Covid-19, ultime notizie – L’Onu avverte: «L’impatto della pandemia è devastante». L’Irlanda del Nord chiude scuole e pub

Sono 690 milioni le persone malnutrite, secondo quattro agenzie Onu: numero che potrebbe aumentare di 132 milioni di unità entro fine anno. E se in Tunisia è stato disposto il coprifuoco notturno, in Irlanda del Nord si è resa necessaria la chiusura di scuole e pub

Superata la soglia dei 38,2 milioni di casi di positività al Coronavirus nel mondo e continuano a essere Stati Uniti, 7,8 milioni di casi, India, 7,2 milioni, e Brasile, 5,1 milioni, i Paesi più colpiti. Secondo i dati del Coronavirus Resource Center della Johns Hopkins University, le vittime della Covid-19 sono oltre 1 milione. L’Italia è il sesto Paese al mondo per numero di vittime con 36.246 decessi.

ONU

EPA/JAMES ROSS | Melbourne, Australia

«L’impatto della pandemia è devastante»

È stato definito «devastante», sia a livello economico che sociale, l’impatto della pandemia da Covid-19. Si stima, infatti, che siano 690 milioni le persone malnutrite e che entro fine anno possano aumentare di altre 132 milioni di unità. Quasi la metà dei 3,3 miliardi della forza lavoro, in tutto il mondo, inoltre, rischia di perdere i propri mezzi di sostentamento. A dirlo sono quattro agenzie Onu, Ilo, Fao, Ifad e Oms. Quelli più a rischio sono coloro che lavorano nell’economia informale poiché hanno perso la possibilità di accedere agli strumenti produttivi.

I coltivatori, ad esempio, non hanno più potuto comprare quello che serviva e dunque hanno avuto difficoltà a vendere i loro prodotti a causa della chiusura dei confini e delle restrizioni ai commerci. Così è stata distrutta la catena di fornitura alimentare sia a livello nazionale che internazionale. Decimati i posti di lavoro. Nei paesi poveri in molti sono a rischio di nutrizione, in quelli ricchi, invece, molti di quelli che portavano i soldi a casa si sono ammalati o sono morti. Ora, quindi, è il momento di intervenire, spiegano le agenzie Onu, con azioni immediate e importanti.

TUNISIA

EPA/MOHAMED MESSARA | Tunisi, Tunisia

2.234 nuovi casi e 34 morti

In Tunisia, in due giorni, i casi di Coronavirus sono saliti di 2.234 unità portando il totale a 34.790. A rendere noti questi dati è il ministero della Sanità di Tunisi in un comunicato dove è stato precisato che il numero totale dei decessi è salito a 512 di cui 34 solo nelle 48 ore considerate (i dati si riferiscono all’11 e al 12 ottobre). Degli attualmente positivi, 750 si trovano ancora in ospedale, 149 in rianimazione e 73 in respirazione assistita. Il numero dei tamponi eseguiti dall’inizio della pandemia è salito a 282.457.

Le autorità locali, intanto, hanno disposto il coprifuoco notturno in diverse città del Paese. Oltre alla Grand Tunis – quindi l’area che comprende i governatorati di Tunisi, Ariana, Ben Arous, e Manouba – ci sono anche Sousse, Monastir, Sidi Bouzid, Beja, Biserta, Kef, Gabes, Djerba, Tozeur, Jendouba, Nabeul e Hammamet. Bar e caffè possono servire i clienti solo in modalità take away mentre da lunedì sarà obbligatorio portare la mascherina in ogni spazio o locale pubblico. Dal 28 settembre scorso, tra l’altro, per chi arriva dall’Italia in Tunisia è necessario, oltre al test con risultato negativo, anche l’obbligo di auto-isolamento domiciliare per sette giorni.

