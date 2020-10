Sala guida la rivolta dei sindaci lombardi: no alla didattica a distanza alle superiori, Fontana ci ripensi – Il Video

«Eravamo concentrati sul tema del coprifuoco, questa ordinanza è uscita un po’ in velocità e non l’abbiamo vista». Commenta così il sindaco di Milano Giuseppe Sala la decisione presa dalla regione Lombardia di reimporre l’obbligo di lezioni a distanza per tutte le scuole superiori. Ospite di Rtl 102.5 Sala ha detto di essere, insieme agli altri sindaci lombardi, totalmente contrario: «Ci opporremo».

Oggi alle 13 – aggiunge – incontreremo di nuovo in video il presidente Fontana. Per Sala e gli altri sindaci la scuola deve essere l’ultima a chiudere, poi nessuno – dice – «ha la sfera di cristallo, vedremo come andranno le cose, ma al momento no. Con buonsenso, perché un po’ di alternanza ci sta, ma non si può chiudere adesso».

All’incontro ci saranno tutti i sindaci di centrodestra e centrosinistra, «perché non è una questione politica», aggiunge Sala. L’obiettivo è quello di chiedere al presidente della Regione Fontana di modificare l’ordinanza alternando didattica a distanza e in presenza: «È vero che noi ci eravamo incontrati con il presidente Fontana ma di questo punto non si era discusso, siamo contrari – ha ribadito -. Siamo favorevoli all’alternanza, sarebbe una sconfitta tornare alla didattica a distanza. Il nostro obiettivo è cancellare questa misura, e poi vedremo passo per passo».

