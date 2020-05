Le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia sono 87.961, i guariti raggiungono quota 99.023. In Lombardia 94 deceduti nelle ultime 24 ore. Galli (Sacco): «Stiamo assistendo alla coda della prima ondata anche grazie al lockdown, ma ciò non vuol dire che il virus abbia perso la sua aggressività». Fontana: «Arcuri ha inviato tanti tamponi, ma non i reagenti». Tutti gli studenti saranno ammessi alla maturità 2020. Boccia: «Al momento sono sicure molte più fabbriche che negozi: serve prudenza nelle riaperture». Il Governo è al lavoro sul decreto “Rilancio”. Moody’s rinvia l’esame sull’Italia. Dbrs rivede il trend a ribasso

La lettera agli europei di Michel, Sassoli e von der Leyen: «Fare tutto ciò che serve per proteggere la vita delle persone»

eEPA/OLIVIER HOSLET | Da sinistra: il presidente del Consiglio Europeo (Charles Michel), il presidente del Parlamento Europeo (David Sassoli) e la presidente della Commissione Europea (Ursula von der Leyen), 31 gennaio 2020

Nel settantesimo anniversario del discorso di Parigi dell’allora ministro degli Esteri francese, Robert Schuman, ritenuto uno dei primi discorsi in cui l’Europa viene concepita come un’Unione di Stati sul profilo economico, politico e sociale, il presidente del Consiglio Europeo (Charles Michel), il presidente del Parlamento Europeo (David Sassoli) e la presidente della Commissione Europea (Ursula von der Leyen) hanno inviato una lettera congiunta ai cittadini europei, pubblicata sul Corriere della Sera.

Nella lettera, rievocando proprio lo spirito di Schuman e dei padri fondatori dell’Unione Europea che «hanno dimostrato che per superare i momenti di crisi occorre pensare la politica in modo nuovo e rompere con il passato», esortano tutti a «riconoscere che per sostenere la ripresa ci sarà bisogno di nuove idee e di nuovi strumenti», poiché a causa della pandemia di Coronavirus, «l’Europa che uscirà da questa crisi non potrà più essere la stessa».

«L’Ue – si legge ancora nella lettera – deve dar prova di coraggio e fare tutto ciò che serve per proteggere la vita degli europei e fornire mezzi di sussistenza ai suoi cittadini, in particolare nelle aree dove la crisi si è fatta sentire maggiormente». Il tutto ricordando la lezione della «generazione degli anni Cinquanta», che «pensava che sulle rovine della guerra si potessero costruire un’Europa e un mondo migliori, come poi è avvenuto». «Se rimaniamo uniti nella solidarietà e con i nostri valori – chiosano von der Leyen, Michel e Sassoli, allora l’Europa potrà emergere anche questa volta dalla crisi, più forte di prima».

Conte: «Per superare la crisi del Coronavirus l’Europa ha bisogno di solidarietà»

«Robert Schuman disse: “L’Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme. Essa sorgerà da realizzazioni concrete, che creino anzitutto una solidarietà di fatto”. L’Europa per superare la crisi del Coronavirus ha bisogno proprio di quello spirito di solidarietà». A dirlo è il premier italiano Giuseppe Conte, nel videomessaggio diffuso dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in occasione della Festa dell’Europa. Oltre al primo ministro italiano, nel video, compaiono i principali leader europei, tutti uniti nel ribadire e sottolineare l’importanza della solidarietà tra Stati in questo momento di profondissima crisi.

«Non ci vedete?» e gli infermieri di Prato stampano i loro volti sulle tute per mostrare ai pazienti il sorriso dietro alle mascherine

LA NAZIONE | Il personale infermieristico del reparto Covid dell’ospedale di Prato

«Quando ci hanno visti entrare così, i pazienti ci hanno sorriso, qualcuno si è commosso e per noi è stato un momento toccante, che ci ha emozionato e che non scorderemo mai». A dirlo al quotidiano la Nazione è Beatrice Bettazzi, coordinatrice infermieristica della terapia intensiva Covid-19 dell’ospedale di Prato. Gli infermieri, per tentare di restituire un volto umano al proprio lavoro e alla relazione con i pazienti, celati dietro le mascherine, gli occhiali, e le tute anti-contagio, hanno deciso di stampare i propri volti sorridenti e di apporli sulla propria tuta di sicurezza, per far sentire ai pazienti ricoverati che il personale infermieristico, potrà anche aver perso il contatto stretto con i pazienti ricoverati – per ovvie cause di forza maggiore -, ma non di certo la voglia di fare e di aiutarli, anche con un sorriso in un momento di difficoltà.

