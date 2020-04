Sono 106.607 i casi attualmente positivi in Italia (+1.189) e 22.170 le vittime. Le persone guarite in Lombardia sono in tutto 18.396. Scendono i pazienti in terapia intensiva. Gallera contro l’opposizione e le critiche: «Disgustato dallo sciacallaggio politico». Il governo sulle Rsa: «I contagiati non dovevano entrare»

Come funzionerà l’app del governo per il tracciamento del Covid-19

Come dimostrato dal contratto pubblicato da la Repubblica, è stata approvata l’app che si occuperà del tracciamento del contagio da Coronavirus in Italia. Diverse indiscrezioni erano state anticipate da agenzia stampa Ansa e da Il Foglio. L’app si dovrebbe chiamare Immuni e dovrebbe essere realizzata dalla software house milanese Bending Spoons, guidata da Luca Ferrari. Dal momento della sua approvazione l’app non verrà diffusa immediatamente. Avrà bisogno di aggiustamenti tecnici e potrebbe anche cambiare nome.

Come funzionerà l’app per il controllo dei contagi

L’app si potrà scaricare gratuitamente e sarà basata sul Bluetooth. Esattamente come avviene per cuffie, smartwatch o casse altoparlanti, con questa tecnologia sarà possibile rilevare gli smartphone che si trovano nelle vicinanze. L’app conserverà una lista di codici anonimi con tutti i dispositivi che sono entrati in contatto con lo smartphone su cui è installata. Quando un cittadino verrà sottoposto al test per il Coronavirus da quest’app si potrà capire con quali persone è stato in contatto e quindi, in caso di positività, quali sono stati i soggetti più a rischio.

L’app di regione Lombardia

Il 16 aprile intanto è cominciata la campagna per sensibilizzare i residenti a scaricare AllertaLom, l’app che per raccogliere dati sul Coronavirus lanciata dalla regione. AllertaLom era già stata diffusa qualche giorno fa ma solo negli ultimi giorni sta arrivando un sms direttamente sullo smartphone dei residenti per chiedere di scaricarla.

Il commissario Arcuri: «Per l’app sul contact tracing speriamo in una massiccia adesione volontaria»

Ansa/Alessandro Di Meo | Il commissario sull’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri

Il commissario per l’emergenza per il Coronavirus Domenico Arcuri ha spiegato al Tg1 che per l’app sul contact tracing che sta per lanciare il ministero dell’Innovazione si aspetta una massiccia adesione della popolazione: «La app sul ‘contact tracing’ sarà un pilastro importante nella gestione della fase successiva dell’emergenza. Stiamo lavorando con il ministero per l’Innovazione e la Presidenza del Consiglio per cominciare la sperimentazione, che contiamo possa essere avviata in alcune regioni pilota, per poi estenderla. Speriamo in una massiccia adesione volontaria dei cittadini».

Il governatore del Piemonte Cirio: «Da 4 maggio al via una nuova normalità»

Ansa/Alessandro Di Marco | Il governatore del Piemonte Alberto Cirio

Alberto Cirio, governatore del Piemonte, fa parte di chi vuole cominciare al più presto una nuova fase in cui la convivenza con il virus diventerà quotidiana: «Parlare di normalità sarebbe imprudente, ma credo che il 4 maggio si possa iniziare una nuova normalità. Aspettare a braccia conserte che il virus se ne vada per ripartire come prima è il più grande errore che si possa fare». L’obiettivo di Cirio è quello di ricominciare con una nuova normalità: «Attrezzarci in questa fase di coda del virus epidemico per ripartire con una nuova normalità per ripartire in sicurezza è il grande sforzo di responsabilità e di lungimiranza che la politica tutta deve fare».

Veneto, i positivi salgono a 15.219. In 24 ore i nuovi decessi sono stati 18

Ansa/Filippo Venezia | Una foto di piazza dei Signori a Verona

I casi positivi di Covid-19 in Veneto dall’inizio dell’emergenza Coronavirus sono 15.219. I casi attualmente positivi sono 10.791. Calano ancora i pazienti in terapia intensiva che arrivano a 200, 9 in meno rispetto a ieri. I decessi invece nelle ultime 24 ore sono stati 18. Il totale delle vittime è arrivato così a 869. Il numero delle persone in isolamento resta invece uguale a quello di ieri: 13.902.

Per l’Istat con il lockdown le attività si fermeranno per 2,1 milioni di imprese

Ansa | L’ingresso della sede dell’Istat

L’Istat ha aggiornato i dati sugli effetti economici del lockdown: Le attività formalmente sospese riguardano 2,1 milioni di imprese (poco meno del 48% del totale), che impiegano 7,1 milioni di addetti (di cui 4,8 milioni dipendenti).Tali imprese generano, sulla base dei dati riferiti al 2017, 1334 miliardi di euro di fatturato, il 41,4% del livello complessivo.

Piemonte, da ieri 815 nuovi casi positivi: 30 i nuovi decessi

Ansa/Alessandro Di Marco | Pronto soccorso dell’ospedale Molinette a Torino

Nelle ultime 24 ore il numero dei nuovi contagi di Covid-19 in Piemonte è aumentato di 815 unità. Secondo gli ultimi dati, il totale dei casi positivi nella regione quindi è arrivato a 19.261. La provincia più colpita resta Torino, con oltre 9mila casi. Seguono Alessandria con 2.632 casi e Cuneo con 1.820 casi. Da ieri i nuovi decessi sono stati 30, numero che ha portato il totale a 2.146.

I numeri in chiaro. Lopalco: «Il virus circola ancora con una certa intensità»

numeri in chiaro florio 16 aprile

Pier Luigi Lopalco è un epidemiologo e coordina la task force della regione Puglia per l’emergenza Covid-19. Oggi, nella quotidiana rubrica di Open, è lui che spiega come leggere i dati pubblicati dalla Protezione Civile sulla diffusione del Coronavirus in Italia. L’attenzione di Lopalco è tutta sulle regioni del Nord: «La discesa della curva dei contagi è lenta. Costante, ma lenta. Quello che un po’ ci preoccupa è che le regioni del Nord, dove l’epidemia è iniziata prima, continuano a generare un numero di casi importante».

Fico: «Per il Mes, Conte non è fuori dalla legge»

Ansa/Ciro Fusco | Il presidente della Camera Roberto Fico

Il presidente della Camera Roberto Fico, intervistato dall’agenzia Stampa Vista ha sostenuto il lavoro del premier Giuseppe Conte sul Mes, considerato da Matteo Salvini “fuori legge”: «Se ci fosse stato qualcosa fuori dalla legge sarei intervenuto io in prima persona. Non sono intervenuto perché non c’è niente fuori dalla legge. La capigruppo con un orientamento assolutamente maggioritario ha deciso di mettere in calendario per martedì l’informativa urgente del presidente del Consiglio».

