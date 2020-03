In evidenza:

Farmaci contro l’artrite. Ricciardi: «Serve una sperimentazione accurata»

Medicinali per l’artrite reumatoide, farmaci contro iperinfammazione. Non si arresta la ricerca per cercare di trovare un medicinale che possa aiutare a gestire l’epidemia di Coronavirus. Walter Ricciardi, ex direttore dell’Iss e consigliere dell’Oms, ha chiarito a Di Martedì che «questi farmaci se somministrati in tempo hanno effetto, serve però una sperimentazione accurata. Sui nuovi test, invece, dobbiamo essere certi che siano sensibili e specifici».

Protezione civile invia un altro carico di mascherine non utilizzabili

Ancora un errore da parte della Protezione civile nell’invio di mascherine ai medici. In una mail indirizzata al presidente della Federazione nazionale Ordini medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) Filippo Anelli, il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, ha informato «che le mascherine contenute in involucri che riportavano la dizione maschere Ffp2 equivalenti, inviati dalla Protezione civile, in data odierna, agli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri dei capoluoghi di Regione, non sono dispositivi autorizzati per l’uso sanitario dalla Protezione civile». In tal senso «Vi chiedo, quindi, di sospendere immediatamente la distribuzione e l’utilizzo di quanto ricevuto, informando nel contempo eventuali medici o strutture che ne fossero già in possesso».

Liguria: 1.332 persone ricoverate

Ansa/ Il presidente della regione Liguria Giovanni Toti

Nella regione del nord ovest sono 2.918 i casi positivi di Coronavirus. Di questi 1.332 sono ricoverati, 179 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano altre 1.174 persone, 110 in più di ieri. I clinicamente guariti, ma ancora positivi, sono 412 (cioè 35 più di ieri).

Gallera: «Gravissima la circolare del Viminale»

Ansa/Giulio Gallera

È scontro tra Viminale e regione Lombardia sulle indicazioni diffuse dal ministero dell’Interno sulle attività motorie. «Non è questo il momento di abbassare la guardia. La Circolare diffusa dal Ministero dell’Interno rischia di creare un effetto psicologico devastante vanificando gli sforzi e i sacrifici compiuti finora», dichiara in una nota l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera.

«Il provvedimento ministeriale – aggiunge l’assessore Gallera – potrebbe essere inteso come un segnale di allentamento delle misure di contenimento assunte finora. Misure rigide, importanti, che hanno però consentito di contenere la curva dei contagi del coronavirus». «La luce in fondo al tunnel – conclude Gallera – rischia di allontanarsi o di spegnersi del tutto nel momento in cui vengono trasmessi messaggi ambigui: l’indicazione utile per tutti deve essere quella di rimanere a casa, ancora per qualche settimana. Solo così riusciremo a sconfiggere questo nemico subdolo e invisibile».

Morti quasi decuplicati in una casa di riposo. Lodi chiede tamponi

Ansa/Codogno

«I tamponi nelle Rsa sono indispensabili come per il personale ospedaliero». A spiegarlo è Corrado Sancilio, presidente della casa di riposo Santa Chiara di Lodi dove sono morti 38 ospiti, fino al 25 marzo, contro i 4 del marzo del 2019. «È necessario fare i tamponi. E farli subito. Un pensiero ai familiari che, tra uno stato di angoscia e di tristezza, si fidano di noi. E ci affidano i loro cari. Fin da subito è stato impedito di far visita ai propri cari – spiega dalla dalla struttura – Ma lo abbiamo fatto per proteggere i nostri anziani resi ancora più deboli e più fragili».

Di Maio: «Daremo anima e cuore per superare questa emergenza»

Ansa/Luigi Di Maio

«Quando ho giurato davanti al capo dello Stato Sergio Mattarella ho detto che avrei esercitato le mie funzioni da ministro degli Affari Esteri nell’interesse esclusivo della Nazione». Con queste parole Di Maio ha ricordato su Facebook il momento del suo giuramento come ministro degli Esteri. «Con rispetto ricopro questa carica, onorato di essere al servizio degli italiani, a partire dai più deboli. E oggi, dinanzi a una crisi senza precedenti, sento ancora di più il peso di quel giuramento, di ogni singola parola pronunciata», continua Di Maio. «So che la gente si aspetta molto da noi, da tutto il governo – conclude – Daremo anima e cuore per superare questa emergenza e per tutelare ogni singolo italiano. Buonanotte e viva l’Italia, sempre».

Quando ho giurato davanti al capo dello Stato Sergio Mattarella ho detto che avrei esercitato le mie funzioni da… Gepostet von Luigi Di Maio am Dienstag, 31. März 2020

Lamorgese: «Dobbiamo cambiare stile di vita, solo così non ci ricadremo»

Ansa/Luciana Lamorgese

«Gli italiani si sono comportati in maniera esemplare, hanno fatto notevolissimi sacrifici non uscendo di casa, però hanno compreso che questo è l’unico modo per far fronte ad una situazione difficile per tutto i Paese e sono stati attenti a seguire le prescrizioni date dal Governo». Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, ospite a Di Martedì su La7, commenta così le misure di lockdown applicate al Paese nell’ultimo mese.

«Ci vuole tempo, cautela, bisogna capire che questo è il momento più delicato e bisogna fare ancora più attenzione ai propri comportamenti. Dopo Pasqua, entro aprile, vedremo i dati come andranno e verranno prese decisioni. Spero che per l’estate potremo andare in vacanza», ha detto il Ministro osservando che la situazione dei contagi «è abbastanza stabile rispetto ai giorni scorsi e ciò fa ben sperare per i prossimi giorni. Il virus si sta estendendo a macchia di leopardo, per fortuna ancora al Sud non ci sono numeri elevatissimi, seguiamo con grande attenzione e cerchiamo di avere la situazione sotto controllo». Di certo questa emergenza, ha aggiunto, «lascerà qualcosa in ciascuno di noi. Dobbiamo cambiare stile di vita, solo così non ci ricadremo».

In merito all’ultima circolare diffusa dal Viminale sulle passeggiate tra genitore e figlio, Lamorgese ha ricordato che «da oggi il genitore può uscire con figlio per prendere aria, andare dai nonni per necessità».

#Lamorgese su #coronavirus: "Penso che le iniziative prese impediranno la diffusione massiva al sud.Gli italiani si stanno comportando in maniera esemplare, le città sono vuote. Da oggi il genitore può uscire con figlio per prendere aria, andare dai nonni per necessità"#dimartedì — diMartedì (@diMartedi) March 31, 2020

Sicilia: 1.492 casi positivi, 74 i guariti

Nell’Isola sono stati 15.634 i tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia. Di questi sono risultati positivi 1.647. Mentre i casi ancora contagiati sono 1.492. Le persone ricoverate sono salite a 575, di cui 72 in terapia intensiva. Altre 97 si trova in isolamento domiciliare. Sale a 74 il bilancio dei guariti e 81 i deceduti.

