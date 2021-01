Attacco al Congresso Usa, Melania Trump si schiera contro gli assalitori: «Delusa e scoraggiata»

Melania Trump rompe il silenzio sui fatti di Capitol Hill. In un comunicato diffuso dalla Casa Bianca, la moglie del presidente uscente Donald Trump si è detta «delusa e scoraggiata» da quanto accaduto il 6 novembre scorso, quando un gruppo di sostenitori del presidente uscente si è introdotto nell’edificio del Congresso a Washington. Negli scontri hanno perso la vita 5 persone, tra cui un agente della Capitol Police. Le sue dichiarazioni arrivano dopo giorni di polemiche e interrogativi attorno alla sua figura. Alcuni media locali l’hanno accusata di essere rimasta impassibile davanti agli scontri dell’Epifania, e di aver volontariamente evitato la ribalta mediatica «nei giorni più neri del Paese».

Condanno assolutamente le violenze che si sono verificate nel Campidoglio della nostra nazione. La violenza non è mai accettabile. Imploro le persone di smetterla con la violenza, di non dare mai giudizi basati sul colore della pelle e di usare le diverse ideologie politiche per motivare aggressività e cattiveria.