Immigrati come cavie per il vaccino? La proposta del fake leghista

«Non so se siete d’accordo con me. Si potrebbero usare gli immigrati come cavie per il vaccino?». Parole provocatorie, ricondotte a Lucrezia Bonetti, un account che su Facebook si presenta come quello di una donna simpatizzante di Matteo Salvini. La frase e il profilo da cui è stata pubblicata hanno generato la risposta di parecchi utenti che hanno attaccato sia lei che la Lega. Qui però non siamo davanti alle esternazioni di un utente reale: la foto di Lucrezia Bonetti infatti è presa in prestito da un altro account, come abbiamo documentato in questo fact checking.

Lazio, +148 positivi rispetto a ieri. 5 i nuovi decessi

Sono 148 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati oggi, 16 aprile, nella Regione Lazio, con un trend al 2,8%. Il totale dei positivi sul territorio è di 4.144. I decessi sono stati 5 nelle ultime 24 ore, per un totale di 316. 46 invece i nuovi guariti, su un totale di 920. A comunicare i dati è l’assessore alla sanità della Regione Alessio D’Amato. Le persone in isolamento domiciliare sono 2600. 1347 sono invece i ricoverati, 197 sono invece in terapia intensiva.

I sindacati contro le Regioni sulle riaperture: «Niente protagonismi e fughe in avanti»

Ansa | Il segretario generale della CGIL Maurizio Landini

I sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto un incontro urgente al presidente del Consiglio Giuseppe Conte per un confronto sulla ripresa delle attività produttive, economiche e sociali in vista della fase due dell’emergenza Coronavirus. L’intervento si è reso necessario dopo le dichiarazioni di alcuni presidenti di Regioni (come Fontana, Zaia e Musumeci) di far ripartire le attività già dal 4 maggio o prima. «Siamo preoccupati delle iniziative di singole regioni o realtà territoriali – spiegano i rappresentanti sindacali in un comunicato – perché crediamo che in tal modo si possano pregiudicare gli sforzi che tutto il Paese ha messo in campo. Non è il momento delle fughe in avanti o dei protagonismi. Occorrono linee guida omogenee e condivise».

«Riteniamo fondamentale che venga mantenuto un forte presidio e una regia nazionale sul tema della sicurezza e della tutela massima della salute per tutti i lavoratori e le lavoratrici», hanno aggiunto i sindacati. «Il nostro obiettivo è, lavorando insieme, arrivare preparati alle scadenze di maggio contenute nel Dpcm del 10 aprile».

Il bollettino della Protezione civile del 16 aprile 2020: in Italia le persone attualmente positive sono 106.607, +1.189 rispetto a ieri. 525 i nuovi decessi

Con 525 vittime nelle ultime 24 ore per Coronavirus, il numero complessivo dei morti è salito a 22.170 (ieri erano 21.645 e le vittime in 24 ore erano state 578 ). Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile illustrato da Angelo Borrelli l’aumento del numero delle persone attualmente positive è di 1.189 (ieri erano 1.127), per un totale di 106.607 (ieri erano 105.418). Il totale dei test tocca oggi quota 1.178.403. I casi totali di contagi dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono ora 168.941 , con un incremento di 3.786 in un giorno (ieri erano 165.155).

I pazienti dimessi sono in totale 40.164, con 2.072 persone guarite nelle ultime 24 ore (ieri erano +962). Quelli ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 26.893 (ieri erano 27.643). Le persone in terapia intensiva sono 2.936 (-143 rispetto a ieri quando erano 3.079) . Sono 76.778 le persone in isolamento domiciliare, contro i 74.696 di ieri.

La situazione nelle regioni italiane

I pazienti positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

La conferenza stampa (16 aprile)

Brusaferro: «I dati confermano il trend discendente, ma l’immunità di gregge è lontana»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanita Silvio Brusaferro

Il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro ha parlato della situazione Coronavirus in Italia nel corso della consueta conferenza stampa delle 18 della Protezione Civile. «Siamo in un trend discendente – ha dichiarato – con le curve dei contagiati, dei ricoverati e dei deceduti che hanno uno sfalsamento temporale, e che trovano evidenza anche nei dati giornalieri». Per quanto riguarda le informazioni su quante persone sono state contagiate e su quale è la circolazione del virus, Brusaferro ha comunicato che ci sono degli studi in corso. «Ci sono stime variabili da regione a regione – ha spiegato – ma in generale il 90% delle persone in Italia non è venuto a contatto col virus. Questo vuol dire che una larghissima parte della popolazione è ancora suscettibile. Per avere l’immunità di gregge bisognerebbe avere circa l’80% di persone venute a contatto col virus. Il target, dunque, è molto lontano».

Lombardia: 941 nuovi positivi e 231 morti in più rispetto a ieri

ANSA/Mourad Balti Touati | Un messaggio della Regione Lombardia affisso in centro per la tutela dei cittadini durante l’emergenza Coronavirus a Milano

Il bollettino del 16 aprile 2020

Regione Lombardia ha comunicato gli aggiornamenti sulla situazione Coronavirus nella Regione. I nuovi positivi sono 941 (ieri, 14 aprile, erano stati rilevati +827 nuovi casi), per un totale di 63.094 casi totali registrati sin dall’inizio della pandemia (ieri ammontavano a 62.153). I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 231(ieri erano decedute 235 persone). In totale, le vittime in Lombardia sono ora 11.608, mentre ieri si attestavano a 11.377.

I pazienti in terapia intensiva sono 1.032: -42 nelle ultime 24 ore, ieri erano 1.074. I pazienti Covid-19 ricoverati con sintomatologia sono attualmente 11.356 (-687 rispetto a ieri quando erano 12.043). I positivi in isolamento domiciliare sono in totale 20.702 (ieri erano 19.804). Le persone guarite sono in tutto 18.396, ieri erano 17.855. Il numero dei tamponi eseguiti in Regione sin dall’inizio della pandemia è di 232.674 (ieri erano 221.968).

La situazione nelle province lombarde

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia:

Milano 14.952 (+277)

Bergamo 10.518 (+46)

Brescia 11.355 (+168)

Cremona 5.273 (+71)

Monza e Brianza 3.932 (+54)

Pavia 3.390 (+74)

Lodi 2.626 (+39)

Mantova 2.691 (+36)

Lecco 1.986(+4)

Como 2.233 (+79)

Varese 1.953 (+69)

Sondrio 864 (+5)

La diretta da Palazzo Lombardia

Il vicepresidente Sala: «Dati migliori, ma siamo ancora nella fase 1»

Il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala ha comunicato i dati della situazione Coronavirus sul territorio, notando come i numeri siano in progressivo miglioramento ma che «siamo ancora nella fase 1» dell’emergenza. Sala ha notato anche che in Lombardia la mobilità è salita al 42% (a Pasqua e Pasquetta è stata del 25% ): «La mobilità – ha dichiarato- si è sicuramente alzata per l’aumento delle attività produttive, ma ricordo l’appello al distanziamento sociale e invito ancora i cittadini a rimanere a casa qualora possibile».