Renzi: «Studenti a scuola a maggio e subito prestiti a tasso zero alle partite Iva» – L’intervista

«Io ho aperto una discussione e ho parlato di date che considero assolutamente plausibili e percorribili», parla così Matteo Renzi delle polemiche scatenatesi negli ultimi giorni per le sue affermazioni su un’apertura precoce del lockdwon. Intervistato da Open, il leader di Italia Viva sottolinea come «il governo è più preoccupato nelle sue valutazioni ed è assolutamente legittimo, però la sostanza non cambia». Ovvero, ognuno ha le sue ipotesi di riapertura di fabbriche e scuole, «ma il principio è che noi del Covid-19 non ce ne libereremo nei prossimi mesi finché non ci sarà un vaccino»

«Siccome ce lo dobbiamo tenere – aggiunge -, bisogna iniziare a pensare un meccanismo che non sia il semplice lockdown. Non mi pare una brillante soluzione stare chiusi in casa altri due anni. Il mio ragionamento è questo: far riaprire subito quelle aziende che hanno le mascherine, che possono monitorare la temperatura dei dipendenti e che consentono lo svolgimento delle mansioni a distanza di sicurezza. Perché teniamo chiuse le acciaierie mentre in Francia, in Germania e in Spagna continuano a produrre?»

I numeri in chiaro. Il fisico Sestili: «I trend stanno migliorando sensibilmente»

Trend in calo, e una diminuzione degli accessi alle terapia intensive. L’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile sull’emergenza italiana legata al Coronavirus fanno ben sperare.

«Un altro dato discreto – spiega a Open il fisico Giorgio Sestili – è quello dei nuovi casi positivi registrati: 4.053, più o meno lo stesso di ieri. Questo valore ci fa ben sperare perché è rimasto stabile nonostante oggi si siano effettuati ben 6.000 tamponi in più rispetto al giorno precedente».

Tuttavia la Lombardia continua ad avere un alto numero di decessi: «Questo può essere spiegato solo dal fatto che c’è un’enormità di contagiati non rilevata dalla Protezione civile – conclude Sestili –, se scorporiamo la Lombardia e analizziamo il resto del Paese, il tasso di letalità nazionale scende dall’11,4% all’8%, lo stesso della Spagna».

De Luca: «Ribadisco che in Campania jogging e passeggiate sono vietate»

Ansa | Il presidente della Campania Vincenzo De Luca

Dopo che il Viminale ha annunciato che ai genitori sarà permesso fare passeggiate all’aria aperta con i figli, purché vicino casa, il presidente della Campania De Luca ci ha tenuto a precisare che “corsette” e passeggiate non sono comunque ammesse. Sulla sua pagina Facebook il governatore campano ha puntato il dito contro il ministero dell’Interno: «Si trasmette irresponsabilmente l’idea che l’epidemia è ormai alle nostre spalle», scrive De Luca. «Ribadisco che in Campania rimane in vigore l’ordinanza regionale, derivata da motivi di tutela sanitaria, la cui competenza è esclusivamente regionale – aggiunge De Luca -. Si ribadisce che è assolutamente vietato uscire a passeggio o andare a fare jogging»

Conte: «Gli Eurobond non pagheranno il debito italiano»

Ansa/ Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte

«L’Europa deve mostrare se è una casa comune europea, una casa in grado di dare una risposta a una sfida epocale». Risponde così il premier Giuseppe Conte alle domande sulla crisi di solidarietà che vede coinvolta la Ue. Intervistato dal canale tedesco Ard, il presidente del Consiglio ha sottolineato che l’Europa deve mostrare «se è cresciuta per i suoi compiti; nel segno di come fu concepita da Schuman, De Gasperi e Adenauer».

«L’Italia ha sempre pagato i suoi debiti e continuerà a farlo. Vorrei ricordare che il meccanismo degli eurobond non significa che i tedeschi dovranno pagare un solo euro per i debiti italiani» ma agire insieme per ottenere «migliori condizioni economiche» a beneficio di tutti.

«Io rispetto l’opinione di Angela Merkel con la quale ho eccezionali relazioni. E rispetto l’opinione di tutti», ha detto poi Giusppe Conte rispondendo a una domanda sul Mes. «Ma attenzione: qui non parliamo di shock asimmetrici. Qui non parliamo dei problemi finanziari di un solo Paese. Come può l’Europa, di fronte a una sfida epocale come quella attuale, pensare di tornare a usare strumenti concepiti in un altro tempo, in cui erano in vigore anche altre regole da tempo superate?»

Moratoria affitti per esercizi commerciali

Ansa/Genova

«Stiamo pensando a una moratoria per gli affitti» di tutti gli esercizi commerciali, compresi bar e ristoranti. Ad annunciarlo è il viceministro dell’Economia Laura Castelli intervenendo alla trasmissione Sono le venti sul Nove. Con il decreto Cura Italia è stato introdotto «un credito d’imposta» per negozi e botteghe «ma sappiamo di dovere fare di più». Per le famiglie, invece, «daremo risorse con il reddito di emergenza, oltre che con gli ammortizzatori e l’indennizzo per partite Iva e autonomi» quindi non sarà necessario un intervento ad hoc per gli affitti.

Cartabia positiva al test

Ansa/Marta Cartabia

L’Ufficio stampa della Corte costituzionale ha reso noto che, dopo alcuni sintomi, la presidente Marta Cartabia è risultata positiva al Coronavirus. Al momento, la presidente è in buone condizioni generali e si trova in isolamento nella sua abitazione a Milano, da dove continuerà a seguire i lavori e l’attività della Corte costituzionale, secondo la programmazione prevista, attraverso i sistemi telematici già predisposti.

Sassoli: «Senza l’Europa i nostri Paesi non ce la faranno»

Ansa/David Sassoli

Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli parla chiaro ai microfoni del Tg3 sulla crisi sanitaria ed economica che sta attraverso l’Unione europea. «Siamo dentro una grande battaglia politica, senza l’Europa i nostri Paesi non ce la faranno, quindi si tratta di indirizzare le scelte che farà l’Unione», dichiara Sassoli parlando dei recenti strappi tra Francia, Spagna, Italia e il blocco dei Paesi nordici guidati dalla Germania su meccanismi di solidarietà europea per far fronte alla crisi.

