Il pubblico urla: «Licenzia Fauci!». E Trump lascia intendere che potrebbe farlo davvero dopo le elezioni – Il video

Si avvicina sempre di più la resa dei conti tra Donald Trump ed Anthony Fauci, direttore dell’Istituto americano di malattie infettive (NIH) molto critico verso la Casa Bianca per la gestione del Coronavirus. Il presidente degli Stati Uniti, infatti, ai suoi supporter che durante un comizio in Florida urlavano: «Licenzia Fauci!», ha risposto così: «Non ditelo a nessuno, ma lasciatemi aspettare un po’ dopo le elezioni». Subito dopo ha aggiunto: «Apprezzo il suggerimento». Se Trump dovesse vincere, quindi, il siluramento dello scienziato sarebbe all’ordine del giorno.

Fauci, in una recente intervista al Washington Post, ha detto che gli Stati Uniti non sono messi bene sul fronte della lotta al Coronavirus perché il presidente la affronta guardando all’economia. Al contrario, lo sfidante Joe Biden avrebbe l’approccio giusto nei confronti dell’epidemia, considerandola innanzitutto un’emergenza sanitaria. Il massimo esperto americano di virologia non ha mai fatto sconti a Trump, sottolineando sempre come il presidente abbia preso sottogamba la minaccia della malattia.

Video: @atrupar / Twitter

