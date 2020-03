Coronavirus, tutte le notizie della notte: le guarigioni in Cina al 70%. Aumentano i morti negli Usa

Cina

Nelle ultime ore, in Cina altre 28 persone sono morte per il coronavirus, 99 le nuove infezioni, di queste 74 in provincia di Hubei, epicentro dell’epidemia. Sono in totale 3.070 i morti nella Repubblica popolare. I contagiati salgono a 80.651, mentre le guarigioni sfiorano il 70%.

A portare il coronavirus SarsCoV2 fuori dalla Cina sarebbero stati 34 casi invisibili, sfuggiti a ogni osservazione clinica forse perché con sintomi lievi. Lo indica il modello matematico pubblicato sul sito MedrXiv ed elaborato dal gruppo dell’Università Fudan di Shanghai diretto da Yi Li e Meng Liang. Lo stesso modello matematico, basato sui casi rilevati dal 21 gennaio al 28 febbraio, indica che le misure di contenimento sono indispensabili perché i casi tendono a moltiplicarsi per 10 ogni 19 giorni.

Usa

Salgono a 16 i morti negli Stati Uniti, con due nuove vittime in Florida. Si tratta di un persona di circa 70 anni, rientrata da un viaggio all’estero, e di un residente nella contea di Santa Rosa, che soffriva già di problemi di salute.

Corea del Sud

Aumentano i casi in Corea del Sud, dove nella giornata di ieri, 6 marzo, sono stati registrati 483 nuovi contagi, portando il totale a 6.767.



Regno Unito

Continuano a impennarsi i contagi da coronavirus nel Regno Unito, saliti a 163 – quasi 50 più di ieri – secondo l’aggiornamento quotidiano del ministero della Sanità britannico. In totale, si contano 147 casi accertati in Inghilterra, 11 in Scozia, 3 in Irlanda del Nord, 2 in Galles. Mentre il numero di test eseguiti ha superato quota 20.000. Al momento una sola persona risulta essere morta nel Regno in relazione all’emergenza Covid-19: una donna ultrasettantenne, in salute precaria, come reso noto ieri.

Test diagnostici in 20 secondi grazie all’intelligenza artificiale: la diagnosi in tempi record è di Alibaba

Enti e aziende private danno il loro contributo alla lotta contro il coronavirus, dopo la richiesta di aiuto arrivata dalla Repubblica Popolare Cinese. La Damo Academy, della società Alibaba, secondo diverse testate orientali, avrebbe realizzato un sistema diagnostico basato sull’intelligenza artificiale in grado di ottenere risultati che permetterebbe a un medico di effettuare una diagnosi in soli 20 secondi: una Tac altrettanto efficienti richiederebbero dai cinque ai quindici minuti. Nell’Unione europea questo genere di test deve ancora ottenere la certificazione. Sarà necessario capire se questo per i nostri standard è da considerarsi un modello affidabile. Non si sa al momento con certezza se la qualità delle immagini analizzate è compatibile con le nostre tecnologie. I problemi sono principalmente tre: legislativo, di adeguatezza alla popolazione target europea e di adeguatezza tecnologica.

Francia

Nell’est della Francia, un centinaio di scuole è stato chiuso, dopo che sono risultati 81 casi positivi in 48 ore. Le autorità hanno chiesto inoltre di evitare contatti tra giovani e persone anziane e hanno vietato raduni superiori a 50 persone. Aumentano anche le vittime in un nuovo focolaio scoppiato a nord di Parigi: nove persone sono risultate positive, una persona è morta.

Germania

La Germania ha aggiunto l’Alto Adige tra le zone a rischio contagio di coronavirus in Italia secondo l’Istituto epidemiologico Robert Koch. La decisione è stata presa dopo che, nelle ultime settimane, diversi turisti tedeschi erano tornati da un periodo di vacanze in Alto Adige e avevano presentato sintomi dell’influenza. Ognuno di loro era poi risultato positivo al test del coronavirus.

Intanto potrebbe esserci un’importante novità per ricostruire la dinamica del contagio in Europa, Italia inclusa. Il primo caso potrebbe essere arrivato dalla Germania. Secondo una mappa genetica pubblicata sul sito Nextstrain, il focolaio tedesco potrebbe avere alimentato silenziosamente la catena di contagi, al punto da essere collegato a molti casi in Europa e in Italia.

Turchia

Le autorità egiziane hanno annunciato di aver individuato 12 casi di coronavirus tra le persone a bordo di una delle navi che effettuano crociere sul Nilo.

Olanda

Registrato il primo morto per coronavirus in Olanda. Si tratta di un uomo di 86 anni, ricoverato a Rotterdam: le modalità di contagio non sono ancora note. Da quel che si apprende, l’uomo era in isolamento dal momento della diagnosi, e si stanno cercando tutte le persone con cui era stato a contatto.

Spagna

Un uomo di 76 anni, contagiato dal coronavirus e già precedentemente malato, è morto in Spagna nel pomeriggio del 5 marzo. Altri 16 persone che frequentavano lo stesso centro anziani di Valdemoro, comune poco distante da Madrid, sono risultate positive: 4 di loro sono al momento in terapia intensiva. Altre 4 (che non frequentano il centro) sono state contagiate. L’uomo è deceduto all’ospedale Infanta Elena de Valdemoro, dove sono ricoverati anche attualmente anche gli altri pazienti.

Palestina

Il presidente palestinese Abu Mazen ha proclamato lo stato di emergenza in Cisgiordania, dopo che ieri, 5 marzo, a Betlemme sono stati individuati 7 casi di coronavirus. Ai palestinesi è stato chiesto di ridurre gli spostamenti fra le città, in particolare da e verso Betlemme, e sono state chiuse scuole, località turistiche e luoghi di culto. A tal proposito, il ministro israeliano della difesa Naftali Bennett ha imposto («d’intesa con l’Autorità palestinese (Anp)») il blocco cautelativo della città: nessuno al momento può entrare o uscire, salvi casi di estrema necessità.

Serbia

In Serbia è stato registrato il primo casi di coronavirus. Si tratta di un uomo di 43 anni di Subotica (nel Nord del Paese), tornato da un soggiorno in Ungheria. Al moment l’uomo è stato posto in isolamento e le sue condizioni sono buone.