Atteso per martedì il voto sulla Fase 2

Martedì 21 aprile è previsto il voto finale del Consiglio regionale della Lombardia sulla proposta di risoluzione per la gestione della Fase 2 dell’emergenza Covid-19. Sono oltre 100 gli emendamenti proposti per il testo presentati dalle diverse forze politiche.

La procura di Genova indaga su epidemia colposa

ANSALUCA/ZENNARO | Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti

La procura di Genova ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per epidemia colposa, collegata al numero dei decessi relativi alla diffusione del Coronavirus. Si tratta di «un’indagine esplorativa», come l’ha definita il procuratore capo Francesco Cozzi. «Abbiamo notato uno scostamento tra i dati dell’epidemia in sé e i dati dei morti e contagiati in questo mese e mezzo», ha spiegato Cozzi. «Bisognerà studiare se ciò è una conseguenza normale della pandemia o se l’anomalia forte è stata accompagnata da comportamenti gravemente imprudenti e imperiti».

Gli errori della Regione Lombardia secondo “Il Terzo Segreto di Satira”

center>

Il collettivo di videomaker “Il Terzo Segreto di Satira” ha realizzato un video satirico sulla giunta della Regione Lombardia e la sua gestione dell’emergenza da Coronavirus. «Salve a tutti, siamo la Regione Lombardia. Forse vi ricorderete di noi per il nostro straordinario sistema sanitario, invidiato da tutta Italia», si sente dire nel video da un portavoce immaginario, tale Attilio Galera. «Abbiamo fatto polemiche sterili per sottrarci alle nostre responsabilità politiche – dice il finto portavoce Galera, che propone di – cedere le province di Brescia e Bergamo al Veneto così da dimezzare il numero di decessi in Lombardia»

Un’infermiera di Brescia sulla copertina del New York Times Mag

Dopo il tributo del Time ai sanitari italiani – con la copertina dedicata a Francesco Menchise, anestesista dell’ospedale di Ravenna – arriva anche quello del New York Times. È un’infermiera di Brescia il volto scelto per la nuova copertina, dedicata alla professione degli infermieri al tempo del Coronavirus.

Questa è infatti la categoria più colpita dai contagi e, insieme a quella dei medici, quella più a rischio di decessi. Tanto in Italia quanto in tutta Europa: stando ai dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), su 300.000 test per il Coronavirus effettuati in Europa, 1 caso di contagio su 13 riguarda gli operatori della sanità. I dati su cui è basato il calcolo sono quelli che ciascun Paese europeo invia all’ufficio regionale.

Il sottosegretario De Cristofaro: «Le lezioni online non possono sostituire quelle in classe»

Coronavirus, il sottosegretario De Cristofaro: «La scuola si fa in classe e bisogna tornarci, le lezioni online non possono sostituirla» – Il video – Open

Il sottosegretario all’Istruzione Giuseppe De Cristofaro ha parlato a Open sul futuro della scuola nei giorni dell’emergenza da Coronavirus, posto che un rientro a scuola a maggio è un’ipotesi remota. «Le lezioni online le abbiamo fatte perché non avevamo alternative», ha detto De Cristofaro. «Ma ricordiamoci che la didattica tradizionale, ad esempio dal punto di vista della socialità, non può essere sostituita da quella a distanza». Sui concorsi è d’accordo con la ministra Lucia Azzolina: «Rimandarli, certo. Sarebbe impossibile assumere i precari in estate tramite concorso. Bisognerebbe immaginare un’assunzione per soli titoli così da avere i docenti in classe a settembre».

Veneto, Zaia: «Sì alle riaperture, anche prima del 4 maggio»

ANSA/RICCARDO GREGOLIN | Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia

«Se ci sono i presupposti di natura sanitaria dal mondo scientifico, dal 4 maggio o anche prima si può aprire con». Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia si allinea alla visione della Lombardia sulla gestione del lockdown da Coronavirus, rilanciando con l’ipotesi di una ripartenza ancora più anticipata. «Il 4 maggio è una deadline. Dobbiamo essere tutti pronti con dispositivi, regole, e ovviamente negoziati con il mondo delle parti sociali e quello dei datori di lavoro», ha sottolineato. «Non escludo che alcune attività possono essere anche messe in una griglia di partenza, magari, un po’ prima».

«Il vero tema oggi è: tener tutto chiuso e morire in attesa che il virus se ne vada, oppure puntare alla convivenza?», ha aggiunto Zaia. «Noi abbiamo completato il nostro master plan per la riapertura, abbiamo voluto scrivere delle regole che siano uguali per tutte. Le affronteremo domani pomeriggio con l’assessore regionale alla sanità con le parti sociali e con il mondo datoriale, assieme agli altri assessori regionali, e lì proporrà la nostra bozza».

Facebook, in arrivo un sistema di notifiche contro le fake news

Facebook

Continua l’intervento di Facebook Inc. contro la diffusione di fake news sulla pandemia da Coronavirus. Il vicepresidente Guy Rosen ha spiegato che è in arrivo un sistema di notifiche che appariranno dalle prossime settimane in cima al flusso di notizie alle persone che hanno interagito con notizie false (e che Facebook ha già rimosso). «Durante il mese di marzo – ha dichiarato Rosen – Abbiamo rimosso centinaia di migliaia di notizie false che potrebbero provocare danni fisici imminenti».

Si tratta di una nuova sezione – per ora lanciata solo negli Usa – del Covid-19 Information Center, chiamata Get the Facts, che raggruppa articoli verificati dai partner fact-checkers della società. Già a fine marzo scorso, Facebook Inc. aveva ha lanciato a livello globale il Centro informazioni sul Coronavirus, che illustra la mappa mondiale del contagio e fornisce informazioni generiche sull’epidemia.

Ancora decessi tra i sanitari: sono 127 i medici caduti, 31 gli infermieri

Ansa/Andrea Canali | Medici e infermieri al lavoro senza sosta nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Vizzolo Predabissi (MI)

Ancora vittime tra i medici e gli infermieri in prima fila per la lotta al Coronavirus. Il numero degli infermieri morti per Covid-19, e che hanno contratto il virus lavorando, sale ora a 31. L’ultimo decesso è arrivato oggi, 16 aprile. Secondo la Federazione degli ordini infermieristici (Fnopi), il 32% prestava servizio nelle Rsa (residenze sanitarie assistenziali). Proprio in queste strutture, «mancavano maggiormente i dispositivi individuali di sicurezza». Fnopi indica anche che il 50% degli infermieri morti lavorava in strutture sul territorio e non in ospedale. Ad oggi, sono 8.600 gli infermieri contagiati.

