciali sanzionati sono stati 32, mentre 4 risultano i provvedimenti di chiusura comminati.

Rt? Un parametro impreciso, secondo la fondazione Gimbe

La fondazione Gimbe, organizzazione indipendente che dal 1996 promuove l’integrazione delle migliori evidenze scientifiche in tutte le decisioni politiche, mette oggi in guardia su uno dei 21 indicatori di monitoraggio previsti dal decreto del ministero della Salute per la fase 2 dopo il lockdown nella gestione dell’emergenza Covid-19.

«Il valore di Rt è stato trasformato in un numero magico su cui fare classifiche, previsioni e addirittura prendere decisioni politiche regionali», dice un’analisi della fondazione. In verità «rappresenta un parametro impreciso, non tempestivo, condizionato dalla qualità dei dati e dal numero di tamponi eseguiti”.

La pietra miliare, spiega il presidente Gimbe Nino Cartabellotta, resta il valore R0 (erre con zero), «pietra miliare dell’epidemiologia per stimare il grado di contagiosità del virus all’inizio di una epidemia». È infatti, dice ancora, il parametro che misura la potenziale contagiosità di un virus quando la popolazione non ha raggiunto l’immunità di gregge e quindi resta suscettibile al contagio.

Al contrario l’Rt è «una misura dinamica che, nel corso dell’epidemia, si riduce in proporzione alla diminuzione dei soggetti suscettibili, ma può risalire per il riaccendersi di focolai». Il dibattito, le «inopportune classifiche tra le Regioni che, in relazione alle variazioni settimanali, lo trasformano da vessillo da sbandierare a pomo della discordia», non vanno bene, avverte il presidente.

L’Rt infatti «può essere stimato correttamente solo con un ritardo di 15 giorni, la stima può essere poco accurata in conseguenza di cambiamenti nei criteri di esecuzione dei tamponi. Inoltre, viene calcolato solo sul 30% dei casi riportati alla Protezione Civile per la necessità di allinearsi alle Regioni con la percentuale più bassa di dati disponibili». Serve quindi poco, effettivamente, in una fase successiva alla serrata, e non va quindi usato «come parametro univoco e soprattutto per elaborare classifiche».

In Veneto 11 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Sono 11 i nuovi casi di positività a Covid-19 riscontrati da ieri in Veneto, 9 le morti. E tra i numeri che raccontano l’efficacia delle misure di contenimento del contagio nella regione c’è la diminuzione costante dei ricoverati, sia nei normali reparti Covid (480), che nelle terapie intensive, che ospitano attualmente 39 malati (-1). In tutta la regione Veneto sono stati diagnosticati fino a ora quasi 20mila casi dall’inizio dell’emergenza: 19.097. Le persone guarite, a oggi, sono 14.641, mentre i malati in questo momento sono 2578. 18 persone sono morte dall’inizio dell’emergenza con Covid-19. La fascia di popolazione più colpita è quella da 45 a 64 anni (34,26%), seguita da quella dai 25 ai 44 (18,37%).

L’app Immuni? Al massimo tra 15 giorni, dice Sileri

Ansa | Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri

In arrivo l’app Immuni, che sarà pronta al massimo tra due settimane – 10-15 giorni, dice il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, ospite oggi di 24Mattino, condotto da Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24. L’app «rientra in una riorganizzazione della medicina territoriale e della medicina preventiva – ha aggiunto – è un tracing importantissimo e quando sarà attivo darà ulteriori informazioni su tracciamento e diffusione della malattia», dice il viceministro.

«Possibile che ora si parli solo di questo termine bruttissimo che è movida e non si parli più della app, che poi da sola non serve a niente», aveva detto in mattinata il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel quotidiano video sulle sue pagine social. «Servono i tracciatori, cioè migliaia di persone che prendono ciò che la app segnala, la decifrano e da ciò permettono di intervenire. All’estero ne stanno assumendo a migliaia, da noi non se ne parla. Come si parla ancora poco di test e tamponi. E io insisterò fino alla noia», dice Sala.

