Coronavirus, per Johnson ci sono più contagi nel Regno Unito perché i britannici «amano la libertà» – Il video

«Noi amiamo la libertà, quindi è più difficile far rispettare le regole». Il premier britannico Boris Johnson ha risposto così al deputato laburista Ben Bradshaw che domandava perché in Italia e in Germania ci fossero molti meno casi di Coronavirus rispetto alla Gran Bretagna. L’aula di Westminster ha accolto con un silenzio glaciale le parole del primo ministro.

Da giovedì 24 settembre, del resto, in tutto il Regno Unito saranno in vigore nuove misure restrittive della durata di sei mesi per tentare di arginare la seconda ondata dell’epidemia. Si va dal coprifuoco serale con la chiusura anticipata di pub e ristoranti all’obbligo di mascherina, fino a nuove multe molto salate per chi cercherà di aggirare i divieti.

Video: @BenPBradshaw / Twitter