Si aggiorna purtroppo anche l’elenco dei medici italiani deceduti per Covid-19: con 6 nuovi decessi registrati oggi, il totale è arrivato a 127. A segnalarlo è la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo). Si tratta di Arrigo Moglia, neurologo, Alberto Guidetti, ginecologo ed ex primario, Alberto Omo, direttore sanitario di una casa di riposo, e Giancarlo Buccheri, medico antroposofo, Pietro Bellini, medico di medicina generale e Renzo Mattei, medico in pensione. Oggi è deceduta anche un’ostetrica operante nella provincia di Napoli e, in tutto, sono rimaste vittima del Covid-19 anche 9 farmacisti.

Il Consiglio europeo sui migranti: «La crisi non giustifica l’abbandono in mare»

Council of Europe | Migranti soccorsi in mare

La crisi sanitaria dovuta al Coronavirus «non può giustificare il consapevole abbandono delle persone alla morte per annegamento, lasciandole in mare per giorni o stano a guardare mentre vengono riportare in Libia ed esposte alle più gravi violazioni dei diritti umani». A scriverlo su Twitter è la commissaria per i diritti umani del Consiglio d’Europa Dunja Mijatovic. La presa di posizione arriva in risposta a una lettera inviata dalle Ong impegnate a salvare vite nel Mediterraneo.

Mediterranea Saving Humans, Medici Senza Frontiere, Sea Watch e Open Arms hanno dichiarato di aver accolto «con soddisfazione questa posizione». «Gli Stati europei – ha detto Alessandra Sciurba, presidente di Mediterranea – ascoltino. Malta e Italia in testa, perché i loro atti e le loro omissioni sono una macchia sulla coscienza: una macchia di sangue innocente che rende ancora più bui i tempi che stiamo attraversando». Le parole di Sciurba nei confronti dell’Italia fanno riferimento a un decreto firmato da Luigi Di Maio, Luciana Lamorgese, Roberto Speranza e Paola De Micheli, che hanno definito il Paese non più un porto sicuro per l’accoglienza a causa della pandemia.

La Regione Lazio diffida il direttore della Rsa di Rocca di Papa sotto cordone sanitario: «Sprovvisto di titolo di specializzazione»

ANSA/GIUSEPPE LAMI | Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti

La Regione Lazio prende il primo provvedimento sulla Rsa di San Raffaele a Rocca di Papa, che da due giorni è isolata con un cordone sanitario a causa dell’esplosione dei contagi da Coronavirus. «Ieri è stato diffidato il legale rappresentante della casa di cura San Raffaele di Rocca di Papa – fanno sapere dall’Unità di Crisi Covid-19 della Regione – perché il direttore sanitario, che sta gestendo dal 1° marzo tutta questa fase, risulta sprovvisto di titolo di specializzazione». «È un fatto grave – continuano – che la gestione sanitaria di un presidio così importante sia stata affidata ad un medico sprovvisto del titolo di specializzazione. La diffida è stata anche notificata all’Ordine dei Medici di Roma e inviata ai Carabinieri dei NAS».

Secondo quanto si apprende, dai primi rilievi dell’audit clinico (che sta svolgendo la Asl Roma 6 in accordo con il Servizio regionale sorveglianza malattie infettive dello Spallanzani) emerge che le misure di prevenzione finora adottate «non risultano efficaci e che non sono state rispettate le disposizioni impartite dalla Regione sin dal febbraio scorso. La documentazione verrà messa a disposizione delle autorità competenti».

I parenti delle vittime del Trivulzio: «Agghiacciante quadro di mala sanità»

Ansa/Matteo Corner | Un’’ambulanza esce dal Pio Albergo Trivulzio a Milano

Al Pio Albergo Trivulzio c’è «un agghiacciante quadro di malasanità». Lo dice all’Ansa è Alessandro Azzoni: sua madre malata di Alzheimer è ricoverata da due anni nella struttura, ora travolta dall’imporvvisa e incontrollata epidemia da Coronavirus. Azzoni ha creato il Comitato giustizia e verità per le vittime del Trivulzio, e negli ultimi giorni sta raccogliendo le denunce e le testimonianze di parenti dei pazienti della più grande Rsa di Milano.

Al Trivulzio «si sta assistendo alla cronaca di una serie di morti annunciate», e ormai «non può più essere considerata un’emergenza: i dirigenti lo sanno quello che sta succedendo, ma hanno altro a cui pensare, a partire dalle indagini». «Di fatto il Pat non ha più dirigenza, ci sono mille e più ospiti che riescono ad andare avanti solo e semplicemente grazie a lavoro del personale medico e infermieristico che sta dando tutto», denuncia Azzoni. «Ma non vengono fatte scelte e nel reparto di mia madre, dove ci sono 20 persone, ne sono morte sei già la settimana scorsa».

«A una signora ieri hanno detto che l’ospite di fianco a sua nonna ha i sintomi del Covid ma non la spostano, la lasciano lì e così la condanno a morte», prosegue Azzoni. «Oggi – racconta ancora – ho litigato con un medico per far fare una flebo a mia madre. Era nel letto senza parlare, non sapevano da quanto non mangiava. Probabilmente da almeno una settimana. Ha una saturazione che richiederebbe una maschera d’ossigeno ma non gliela mettono».

L’ipotesi Fontana per far ripartire la produzione: «Settimana lavorativa spalmata su 7 giorni»

ANSA/Mourad Balti Touati | Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana

Dopo aver messo sul tavolo la volontà di far ripartire le attività produttive già dai primi giorni di maggio, la Regione Lombardia avanza le prime ipotesi per farlo «in sicurezza». Per evitare il contagio da Coronavirus, Attilio Fontana ha parlato di spalmare la settimana lavorativa su 7 giorni invece che su 5, «con orari di inizio diversi», con lo scopo di «evitare l’utilizzo eccessivo dei mezzi pubblici in determinate fasce».

Parlando al Consiglio regionale ha aggiunto che esistono «tante le proposte di scienziati e di tecnici» per pensare una ripartenza, e «che siederanno con la giunta domani (17 aprile, ndr) al Tavolo dello Sviluppo». Fontana ha anche parlato di una nuova ricerca in corso al San Matteo di Pavia: «Non solo i test sierologici», ha scritto su Twitter, «ma anche una ricerca che utilizza il plasma di chi ha sconfitto il Covid-19 per aiutare gli ammalati». «Un metodo- ha aggiunto – che sta dando risultati incoraggianti e non ha effetti collaterali».

Quando finirà davvero la prima fase? La risposta di Science

U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Robert Sizelove | Social distancing

Un recente studio apparso su Science, stilato da alcuni ricercatori di Harvard, ha mostrano due scenari possibili per la fine della prima fase dell’emergenza Coronavirus. Le ipotesi non si basano però su SARS-CoV-2, ma su stime riguardanti i beta-coronavirus «OC43» e «HKU1» (Coronavirus umani comuni), valutando diversi parametri, quali una eventuale stagionalità e la probabile durata dell’immunità nei guariti. Avendo ancora poche informazioni a disposizione, gli scienziati non escludono l’eventualità di ritrovarci tra il 2022 e il 2024 con un «distanziamento sociale prolungato o intermittente».

I due scenari principali sono:

il primo, più ottimista, riguarda una immunità permanente. In questo caso, finita questa ondata potremmo anche trovarci a essere protetti dai betacoronavirus presi come modello nello studio;

il secondo, più pessimista, tiene conto di una immunità di qualche anno. Questo significa che potremmo aspettarci una nuova ondata nei prossimi anni.

Le condizioni dell’Ue sull’utilizzo delle app di tracciamento

EPA/NYEIN CHAN NAING

«L’utilizzo deve avvenire solo su base volontaria e la raccolta dei dati deve essere in forma anonima e aggregata». È questa la condizione posta dalla Commissione europea per l’utilizzo di App per il tracciamento del Coronavirus. Secondo l’Ue le applicazioni in fase di sviluppo potrebbero concretamente aiutare a «ridurre il rischio di diffusione massiccia del virus», ma a patto che il tracciamento di prossimità ravvicinata tra i dispositivi mobili sia «volontario, basato sul consenso e nel rispetto delle norme sulla privacy e sulla protezione dei dati nell’Ue». Non solo: le app dovranno essere «sviluppate in collaborazione con le autorità sanitarie nazionali», sottoposte a «stretti requisiti di trasparenza» ed «essere disattivate non appena la crisi sanitaria da Covid-19 sarà terminata».

Rsa, altri 23 casi in una struttura a Prato

Ansa | Operatori sanitari e medici in una Rsa

Continuano i tamponi nelle Residenze per anziani: altri 23 casi di positività al Coronavirus sono stati trovati tra degenti e operatori di una struttura a Prato, “Casa Serena a Mezzana”. Sono risultati contagiati 14 ospiti sui 31 che attualmente abitano la struttura e 9 operatori tra cui 3 suore infermiere. I nuovi tamponi sono stati effettuati perché la scorsa domenica (il giorno di Pasqua, ndr) un’anziana degente era stata trasportata all’ospedale per una caduta accidentale: lì le era stato fatto un tampone in via cautelare, che è poi risultato positivo. Gli anziani positivi sarebbero al momento tutti in buone condizioni di salute, e i 9 operatori contagiati sono già in isolamento domiciliare.

Nel corso della giornata l’Asl si confronterà con la direzione dell’Rsa per comprendere se creare una task force e gestire direttamente la struttura come è accaduto per altre case di riposo. Nella Rsa, di proprietà della parrocchia di San Pietro a Mezzana, erano già stati effettuati tamponi agli ospiti e test sierologici tra gli operatori alla fine di marzo. In quei giorni, infatti, erano stati registrati 3 morti e 6 ricoveri per Covid-19, e 7 anziani erano risultati contagiati.

Roma, allo Spallanzani 149 positivi e 289 dimessi

ANSA/FABIO FRUSTACI/Ospedale Spallanzani, Roma

Nel suo bollettino quotidiano, l’ospedale Spallanzani di Roma ha comunicato i dati relativi alla gestione dell’emergenza Coronavirus. Nella struttura sono 149 i pazienti positivi al Covid19. Di questi, 20 necessitano di un supporto respiratorio. Le persone dimesse e trasferiti a domicilio sono salite a quota 289.

Pronti i test sierologici a livello nazionale. Ma Regioni e Comuni sono già partiti

Ansa

Saranno tra i 150 e i 200mila i cittadini italiani che verranno sottoposti ai test sierologici e grazie ai quali si potrà capire se una persona ha già contratto il virus o meno. Ma molte regioni sono già partite con i test rischiando di sovrapporre i risultati locali a quelli che verranno effettuati a livello nazionale. I test potrebbero poi servire per rilasciare una “patente d’immunità” per rientrare al lavoro in sicurezza. Ma a frenare all’idea e alla validità del test c’è, ad esempio, il virologo Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’Iss secondo cui: «test sierologici non danno un patentino di immunità ma ci dicono solo se una persona ha sviluppato o meno gli anticorpi contro il virus. Eventualmente devono essere accompagnati da un tampone».

Fontana: «Ospedale in fiera a Milano a disposizione del Paese»

Ansa/Il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana

Sull’ospedale allestito alla Fiera di Milano «forse qualcuno non ha ben compreso che in Italia è giunto il momento di fare una seria programmazione, non correre dietro alle emergenze ma cercare di prevenirle», ha sottolineato Attilio Fontana nel corso del suo discorso in Consiglio regionale. «Prendendo spunto da questa nostra programmazione altri governatori in Italia si stanno muovendo. Bonaccini ha deciso di realizzare 143 letti di rianimazione per incrementare quella risposta che in Italia in genere è un po’ deficitaria», ha aggiunto Fontana chiarendo di aver dato «garanzia» al ministro della Salute Roberto Speranza che «nel caso di non utilizzo l’Ospedale in Fiera è a disposizione del resto del Paese».

https://www.facebook.com/Regione.Lombardia.official/videos/2517828601802165/

Catalfo: «Con il decreto Cura Italia tutelati 19 milioni di lavoratori»

ANSA/ALESSANDRO DI MEO/Il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo

Durante l’informativa alla Camera sull’emergenza Coronavirus, la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, ha sottolineato come con il decreto Cura Italia, siano stati tutelati quasi 19 milioni di lavoratori. Dall’inizio dell’emergenza «il ministero del Lavoro è stato primariamente impegnato, per quanto di sua competenza, nello studio di misure idonee e necessarie per limitarne gli impatti sul mondo del lavoro e sui lavoratori».

Sale a 122 il bilancio dei medici morti

ANSA/ MATTEO CORNER/Milano

Continua a salire il numero dei camici bianchi morti a causa dell’epidemia di Coronavirus. L’ultimo è Arrigo Moglia, un neurologo. Il bilancio totale sale così a 122 decessi tra i medici. A renderlo noto è la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), che quotidianamente aggiorna la lista dei decessi includendo medici in attività, pensionati e medici pensionati richiamati in attività o comunque impegnati nell’emergenza.