Cacciari: «Il problema per le democrazia in Italia è che le emergenze sono quotidiane. Rischi di derive autoritarie con Conte o Di Maio? Questa idea fa un po’ sorridere, no?»

ANSA/GIORGIO BENVENUTI

La tenuta della democrazia in Italia è messa a rischio dalla pandemia di Coronavirus? A detta del filosofo ed ex sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, la risposta è sostanzialmente «no». «Il problema per le democrazia in Italia è che queste emergenze sono quotidiane – spiega il filosofo a Open – Una volta la crisi finanziaria, un’altra l’epidemia, in Italia è da quando c’è stata Tangentopoli che siamo in emergenza. E questo ha provocato un deterioramento progressivo delle nostre assemblee legislative. Sono 30 anni che il Parlamento si limita ad approvare, o no, dei decreti del governo».

Quanto al dibattito creatosi intorno al documento della Fed statunitense che collega l’epidemia di Spagnola all’avvento del nazismo, il professor Cacciari commenta: «Mi sembra un discorso a capocchia e privo di ogni senso storico. Rifarsi alla Spagnola per spiegare quello che è successo mi sembra una cosa semplicemente risibile». «Certo – prosegue Cacciari – le situazioni di emergenza comportano un accentramento dei poteri e un rafforzamento degli esecutivi a scapito delle assemblee legislative: questo è nelle cose. Ma più forte è una democrazia, più ha anticorpi rispetto a questa tendenza».

E ciò vale anche per l’Italia, dove le crisi sono all’ordine del giorno da ormai 30 anni. Conseguentemente, le possibilità di deriva autoritaria da parte delle istituzioni italiane nella situazione di crisi innescatasi della pandemia di Covid-19 è pressoché inesistente. Questo, a detta del professor Cacciari, anche perché «i rischi autoritari derivano anche dall’avere leader autoritari. L’idea di correre questo rischio con Conte o Di Maio fa un po’ sorridere, no? Stiamo tranquilli».

Viminale: intensificati i controlli nel primo fine settimana della Fase 2

ANSA/Sergio Pontoriero | Emergenza Covid-19 controllo parchi Pasquetta 2020; pattuglie a cavallo della polizia di stato e delle giacche verdi, al lavoro nel Parco Nord Milano – 13 aprile 2020

Nel primo week-end della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, il Viminale ha predisposto l’aumento dei controlli degli spostamenti, in relazione alle misure di contenimento attualmente vigenti. Il rischio da contenere è prevalentemente quello degli assembramenti (che già si son visti in settimana in alcune città, basti pensare ai Navigli a Milano, ndr), ma restano attentamente da monitorare anche parchi e spiagge, nonché le strade per raggiungere quest’ultime.

Boccia: «Al momento sono sicure molte più fabbriche che negozi: serve prudenza nelle riaperture»

ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI | Il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia nel corso della conferenza stampa al termine della riunione alla Protezione Civile sull’emergenza Coronavirus in videoconferenza con le regioni a Roma, 9 marzo 2020

Il ministro agli Affari Regionali, Francesco Boccia, mette in guardia chi da ormai settimane richiede riaperture anticipate delle attività economico-produttive nella Fase 2 dell’emergenza Coronavirus e chi, mediante decreti regionali, accelera i tempi rispetto a quelli indicati dal Governo, con il rischio di innescare un’ondata di ritorno molto rapida dei contagi.

E a chi, come il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, (che contesta che le possibilità di esser maggiormente contagiati siano maggiori in fabbrica e meno, per esempio, nei negozi di abbigliamento o calzature, ndr), Boccia risponde: «Può sembrare strano, ma oggi è molto più sicura la riapertura di una fabbrica rispetto a quella di un negozio che non adotta il protocollo sulla sicurezza».

Boccia: «Se si parte senza regole e protocolli, chi si assumerà la responsabilità di tutelare la salute dei lavoratori?»

