Il centro di controllo delle malattie di Taipei ha ringraziato tutti i cittadini per il risultato e per il rispetto delle norme igieniche e di distanziamento. In Francia stretta sulle mascherina. In Italia positiva la cantante Ornella Vanoni

I contagi totali da Coronavirus nel mondo hanno superato quota 44,4 milioni, secondo l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Il numero delle vittime è invece di 1.1 milioni. Gli Stati Uniti contano 8,8 milioni di casi totali. Dietro l’India che nelle ultime 24 ore ha superato gli 8 milioni di contagi. Al terzo posto tra i Paesi più colpiti c’è il Brasile con 5,5 milioni di positivi.

FRANCIA

EPA/JULIEN DE ROSA | Parigi, Francia

Il premier Castex: «Mascherine misura necessaria per proteggere bambini, insegnanti e genitori»

Ieri, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato un nuovo lockdown nazionale, ma meno rigido rispetto a quello di marzo e aprile. Oggi, il primo ministro francese, Jean Castex, ha comunicato all’assemblea nazionale che gli scolari dai sei anni in su dovranno indossare la mascherina in classe. Era una misura necessaria «per proteggere tutti i nostri bambini, insegnanti e genitori», ha dichiarato Castex. Le mascherine per il viso erano già obbligatorie per i bambini dagli 11 anni in su. La Francia si prepara così a una nuova chiusura generalizzata, ma le scuole continueranno a rimanere aperte.

TAIWAN

EPA/DAVID CHANG | Taipei, Taiwan

Record nel Paese asiatico: 200 giorni consecutivi senza infezioni locali

Il centro per il controllo malattie infettive di Taiwan ha segnalato che il Paese è arrivato al 200esimo giorno consecutivo senza casi di Coronavirus trasmessi localmente. L’ultima volta in cui era stato segnalato un caso interno era il 12 aprile. Gli operatori sanitari del centro di controllo hanno quindi ringraziato il pubblico per aver rispettato le misure dopo che più volte i cittadini sono stati esortati a lavarsi le mani e indossare la mascherina.

Dall’inizio della pandemia, Taiwan ha registrato 553 casi di Covid-19 e solo sette decessi. Sebbene abbia interrotto la trasmissione domestica, continua a registrare nuovi casi di persone in arrivo dall’estero. Taiwan è stata indicata come una storia di successo su come rispondere alla pandemia, soprattutto considerando i suoi stretti legami d’affari e turistici con la Cina, dove il virus è emerso per la prima volta alla fine dell’anno scorso.

ITALIA

ANSA/CESARE ABBATE | Ornella Vanoni

Ornella Vanoni positiva al Coronavirus

La cantante italiana, Ornella Vanoni, è risultata positiva al Coronavirus. L’artista ha fatto l’annuncio tramite i suoi social attraverso una foto che la ritrae a letto, sotto le coperte. Milanese, di 86 anni, ha scritto: «Mi ha presa! Sto bene». A marzo la cantante, all’inizio della pandemia, era stata tra i primi artisti a invitare le persone alla prudenza contro questa nuovo virus: «Ho un’età in cui è giusto che non esca perché sono a rischio – aveva detto – Ma non lo faccio solo per me, lo faccio per rispetto a tutti gli altri, che possono essere contagiati. Non lo sono, perché sono a casa da 2 settimane, però rispetto le regole».

La Puglia chiude tutte le scuole secondarie di secondo grado

EPA | La sanificazione di un’aula scolastica

A partire dal 30 ottobre in Puglia resteranno aperte solo le scuole dell’infanzia, i laboratori e quelle per alunni con bisogni educativi speciali. È questa l’ordinanza arrivata ieri sera dal governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano. La didattica si sposterà ovviamente a distanza. «La decisione è stata presa di fronte all’evidenza dei dati rilevati dai Dipartimenti di Prevenzione», ha chiarito con un post su Facebook l’epidemiologo e consigliere per l’emergenza sanitaria in Puglia, Pier Luigi Lopalco.

«Sono almeno 286 le scuole pugliesi toccate da casi Covid – chiarisce l’esperto – tutto questo in un solo mese di apertura e nonostante in Puglia la scuola sia iniziata il 24 settembre, ben 17 giorni dopo altre regioni». L’epidemiologo aggiunge che sono almeno 417 gli studenti risultati positivi e 151 i casi positivi tra docenti e personale scolastico, «ma sappiamo bene che il dato è sottostimato».

CINA

EPA/WU HONG | Cina, Pechino

47 nuovi casi nello Xinjiang: testate 4,7 milioni di persone in 4 giorni

Dopo che lo scorso sabato nella regione cinese dello Xinjiang, una ragazza di 17 anni è risultata positiva al Coronavirus, ma asintomatica, le autorità sanitarie hanno subito avvio una campagna di test a tappeto su tutta la popolazione. Ieri, sono stati 47 i nuovi casi individuati, di cui 23 provenienti dal focolaio di Xinjiang e 24 importati. Per la Cina è il numero più alto di contagi dal 9 agosto. Al momento gli operatori sanitari sono riusciti a testare nell’area della città di Kashgar almeno 4,7 milioni di persone. Il bilancio totale dei casi in Cina è salito a 85.915, mentre le vittime sono 4.634.

REGNO UNITO

EPA/ASHLEY CROWDEN | Swansea, Galles

Aumentano le infezioni tra la popolazione più vulnerabile

È sempre più critica la gestione della pandemia nel Regno Unito dove, soprattutto nel sud, l’indice R è salito sopra a 2. Il numero di casi giornalieri rimane più alto nell’Inghilterra settentrionale, un aumento preoccupante del numero di infezioni è stato registrato su tutto il territorio, secondo uno studio dell’Imperial College di Londra. Con questo trend, nonostante le misure prese nelle scorse settimane, per il governo è necessaria un’azione più incisiva per evitare un aumento dei ricoveri e dei decessi.

Lo studio React-1 ha rilevato che le infezioni sono ancora più alte tra i 18–24 anni (2,2%) ma si stanno diffondendo in gruppi di età più anziane e più vulnerabili. La percentuale di persone infette in età comprese tra 55 e 64 anni è aumentata di oltre tre volte, passando dallo 0,37% all’1,2%. C’è stata una diminuzione delle infezioni tra i giovani nel nord-est, dove sono state imposte per la prima volta le restrizioni di livello 3, ovvero il più severo.