Uno studio dimostra che gli asintomatici non sono contagiosi?

Uno studio dimostra che gli asintomatici Covid-19 non sono contagiosi? Abbiamo verificato. E no, non è così. Lo studio – dal titolo «A study on infectivity of asymptomatic SARS-CoV-2 carriers» – viene condiviso on line per dimostrare che gli asintomatici non sono contagiosi. Le conclusioni, al condizionale, non dicono questo. Dimostrano, su esperimenti fatti in condizioni specifiche e su soggetti che versavano nelle condizioni igieniche e sanitarie necessitate da casi simili, l’utilità delle misure di prevenzione per evitare la diffusione del virus da portatori asintomatici.

Basilicata, nessun nuovo contagio

ANSA/TONY VECE | Il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi

Secondo i dati riportati nel bollettino quotidiano sono stati 523 i test effettuati in Basilicata nelle ultime 24 ore. Nessuno è risultato positivo al Covid-19, fa sapere la task force regionale. 3 sono i guariti che si sono registrati ieri, e sono 34 in totale i casi di contagio confermati in tutta la regione. Il totale dei guariti è di 336. I morti in tutta la regione sono 27 persone decedute: 9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, dice ancora la regione, sono stati analizzati 26.634 tamponi, di cui 26.218 risultati negativi.

Sala: «No ad un altro weekend così. Vorrei evitare chiusure a tutela di chi sta lavorando»

GIUSEPPE SALA / FACEBOOK | Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala

Nella sua quotidiana diretta da Palazzo Marino, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando le immagini della movida di quest’ultimo fine settimana dopo la riapertura di bar e ristoranti, ha dichiarato di voler «evitare chiusure a tutela di chi sta lavorando», malgrado sia «altrettanto chiaro che questo weekend non è stato sereno e non possiamo immaginarne un secondo in questo modo» e pertanto va ricercata «una formula» per gestire meglio i flussi di persone nelle zone più critiche.

«A tal proposito – prosegue il primo cittadino di Milano – oggi mi incontrerò con il Prefetto per capire cosa si può fare. Io ricevo centinaia di messaggi, foto di assembramenti nelle vie, nei parchi. Bisogna trovare una formula e qui denuncio tutta la mia frustrazione, e anche quella dei sindaci delle grandi città italiane perché gli inviti al buon senso, alla responsabilità funzionano anche pochino».

«È illusorio – sottolinea Sala – promettere ai cittadini di riuscire a controllare tutto. Vorrei dire a tutti evitiamo di metterci in due parti avverse, cioè chi si diverte eccedendo e chi, da casa, denuncia questi comportamenti. Cosa che sarà anche naturale, ma sta avvenendo».

Gallera: «Il dato dei 0 decessi in Lombardia è da guardare con prudenza»

2020Ansa/Matteo Corner | L’assessore al Welfare, Giulio Gallera

Invita alla «prudenza» l’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, commentando il dato di 0 decessi registrati nella regione ieri, 24 maggio. Un dato abbastanza anomalo per la regione più colpita d’Italia dalla pandemia di Coronavirus. E difatti, l’assessore Gallera, intervenendo a Mattino 5, ha commentato: «Il dato dei 0 decessi di ieri è da guardare con prudenza».

«All’inizio di ogni mese è successo che arrivassero anche un centinaio di decessi legati alle anagrafi dei Comuni, che non vengono aggiornate quotidianamente», ha spiegato Gallera. Il dato di ieri condurrebbe quasi all’«euforia», ma il rischio è quello che arrivi «una forte smentita nei prossimi giorni» e pertanto va preso, ancora una volta, «con massima prudenza».

Gallera: «La movida in Lombardia? Mi sembra che ci sia quasi un effetto rimozione»

L’assessore lombardo al Welfare si dice anche «molto spaventato» dalle immagini della movida in Lombardia, sia a Milano, sia in altre città come Brescia, la cui popolazione è stata duramente colpita dal Covid-19. «Quando abbiamo riaperto il 4 maggio, con un’apertura molto lenta e graduale – spiega Gallera – abbiamo osservato dai risultati non ha avuto effetti sulla crescita dei contagi: c’erano poche persone sui mezzi pubblici e una crescita contenuta di persone in giro».

«Ma quello che è successo in quest’ultima settimana è un’incontenibile voglia di tornare alla propria normalità, ma questo può essere rischioso», prosegue l’assessore. «Purtroppo gli effetti di quello che è successo in questi giorni li vedremo tra 10-12 giorni circa e controlleremo con la massima attenzione tutti i dati, però mi sembra quasi ci sia un effetto rimozione, che è sbagliato», ammonisce l’assessore al Welfare.

ANSA/MATTEO CORNER | Controlli della polizia sui Navigli e Darsena, Milano, 21 maggio 2020

«Dobbiamo comunque ricordare che abbiamo pianto e ci siamo impressionati davanti alle immagini delle terapie intensive, alle drammatiche immagini degli infermieri e medici – prosegue Gallera – non era un film di un altro mondo, era qualcosa che è successo poche settimane fa nella nostra regione. Quindi se non abbiamo un atteggiamento responsabile, il rischio che la curva dei contagi torni a crescere oggettivamente c’è».

Fontana: «Il dato dei 0 decessi va preso con le pinze»

Ansa/Matteo Corner | Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana

«La cosa che mi rasserena è il numero dei nuovi contagiati che sta diminuendo. Lo ‘zero decessi’ è un dato che andrà preso con le pinze, nel senso che purtroppo la domenica è un giorno durante il quale la comunicazione non è sempre precisa e perfetta, a volte arrivano in ritardo. Sicuramente è molto positivo come dato, però non illudiamoci che sia finita». A dichiararlo ai microfoni di Rtl 102.5 è il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, commentando i dati epidemiologici regionali del 24 maggio.

Il Governo punta sugli “assistenti civici” per far rispettare le regole. Chi sono?

ANSA/ALESSANDRO DI MARCO | Aperitivi e “cene all’aperto” in centro a Torino durante la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus

Per la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus il Governo vuole affidarsi a un “esercito” di assistenti civici – circa 60mila in tutto – con il compito di sorvegliare «il rispetto del distanziamento sociale» e per «dare un sostegno alla porta più debole della popolazione», come spiegano il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, e il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, sindaco di Bari.

In settimana sarà lanciato il bando rivolto «a inoccupati, a chi non ha vincoli lavorativi, anche percettori di reddito di cittadinanza o chi usufruisce di ammortizzatori sociali». I Comuni, attraverso Anci, potranno avvalersi del contributo degli “assistenti civici” che però saranno coordinati dalla Protezione Civile, che avrà il compito di indicare alle Regioni le disponibilità su tutto il territorio nazionale.

Gli “arruolati” non percepiranno stipendio, e godranno unicamente di una copertura assicurativa. Il loro lavoro di volontariato si svolgerà per 3 giorni alla settimana, per un massimo di 16 ore. Gli assistenti civici non potranno fare multe, ma si configurano come “guide” per il mantenimento del distanziamento sociale e l’uso della mascherina sul suolo pubblico ed eventualmente per allertare le forze dell’ordine in caso di eventuali inosservanze. Il loro impiego durerà sino alla fine del periodo di emergenza, ossia sino al 31 luglio 2020.