«Con le imprese – prosegue Boccia in un’intervista al Corriere della Sera – sono stati stipulati patti sulla sicurezza dei lavoratori e le aziende stanno dando prova di maturità eccezionale. Molte industrie – aggiunge – sono oggi luoghi sicuri tra controllo della temperatura, distanziamento rigoroso, igienizzanti e mascherine». Le stesse misure, tuttavia, varranno anche per gli esercizi commerciali, che nel frattempo potranno riorganizzare i loro spazi commerciali affinché possa essere rispettato il distanziamento sociale.

Quanto alla decisione della provincia di Bolzano di riaprire nell’arco di meno di 24 ore negozi, bar, ristoranti e musei, Boccia contesta prevalentemente «la parte sulla sicurezza sul lavoro, perché non subordina le riaperture alle indicazioni dell’Inail e del Comitato tecnico-scientifico». Contando poi che secondo gli ultimi dati Inail a Bolzano 702 lavoratori risultano contagiati, il ministro agli Affari regionali si domanda: «Se si parte senza regole e senza protocolli, chi si si assumerà la responsabilità di tutelare la salute dei lavoratori?».

Il Consiglio provinciale di Bolzano accelera la Fase 2 in Alto Adige. Riaperti i negozi, mentre da lunedì ripartono parrucchieri, bar, ristoranti e musei

ANSA/STEFAN WALLISCH | L’esame del disegno di legge per la Fase 2 in Alto Adige, in consiglio provinciale a Bolzano, 7 maggio 2020

Con 28 sì, 1 no e 6 astenuti, il Consiglio provinciale di Bolzano, conclusosi in una seduta notturna tra il 7 e l’8 maggio, ha approvato una legge che accelera la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus in Alto Adige. E così, potranno dunque già aprire i negozi, mentre da lunedì sarà il turno di parrucchieri, bar, ristoranti e musei.

Il governatore Arno Kompatscher ha commentato: «La crisi è stata una grande sfida per tante categorie, dalle famiglie alle imprese, e le prossime settimane saranno comunque difficili. La legge forse delude alcune aspettative, ma è stato giusto proseguire insieme su questa strada».

La legge comprende, come dichiarato da Kompatscher, «norme generali di sicurezza, norme sulla ripresa di attività e l’istituzione di un comitato di esperti che vigilerà sulla situazione, oltre ad allegati con disposizioni specifiche su sicurezza, distanze misure di protezione».

Coronavirus, cosa c’è nel decreto “Rilancio” su cui lavora il Governo

Ansa | Negozi chiusi in Italia

Ex decreto-Aprile, poi decreto-Maggio, ora Dl Rilancio: è questo il prossimo decreto sul quale il governo è al lavoro per sostenere l’economia nella fase di gestione della crisi da Coronavirus. Sul tavolo del premier Giuseppe Conte ci sono le diverse proposte che vanno dal lavoro alla salute, dalla famiglia allo sport. In particolare, per quanto riguarda la scuola, è previsto un incremento «di 331 milioni di euro, per l’anno 2020». Fondi anche per i settori del turismo e dello spettacolo.

L’Eurogruppo ha trovato l’accordo sul Mes

Epa, Patricia De Melo Moreira | Il presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno

L’Eurogruppo ha trovato un’intesa sulla nuova linea di credito per il Meccanismo europeo di Stabilità (Mes). Le spese dei singoli Stati per far fronte all’emergenza sanitaria da Coronavirus saranno permesse fino al 2% del Pil e i finanziamenti saranno a tassi d’interesse agevolati poco sopra lo 0,1% annuo). Come anticipato nelle settimane scorse, i prestiti non avranno condizionalità, se non quella di indirizzare i fondi alla sanità: le spese, dirette o indirette, dovranno essere indirizzate alla gestione della crisi sanitaria, allo scopo di finanziare gli ospedali e tutta la rete medica di assistenza pubblica.

Per quanto riguarda il Recovery Fund, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha fatto sapere che potrebbe essere operativo già in estate. «Siamo al lavoro per attivare, dal primo giugno, anche il Sure – ha scritto il ministro su Twitter – per finanziare la cassa integrazione e il Fondo paneuropeo di garanzia della Bei per le imprese, e per avere operativo già in estate il Recovery Fund che dovrà avere dimensioni adeguate alla crisi».