Gallera: «Disgustato dallo sciacallaggio politico. Noi siamo ancora in trincea»

Ansa/L’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera

«Assisto disgustato a molteplici azioni di gigantesca deformazione della realtà e di sciacallaggio politico e mediatico». In un lungo post su Facebook Gallera si scaglia contro gli attacchi ricevuti dall’opposizione e sulle accuse lette sui giornali sulla gestione dell’emergenza in Lombardia. «Abbiamo vissuto qualcosa di pazzesco Ci siamo trovati a dover prendere decisioni immediate per problemi giganteschi. Senza consultare un avvocato, scegliendo sempre per salvare la vita alle persone. Il senno di poi è un gioco facile per chi è rimasto a guardare. Noi eravamo in trincea, e lo siamo ancora».

Leggo stupito e molto amareggiato gli articoli che appaiano in questi giorni su importanti giornali. Assisto poi… Gepostet von Giulio Gallera am Donnerstag, 16. April 2020

Rsa, governo contro le regioni: «I contagiati non dovevano entrare»

Ansa/Matteo Corner/Pio Albergo Trivulzio

Non si fermano la polemiche sulle Rsa dopo che ieri il vicedirettore dell’Oms, Ranieri Guerra, aveva parlato di un «massacro». Oggi la sottosegretaria del ministero della Salute Sandra Zampa ai microfoni di Circo Massimo ha duramente accusato la giunta regionale guidata da Attilio Fontana: «Dal primo giorno la loro politica è stata quella di disattendere le indicazioni del governo, di andare in direzione contraria, prendere le distanze. Questo è avvenuto per ragioni politiche». «Erano state date disposizioni a tutti di non far entrare possibili contagiati. Invece così è avvenuto – sottolinea Zampa – Il virus non vola nell’aria, qualcuno deve averlo portato».

Sileri: «Per le mascherine presso fisso»

ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI | Il sottosegretario alla Sanità Pierpaolo Sileri

L’uso della mascherina «sarà fondamentale, credo debba essere fornita dallo Stato e il prezzo debba essere non solo calmierato, ma direi un prezzo fisso». A dirlo è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a Radio Cusano Tv Italia. «Ora abbiamo iniziato una produzione anche in Italia quindi il numero di mascherine è crescente. Ho girato molto nel Lazio e problemi di mascherine non ce ne sono. Ora con la fase due ovviamente – sottolinea – deve esserci un aumento della distribuzione».

La presidente della Commissione europea: «L’Ue ora deve presentare una scusa sentita all’Italia»

EPA/FRANCOIS LENOIR | La presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen

«È vero che molti erano assenti quando l’Italia ha avuto bisogno di aiuto all’inizio di questa pandemia. Ed è vero, l’Ue ora deve presentare una scusa sentita all’Italia, e lo fa». Durante la sessione plenaria del Parlamento europeo, la presidente della Commissione Ue ha rivolto ufficialmente delle scuse all’Italia. «Ma le scuse – dice Von der Leyen – valgono solo se si cambia comportamento. C’è voluto molto tempo perché tutti capissero che dobbiamo proteggerci a vicenda. Ma ora Ue è il cuore pulsante dell’Ue».

Sassoli: «Umanità è la nostra arma più grande»

Ansa/JULIEN WARNAND/Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli

«In apertura di dibattito, vorrei esprimere un pensiero alle vittime del Coronavirus, alle loro famiglie e ai loro cari. Vorrei inoltre inviare a tutte le persone malate i nostri auguri per una pronta guarigione. In questo momento, i nostri operatori sanitari sono in prima linea nella lotta contro questo virus. Meritano tutto il nostro sostegno, ammirazione e gratitudine per il lavoro che stanno svolgendo e per la generosità che li contraddistingue operando in situazioni spesso drammatiche». Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, apre con queste dichiarazioni la sessione plenaria all’Eurocamera.

«Il nostro pensiero va anche a tutti i volontari e alle persone che stanno portando il loro sostegno a chi è in difficoltà. L’umanità dei nostri cittadini è la nostra più grande ricchezza. Vorrei anche ringraziare – aggiunge Sassoli – tutti quei lavoratori che mantengono in funzione le nostre società, dagli agricoltori agli impiegati delle poste. Tante persone, attive nei loro diversi campi di competenza, che con disciplina e senso di responsabilità non hanno mollato». «E non dovremmo dimenticare tutti i cittadini che fanno la differenza con gesti semplici – aggiunge Sassoli -: rispettando le misure preventive, comprando per un vicino anziano, chiamando amici isolati, prendendosi cura delle persone più fragili, con semplici gesti di solidarietà».

Cremona: dimesso il 18enne Mattia

Ansa/FILIPPO VENEZIA/Persone fuori dall’ospedale di Cremona

«Quando mi sono svegliato in terapia intensiva e mi sono reso conto, ho pensato che avevo superato una bella lotta ma che dovevo lottare ancora un po’». Parla così Mattia del suo risveglio dopo essere stato portato settimane fa in terapia intensiva. Lui, 18 anni, è il più giovane paziente Covid curato all’ospedale di Cremona ed è stato dimesso questa mattina. Il ragazzo ha aggiunto di aver avuto «paura» quando lo dovevano intubare. Il Coronavirus «all’inizio lo avevo sottovalutato e non pensavo arrivasse a questo livello».

Il ritorno dello street artist Banksy: questa volta dal suo bagno di casa

Instagram/Banksy

Anche Banksy, come tutti, è costretto a rimanere tra le mura di casa. E così la sua creatività ha trovato ispirazione niente di meno che nel bagno di casa. Con la tecnica della tempera a muro, lo street artist ha dipinto roditori che mettono a soqquadro il bagno, corrono sui rotoli di carta igienica e si lanciano tubetti di dentifricio. Un “attacco d’arte” per dar sfogo a un bisogno di creatività cbuona pace di sua moglie, che lui stesso ammette: «Odia quando lavoro a casa».

Persone contagiose 2-3 giorni prima della comparsa dei sintomi: la ricerca dell’università di Hong Kong

Ansa/Manila, Filippine

La carica virale degli asintomatici da Coronavirus è già stata confermata da settimane. Ma ora una ricerca dell’Università di Hong Kong rivela come le persone infette possano essere contagiose anche 2-3 giorni prima della comparsa dei sintomi. Lo studio pubblicato dalla rivista Nature Medicine e condotto da ricercatori coordinati da Eric Lau, specifica come le misure di controllo dovrebbero essere calibrate tenendo contro di una «considerevole trasmissione asintomatica».

I sei passi per la riapertura indicati dalla comunità scientifica

ANSA//FILIPPO ATTILI | Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la visita dell’altoforno due dello stabilimento ex Ilva di Taranto

Quali sono le condizioni per per pensare a una fase due? Le indicazioni arrivano dalla comunità scientifica. Sono principalmente sei i passi da seguire per programmare una riapertura graduale dopo la fase di lockdown totale.