IRLANDA DEL NORD

Ansa | La premier dell’Irlanda del Nord Arlene Foster

Chiuse scuole e pub

La situazione si fa sempre più preoccupante in Irlanda del Nord dove il governo ha deciso di adottare nuove misure restrittive necessarie a contenere la pandemia. Misure durissime che consistono, ad esempio, come riferisce oggi la Bbc, nella chiusura delle scuole per due settimane (ipotesi al momento scongiurata in Italia, dopo essere stata fortemente respinta dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina). La premier dell’Irlanda del nord Arlene Foster ha spiegato nel dettaglio quali saranno le nuove misure anti-Covid nel Paese e ha annunciato anche limiti a matrimoni e funerali che entreranno in vigore venerdì. Pub e ristoranti, invece, chiuderanno per quattro settimane, tranne take away e consegne. Estesa a due settimane la pausa di metà semestre, in occasione di Halloween, per le scuole.

Foto in copertina: ANSA/ANGELO CARCONI

GERMANIA

EPA/JOHN THYS / POOL | Angela Merkel

Record di contagi oltre quota 5.000

Mai così tanti da aprile in sole 24 ore. Il numero di positivi alla Covid-19 in Germania ha raggiunto un picco record arrivando a quota 5.132. Un balzo in avanti notevole che ha visto aumentare in poche ore il dato di ieri (+4.122). Situazione non più incoraggiante anche per le terapie intensive che attualmente ospitano 620 pazienti. Mentre i contagi aumentano, i maggiori istituti economici tedeschi lanciano l’allarme: ripresa in rallentamento su tutti i settori, con una sofferenza causa pandemia che non terminerà molto presto. Turismo, settore alberghiero e trasporto aereo gli ambiti più colpiti, con un livello pre-crisi raggiungibile non prima della fine del 2022. «Sarà possibile un processo di ripresa solo quando le misure di controllo dell’infezione saranno in gran parte eliminate» ha commentato il responsabile degli affari economici dell’Istituto IfW Kiel, Stefan Kooths.

BELGIO

EPA/STEPHANIE LECOCQ | Bruxelles, Belgio

Boom di positivi: +93% in una settimana

L’Istituto di sanità pubblica del Belgio ha da poco diffuso dati allarmanti sugli ultimi contagi da Covid-19. 5.057 contagi al giorno nel periodo dal 4 al 10 ottobre, un aumento del 93% rispetto alla settimana precedente. Lo scorso venerdì si è tra l’altro registrato un picco di 7.030 nuovi positivi. Il neo premier Alexander De Croo ha definito la situazione «grave e inquietante» non escludendo il lockdown completo per Bruxelles, uno dei centri principali di trasmissione del Paese. La difficile condizione preoccupa anche l’Italia che ha stabilito per i viaggiatori in arrivo dal Belgio l’obbligo di sottoporsi al test molecolare o antigenico.

ITALIA

ANSA | Uno studente all’entrata della scuola accompagnato dalla madre

Docente positivo a Ischia, 4 classi isolate

La positività dell’insegnante all’Istituto Marconi di Ischia ha provocato l’isolamento immediato per 52 bambini. Tutti a casa nell’attesa di un tampone. L’insegnante ha contratto il virus a seguito del contagio del coniuge, in un contesto di positivi che nelle scuole Ischia contava già 3 studenti. Al momento dunque sono 6 le classi totali in isolamento. La paura della pandemia dunque è cresciuta insieme al numero di casi nell’isola del golfo di Napoli ed è per questo che il Comune ha deciso di chiudere al pubblico tutti gli uffici pubblici. Aumentati anche i controlli da parte delle forze dell’ordine e degli addetti i lavori per il rispetto delle norme tra la popolazione studentesche.