Moody’s rinvia l’esame sull’Italia. Dbrs rivede il trend a ribasso

Ansa/Filippo Venezia | Verona, 4 maggio 2020

L’agenzia di rating Moody’s ha deciso di rinviare l’esame dell’Italia e della Grecia, stemperando le tensioni sul mercato dei bond con conseguenze a livello europeo. Moody’s non tocca così il rating Baa3 dell’Italia con outlook stabile. Dbrs, invece, ha deciso di esprimersi, confermando il giudizio a BBB (high), rivedendo però a ribasso il trend – da stabile a negativo.

La revisione al ribasso è legata alla «considerevole incertezza sulle ripercussioni economiche» del Coronavirus. «La pandemia è un test per la resilienza economica italiana», ha precisato l’agenzia canadese, notando anche che le tensioni politiche difficilmente destabilizzeranno il governo nel breve termine ma molto dipenderà dalla Fase 2.

“Canzoni per”: il progetto indie che rivoluziona i canoni della musica leggera durante la quarantena

Durante l’emergenza Coronavirus la musica ha certamente accompagnato e scandito le giornate di molte persone. E durante il periodo di lockdown sono molti gli artisti che si son rimboccati le maniche e hanno pubblicato album e nuovi singoli, talvolta per raccogliere fondi per la lotta al Covid-19. Ma nelle interminabili giornate di quarantena c’è anche chi ha messo in piedi nuovi progetti, come “Canzoni per“, un gruppo di «persone dai 22 ai 30 anni, che hanno studiato le materie più infelici e svolto i lavori più esecrabili» e che nei loro brani tentano di fotografare i sentimenti della quotidianità stravolta dalla pandemia. Il tutto unicamente pubblicando i propri pezzi su Instagram e Tik Tok. Ma il progetto non si fermerà con la fine del lockdown, tant’è che è prevista l’uscita per metà giugno un Ep intitolato Scopare, con l’obiettivo, a detta del gruppo, «di far tornare in primo piano le canzoni e gli album in un periodo in cui conta troppo la vita privata di un artista».

Toti: «In Liguria pronti a riaprire tutto il 18 maggio»

ANSA/LUCA ZENNARO | Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti

Il presidente della Liguria Giovanni Toti ha già fissato la data di riapertura di tutte le attività per quanto riguarda la sua Regione. «L’obiettivo della riapertura complessiva è più il 18 maggio che non prima, anche se non escludo che anche la settimana prossima qualcosa possa riaprire», ha detto ipotizzando la fine anticipata del lockdown da Coronavirus.

«Non ho ancora ricevuto risposte formali dal Governo per quanto riguarda la richiesta di far ripartire il commercio al dettaglio già da lunedì 11 – ha aggiunto – ma diamo al ministro Boccia ancora un po’ più di tempo. L’importante è che una risposta chiara arrivi la settimana prossima per porre fine a un tira e molla stucchevole. Non faremo forzature sempre che il Governo mantenga l’impegno preso». Attualmente, i deceduti in Liguria a causa del Covid-19 sono 1263, 11 in più rispetto a ieri.

«Non resterò in carica oltre luglio»

Toti ha poi annunciato in serata via Facebook di non voler restare in carica oltre luglio. «In questi mesi ho lottato contro il Coronavirus, vivendo chiuso nel mio ufficio, ma non resterò in carica un’ora in più del primo momento utile per il voto». Il riferimento va al possibile rinvio del voto regionale in autunno: «Il Governo, che ormai si crede onnipotente, deve far votare gli italiani, nel minuto stesso in cui questo sarà possibile», ha insistito Toti. «Altrimenti sarebbe un furto di democrazia. E spero che il presidente Mattarella, sono certo della sua sensibilità, eviti un simile scempio».

La lettera di Mattarella al mondo del cinema: «Per superare la crisi bisogna tornare a sognare»

Twitter, Davi di Donatello | Carlo Conti legge la lettera di Sergio Mattarella

In occasione della 58esima edizione dei Premi David di Donatello per il cinema italiano, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato una lettera a Pietra Detassis, presidentessa dell’Accademia. Nella lettera, Mattarella ha espresso vicinanza e solidarietà a tutti i protagonisti dello spettacolo e alle loro famiglie, messi in difficoltà dal lockdown da Coronavirus. Il testo è stato letto da Carlo Conti in diretta su Rai 1 questa sera, 8 maggio, durante le premiazioni.

