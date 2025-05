Imane Khelif fuori dai tornei senza test di genere, la stretta della World Boxing «per la sicurezza degli atleti» dopo il caso con Angela Carini

Le polemiche durissime contro l'algerina scoppiate dopo l'incontro e il ritiro dell'azzurra Angela Caridi. La decisione della federboxe mondiale che introduce il test genetico

La pugile Imane Khelif non potrà partecipare a nessun incontro di boxe femminile finché non si sottoporrà a un test genetico di identificazione del sesso. La World Boxing ha annunciato una nuova politica su «sesso, età e peso» nella disciplina. Una stretta di fatto che, nelle intenzioni della federboxe mondiale (nata su input del Cio, in contrapposizione all’Iva), dovrebbe «garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e garantire parità di condizioni competitive tra uomini e donne». In particolare, sono stati introdotti «test obbligatori per determinare l’idoneità degli atleti e delle atlete, che desiderano partecipare alle competizioni».

Le polemiche dopo il ritiro di Angela Carini

L’algerina ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, dopo le polemiche per l’incontro finito col ritiro dell’azzurra Angela Caridi . Già il 5 giugno è previsto il Eindhoven Box Cup, torneo europeo di box organizzato dalla federazione olandese. A quell’evento Khelif non potrà partecipare, come ha spiegato nel comunicato la World Boeing. Questione di tempi e di perfezionamento degli esami, soprattutto alla luce delle durissime polemiche scoppiate durante le ultime olimpiadi.

Perché Imane Khelif non può partecipare al prossimo evento in Europa

«La politica è nelle fasi finali di sviluppo – spiega nel comunicato la federboxe mondiale – ed è stata elaborata da un gruppo di lavoro appositamente convocato dal Comitato medico e antidoping del World Boxing, che ha esaminato dati e prove mediche provenienti da una vasta gamma di fonti e si è consultato ampiamente con altri sport ed esperti di tutto il mondo. Alla luce dei piani per l’introduzione di questa politica e delle circostanze particolari che hanno riguardato alcuni pugili che hanno gareggiato alle Olimpiadi di Parigi 2024, la World Boxing ha scritto alla Federazione pugilistica algerina per informarla che a Imane Khelif non sarà consentito partecipare alla categoria femminile all’Eindhoven Box Cup, in programma dal 5 al 10 giugno, o a qualsiasi altro evento della World Boxing finché non si sottoporrà al test di identificazione del sesso».