«C’è da superare questa fase di emergenza, ma poi ci sarà da ricostruire, dare lavoro, sostenere i salari, le imprese, e dare un futuro ai giovani», ha aggiunto. «Un piano europeo per la disoccupazione è già pronto, bene, ma adesso più che mai serve proteggere i Paesi che devono spendere i soldi per questa emergenza e quindi una garanzia sul debito che inevitabilmente i paesi faranno – precisa -. Si vorrà usare il fondo salva Stati senza condizionalità, oppure usare il bilancio dell’Ue, oppure ancora introdurre dei bond, limitati alle spese effettuate. Beh, abbiamo capito che senza una grande strategia, una grande azione di solidarietà sarà difficile difendere i nostri cittadini».

All EU member states have a duty to uphold and protect democracy and the founding values of our Union. Parliaments must remain open and the press must remain free. Nobody can be allowed to use this pandemic to undermine our freedoms. https://t.co/eYj1armfOl — David Sassoli (@EP_President) March 31, 2020

Piemonte: 127 guariti, 458 le persone in terapia intensiva

Ansa/Ospedale Molinette, Torino

Nel bilancio reso noto dall’Unità di crisi regionale sul Coronavirus si registrano 127 nuovi guariti, con un incremento di 39 rispetto a ieri. I deceduti sono invece 59, per un totale complessivo di 854 vittime. In totale sono 9.418 le persone finora risultate positive al Covid19. Ieri il bilancio dei contagiati era di 8.835, domenica di 8.641. I ricoverati in terapia intensiva sono 458.

Marche: 1.115 pazienti ricoverati, 169 in terapia intensiva

Ansa/Ancona

Sono complessivamente 3.825 le persone risultate positive al Coronavirus nella regione Marche, su 11.724 tamponi effettuati. I pazienti ricoverati sono attualmente 1.115, di cui 169 in terapia intensiva e 155 ricoverati in area post critica. Le persone guariti sono 21 mentre 2.237 si trovano in isolamento domiciliare. Il numero dei deceduti è salito a 452.

https://it-it.facebook.com/PaginaUfficialeRegioneMarche/posts/2850533441702986

Emilia Romagna, 14.074 i casi positivi: «Infezione in discesa»

Ansa/ Il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini

La seconda regione più colpita d’Italia, l’Emilia Romagna, ha registrato complessivamente 14.074 casi positivi al Coronavirus, 543 in più di ieri. Lo ha annunciato Sergio Venturini, il commissario regionale per l’emergenza nel consueto bollettino quotidiano. «Sono numeri testimoni di una discesa dell’infezione, è la prima buona notizia». Circa 6mila persone positive si trovano in isolamento domiciliare, mentre nelle ultime 24 ore si sono registrati altre 250 guarigioni per un totale di 1.477. Aumentano però i deceduti: più 106 in un giorno.

#Coronavirus, 14.074 i casi positivi in Emilia-Romagna, 543 in più rispetto a ieri. Oltre 6mila i casi lievi in isolamento a casa. Salgono le guarigioni: 1.477 (+250). I pazienti in terapia intensiva sono 353 (+2). I decessi arrivano a 1.644: 106 in più https://t.co/m53oN95PtZ pic.twitter.com/eaTZVet818 — RegioneEmiliaRomagna (@RegioneER) March 31, 2020

Scoperta una nuova via con cui il virus attacca le cellule umane: lo studio dell’ Istituto italiano di tecnologia

Ansa

Mentre si lavora per contenere i contagi ed appiattare la curva dell’epidemia, la ricerca ha trovato una nuova strada utilizzata dal virus Sars-Cov-2 per entrare nella cellula umana, oltre a quella già conosciuta del recettore Ace2. Si tratta del recettore dell’acido sialico, presente nei tessuti delle vie aeree e usato anche dalla Mers. Una volta entrato nel corpo umano utilizza diverse proteine per replicarsi tra cui alcune in comune con il virus dell’Hiv. A spiegarlo due studi dell’Istituto italiano di tecnologia. La scoperta apre così a nuove strade sulla contagiosità del virus e ai farmaci efficaci.

Lazio, 2.642 casi positivi. L’assessore alla Sanità: «Trend in decrescita per la prima volta al 6%»

ANSA/Il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti

Hanno superato i 3mila i contagi totali da Coronavirus nella regione Lazio. Le persone attualmente positive sono 2.642. Di queste 1.127 sono ricoverate in terapia intensiva e 173 in aree non critiche. Altre 1.342 si trovano in isolamento domiciliare. Sale invece a 162 il bilancio dei deceduti, e a 291 quello dei guariti. «A marzo non è mai stata superata la soglia d’allerta sui casi di accesso al pronto soccorso e il monitoraggio conferma l’efficacia delle misure messe in atto, ora forte azione territoriale», dice l’assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato commentando il bollettino quotidiano del Lazio.

«Oggi registriamo un dato di 181 casi di positività e un trend in decrescita per la prima volta al 6%. Non bisogna però abbassare la guardia. In continua crescita il numero dei guariti che sale di 24 unità nelle ultime 24h, uno ogni ora, arrivando a 291 totali -spiega D’Amato- Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 8.985 e i decessi nelle ultime 24h sono stati 12. Un monitoraggio costante conferma l’efficacia delle misure messe in atto. Nell’intero mese di Marzo non è mai stata superata la soglia d’allerta sui casi attesi in Pronto soccorso. La rete dell’emergenza sta funzionando».

Toscana: 37 guarigioni virali, 4.226 i casi positivi

ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI | Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi

Dopo la Lombardia, anche la Toscana registra un trend in flessione nel numero di nuovi casi. Dai 290 di ieri la regione è passata ai 196 di oggi. Il numero totale di contagiati è di 4.608, con 4.226 casi attualmente positivi. Sono 37 le guarigioni virali, ovvero persone risultate negative dopo due test consecutivi. Il numero dei tamponi è aumentato di 3.066 nelle ultime 24 ore, per un totale complessivo di 33.165. Sono 101 invece le guarigioni cliniche, ovvero senza sintomi ma che non sono ancora negativizzate. Per quanto riguarda i ricoveri, ad oggi sono in totale 1.413, di cui 293 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.083.

Dal Viminale sì alla camminata genitore-figlio

ANSA/ANGELO CARCONI | La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese

Il ministero dell’Interno chiarisce sulla possibilità per i genitori di uscire per una passeggiata con i propri figli. È «da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto purché – chiarisce il Viminale – in prossimità della propria abitazione». Nella circolare inviata dal ministero dell’Interno ai prefetti per chiarire i divieti di assembramento si legge come «l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging)». Possibile invece camminare «in prossimità della propria abitazione».

L’aiuto della Federazione Russa all’Italia

EPA | Vladimir Putin

Sono molti i gesti di solidarietà arrivati all’Italia da Paesi europei e non. Il 24 marzo è stata la Russia a rispondere all’emergenza Coronavirus in Italia inviando 14 aerei militari, con una capacità di carico fino a 60 tonnellate, che hanno trasportato medici, infermieri, esperti di sanificazione, attrezzature mediche e presidi di protezione individuale. Una collaborazione sancita e rinnovata dal colloquio telefonico avvenuto oggi tra il presidente russo Vladimir Putin e il premier Giuseppe Conte.