La “malattia dei bambini” legata al Coronavirus. Il pediatra Ravelli: «Per alcuni medici non è Kawasaki, è molto più grave»

Il professor Angelo Ravelli, pediatra e direttore della Clinica di Reumatologia dell’Ospedale Gaslini di Genova

I medici di tutto il mondo continuano a investigare sulla possibile correlazione tra la sindrome di Kawasaki, un’infiammazione acuta dei vasi di piccolo e medio calibro che colpisce in particolare modo i bambini, e il Coronavirus. Nei giorni scorsi, il professor Angelo Ravelli, pediatra e direttore della Clinica di Reumatologia dell’Ospedale Gaslini di Genova, aveva anticipato che vi erano molti i sospetti che il Coronavirus potesse avere punti in comune qualcosa con queste patologie, «e cioè che questo virus le abbia innescate, almeno in un certo numero di casi».

Secondo altre ricerche, tra cui lo studio dei ricercatori dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, non è detto che la patologia che sempre con maggiore frequenza viene riscontrata nei bambini positivi al Covid-19 sia – di fatto – la sindrome di Kawasaki poiché, a differenza di quest’ultima, fa insorgere sintomi più gravi e maggiori complicanze a livello cardiaco.

Ravelli: «È una malattia “simil-Kawasaki”: è seria, ma per fortuna in rarissimi casi causa la morte»

E a seguito della videoconferenza sul tema organizzata dal Boston Children’s Hospital dell’università di Harvard, a cui hanno partecipato pediatri di tutto il mondo, il dilemma sussiste, tant’è che attualmente questa nuova forma di sindrome viene definita “simil-Kawasaki”. Questa nomenclatura – spiega a Open il professor Ravelli – è legata al fatto che «la questione è ancora «controversa». «C’è chi ritiene che buona parte dei casi analizzati di infiammazione multi-organo durante la pandemia siano stati innescati dal Coronavirus, ma c’è invece chi sostiene che non si tratti di vere malattie di Kawasaki», spiega il professor Ravelli.

Infatti, secondo le rilevazioni dei pediatri di tutto il mondo, «in alcuni casi mancano delle caratteristiche della Kawasaki» e la sintomatologia varia da Paese a Paese, nonché le manifestazioni cliniche avvengano in modo diverso a seconda dell’etnia. Quel che è certo, spiega Ravelli è che si tratta di «una malattia seria», ma che «per fortuna solo in rarissimi casi causa la morte».

Riaprono palestre, piscine e centri sportivi (tranne che in Lombardia): come cambiano le regole

Ina FASSBENDER / AFP | Immagine esemplificativa, palestre in Germania

Oggi, 25 maggio, è il “D-Day”, il giorno delle riaperture per palestre, piscine e centri sportivi in Italia, ad eccezione della Lombardia dove le attività sportive potranno riprendere da fine mese, così come in Basilicata. Eccezioni anche a Bologna, dove le piscine comunali riapriranno a giugno.

Il ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito un vademecum per lo sport in sicurezza durane la Fase 2, dove raccomanda di non bere dai bicchieri o borracce delle altre persone, di non scambiarsi gli attrezzi sportivi con gli altri atleti (e di disinfettarli prima dell’uso, ndr) e di non lasciare i propri abiti in luoghi condivisi, come negli spogliatoi: sarà pertanto necessario presentarsi già vestiti e usare scarpe dedicate.

Per contingentare l’accesso alle palestre saranno necessarie prenotazioni di corsi e lezioni e sarà necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri nelle palestre e di 7 metri in acqua. Obbligatorio, infine, l’uso delle mascherine nei centri sportivi.

Il nuovo modulo di autodichiarazione per gli spostamenti fuori regione

Così come preannunciato nella conferenza stampa del premier Conte del 16 maggio, cambiano le regole e soprattutto cambia – ancora una volta – il modulo di autocertificazione per gli spostamenti tra diverse regioni. Per spostarsi all’interno delle regioni non sarà più necessario il modulo di autocertificazione. Per gli spostamenti tra regioni diverse, sino al 3 giugno, sarà necessario compilare il nuovo modello di autocertificazione. Gli spostamenti tra una regione e l’altra saranno consentiti solo o per comprovate esigenze lavorative, o per motivi di salute, o per situazioni di necessità o ragioni di assoluta urgenza.

