Sanremo 2023, il tuffo sul palco dell’Ariston di Colapesce e Di Martino – La diretta

Si alza il sipario sulla seconda serata di Sanremo 2023. Amadeus, nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico, e poi Gianni Morandi – con in mano una scopa per ricordare la performance di Blanco sul palco Sanremese – hanno raggiunto il palco dell’Ariston scendendo la scalinata più temuta della televisione italiana. «Il vostro applauso è il modo migliore per cominciare perché questo applauso è come se non fosse mai terminato da ieri sera», ha detto Amadeus. «Abbiamo vissuto un momento storico. Siamo stati inondati da un affetto indescrivibile», ha continuato il padrone di casa prima di far esibire il suo co-conduttore Morandi che ha intonato il brano di Nilla Pizzi, Grazie dei fiori – vincitore del Festival del 1951. «Con il palco e con i fiori siamo di nuovo in armonia», ha concluso Amadeus.

I primi cantanti in gara: Will e i Modà

Il primo ad esibirsi è William Bussetti – in arte, Will con il brano Stupido, rientrato tra i sei finalisti della categoria «Giovani» che si sono guadagnati l’accesso al Festival insieme ai big. Dopo la sua esibizione, terminata con un cinque ad Amadeus che ha fatto guadagnare punti ai partecipanti del Fantasanremo che hanno “acquistato” il cantautore di Treviso, ha raggiunto il palco sanremese la band milanese formata da Francesco (Kekko) Silvestre, Enrico Zapparoli, Diego Arrigoni, Stefano Forcella, Claudio Dirani: in arte i Modà con il brano Lasciami. Una canzone che parla di coraggio. Non una canzone d’amore: la protagonista del testo è la depressione, che rimane come un veleno. Nel 2011, il brano Arriverà, in collaborazione con Emma, gli era valso il secondo posto, mentre nel 2013 con Se si potesse non morire che valse loro il terzo posto. Dopo le esibizioni dei due cantautori, l’attore Francesco Arca, insieme con Mario di Leva, hanno raggiunto il palco della 73esima edizione della kermesse per presentare la la fiction Rai di otto puntate e in onda dal 19 febbraio: Resta con me.

Francesca Fagnani scende le scale: «Vengo in pace»

ANSA/ANTIMIANI | Francesca Fagnani scende le scale dell’Ariston

Francesca Fagnani scende per la prima volta la scalinata più famosa d’Italia. «Vengo in pace, stai sereno», ha detto la giornalista e conduttrice di Belve ad Amadeus confidandogli, inoltre, di aver placato l’ansia bevendo un «un bicchiere di frizzantino». E poi il consiglio di portamento ricevuto da Drusilla Foer, conduttrice dell’edizione dello scorso anno «Chi guarda i gradini scendendo le scale non è degna di quella scalinata. Ecco, io ho guardato ogni singolo gradino», ha concluso prima di annunciare il prossimo cantante in gara: Sethu con il brano Cause perse.

I super-ospiti: Massimo Ranieri e Al bano cantano insieme a Gianni Morandi

ANSA/ANTIMIANI | Gianni Morandi, Al bano e Massimo Ranieri

I primi super-ospiti della serata: Al Bano e Massimo Ranieri che, insieme al co-conduttore Gianni Morandi, portano sul palco dell’Ariston un medley del loro brani più celebri. Morandi inizia a cantare dalla galleria In ginocchio da te, per poi lasciare il microfono a Ranieri che dalla platea intona Vent’anni, e infine è il turno di Al bano con la sua celebre Nel sole. Infine, i tre big della musica italiana «per la prima volta sul palco insieme». I tre artisti cominciano la performance insieme con Andavo a cento all’ora, Se bruciasse la città e Mattino. E poi ancora, Ranieri fa Perdere l’amore, Al Bano Va pensiero e Morandi Uno su mille.

L’esordio degli Articolo 31 e Lazza

Esordio sul palco dell’Ariston per il duo composto da J-Ax – pseudonimo di Alessandro Aleotti – sia per Dj Jad, il cui vero nome è Vito Luca Perrini ovvero: gli Articolo 31. «Non è un’operazione nostalgia», avevano assicurato. Tuttavia, difficile da credere. Il brano, intitolato Un bel viaggio, Alessandro e Luca si guardano indietro: «Non volevamo crescere», urlano sul palco dell’Ariston gli amici ritrovati vestiti di bianco. Eppure: «E’ stato un bel viaggio». Dopo le emozioni degli Articolo 31, è il turno di Jacopo Lazzarini, in arte Lazza con il brano Cenere che diventerà – molto probabilmente – una hit. Una partenza convincente, con il ritmo che incalza per poi esplodere nel ritornello.

La gara continua: è il turno di Giorgia

Il ritorno (attesissimo) di Giorgia sul palco dell’Ariston con il brano Parole dette male (maledette). E tu alla fine eri una bella canzone che non si può ascoltare a ripetizione, maledizione. Si parla di amore e di ricordi delle estati passate insieme: molto Giorgia.

Le proteste in Iran: il monologo di Pegah con Drusilla Foer

Jin, jiyan, azadî (donna, vita, libertà). Sul palco dell’Ariston Pegah Moshir Pour, l’attivista italo-iraniana ha recitato un monologo per dare voce ai manifestanti che dallo scorso settembre protestano contro la morte di Mahsa Amini e la conseguente repressione dei diritti da parte delle autorità iraniane. «In Iran non avrei potuto parlare di diritti umani da un palcoscenico perché sarei stata arrestata o forse addirittura uccisa», racconta Pregah. «Voglio ricordare al mondo che anche la musica è un diritto umano e per spiegare meglio quello che i miei coetanei stanno vivendo nel nostro paese vorrei usare la melodia e le parole di una canzone che è diventata l’inno delle libertà: Baraye di Shervin Hajipour», continua l’attivista prima di essere raggiunta da Drusilla Foer che, insieme all’attivista, leggono i versi del brano-simbolo.

Il medley di Renga e Nek

I due artisti Nek e Francesco Renga, ospiti della 73esima edizione della kermesse, si sono esibiti sul Suzuki Stage con i brani La tua bellezza e Fatti avanti amore.

Il ritorno di Colapesce e Di Martino

Colapesce e Dimartino tornano per la seconda volta sul palco dell’Ariston con il brano Splash, ovvero «una cosa ironica ma anche come uno schianto», lo avevano presentato i due cantautori siciliani. Introdotti dal ritmo lento e costante della campagna, si passa alle sonorità degli anni Ottanta che ci portano tra strade affollate, metro e cantieri infiniti. Per non sentire il peso delle aspettative vado via, senza te. Mi tuffo nell’immensità del blu. Splash!.

I Black Eyed Peas fanno ballare l’Ariston

Uno dei momenti più attesi della serata. Sul palco dell’Ariston arrivano gli ospiti internazionali: i Black Eyed Peas. «Faranno ballare e impazzire il teatro dell’Ariston e tutti i telespettatori a casa», aveva assicurato Amadeus. Detto fatto: il gruppo musicale alternative hip hop statunitense ha fatto ballare l’Ariston con un medley dei loro successi, da Mamacita a Don’t you worry, fino a I gotta feeling. Chiudono l’esibizione con il loro ultimo singolo: Simply the best.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: