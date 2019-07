Perseguitato perché omosessuale, il matematico Alan Turing ora avrà la sua banconota

Bomba contro Enigma. Codici inglesi contro codici tedeschi. La seconda guerra mondiale si è combattuta anche così. Con matematici e analisti che cercavano di creare e distruggere codici per garantiere delle comunicazioni cifrate.

Uno dei più famosi soldati di questo conflitto è stato l’inglese Alan Turing. Nel 1939 intbtsieme ad altri matematici britannici, riuscì a creare la Bomba. Non un’arma, ma un calcolatore in grado di decifrare i codici proditti da Engima, la macchina crittografica usata dal Terzo Reich.

La Bomba e poi il calcolatore Colossus sono gli antenati dei dispositivi da cui state leggendo questo articolo. Per questo la Bank Of England ha deciso di dedicare a Turing la banconota da 50 sterline. Un riconoscimento, uno dei tanti postumi.

Turing è morto suicida a 41 anni. Omosessuale quando l’omossessualità era un reato, è stato perseguitato dai tribunali britannci e costretto alla castrazione chimica. Nel 2017 il Parlamento britannico ha approvato una legge ispirata alla sua vicenda: la Alan Turing Law. Lo scopo di questa norma è riabilitare le persone condannate in passato per la loro omosessualità.

Il concorso per il nuovo volto delle 50 sterline

Il volto di Alan Turing andrà a sostituire quello di Jhon Houblon, governatore della Bank Of England nel ‘600 e lord sindaco della città di Londra. Nel novembre 2018 la Bank of England ha lanciato un concorso aperto a tutti per scegliere un nuovo volto, chiedendolo solo tutte le nomination dovevano essere collegate al mondo della scienza.

Fonte: YouTube | Il concorso organizzato dalla Bank of England per la scelta del nuovo volto della banconota da 50 sterline

Quasi 230mila persone hanno risposto a questa richiesta, nominando 989 scienziati. Da questi è stata creata una short list da 12 candidati tra cui il governatore della Bank Of England ha scelto Turing. Il padre dell’informatica ha dovuto confrontarsi con nomi dell’olimpio scientifico come Stephen Hawking, Rosalind Franklin e Ernest Rutherford.

Come sarà la nuova banconota da 50 sterline

Il volto di Turing non cambierà del tutto la fisionomia della banconota. Verrà infatti stampato sul retro mentre sul frontespizio rimarrà la regina in carica: Elisabetta II. Nella rassegna dei retro della banconota, il matematico sarà affianco del naturalista Charles Darwin, la filantropa Elizabeth Fry e il compositore Edward Elgar.

La banconota verrà stampata non più su semplice carta ma su un polimero che la renderà più difficile da duplicare. L’immagine scelta per rappresentare Turing e la sua storia è piena di dettagli. Il volto è preso da una foto sccattata nel 1951. C’è una tavola tratta da una suo paper, uno dei primi calcolatori da lui progettati, i disegni tecnici della Bomba britannica, la sua firma, e la sua data di nascita riportata come se fosse un codice binario.

Fonte: YouTube | L’annuncio della vittoria di Alan Turing

Ultimo dettaglio, la citazione scelta da inserire sotto le foto: «This is only a foretaste of what is to come, and only the shadow of what is going to be» – «Questo è solo un assaggio di ciò che è come, e solo l’ombra di ciò che sarà». Secondo le previsioni dalla Bank of England, la nuova banconota entrerà in circolazione nel 2021.