«Il mondo del cinema sta subendo, in misura particolarmente pesante, le conseguenze della terribile epidemia che si è abbattuta improvvisamente sulla nostra esistenza», ha scritto il Presidente. «Per ricostruire il nostro Paese dopo la drammatica epidemia sarà necessario recuperare ispirazioni e, quindi, tornare a sognare e a far sognare. Il cinema – come tanti grandi maestri italiani ci hanno insegnato – è l’arte del sogno».

«Un sogno che si realizza ogni volta – ha continuato Mattarella – concretamente, con la collaborazione di tutta una filiera di professionalità – attori, registi, tecnici, sceneggiatori, pittori, scenografi, costumisti, musicisti e tanti altri – e che genera, a livello industriale, un notevole e importante indotto».

L’avvertimento dei Lincei: con la fretta si rischia un «rampante ritorno dell’epidemia»

ANSA/ANGELO CARCONI | Una veduta interna dell’Accademia Nazionale dei Lincei in via della Lungara, Roma, 28 novembre 2019

Il secondo Rapporto Covid-19 della Commissione Salute dell’Accademia Nazionale dei Lincei parla chiaro: un’accelerazione esagerata delle riaperture nella Fase 2 dell’emergenza Coronavirus potrebbe essere molto dannosa. «Se la lunga durata delle strategie di confinamento causa seri problemi sociali ed economici, una loro rimozione troppo affrettata potrebbe portare a un rampante ritorno dell’epidemia, con conseguenze sanitarie e sociali ancora più devastanti», si legge nel documento. All’uscita dal lockdown la percentuale di chi ha avuto l’infezione sia «molto bassa, inferiore al 10% della popolazione, il che implica che la maggior parte delle persone sarà ancora del tutto vulnerabile al virus».

A Milano scioperano i docenti. «Solo 30 computer dal Ministero su 2mila studenti»

Ansa, Matteo Corner | La mini protesta messa in atto in piazza Duomo da due insegnanti precari nonostante i divieti dovuti all’emergenza Coronavirus, Milano, 27 Aprile 2020

Nemmeno a Milano le scuole sono state attrezzate a sufficienza per affrontare l’emergenza Coronavirus. Come racconta a Open Lorella Conte, insegnante di secondaria di primo grado presso l’istituto comprensivo Ilaria Alpi nel quartiere popolare di Barona a Milano, gli insegnanti e gli studenti hanno dovuto affrontare diversi problemi.

«Nel mio comprensorio ci sono più di duemila studenti, tra primaria e secondaria, e abbiamo avuto circa duecento richieste da chi non ha proprio il Pc o deve condividerlo con i genitori», ha spiegato. «Noi abbiamo preferito chiedere i Pc piuttosto che i tablet e per ora ne sono arrivati trenta dal Ministero. Non so quanti ne arriveranno ancora».

Assembramenti a Bari, il sindaco: «Ho mandato i carabinieri»

ANSA, ANGELO CARCONI |Il sindaco di Bari Antonio Decaro

Nel giorno di San Nicola, santo protettore di Bari, nel centro e sul Lungomare della città si sono riversate diverse persone. Complice la bella giornata, ci sono stati diversi assembramenti nonostante le restrizioni in vigore per l’emergenza Coronavirus. A commentare l’accaduto è stato il primo cittadino Antonio Decaro: «Io – ha detto in una diretta Facebook – ho dovuto mandare i carabinieri in alcune piazze della città a fare delle sanzioni. Non possiamo stare tutti insieme, seduti sulle panchine, dobbiamo utilizzare la mascherina come fosse una cintura di sicurezza o un casco che prima non usava nessuno».

«Il virus non se n’è andato, sta qui – ha continuato Decaro- e ci difendiamo se manteniamo la distanze e ci mettiamo la mascherina. Se dobbiamo uscire tutti i giorni e a tutte le ore, la città non riesce nelle aree a disposizione a contenere 320mila persone». «Per evitare i contagi – ha concluso – ho ancora parchi e piazzette chiuse. Sto per aprire alcuni parchi ma non ci si potrà assembrare, non possiamo più stare tutti insieme. Dimostrate di meritare la fiducia».

L’Iss apre alle mascherine fai da te

ANSA/LUCA ZENNARO | I volti dei cittadini genovesi con le mascherine protettive contro il virus Covid-19

Il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro ha aperto all’utilizzo delle mascherine fabbricate in casa per proteggersi dal Coronavirus. Indossare queste mascherine artigianali chiaramente non esclude il rischio di contagio, ma sicuramente riduce le possibilità. Ecco perché è fondamentale osservare anche le altre misure di protezione dal virus, come come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani.