Il bollettino della Protezione civile del 31 marzo

I casi totali di pazienti infettati dal Coronavirus hanno superato i 105mila (+2107). Secondo gli ultimi dati della Protezione Civile il numero totale di pazienti positivi è 77.635, mentre i decessi sono arrivati a 12.428. Sotto i 40 anni ci sono 23 deceduti. Attualmente le persone ricoverate in ospedale sono 28.192, 4.023 sono in terapia intensiva e 45.420 in isolamento domiciliare. I pazienti dimessi invece sono 15.729. Il totale dei tamponi fatti ha superato il mezzo milione: 506.968.

I pazienti positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

La conferenza stampa

Borrelli: «Distanziamento sociale regola ferrea»

«Arriverà il giorno che dimenticheremo questa pratica, ma per i prossimi tempi il distanziamento sociale, deve essere la nostra regola ferrea». Nella conferenza stampa sui numeri dell’emergenza, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha ribadito come le misure di distanziamento sociale continueranno ad essere in vigore. Borrelli ha poi ricordato le eccellenze dell’Italia nella gestione dell’emergenza, come l’ospedale Sacco di Milano.

Lombardia: poco più di 1000 i nuovi positivi, vittime e contagi in calo

ANSA/ ALBERTO CATTANEO | L’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera

Il bollettino del 31 marzo

Ancora un calo, anche se più lieve degli scorsi giorni. Il bollettino del 31 marzo sull’epidemia di Coronavirus in Lombardia racconta di un altro calo dei nuovi casi, anche se più lieve dei giorni precedenti. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.047 nuovi contagi che portano il totale dei casi positivi a 43.208. Ieri il numero di nuovi contagi era stato di 1.154, il giorno prima era invece 1.592. Anche i decessi sono meno rispetto agli ultimi giorni: 381, mentre ieri si sono contate 448 vittime. Il bilancio totale delle vittime arriva così a 7.199. I pazienti in terapia intensiva sono invece 1.324, un numero più basso rispetto a ieri quando erano 1.330. I ricoveri in ospedale, esclusi quindi quelli in terapia intensiva, sono 11.883, 68 in più rispetto a ieri.

I pazienti positivi suddivisi per provincia

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia, con relativo incremento rispetto alla giornata di ieri, 30 marzo:

Bergamo 8664 / 8803 (+ 138)

Brescia 8213 / 8367 (+ 154)

Como 1062 / 1101 (+ 40)

Cremona 3788 / 3869 (+ 81)

Lecco 1437 / 1470 (+ 33)

Lodi 2087 / 2116 (+ 29)

Monza Brianza 2362 / 2462 (+ 100)

Milano 8676 / 8911 (+ 235)

Mantova 1617 / 1688 (+ 71)

Pavia 2036 / 2133 (+ 97)

Sondrio 446 / 470 (+ 24)

Varese 866 / 893 (+ 27)

925 casi sono in fase di verifica.

La conferenza stampa

Gallera: «Abituarsi a portare le mascherine finché non ci sarà un vaccino»

I dati sono «la conferma di una speranza che diventa qualcosa di più anche se non dobbiamo abbassare la guardi e continuare la battaglia che ogni giorno sta dando qualche risultato positivo». L’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera ha commentato così il calo della crescita dei contagi in Lombardia e il saldo negativo degli accessi alla terapia intensiva. Un dato che «non può oggi portarci a dire che siamo nella fase in cui c’è meno bisogno», sottolinea Gallera.

«Fino al 15 aprile abbiamo chiesto al governo misure rigide e poi ragioneremo su modelli graduali come ha fatto la Cina» per tornare lentamente alla normalità. La vita non sarà più la stessa e «dovremo abituarci a portare sempre la mascherina finché non c’è il vaccino» ha aggiunto.. L’assessore Giulio Gallera ha poi annunciato che «a giugno sarà effettuato un grande screening sierologico» in Lombardia. In questa fase, ha spiegato, non sarebbe efficace «perché gli anticorpi si sviluppano successivamente all’infezione».

Una proposta di tutti i parlamentari per proteggere i medici dalle cause legali legate al Coronavirus

Ansa | Medici al lavoro in un ospedale italiano

I partiti di maggioranza e opposizioni hanno presentato una serie di emendamenti al decreto Cura Italia per ridefinire, almeno per il periodo di emergenza, il perimetro della responsabilità per medici e operatori sanitari. Italia viva, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno chiesto l’esonero per questo tipo di accuse, il Pd invece ha proposto di rendere perseguibili penalmente solo le colpe gravi mentre il M5s pensa di concedere il patrocinio gratuito dello Stato a chi viene accusato di presunti errori. Anche LeU si è espressa su questo tema, suggerendo di ridurre i casi di responsabilità penale alle sole condotte «volontariamente finalizzate alla lesione».

Il ragazzo italiano morto di polmonite a Londra era positivo al Coronavirus

La conferma arriva dal quotidiano la Repubblica: Luca Di Nicola, il ragazzo di 19 anni morto a Londra il 24 marzo era positivo al coronavirus. Originario di Nereto, in provincia di Teramo, Luca era nel Regno Unito per lavorare come aiuto-cuoco e non aveva patologie pregresse. La settimana prima di morire però aveva avuto i sintomi di una brutta influenza. Il medico di base, secondo quanto riportato dai parenti, gli aveva detto di non preoccuparsi e di curarsi solo con del paracetamolo.

L’Iss conferma: siamo al plateau ma servono ancora le misure

Ansa/Riccardo Antimani | Il direttore dell’Iss Silvio Brusaferro

Dal punto di vista statistico plateau è un termine con cui si indica il rallentamento di una curva. Esattamente come se fosse un falso piano in montagna: dopo la salita, la curva rallenta. L’Istituto superiore di sanità (Iss) ha spiegato che in Italia per quanto riguarda l’epidemia da Coronavirus siamo a questo punto: «La curva ci dice che siamo al plateau, non vuol dire che abbiamo conquistato la vetta e che è finita ma che dobbiamo iniziare la discesa e la discesa si comincia applicando le misure in atto».

Durante la conferenza stampa, Brusaferro ha spiegato che a questo punto parlare di picco non è molto corretto: «Dire che siamo arrivati al plateau vuol dire che siamo arrivati al picco, ma il picco non è una punta bensì un pianoro da cui ora dobbiamo discendere. Bisogna però essere cauti poichè dalla situazione di pianoro l’epidemia può ripartire se molliamo rispetto alle misure di contenimento e isolamento in atto».

La No Tav Nicoletta Dosio ai domiciliari: «A 73 anni il Coronavirus in cella sarebbe stato letale»

Lele Rizzo | Nicoletta Dosio

Nicoletta Dosio, volto del movimento No Tav, era stata arrestata lo scorso 30 dicembre, a 73 anni. Doveva scontare un anno di reclusione, una condanna emessa dopo una protesta alla barriera di Avigliana dell’autostrada del Frejus. Dosio era stata portata in carcere dal momento che non aveva chiesto misure alternative. Ora è stata scarcerata, come ha spiegato a Open l’avvocato della donna: «In caso di contagio, il rischio sarebbe stato potenzialmente letale. Per questo motivo il magistrato di sorveglianza ha accettato la nostra richiesta avanzata dieci giorni fa».

Viminale: «Dall’11 marzo controlli su quasi 3,5 milioni di persone»

Ministero dell’Interno | Controlli a Roma

Il ministero dell’Interno ha rilasciato i dati aggiornati al 30 marzo sui controlli fatti per verificare che i cittadini e le imprese rispettano le misure previste dai decreti che stanno cercando di fermare la diffusione del Coronavirus in Italia. Solo nella giornata del 30 marzo sono stati fatti oltre 220mila controlli ai singoli cittadini e 88mila verifiche sugli esercizi commerciali. Numeri che hanno fatto salire il totale dei controlli effettuati dall’11 marzo a quasi 3,5 milioni per i privati e 1,5 milioni per gli esercizi commerciali.

Fake news su WhatsApp: mille euro al mese a famiglia per tutta la durata dell’emergenza

«Il governo ha deciso di aiutare con 1000 euro al mese ogni famiglia, per tutta la durata del covid-19. controlla il link per vedere se rientri nei parametri». E poi un link da consultare. Già dal fatto che si tratti dell’url di un blogspot e non un ministero o comunque un sito ufficiale del governo, si potrebbe capire che siamo davanti all’ennesima fake news che circola su WhatsApp a tema Coronavirus. O meglio. Più che una fake news sembra una burla, visto che chi clicca sul link approda su il ritratto animato di una donna anziana e composta che alza il dito medio.

L’appello di Vincenzo Boccia alle imprese: «Rispettate i pagamenti»

Ansa | Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria

Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, ha lanciato un appello alle imprese italiane: «La tenuta del sistema economico e delle filiere dipende però anche da noi, dalla nostra etica della responsabilità e dai nostri comportamenti, per questo faccio un appello a tutte le nostre imprese». Boccia ha ripreso le parole del presidente di Confindustria Bergamo, Stefano Scaglia: «Mantenere gli impegni presi nei pagamenti, salvo gravi e comprovate difficoltà, è la decisione che garantisce continuità a tutto il nostro sistema».

Raggiunto l’accordo per anticipare la cassa integrazione. Ecco tutte le misure a sostegno di lavoratori

Il decreto Cura Italia per far fronte alla crisi economica derivante dalla pandemia di Coronavirus in Italia diventa operativo. Sarà possibile, da domani, 1 aprile, far domanda per richiedere le misure economiche di sostegno economico, contenute del DPCM del 17 marzo predisposte dal governo per il sostegno economico di famiglie, lavoratori e imprese. Complessivamente sono stati stanziati 9,6 miliardi di euro. I primi sussidi, da quel che si apprende da fonti del governo, dovrebbero iniziare a esser erogati a metà aprile.

Richiesta di cassa integrazione

Tra le misure contenute nel DPCM è presente la possibilità di far richiesta di cassa integrazione per tutte le aziende (incluse quelle con un solo dipendente). Le istruzioni per poterla richiedere sono presenti su una pagina dedicata del sito dell’Inps. Parallelamente, il governo, i sindacati e Abi (Associazione Bancaria Italiana) hanno sottoscritto un accordo per permettere agli idonei di ricevere il sussidio la cassa integrazione. Le banche potranno infatti versare sul conto corrente dei beneficiari l’80% della retribuzione (con un tetto massimo di 1.196 euro lordi al mese), che verranno successivamente rimborsati dal Governo alle banche.

Sussidi per le partite Iva

Vi è poi l’indennizzo per le partite Iva che prevede lo stanziamento di 600 euro una tantum per i lavoratori autonomi. Potranno accedere a tale misura i professionisti (che non appartengono a nessuna Cassa privata o Ordine), i lavoratori stagionali, i lavoratori dello spettacolo e i Co.Co.Co, come segnalato nella circolare numero 49 dell’Inps.

Sospensione dei mutui

Anche i mutui vengono temporaneamente sospesi. La misura permetterà ai lavoratori attualmente in difficoltà economica e che ne faranno richiesta di poter posticipare il pagamento delle rate previste dal loro piano mutuo.

Emergenza alimentare

Per far fronte invece all’emergenza alimentare, il governo ha stanziato per le famiglie in maggiore difficoltà economica la possibilità di ricevere un bonus da 400 euro da utilizzare unicamente per l’acquisto di generi alimentari. In questo caso sarà necessario rivolgersi al comune di appartenenza e non sarà possibile richiederlo se si è già beneficiari del reddito di cittadinanza.

Bonus baby sitting

Il governo ha infine messo a disposizione il bonus baby sitting che prevede lo stanziamento di massimo 600 euro che potrà essere richiesto dalle famiglie con genitori lavoratori o autonomi con figli di età inferiore ai 12 anni.

Zaia: «Settimana cruciale. In Veneto partono i test sierologici»

Ansa | Luca Zaia

«Oggi abbiamo un incremento di ricoverati ma in maniera meno importante di quello che accadeva una settimana fa. Questa settimana è cruciale, non possiamo abbassare la guardia». Il governatore del Veneto Luca Zaia ha spiegato che nonostante i dati siano discretamente positivi, non è questo il momento di arrendersi: «Abbiamo uno studio fatto con i traccianti delle compagnie telefoniche e si registra una diminuzione pari al 55% dei transiti intraregionali». Zaia ha spiegato anche che adesso cominceranno nuovi test per studiare ancora meglio questo virus: «La nostra Unità di crisi ha approvato oggi l’avvio del progetto scientifico per la ricerca molecolare con prova sierologica attraverso il prelievo del sangue».

L’assessore alle politiche sociali della Lombardia: «Dimenticati i disabili gravi»

L’assessore alle Politiche sociali della regione Lombardia Stefano Bolognini ha chiesto ancora al Governo misure urgenti per far fronte all’emergenza Coronavirus per i disabili: «Dopo avere constatato che nel Decreto ‘Cura Italia’, varato alcuni giorni fa dal Governo, non sono previsti fondi per le persone con disabilità gravi e gravissime e per i ‘caregivers’ che con grande amore si prendono quotidianamente cura di loro il Governo non può più far finta di nulla».

Confindustria: nella prima metà del 2020 il Pil potrebbe arrivare a -10%

Confindustria | Il grafico con l’andamento dell’economia

Il Centro Studi di Confindustria ha pubblicato un rapporto sull’economia italiana tra il 2020 e il 2021. Protagonista dei prossimi scenari è la crisi economica dovuta all’epidemia di Coronavirus. Il grafico mostrato nello studio è abbastanza eloquente, con una caduta del Pil nel primo semestre del 2020 stimata sul 10%: da circa 430 miliardi di euro alla fine del 2019 a meno di 390 miliardi. Per uscire dalla crisi Confidustria suggerisce di «mobilitare risorse rilevanti per un piano di ripresa economica e sociale».

Il comune di Nerola diventa un laboratorio sperimentale

Ansa | I militari all’ingresso di Merola

Nerola è un comune nella città metropolitana di Roma. Poco meno di 2mila abitanti. Dopo che è stato registrato un alto tasso di casi positivi al Coronavirus, la città nelle ultime 24 ore è diventata “zona rossa”. L’Istituto Spallanzani di Roma ha deciso così di iniziare una ricerca su 200 persone con farmaci sperimentali per capire come mai la malattia si stia diffondendo di più nella cintura metropolitana invece che nelle aree centrali della Capitale.

Catalfo: «Al vaglio ipotesi di rifinanziamento della cassa integrazione e di rafforzamento del reddito di cittadinanza»

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | La ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo

«Conto, nel decreto di aprile, di rifinanziare in modo importante la cassa integrazione», prolungandone la durata per altre settimane. A dirlo è la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, ai microfoni di UnoMattina. La ministra ha altresì sottolineato che la cassa integrazione ha attualmente durata di 9 settimane, e ha assicurato che al netto dell’accordo raggiunto in nottata tra sindacati e Abi i primi assegni di supporto economico arriveranno entro un paio di settimane, nel periodo pasquale.

Catalfo, inoltre, ha sottolineato come siano stati stanziati 400 milioni per i comuni per affrontare l’emergenza alimentare. Inoltre, ha chiosato la ministra del Lavoro, «è al vaglio l’ipotesi di rafforzare il reddito di cittadinanza a tempo per dare reddito alle persone e accelerare i consumi».

Patuanelli: «Primo assegno per la cassa integrazione entro Pasqua»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il ministro per lo Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli

«Al di là delle misure era importante il tempo. C’è stato un ottimo lavoro fatto dalla ministra Catalfo insieme ad Abi e parti sociali. Di fatto, entro Pasqua ci sarà l’erogazione del primo assegno di cassa integrazione». A dirlo ai microfoni di 24Mattino su Radio24 è il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, commentando l’intesa raggiunta dal governo con i sindacati e l’Abi, e relativa all’anticipo dei sussidi sociali previsti dal decreto “Cura Italia”, per far fronte ai problemi economici degli italiani durante la pandemia di Coronavirus.

Patuanelli, ragionando sulle possibili riaperture graduali delle diverse attività produttive ha sottolineato anzitutto «come gli interventi messi in atto in campo dopo la scoperta dei focolai in Lombardia ha fatto sì che non ci fosse una diffusione analoga in altre regioni», per poi aggiungere che, ad oggi, parlare di ripresa delle attività produttive sia «prematuro», benché sia «probabile che l’Italia possa ricominciare a produrre e riattivare le filiere prima degli altri Paesi, ma bisognerà incrementare i dispositivi di protezione individuale anche per garantire una riapertura delle aziende in sicurezza». Inoltre le riaperture graduali non seguiranno una logica territoriale, bensì una distinzione di filiera. Tuttavia, «la massima priorità resta l’emergenza sanitaria», ha chiosato infine Patuanelli.

L’ipotesi della ripartenza dopo il 4 maggio: priorità alle industrie, ultimo il settore della cultura e dello spettacolo

ANSA/MATTEO CORNER | Un bar deserto prima del lockdown in Italia

Dopo l’annuncio del ministro della Salute, Roberto Speranza, sul prolungamento delle misure restrittive volte al contenimento del contagio da Coronavirus «almeno fino a Pasqua», ipotizzata a margine della riunione del Comitato tecnico scientifico con il governo, risulta tuttavia ancora esserci incertezza sull’effettivo calendario di ritorno alla “normalità”. Le riaperture saranno presumibilmente graduali, secondo quanto riportato da La Repubblica, che ha stilato una sorta di cronoprogramma sulla ripresa delle attività economico-produttive, sostenendo che la vera ripartenza prenderà il via dopo il 4 maggio. Questo è dovuto al fatto che sino a tale data vi saranno diversi giorni festivi tra cui Pasqua, Pasquetta, il 25 aprile e il 1 maggio: tutte date che sono a rischio di possibile creazione di assembramenti o comunque con alto potenziale di contagio tra persone.

Secondo il quotidiano a riaprire per prima saranno i complessi industriali, che dovranno altresì applicare le misure di massima sicurezza per il lavoratori. In seguito potrebbe seguire la riapertura dei negozi, e in seguito quella di bar e ristoranti, sempre nel rispetto delle regole di distanziamento sociale. Ultima a ripartire potrebbe essere l’industria della cultura e dello spettacolo: concerti, spettacoli teatrali, mostre e film potrebbero metterci molto più tempo a ripartire, anche se svolti all’aperto. Resta aperta l’incognita per le scuole. Infine, la categoria alla quale si guarda con massima attenzione è quella degli anziani e delle persone con patologie pregresse. Per questi casi più delicati i tecnici starebbero pensano di prolungare la quarantena per proteggerli, ma dare altresì modo di poter uscire in piena e massima sicurezza.

Veneto, il totale dei casi arriva a 9.111. Nella notte 12 decessi

ANSA | Il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia

I pazienti colpiti da Covid-19 in Veneto sono 9.111. Rispetto ai dati diffusi nella serata di ieri, si contano 387 contagiati e 12 decessi in più, per un totale di 448 pazienti morti per complicazioni legate al Coronavirus (SARS-CoV-2). Tra i pazienti ricoverati in ospedale sono complessivamente 2.036, di cui che risultano non esser gravi sono 1.680 (+47 rispetto a ieri), mentre 356 si trovano in terapia intensiva. 519 sono invece i pazienti negativizzati, ossia risultati negativi ai tamponi dopo esser stati positivi e pertanto guariti, mentre il numero complessivo dei dimessi è di 828 persone. Le province che contano maggiori contagi sono quelle di Padova (1.981 positivi) Verona (1.936 positivi), a cui seguono Vicenza, Treviso e Venezia.