Controllare che il numero dei nuovi casi continui a decrescere per due settimane. Assicurarsi che gli ospedali non siano in una situazione di difficoltà. Nelle strutture ospedaliere deve esserci una differenza ben definita tra quelle di pazienti con Covid19 e quelle senza. La capacità di fare test deve essere sufficienti sia in termini di tamponi che a livello sierologico, soprattutto per garantire la tutela del personale sanitario. Vanno utilizzati i test sierologici per avere informazioni statistiche globali. Analisi che permettano di avere il quadro della situazione, ovvero quanti sono gli infetti L’App diventa uno strumento fondamentale per seguire le persone che potrebbero essere contagiate così da ricostruire i loro movimenti e i loro contatti.

Ministra Famiglia: «Dobbiamo pensare all’uscita dei più giovani»

ANSA/ETTORE FERRARI/La ministra per la Famiglia e le pari opportunità Elena Bonetti

«Nel massimo rispetto delle regole sanitarie e delle indicazioni del comitato scientifico, oltre alle fabbriche e ai negozi dobbiamo pensare alla ripartenza dei ragazzi. In gioco c’è la loro salute fisica e psichica. Penso ad aree sportive dove due fratelli possano giocare a pallone o piccoli gruppi di bambini, ben distanziati, possano fare delle attività motorie e ludiche». La ministra per la Famiglia e le pari opportunità, Elena Bonetti, parla così in un’intervista a Repubblica dei bisogni dei più piccoli in vista di una fase due. La ministra fa presente di aver proposto di «inserire nel decreto di aprile un assegno universale mensile per ogni figlio e l’estensione per altri 15 giorni del congedo parentale straordinario varato per l’emergenza Coronavirus».

«La situazione sta cambiando – dice Bonetti – ci si prepara alla ripartenza – osserva – non si possono ignorare i bisogni dei più giovani. È responsabilità della politica coniugare distanziamento sociale e libertà; i territori e i comuni ci aiuteranno». Inoltre, spiega Bonetti, «ho deciso di rafforzare il fondo contro la povertà educativa del Dipartimento delle politiche della famiglia proprio perché l’assenza della scuola dal vivo ci ha messi di fronte a situazioni di malessere di certo acuite dall’emergenza. Non è soltanto questione di dotazioni tecniche, ma di disagio e indigenza».

Traffico illegale di mascherine: nei guai 4 imprenditori cinesi

Un altro traffico di mascherine illegali smantellato in Italia. La guardia di Finanza di Torino ha sequestrato 400mila mascherine importate illecitamente. Al centro dell’operazione quattro imprenditori cinesi che alla frontiera hanno dichiarato che il materiale fosse destinato a “servizi essenziali”, per usufruire dello “svincolo diretto”, ma era falso: progettavano di importare nello stesso modo 5 milioni di mascherine in una settimana. Sedi legali e operative sono risultate inesistenti, e le prime 100mila mascherine sono state trovate in un ristorante di Sushi di Orbassano (Torino).

Rsa lager a Palermo: insulti e violenze e nessun controllo sul Coronavirus

La Guardia di finanza ha sequestrato una casa di riposo lager a Palermo. Sei donne sono state arrestate e accusate a vario titolo di maltrattamenti ai danni di anziani, bancarotta, riciclaggio e autoriciclaggio. Attraverso le telecamere sono stati documentati decine di episodi di violenze fisiche e psicologiche nei confronti degli ospiti della struttura. Inoltre, è emerso come nessuna misura anti Covid19 sia stata messa in atto. In tutta Italia, sin dall’inizio dei controlli dei Nas presso le Rsa, sono state chiuse 15 strutture e 61 persone sono state denunciate per mancato rispetto delle procedure da applicare nelle residenze sanitarie assistenziali per il contenimento dei contagi da Covid-19: oltre il 17% di quelle sino ad ora controllate presenta irregolarità.

Rezza (Iss): «Curva epidemica in diminuzione»

Ansa/Giovanni Rezza

Il direttore del dipartimento di malattie infettive dell’Iss Giovanni Rezza chiarisce sul patentino d’immunità: «Stiamo studiando un test sierologico, ma non dà un patentino di immunità. Dobbiamo fare uno studio di prevalenza per vedere la diffusione nelle varie aree italiane. Ora curva epidemica in diminuzione».

Riapertura in Lombardia, Fontana: «Mie parole mal interpretate»

ANSA/MARCO OTTICO/Il governatore della regione Lombardia Attilio Fontana

Il governatore della Lombardia fa dietrofront. Dopo aver annunciato di voler riaprire le attività produttive il prossimo 4 maggio, Attilio Fontana chiarisce quanto detto: «Mal interpretato, non ci permettiamo di parlare delle attività produttive di esclusiva competenza del governo centrale».

Conte cerca la tregua sul Mes. Il 21 aprile l’informativa in Parlamento sull’emergenza Covid19

Dopo un confronto con i capi delegazione del Pd e del M5S, il premier Giuseppe Conte richiama all’unità le principali forze di maggioranza. Il presidente del Consiglio è intervenuto nel dibattito sul Mes invitando ad evitare discorsi da tifoserie. Il 21 aprile Conte è atteso in Parlamento per un’informativa su quanto messo in campo nell’emergenza Coronavirus. «Non ha senso ora discutere del Mes», dice Conte in un post su Facebook,

cercando di sancire così una tregua tra un M5s sempre più contrario al ricorso al Fondo Salva Stati e un Partito democratico in cui il sì al Mes è tutt’altro che un tabù.

Affitti sotto lockdown: le case fatte vedere in videochiamata

Ansa

L’emergenza Coronavirus non ha fermato del tutto il mercato immobiliare. C’è chi, in tempi di distanziamento sociale, fa vedere case e appartamenti in videochiamata. Ma è possibile visitare abitazioni sotto lockdown? Per motivi di reale necessità il Dpcm del presidente del Consiglio lo consente. «Cercare una stanza o una casa in questo momento deve essere limitato soltanto a casi di estrema urgenza. I trasporti terrestri, quindi i traslochi, rientrano nelle attività consentite dai dpcm, però è necessario soddisfare le condizioni di necessità che legittimano tutti gli spostamenti. Di certo non si può cambiare il mobilio della casa in campagna o al mare», spiega una fonte delle forze dell’ordine.

La storia di Pietro: «Io, panettiere multato per aver donato 200 kg di pane ai poveri»

Anche fare beneficenza ai tempi del Covid19 può diventare un problema. Come a Pietro Scaletta, panettiere di Termini Imerese, in provincia di Palermo, che ogni giorno sforna 200kg di pane da donare ai poveri. Ma il giorno di pasquetta «nella mia attività sono arrivati gli agenti di polizia ma anche carabinieri e finanza che mi hanno contestato il mancato rispetto del dpcm. Io, in realtà, non ero aperto al pubblico, non vendevo il pane ma lo donavo ai poveri del mio comune, alla Protezione civile e alla Croce Rossa. Non credo, infatti, che esista un decreto che mi obblighi a non fare beneficenza», dice Pietro a Open che ha dovuto subire la chiusura dell’attività per cinque giorni e una sanzione.