Per una “mascherina di comunità” è sufficiente prendere in casa una vecchia sciarpa, una bandana, un asciugamano o una maglietta che non si usa più. SI deve ripiegare la stoffa dal basso verso il centro e dall’altro verso il centro per due volte; inserire due elastici in gomma alle estremità del tessuto e richiudere queste ultime verso il centro.

Sebastiani: «Navigli affollati a Milano? Lombardia sorvegliata speciale»

Open. Vincenzo Monaco | Giovanni Sebastiani, ricercatore del Cnr

«Lombardia e Piemonte sono le due regioni sorvegliate speciali, situazioni da tenere sotto controllo a causa di valori ancora ragguardevoli dei contagi e delle morti da Coronavirus». A parlare a Open è Giovanni Sebastiani, ricercatore del Cnr che si occupa di studiare l’applicazione di modelli statistici alla medicina.

Sebastiani ha anche commentato le immagini degli assembramenti sui Navigli di ieri, 7 maggio: «La situazione in Lombardia non è per niente rosea e tranquillizzante, questi comportamenti non lasciano ben sperare. I contagi, intanto, diminuiscono molto lentamente, nelle altre regioni invece il calo è più consistente. Il rischio, infatti, è sempre quello di ritornare a misure di restrizioni più dure».

De Luca: «Per la ripartenza nazionale serve il modello Campania»

ANSA, CIRO FUSCO | Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha parlato di un “modello Campania” per far ripartire l’economia in tutta Italia dopo lo stop causato dall’emergenza Coronavirus. «Vogliamo fare per la ripresa economica quello che la Campania ha fatto per la sanità», ha detto in un video pubblicato sui social.

De Luca è tornato anche a criticare l’operato di alcune Regioni del Nord, che da tempo invocano la riapertura anticipata e totale delle attività. «Ci vuole concretezza, operatività e rigore: il modello Campania è fatto di decisioni rapide, scelte chiare, senza perdere tempo e senza fare demagogia».

Sala, la foto sui Navigli vuoti: «Ora va meglio, grazie»

Navigli a Milano, 8 maggio 2020

Dopo le polemiche sulle troppe persone all’ora dell’aperitivo sui Navigli, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è andato personalmente per verificare la situazione. Lo spirito della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus sembra essere migliorato, tanto che nella foto postata sulla sua pagina di Instagram si vedono i Navigli totalmente vuoti. «Navigli ora, meglio», ha scritto Sala nella foto, dove è ritratto insieme al capo della Polizia locale Marco Ciacci. «Grazie. E io mi prendo la responsabilità di fare di più sui controlli».

La polemica sulle foto dei Navigli e le prospettive degli utenti

Open, David Puente

In merito alle foto sui Navigli nei primi giorni di Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, sui social è partita la polemica. Gli utenti hanno accusato i media di aver diffuso «fake news» usando «trucchi fotografici» per far credere che ci fossero persone molto vicine tra loro o assembramenti veri e propri. Un’immagine in particolare è evidentemente schiacciata e alcuni utenti hanno fatto notare come le persone ritratte non siano così vicine come sembrano. Altre foto, però, mostrano gruppi di persone veramente vicine le une alle altre.

Fotogrammi di persone vicine, Milano, 7 maggio 2020

Fontana: «Arcuri ha inviato tanti tamponi ma non i reagenti»

Ansa | Il presidente della Lombardia Attilio Fontana

«Il commissario Domenico Arcuri ha mandato tanti tamponi, ma ha dimenticato di allegare i reagenti». Ha parlato così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenendo in merigo alle dichiarazioni del commissario all’emergenza Coronavirus, secondo cui in Lombardia è stato inviato un alto numero di tamponi. «I tamponi sono l’oggetto materiale con cui si raccoglie da gola e naso quanto deve essere sottoposto ad esame- ha detto Fontana a SkyTg24 -. Se non ci sono i reagenti è fine a se stesso».

Il presidente della giunta lombarda si è augurato che arrivino presto, anche se non ha ancora contattato Arcuri: «Noi stiamo andando avanti come sempre con le nostre gambe – ha detto – stiamo aumentando in maniera consistente il numero dei tamponi che riusciamo a processare quotidianamente».

