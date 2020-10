Le misure adottate nel campionato di basket americano hanno consentito la conclusione della stagione senza intoppi. La squadra californiana non vinceva le Finals da 10 anni. Secondo la ricerca del Csiro, il Sars-Cov-2 sopravvive più facilmente sulle superfici lisce e a temperature medio-basse. Il tasso di saturazione dei posti letto in terapia intensiva in Italia è lontano dal 52% dello scorso 20 marzo

Il Coronavirus ha contagiato quasi 37,5 milioni di persone in tutto il mondo. A 10 mesi dai primi casi di positività, individuati in Cina a dicembre dello scorso anno, i morti a causa delle infezione sono saliti a oltre 1 milione: lo dicono i dati elaborati dal centro di ricerca per il Covid della Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti continuano a guidare la classifica dei Paesi più colpiti dalla pandemia, con 7,7 milioni di casi, seguiti dall’India, 7,1 milioni, e dal Brasile con 5 milioni. Seguono Russia, Colombia e Argentina.

STATI UNITI

EPA/ERIK S. LESSER | La festa dei Los Angeles Lakers dopo la vittoria del titolo Nba contro i Miami Heat a Orlando, Florida, Usa

I Lakers vincono il titolo Nba dopo 10 anni

La bolla non è scoppiata: il Coronavirus, da luglio scorso, è rimasto fuori dal parco divertimenti di Disney World, diventato la casa per 22 squadre impegnate nel finale di stagione di Nba. A Orlando, in Florida, il campionato di basket più famoso al mondo si è potuto chiudere in sicurezza, regalando ai Los Angeles Lakers il loro 17esimo titolo Nba. Non vincevano il campionato da ben 10 anni. Per il recordman LeBron James si tratta del quarto anello ottenuto in quattro squadre diverse.

Con il risultato in gara 6 di 106 a 93, i Lakers vincono le Finals battendo 4-2 i Miami Heat. James si aggiudica, per la quarta volta in carriera, il titolo di mvp delle Finals. La vittoria per la squadra californiana arriva a circa 9 mesi dalla morte di Kobe Bryant, leggenda del basket americano che aveva vinto, proprio con i Lakers, la stagione del 2010. Intanto, dall’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama è arrivato un tweet di congratulazioni alla squadra: «Congratulazioni ai Lakers!».

AUSTRALIA

EPA/JAMES ROSS | Melbourne, Australia

Il virus può sopravvivere 28 giorni sulle superfici

Gli ultimi risultati in termini di resistenza del Sars-CoV-2 sulle superfici arrivano dall’Australia. I ricercatori del Commonwealth Scientific and Industrial Research (Csiro), agenzia scientifica nazionale, hanno testato la capacità del nuovo Coronavirus di sopravvivere sulle superfici, al buio, e a diverse temperature. I ricercatori descrivono il virus come «estremamente resistente» quando si trova alla temperatura di 20 gradi centigradi ed è depositato su superfici lisce, ad esempio gli schermi dei cellulari.

Sulle banconote, sul vetro, sull’acciaio e sulla plastica, a temperature intermedie, il Sars-Cov-2 può restare attivo per 28 giorni. Con l’aumentare delle temperature, diminuisce la resistenza del virus: a 30 gradi, il periodo di sopravvivenza scende a sette giorni, a 40 gradi il Covid non resiste più di 24 ore. In generale, il Coronavirus si adatta meno alle superfici porose come il cotone, sulle quali può resistere per 14 giorni a basse temperature e non più di 16 ore se i gradi sulla colonnina di mercurio superano i 30°C.

ITALIA

ANSA/POLICLINICO DI SAN ORSOLA | Posti letto in terapia intensiva all’ospedale Sant’Orsola, Bologna

Il tasso di saturazione delle terapie intensive è basso: occupato il 7,4% dei posti

Il 20 marzo scorso, in Lombardia i posti in terapia intensiva richiesti per curare i pazienti Covid non erano sufficienti: il tasso di saturazione era del 122%, ovvero le richieste superavano le disponibilità dei posti letto della regione. Anche nelle Marche la situazione era drammatica, con un tasso pari al 120%. Altre regioni vicine al collasso erano la Valle d’Aosta, 90%, la Provincia di Trento, 89%, e il Piemonte, 86%. La media nazionale del tasso di lettini occupati nei reparti di terapia intensiva, durante la fase più dura della pandemia, si attestava al 52%.

La situazione in Italia, oggi, è decisamente migliore: i 420 malati di Covid-19 che, in questo momento, hanno bisogno di ricevere trattamenti in terapia intensiva occupano il 9,3% dei posti letto disponibili. Anzi, tarando il dato con l’incremento che c’è stato di lettini e strumentazioni in grado di salvare i pazienti occupati, il tasso di saturazione scende al 7,4%: rispetto ai 5.179 posti letto esistenti a inizio 2020, sono state attrezzate altre 1.350 postazioni, per un totale di 6.529 posti in terapia intensiva presenti in Italia. Le uniche regioni che hanno visto aumentare il tasso di saturazione sono la Campania, passata dal 12% di marzo al 18,2% di oggi, la Sardegna, dall’11% al 16,4%, e il Lazio, dall’8% al 12,1%.