Giannelli (Anp): «La scuola si fa in presenza, didattica a distanza possibile solo in caso di lockdown»

YouTube | Il presidente dell’Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli

Più aumentano i contagi, più si fa strada l’ipotesi di ricorrere alla didattica a distanza. L’insegnamento da remoto, unica strada per concludere il precedente anno scolastico, è un’idea che piace ad alcuni governatori. Primo tra tutti il presidente del Veneto Luca Zaia, il quale ha proposto una sorta di didattica alternata tra classe e cameretta per le gli alunni di terzo, quarto e quinto anno di scuola superiore. «È una sciocchezza», ha tagliato corto Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale dei presidi.

In un’intervista al Corriere della Sera, Giannelli ha descritto la proposta di Zaia come «irricevibile», lasciando aperto uno spiraglio alla didattica a distanza «solo se ci dovesse essere un lockdown generale». Altrimenti l’insegnamento da remoto è «fonte di iniquità e mette in difficoltà studenti e famiglie». Giannelli, consapevole del fatto che alcune scuole adottano già la didattica a distanza per mancanza di spazi e personale, auspica che «presto tutto andrà a regime». E lancia un’accusa: «Se mancano gli spazi o i mezzi di trasporto sono insufficienti, vuol dire che gli enti locali non si sono mossi per tempo».

STATI UNITI

EPA/DAVID MAXWELL | Donald Trump sul palco dell’evento, “Make America Great Again” a Johnstown, Pennsylvania, Stati Uniti, 13 ottobre 2020

Trump sulla guarigione dalla Covid-19: «Mi sono sentito come Superman»

L’attuale presidente degli Stati Uniti, a poche ore dall’esito negativo del test per il Coronavirus – risultato da leggere con cautela, poiché non si tratta di un tampone molecolare ma di un antigenico rapido -, ha ripreso il suo tour di comizi per cercare di recuperare il gap con il candidato rivale, Joe Biden. Stando all’ultimo sondaggio di Opinium-Guardian, infatti, il Repubblicano sarebbe in svantaggio di 17 punti percentuali sul Democratico. Così, Donald Trump si è concesso a un bagno di folla a Johnstown, in Pennsylvania, dove lo attendevano centinaia di sostenitori assembrati e con poche mascherine.

Parlando del cocktail di anticorpi somministratogli per il trattamento anti-covid, il Regeneron, Trump ha dichiarato: «Mi sono sentito come Superman». Per risolvere l’emergenza sanitaria ha assicurato che «i vaccini arriveranno presto» e si è soffermato sui ringraziamenti ai 14 medici che l’hanno curato: «Mi hanno detto che sono immune al Coronavirus – ha concluso -. Potrei scendere dal palco e baciare tutti, ogni uomo e donna». Proprio dagli Stati Uniti, però, è arrivata la notizia di un 25enne del Nevada che è stato contagiato due volte dal Sars-CoV-2, sollevando non pochi dubbi sulla possibile immunità post malattia.

AFRICA

EPA/Daniel Irungu | Stato di Hirshabelle, Somalia

Oxfam: «Inadeguate misure per garantire l’accesso al cibo»

L’ong Oxfam, impegnata nel contrasto alla povertà, ha pubblicato un report in cui emerge un parallelismo tra pandemia e scarsità di cibo. «Il virus della fame nel mondo è più letale del contagio. Fermi a zero gli aiuti internazionali necessari a rispondere ad alcune delle più gravi crisi alimentari», si legge nel documento, il quale individua sette Paesi particolarmente a rischio in questo periodo storico, cinque dei quali appartengono al continente africano.

Burkina Faso, Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, Somalia e Sud Sudan, più Afghanistan e Yemen in Asia, «sono sull’orlo della carestia per l’effetto combinato di conflitti, disuguaglianze estreme e pandemia». Il totale delle persone che non ha accesso garantito al cibo è pari a 55 milioni. Oxfam denuncia come, da parte del cosiddetto Nord del mondo, siano stati stanziati «meno di un terzo degli aiuti necessari per la risposta generale all’emergenza Covid» mentre, per le crisi alimentari in corso, «solo il 10% delle risorse previste per far fronte alla fame nel mondo».