Fase 1, sono state oltre 288mila le imprese che hanno chiesto di non chiudere

Ansa/Claudio Peri | Operai a lavoro – foto d’archivio

Dal 22 marzo al 3 maggio, le prefetture sono state impegnate nell’esame delle aziende che hanno fatto richiesta di non chiudere nonostante il lockdown da Coronavirus. Dal bilancio del Viminale è emerso che sono state 288.945 le imprese che hanno presentato la comunicazione alle prefetture: di queste, 4.880 (1,7%) hanno ricevuto provvedimenti di sospensione. Il maggior numero di comunicazioni è stato presentato in Lombardia (23,3%), Emilia Romagna (16,2%) e Veneto (15%). Subito dopo ci sono la Toscana (10,5%) e il Lazio (4,1%), mentre nelle regioni meridionali Puglia (3,1%) e Campania (2,1%).

Emilia Romagna, 31 decessi e 111 nuovi contagi

Ansa/Giorgio Benvenuti | Il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini

La Regione Emilia-Romagna ha diffuso il quotidiano bollettino in merito alla situazione Coronavirus sul territorio. Dall’inizio dell’epidemia si sono registrati 26.598 casi di positività, 111 in più rispetto a ieri, 7 maggio. I test effettuati hanno raggiunto quota 221.866 (+4.827), e le nuove guarigioni sono state 361 (15.071 in totale). Attualmente, il numero dei positivi è in diminuzione di 281, su un totale di 8.011. I nuovi decessi sono prutroppo 31, per un totale di 3.797 vittime.

Lazio, 52 nuovi positivi. 31 solo a Roma

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Persone al parco di Monte dei Ciocci a Roma, 8 maggio 2020

Sono 52 i nuovi casi di positività al Coronaviurs registrati nel Lazio oggi, 8 maggio. Un aumento di 13 casi rispetto a ieri, quando si era registrato un +39. Solo a Roma i nuovi casi di Covid-19 sono 39, contro i 19 di ieri. Gli attuali positivi sono 4.328, di cui 2.966 in isolamento domiciliare,1.278 ricoverati e 84 in terapia intensiva. Per quanto riguarda i decessi, se ne sono registrati 6 nella provincia di Roma. Azzerati i contagi e i decessi nelle altre province (Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo). Il totale delle vittime è 549, 2.209 invece i guariti.

Il Piemonte sperimenta la cura con il plasma su 50 pazienti

Ansa

Sono una cinquantina i pazienti già guariti dal Covid-19 in Piemonte che sono stati sottoposti al trattamento del plasma, a Torino e Novara. A renderlo noto, durante una videoconferenza, è lo stesso presidente della Regione, Alberto Cirio, insieme all’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi. «La cura è in corso di approfondimento – spiegano – la prossima settimana faremo il punto su quello che si è fatto in modo serio e scientifico».

Elaborato online per gli studenti di terza media

«Entro il termine delle lezioni sarà organizzato un momento online per la discussione di un elaborato, l’argomento lo sceglierete insieme ai vostri docenti. Per gli studenti con disabilità o disturbi dell’apprendimento il lavoro da preparare a casa avverrà sulla base del piano educativo individualizzato». A parlare, in un video pubblicato su Facebook, è la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina rivolgendosi agli studenti di terza media.

«L’esame vero e proprio quest’anno coincide con lo scrutinio finale a distanza ma abbiamo scelto di introdurre la discussione dell’elaborato anche per consentirvi un momento finale di confronto e se volete di saluto con i vostri docenti – spiega – La valutazione si baserà su quanto avete fatto nel vostro percorso scolastico e sulla discussione dell’elaborato. State tranquilli, nessuno sarà penalizzato».

In Italia 30.201 vittime ma quasi 99.023 guariti: -143 persone in terapia intensiva

Il bollettino della Protezione Civile dell’8 maggio 2020

Il bollettino quotidiano della Protezione Civile conferma l’andamento degli ultimi giorni: il numero delle persone attualmente positive continua a calare. Nelle ultime 24 ore, infatti, il dato è diminuito di 1.663 unità. Il bilancio degli attualmente positivi è ora di 87.961 (ieri erano 89.624). Il numero dei decessi nell’ultima giornata è 243, mentre ieri erano stati registrati 274 morti. Il totale delle persone decedute è di 30.201.

