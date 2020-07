Preoccupano gli Usa e i Balcani. Miami è considerata l’epicentro del contagio, la nuova Wuhan, mentre in Kosovo si registra l’indice di contagio più alto dei Balcani. L’Italia, invece, dà il via libera a un test che viene direttamente dalla Corea del Sud

Sono oltre 13 milioni i casi di Coronavirus in tutto il mondo. Secondo i dati della Johns Hopkins University, sono 13.323.539 le persone infettate dal Covid-19. Al primo posto, ancora una volta, ci sono gli Stati Uniti con 3.431.574 contagi e 136.466 vittime. A seguire il Brasile con 1.926.824 casi e 74.133 morti, e l’India con 936.181 casi e 24.309 vittime. Poi Russia, Perù e Cile.

ITALIA

ANSA/Filippo Venezia

Il test rapido per trovare il virus: bastano 10 minuti

Ci vogliono appena sette-dieci minuti per sapere se si è positivi o meno al Coronavirus. Una vera e propria svolta, un test rapido che viene dalla Corea del Sud e che in questi giorni stanno testando in Veneto. Un test che, tra l’altro, costa appena 12 euro contro i 18 di un normale tampone. A sperimentarlo è anzitutto l’Ulss 2 della Marca Trevigiana così come le Asl di Vicenza e Trento. Presto anche in Lombardia dovrebbe partire un nuovo studio.

Un test che, in altre parole, dà una risposta sulla situazione attuale del paziente, dunque se in questo momento ha (o non ha) nel suo rinofaringe il virus. Vengono rilevati solo i positivi reali, cioè quelli con carica virale elevata, avendo un minore grado di sensibilità rispetto agli esami di laboratorio.

Un test che al momento viene usato solo per i pazienti che arrivano in pronto soccorso ma non si esclude di estenderlo alle Rsa e alle scuole. Presto, comunque, potrebbero arrivare sul mercato anche altri dispositivi, simili a questo, che di fatto porteranno a un abbassamento ulteriore dei prezzi.

USA

EPA/CRISTOBAL HERRERA | Miami, Usa

Florida, Texas e California: 18% dei nuovi casi globali

Negli Usa la pandemia non intende arrestarsi. I numeri continuano ad essere preoccupanti: lunedì 13 luglio i nuovi casi in tutto il Paese sono stati 61.492 con un +51% rispetto alla media degli ultimi 14 giorni. 425 i morti in un giorno, ovvero +29%. In tutto i casi sono oltre 3 milioni e 400mila, le vittime 136mila. A preoccupare sono soprattutto Florida, Texas e California con il 18% dei nuovi casi globali. Quasi un nuovo caso su cinque viene da questi stati.

La Florida, ad esempio, ha toccato il record di 15mila casi in un giorno: il 69% dei posti di terapia intensiva sono occupati. A Miami, invece, 2mila sono i ricoverati negli ospedali: «Miami è ora l’epicentro del contagio, quello che abbiamo visto sei mesi fa a Wuhan sta arrivando qui» ha spiegato Lilian Abbo, scienziata e consulente del sindaco di Miami Francis Suarez. Per questo motivo verranno sospesi alcuni servizi già nei prossimi giorni.

BALCANI

EPA/CHRISTIAN BRUNA | Sarajevo, Bosnia Erzegovina

La curva risale ovunque, in Kosovo l’indice di contagio più alto

Non solo gli Usa, la situazione si fa sempre più grave anche nei Balcani dove scatta l’emergenza in corsia a Belgrado. In Croazia, ad esempio, la curva sta pian piano risalendo ma difficilmente il governo imporrà limitazioni al turismo che costituisce il 20% del suo Pil, già dimezzato rispetto all’anno precedente.

In Serbia il sistema sanitario è sovraccarico, 20mila i contagi: questo il risultato di aver aperto il Paese a fine aprile. In Bosnia, invece, 7mila contagi e una situazione che rischia di precipitare da un momento all’altro con i sanitari sul piede di guerra. L’Italia ha inserito la Bosnia nella black list dei paesi per i quali è precluso l’ingresso e il transito sul territorio nazionale.

In Kosovo, poi, si registra l’indice di contagio più alto dei Balcani. La comunità islamica, per contenere la pandemia, ha deciso che saranno consentiti momenti di preghiera fino a 50 persone alla volta e comunque per non più di 10 minuti. In Romania, invece, 6-700 sono i nuovi casi al giorno al punto che il ministro della Salute Nelu Tataru sta pensando all’istituzione di nuove zone rosse.

Foto in copertina di repertorio: EPA/CRISTOBAL HERRERA