Il ministro Bonafede: «Piena fiducia al presidente del Consiglio»

ANSA/ANGELO CARCONI | Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte con il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede

Il ministro della giustizia Alfonso Bonafede ha difeso con un post su Facebook il lavoro del premier Giuseppe Conte: «Nei confronti del presidente del Consiglio c’è piena fiducia da parte del MoVimento 5 Stelle. Nel prossimo Consiglio europeo la maggioranza dovrà adottare una linea compatta se vorrà riuscire nella difficile trattativa in Europa. Il lavoro di squadra è stato e continuerà ad essere fondamentale nell’affrontare l’emergenza Coronavirus». Nella primavera del 2018 era stato proprio Bonafede a suggerire Conte come primo ministro del governo formato da Lega e Movimento 5 Stelle.

Friuli-Venezia Giulia, i casi accertati sono 2.544: 24 in più nell’ultima giornata

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga

Nell’ultimo bollettino diffuso dal Friuli-Venezia Giulia, si legge che il numero totale di casi positivi è arrivato a 2.544, con un incremento di 24 unità. Sempre rispetto a ieri, i decessi sono saliti di 6 unità, un numero che porta a 212 il totale delle vittime legate a Covid-19 nella regione. La provincia più colpita resta Trieste, con 108 decessi, seguono Udine con 60 e Pordenone con 41.

Veneto, in un giorno sono state 24 le vittime: un decesso ogni ora

ANSA/NICOLA FOSSELLA | Operatori sanitari in un ospedale di Padova

Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Regione Veneto, nella regione si sono contati in 24 ore esattamente 24 nuovi decessi legati al Coronavirus. I nuovi contagi sono stati 370. Il totale dei casi positivi in Veneto è arrivato così a 14.884 mentre il totale dei decessi è arrivato a 959. A scendere invece è il numero di pazienti in terapia intensiva: sono 214, quattro in meno di ieri.

Nuova proroga del ministero dei trasporti: i mezzi pesanti potranno circolare ancora nei fine settimana

EPA/STEPHANIE LECOCQ | La ministra delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli

La ministra delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli ha firmato una nuova proroga alla sospensione del divieto di circolazione dei mezzi pesanti nel week end. Gli autotrasportatori potranno quindi muoversi ancora, anche in occasione del 25 aprile e del ponte del 1° maggio. Resta valida invece la sospensione del divieto per i servizi di trasporto merci internazionale.

Gli studi per i farmaci approvati dall’Aifa

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha pubblicato sul suo sito la lista di tutti i farmaci contro il Covid-19 la cui sperimentazione è stata approvata ufficialmente. In tutto Aifa ha ricevuto 80 domande. Di queste 64 sono state sospese o rifiutate mentre 16 anno ricevuto parere favorevole e 7 sono già stati approvate.

Emilia Romagna, salgono per la prima volta le guarigioni. I nuovi decessi sono 83

Ansa | Il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini

La Regione Emilia Romagna ha pubblicato il bollettino quotidiano: i casi di positività al Coronavirus sul territorio sono in totale 21.029, +277 in più rispetto a ieri, 14 aprile. Salgono per la prima volta le guarigioni: sono +395 nelle ultime 24 ore, per un totale di 4.664. I nuovi decessi sono invece 83, 41 uomini e 42 donne: un numero che fa salire il totale a 2.788. Le persone in isolamento a casa sono in totale 8.966, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 325 (tre in meno di ieri). Diminuiscono anche i ricoveri: -85 rispetto a ieri.

Nel Lazio picco di guariti. I nuovi casi sono 121, 11 i decessi

ANSA/ANGELO CARCONI | Roma

Sono 85 i pazienti affetti da Coronavirus guariti nel Lazio nelle ultime 24 ore, per un totale di 874. Lo comunica la Regione Lazio, che indica come si tratti del numero più alto dall’inizio dell’epidemia. I nuovi decessi sono 11, mentre i nuovi casi di positività registrati oggi sono 121: di questi, 52 sono riferibili al cluster di Rocca di Papa, messo sotto cordone sanitario da ieri. «Bisogna mantenere molto alta l’attenzione sulle RSA e case di riposo – ha detto l’assessore Alessio D’Amato – e per questo è stata costituita un’apposita Commissione regionale per svolgere gli audit di verifica del rispetto delle disposizioni impartite. Sono ad oggi 335 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio».

A Roma, intanto, si regista una frenata nel trend, con il dato di 24 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Si amplia la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (16.658) e coloro che sono entrati in sorveglianza (10.196) di più di 6 mila unità.

Spallanzani: 155 pazienti positivi

Nel suo ultimo bollettino l’ospedale Spallanzani di Roma ha comunicato che sono 155 i pazienti attualmente positivi al Coronavirus. Di questi 22 necessitano di un supporto respiratorio. Trend in positivo per i dimessi che salgono a quota 276.

Gallera: «In Lombardia il virus circolava da settimane prima. È esplosa una bomba atomica»

Ansa/L’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera

Scendono ma troppo lentamente i numeri del contagio da Coronavirus in Lombardia. «Con le nuove linee guida dell’Istituto superiore di sanità stiamo facendo più tamponi a medici di base, operatori sanitari, sociosanitari e pazienti di Rsa con sintomi. Ma c’è una forte riduzione di chiamate al 112, i pronto soccorso hanno più pazienti non Covid che Covid, gli ospedali meno ricoverati e si stanno alleggerendo le terapie intensive», dice a Il Giorno l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera.

«Questo è il dato vero, anche a Milano. Le azioni tempestive della Regione e lo sforzo dei lombardi hanno ridotto fortissimamente la diffusione». «Il virus – chiarisce poi Gallera – si diffondeva da molte settimane quando l’abbiamo scoperto, per primi. Non abbiamo avuto la possibilità di contenere il focolaio: qui è esplosa una bomba atomica».

«Il nostro sforzo sarà intercettare con il sierologico chi non ha fatto il tampone – prosegue Gallera – abbiamo allungato a 28 giorni l’isolamento, il San Matteo di Pavia ha messo a punto un test efficace e se l’Iss ne approverà altri li utilizzeremo, per garantire che chi torna a lavorare non sia contagioso. Dovremo comunque mantenere mascherine e distanziamento sociale, perché avremo il virus sotto la brace. La scienza dice che le pandemie procedono a ondate; se ne arriverà un’altra, ci troverà attrezzati».

