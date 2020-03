Trattenere il respiro? Bere acqua? Le bufale per riconoscere o evitare il coronavirus

Circola un messaggio Whatsapp dove vengono riportate alcune fantomatiche tecniche per «verificare» di essere stati infettati o meno dal nuovo coronavirus, così come vengono spiegate alcune pratiche per «evitarlo» in maniera «casalinga». Ecco la prima parte:

Il nuovo coronavirus NCP potrebbe non mostrare segni di infezione per molti giorni, prima dei quali non si può sapere se una persona è infetta. Ma nel momento in cui si manifesta la febbre e / o la tosse e si va in ospedale, i polmoni sono di solito già in fibrosi al 50% ed è troppo tardi!





In che senso «nuovo coronavirus NCP»? La sigla NCP ha due significati, uno giocoso e uno istituzionale. Gioco nel senso che viene usato per descrivere i personaggi non giocanti nei video giochi o nei giochi di ruolo. A livello istituzionale parliamo della sigla del National People’s Congress, l’Assemblea Nazionale del Popolo cinese. Tralasciando questo punto, passiamo a quelli successivi.

Trattenere il respiro per 10 secondi

Per dare sostegno alla bufala si riporta un consiglio da parte di «esperti di Taiwan», sempre anonimi:

Gli esperti di Taiwan suggeriscono di fare un semplice verifica che possiamo fare da soli ogni mattina:

Fai un respiro profondo e trattieni il respiro per più di 10 secondi. Se lo completi con successo senza tossire, senza disagio, senso di oppressione, ecc., ciò dimostra che non vi è fibrosi nei polmoni, indicando sostanzialmente nessuna infezione.

In tempi così critici, fai questo controllo ogni mattina in un ambiente con aria pulita!

Questa pratica è pura invenzione, l’unica pratica sicura per sapere se avete il coronavirus oppure no rimane il tampone.

Bere acqua

Nella terza parte del messaggio leggiamo:

Questi sono seri ed eccellenti consigli da parte di medici giapponesi che trattano casi COVID-19. Tutti dovrebbero assicurarsi che la propria bocca e la propria gola siano umide, mai ASCIUTTE.

Bevi qualche sorso d’acqua almeno ogni 15 minuti. PERCHÉ? Anche se il virus ti entra in bocca … l’acqua o altri liquidi lo spazzeranno via attraverso l’esofago e nello stomaco. Una volta nella pancia … L’acido gastrico dello stomaco ucciderà tutto il virus.

Se non bevi abbastanza acqua più regolarmente … il virus può entrare nelle tue vie aeree e nei polmoni. È molto pericoloso.

Condividi queste informazioni con la famiglia, gli amici e tutti i conoscenti, per solidarietà e senso civico!!!!

Su AFP si erano già occupati di questa vicenda in un articolo del 28 febbraio 2020, dove un vero esperto di malattie infettive di nome William Schaffner, e non per degli anonimi «esperti giapponesi», spiega che di fatto è una buffonata: il virus passa ugualmente!

Se volete fare qualcosa di utile diffondete il materiale presente nel sito del Ministero della Salute o dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il parere degli esperti:

