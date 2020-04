Coronavirus, nuovi focolai nelle Rsa di Trieste. 41 gli anziani contagiati in una, almeno 2 i morti. In difficoltà altre strutture

Anche in Friuli Venezia Giulia le residenze sanitarie assistenziali si confermano terreno fertile per il Coronavirus. A Trieste, 41 anziani nella casa di riposo Hotel Fernetti sono risultati positivi al virus. Due di loro, scrive il giornale locale Il Piccolo, sono deceduti poco dopo. Ma il totale di anziani morti a causa del Covid-19 nella Rsa potrebbe essere più alta: altri cinque ospiti sono morti nelle settimane precedenti senza essere stati sottoposti a un test.

Non è da escludere che, come è avvenuto in diverse Rsa nella Regione Lombardia, anche nel caso dell’Hotel Fernetti, gli operatori sanitari siano stati veicoli inconsapevoli del virus. Tra gli operatori, infatti, dieci sono attualmente in malattia. Non ci sono però informazioni ulteriori che fanno pensare che, come nel caso dell’Albergo Trivulzio di Milano, siano venute meno le precauzioni essenziali in materia di profilassi sanitaria all’interno della Rsa.

Le Rsa in Friuli Venezia Giulia

Non si tratta di un caso isolato per il capoluogo del Friuli Venezia Giulia. Nei giorni scorsi un’altra struttura, La Primula, era stata evacuata dopo che tutti gli ospiti, circa quaranta in totale, sono risultati positivi al virus. La Procura ha aperto un’inchiesta sulla sua gestione. Un numero simile di contagi è stato registrato anche nella casa Emmaus, che ospita in totale circa 110 persone.

Casi simili si sono verificati anche in altre strutture residenziali per anziani della città e in altri territori del Friuli Venezia Giulia, come a Paluzza (Udine), dove oltre 60 ospiti sono risultati positivi al virus e 12 persone sono morte a causa del Covid. Si tratta di una proporzione considerevole, se teniamo conto che, stando ai dati della Protezione civile di ieri, sono 1.027 i casi positivi nella Regione e 220 le persone morte a causa del virus in Friuli Venezia Giulia.

Foto di copertina: Facebook – Hotel Fernetti Rsa