Inaugurato l’ospedale di Fiera Milano: da lunedì accoglierà i primi 24 pazienti in terapia intensiva

OPEN | Gli interni dell’Ospedale di Fiera Milano, 31 marzo 2020

A circa 10 giorni dall’inizio dei lavori, l’Ospedale di Fiera Milano è pronto a ospitare i primi 24 pazienti affetti da Coronavirus (SARS-CoV-2): la gestione della struttura è affidata al Policlinico di Milano. La struttura, se funzionante a pieno regime, avrà 200 posti letto per la terapia intensiva. «Questo ospedale sarà un punto di riferimento nella rianimazione per l’intero Paese», ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana. «Il governo ha già detto che intende riprodurre la nostra struttura sia al Centro che al Sud Italia».

Coronavirus, ecco l’ospedale di Fiera Milano: in settimana accoglierà i primi 24 pazienti in terapia intensiva – Il video – Open Il tuo browser non supporta il tag iframe

Piemonte, il governatore Cirio chiede poteri straordinari per l’emergenza

ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO | Il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio

Il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, ha comunicato la propria intenzione di chiedere «poteri straordinari» per gestire l’emergenza Coronavirus. «Con le regole vigenti in condizioni normali – ha annunciato Alberto Cirio – tra due anni siamo ancora qui. Per agire in tempi rapidi, come è assolutamente necessario, abbiamo bisogno di poteri straordinari, come è stato fatto per la ricostruzione del Ponte Morandi». L’annuncio è stato dato a margine della seduta del Consiglio regionale.

Il numero dei medici deceduti sale a 66. Il sindacato dei medici: «Servono linee guida per curare i pazienti positivi a casa»

EPA

Si allunga la lista dei medici morti per l’epidemia di Covid-19. La lista, riportata e aggiornata quotidianamente dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), ha raggiunto quota 66 decessi. Nella giornata di ieri, 30 marzo, Pina Onotri, segretario generale del Sindacato Medici Italiani (Smi), ha scritto una lettera indirizzata al presidente del Consiglio, al ministro della Salute, alla Protezione civile e all’Aifa in cui chiede che vengano dettate delle linee guide per curare i pazienti positivi a casa: «L’esperienza medica e la letteratura internazionale indicano che il trattamento farmacologico precoce delle forme di Covid19 con sintomi lievi è efficace. Per questo chiediamo di individuare procedure validate per curare a domicilio di pazienti positivi».

Quirinale, bandiere a mezz’asta in segno di lutto per le vittime del Coronavirus

QUIRINALE | Le bandiere a mezz’asta in segno di lutto per le vittime del Coronavirus

Anche il Quirinale ha osservato un minuto di silenzio e esposto la bandiera italiana a mezz’asta in segno di lutto per le vittime del Coronavirus e in segno di vicinanza ai loro familiari. A stabilirlo nei giorni scorsi è stato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, che ha firmato la circolare. Alle ore 12 di oggi, 31 marzo, tutti i comuni, sedi provinciali e gli edifici pubblici d’Italia esporranno sulla facciata del Comune la bandiera a mezz’asta e osserveranno un minuto di silenzio.

Vaticano, bandiere a mezz’asta in segno di lutto per le vittime del Coronavirus

VATICAN PRESS | Il comunicato della Sala Stampa della Santa Sede che annuncia le bandiere a mezz’asta in segno di lutto per le vittime del Coronavirus

Bandiere a mezz’asta in segno di lutto anche in Vaticano. «Nella giornata di oggi, in solidarietà con l’Italia, la Santa Sede esporrà le bandiere a mezz’asta, a lutto, per esprimere la propria vicinanza alle vittime della pandemia in Italia e nel mondo, alle loro famiglie e a quanti generosamente lottano per porvi fine». A riferirlo è monsignor Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa della Santa Sede in un comunicato ufficiale.

L’omaggio delle forze dell’ordine a medici e infermieri in corsia

FOTOGRAMMA | Le forze dell’ordine che omaggiano medici e infermieri

In questi giorni, diversi gruppi afferenti alle forze dell’ordine stanno omaggiando i medici e gli infermieri nei vari ospedali italiani. Tra sirene spiegate, saluti militari, e applausi, i carabinieri, la polizia, i vigili del fuoco stanno rendendo omaggio nei piazzali antistanti gli ospedali delle varie città italiane.

Coronavirus, a sirene spiegate davanti gli ospedali italiani: l’omaggio delle forze dell’ordine a medici e infermieri in trincea – Video – Open Il tuo browser non supporta il tag iframe

Telefonata tra Conte e Trump: «A Italia 100 milioni di materiale sanitario»

Ansa | Il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump

Gli Stati Uniti invieranno in Italia materiale sanitario per 100 milioni di dollari. Ad annunciarlo è il presidente americano Donald Trump spiegando anche che gli Usa stanno già fornendo respiratori all’Italia così come alla Spagna e alla Francia. «Giuseppe – ha aggiunto Trump riferendosi al presidente del consiglio Giuseppe Conte – era molto contento».

Un annuncio, arrivato nella serata di ieri (30 marzo), che arriva dopo che il premier Giuseppe Conte aveva raggiunto al telefono il presidente americano per discutere dell’emergenza Coronavirus. Sia l’Italia che gli Stati Uniti hanno superato la Cina per numero di contagi, e stanno affrontando una grave crisi economica e sanitaria: «È stata una conversazione lunga e amichevole», ha detto Conte.

Di Maio: «Da Stati Uniti grande generosità e solidarietà verso l’Italia»

«Nonostante gli Stati Uniti siano tra i Paesi più colpiti al mondo dal Coronavirus, hanno dimostrato grande solidarietà e generosità nei confronti dell’Italia e del nostro popolo». Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sui propri canali social, sottolineando come «il presidente Donald Trump ha annunciato che gli Usa invieranno in Italia materiale sanitario per 100 milioni di dollari».

Galli: «In Lombardia il numero di infetti è superiore a quello diagnosticato»

ANSA | Il professor Massimo Galli, primario di infettivologia dell’Ospedale Sacco di Milano

«Siamo certi che in Lombardia che le persone con l’infezione siano di più di quelle diagnosticate, il che spiega anche il numero spropositato di morti rispetto agli infetti». A dirlo è il professor Massimo Galli, primario di infettivologia dell’Ospedale Sacco di Milano, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital. «Rincorrere il dato ufficiale – ha proseguito il professor Galli – spesso è condizionato da ritardi nella valutazione dei test, diventa un gioco di interpretazione libera. L’impressione che si stia allentando, però, c’è, e si vede anche da altri fattori, come la pressione sugli ospedali».

Il primario del Sacco ha poi sottolineato come «i prossimi 10 giorni daranno indicazioni importanti, utili per comprendere cosa si potrà fare verso una graduale riapertura». Di certo «è prematuro parlarne, ma è comunque giusto programmare», ha specificato. E tra le azioni da tenere in considerazione per la ripresa, il professor Galli menziona l’esempio della Cina, che ha «chiuso i confini per evitare il cavallo di ritorno».

«La storia è piena di riprese precoci che poi si rivelano disastri dal punto di vista del risultato – ha sottolineato il professore – Dobbiamo quindi ragionare molto bene su quello che è opportuno fare». E sui possibili scenari di una drammatica crisi non solo sanitaria, ma altresì economico – finanziaria Galli sembra ottimista: «Ci si è ripresi dopo la seconda guerra mondiale, non credo che questa esperienza metterà le economie così in ginocchio da non potersi riprendere».

Gallera: «I dati dei contagi stanno andando bene, ma manteniamo alta la guardia»

ANSA/Mourad Balti Touati | L’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera

I dati e le notizie relativi ai contagi di Coronavirus in Lombardia sono «confortanti». A dirlo l’assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, ai microfoni di Mattino5, su Canale 5. «Dobbiamo essere orgogliosi di tutto quello che gli italiani stanno facendo – ha dichiarato Gallera – perché se quella curva scende è perché siamo stati fortemente determinati nell’avere un atteggiamento serio e rigoroso: penso che attorno alla metà di aprile si dovrebbe vedere la curva scendere. Ma adesso è il momento non solo di non mollare, ma di insistere ancora di più».

«Bisogna stringere i denti – ha aggiunto – perché in Lombardia è già successo che dopo una settimana di rigore la gente è tornata a uscire e la curva si è nuovamente impennata». «Al momento andiamo bene – ha proseguito Gallera – quello che stiamo facendo sta producendo risultati sotto tutti i punti di vista: gli accessi al pronto soccorso, il numero dei casi positivi». «Poi certo – precisa l’assessore lombardo – le persone arrivano e sono anche in uno stato molto complicato. Pertanto il tema degli spazi, delle terapie intensive e delle sub-intensive è ancora in grande sofferenza e, ahimè, il numero di decessi è alto».

Gallera ha poi parlato del nuovo ospedale alla Fiera di Milano: «È pronto. La Lombardia non si è mai arresa», e lunedì prossimo (6 aprile) «dovrebbero aprire tra i 12 e i 24 posti». Tuttavia sussiste un problema, non di poco conto: benché l’ospedale sia stato equipaggiato di posti letto, ventilatori per potenziali 350 posti, manca ancora «il personale e la formazione del personale».

Dopo la festa di quartiere a Pozzuoli cresce la protesta: «Dobbiamo scendere a fare le rapine e uccidere la gente?»

Fotogramma della “festa” nel quartiere Marocchini a Pozzuoli

Dopo aver trasgredito le regole della quarantena volte al contenimento del contagio da Coronavirus con una festa, nel quartiere Marocchini di Pozzuoli, nel napoletano, si sono levate grida di protesta contro le forze dell’ordine che presidiavano la zona. Dai balconi, infatti, si son levate urla e invettive dirette alla polizia: «Non possiamo mangiare, allora non avete capito. Dobbiamo scendere a fare le rapine e uccidere la gente? Noi sappiamo uccidere la gente», urla un uomo dalla sua abitazione, tra gli applausi del vicinato.

Coronavirus, il caso Pozzuoli: dopo la festa nel quartiere le urla dalla finestra: «Dobbiamo scendere a fare le rapine e uccidere la gente?» – Open Il tuo browser non supporta il tag iframe

Guerini: «Se necessario, l’esercito aumenterà i controlli sul territorio»

ANSA/MINISTERO DELL DIFESA | Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini

Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in un’intervista a La Stampa, ha annunciato che l’Esercito italiano è pronto a dare manforte ai controlli effettuati dalla Polizia di Stato. «Se dovesse esserci un’esigenza maggiore di ulteriore controllo e presenza sul territorio, in ausilio alle forze di Polizia, daremo il nostro contributo – ha spiegato Lorenzo Guerini – ma mi pare che la situazione sia sotto controllo. Gli italiani stanno rispondendo con grande senso di responsabilità». «In questo momento – ha proseguito il ministro della Difesa – abbiamo concentrato una parte significativa delle nostre forze nella battaglia contro Covid-19 e quindi abbiamo sospeso la partecipazione a esercitazioni nazionali e internazionali». L’emergenza Coronavirus, infatti, «richiede che tutte le articolazioni dello Stato diano il massimo del contributo. Per la specificità delle forze armate, siamo in grado assolvere al meglio una serie di compiti: dalla mobilità delle persone alla capacità logistica, dalle competenze, alla catena di comando».

L’Europa è a corto di mascherine e ventilatori polmonari. Quali sono i limiti della produzione?

ANSA | Macchine respiratorie e ventilatori polmonari della ditta Siare, Crespellano nel Bolognese, 12 Marzo 2020

Durante l’emergenza Coronavirus l’Italia e l’Europa intera stanno facendo fronte alla pandemia con un grande problema sulle spalle: l’estrema difficoltà nel reperire dispositivi medici indispensabili. Tra varie carenze sono state segnalate spiccano l’insufficienza di mascherine, di tute isolanti, di ventilatori polmonari, solo per citarne alcuni. Questo è dovuto al fatto che la produzione di questi dispositivi avviene spesso fuori dall’Unione Europea, anche a causa anche della delocalizzazione di numerose aziente. E le esigue realtà che li producono sul nostro territorio spesso non riescono a sopperire all’elevatissima domanda, tant’è che altre aziende han dovuto dare il via a un processo di riadattamento degli impianti industriali per produrre questi beni indispensabili. Ma ciò spesso non è sufficiente, perché si presentano ulteriori limiti della produzione: mancano le materie prime e le forniture. Parallelamente, la Commissione europea attraverso RescEu sta organizzando la raccolta di mascherine e ventilatori con appalti Ue: la distribuzione dovrebbe iniziare ad aprile e dovrebbe coinvolgere anche il nostro Paese, uno di quelli più in difficoltà.

Cambia ancora il modulo di autocertificazione. Ecco il link dove scaricarlo

MINISTERO DELL’INTERNO | Il nuovo modulo per l’autocertificazione per gli spostamenti (versione 26 marzo 2020)

Come spiegato dal capo della Polizia Franco Gabrielli a SkyTg24, è cambiato ancora il modulo per l’autocertificazione da firmare in caso di spostamenti. L’obiettivo, spiega Gabrielli, è quello di fermare chi sta continuando a violare le regole: «Ci sono straordinarie persone che combattono negli ospedali – ha detto Gabrielli – e poi c’è un’altra battaglia che vede impegnati i nostri uomini, quella di spezzare la catena del contagio, perseguendo i furbi». Qui potete trovare e scaricare in pdf il nuovo modulo (basta cliccare sulla freccia in alto a sinistra sul documento che trovate nell’articolo).