Aumentano i guariti: raggiunta quota 99.023, con un incremento di 2.747 persone. Cala leggermente il numero delle terapie intensive, passando da 1.311 a 1.168. Il totale dei casi registrati dall’inizio della pandemia è invece arrivato a 217.185 persone (ieri erano 215.858, +1.327 in un giorno). Si conferma, anche oggi, il calo generale dei ricoveri: i pazienti in strutture ospedaliere sono al momento 14.636 (ieri erano 15.174), mentre le persone in isolamento domiciliare in tutta Italia sono in questo momento 72.157 (ieri erano 73.139). I tamponi effettuati sono 2.445.063 (+63.775 in 24 ore).

La situazione nelle regioni italiane

I pazienti attualmente positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

Lombardia: +634 nuovi positivi e 94 vittime nelle ultime 24 ore

ANSA/Mourad Balti Touati | Un messaggio della Regione Lombardia affisso in centro a Milano per la tutela della salute dei cittadini durante l’emergenza Covid-19

Il bollettino dell’8 maggio 2020

Sono 94 le nuove vittime da Covid-19 in Lombardia, per un totale di 14.839 decessi, secondo i dati riportati nel bollettino quotidiano. I nuovi positivi sono aumentati di 634 unità (ai quali sono stati aggiunti 25 casi riguardanti il mese di aprile e conteggiati solo oggi), per un bilancio complessivo che è arrivato a 80.723. Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è di 400 pazienti, in diminuzione di 80 unità rispetto a ieri, quando erano 480. I ricoverati totali sono 5.702 mentre i tamponi effettuati 466.287 (+10.993 in un solo giorno).

La situazione nelle province lombarde

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia:

Bergamo : 11.671 (+49)

: 11.671 (+49) Brescia: 13.460 (+69)

13.460 (+69) Como : 3.470 (+30)

: 3.470 (+30) Cremona: 6.219 (+16)

6.219 (+16) Lecco : 2.448 (+29)

: 2.448 (+29) Lodi : 3.222 (+18)

: 3.222 (+18) Monza e Brianza: 5.015 (+41)

5.015 (+41) Milano : 21.094 (+201), di cui 8.867 (+101) a Milano città

: 21.094 (+201), di cui 8.867 (+101) a Mantova: 3.237 (+16)

3.237 (+16) Pavia : 4.704 (+52)

: 4.704 (+52) Sondrio: 1.276 (+10)

1.276 (+10) Varese: 3.148 (+75)

La diretta da Palazzo Lombardia

Il governatore della Campania De Luca: «Non fate comunella e non andate negli ospedali del Nord»

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca torna a parlare su Facebook dell’emergenza Covid-19 dispensando consigli ai suoi concittadini: «Evitiamo di fare comunella e crocchie. Mettiamo sempre le mascherine e laviamoci le mani in maniera ossessiva. Dobbiamo rispettare queste tre misure di sicurezza». Il numero dei contagi è sotto controllo anche se c’è un evidente problema nell’Avellinese, ad Ariano Irpino. «Ieri su 21 contagi, 12 erano ad Ariano – ha spiegato – stiamo facendo migliaia di tamponi, dobbiamo capire se sonore residui dei vecchi contagi o sono casi nuovi. Vedremo in queste ore di analizzare ad uno uno i 12 casi positivi di Ariano, ci auguriamo di non dover prendere decisioni restrittive».

Poi De Luca ha fatto un confronto tra la sua regione e la Lombardia, con particolare riferimento a Milano: «A Milano in queste ore registriamo nuovi contagi, ogni 24 ore, da 500 a 700 casi. Una delle differenze che ci sono state tra Campania e Lombardia è rappresentata dal fatto che in Lombardia venti giorni fa avevano una mobilità del 42%, cioè la metà della popolazione era in giro. Credo che abbia avuto una ricaduta pesante sul contagio – spiega – in Campania abbiamo stretto i freni, anticipato chiusure di due settimane, questo ci ha salvato ed oggi abbiamo condizioni di serenità per pensare di aprire attività economiche, ma per sempre».

Infine ha lanciato un appello ai suoi concittadini affinché non vadano più negli ospedali del Nord: «Evitate di andare negli ospedali del Nord perché abbiamo la migliore assistenza e gli ospedali più sicuri d’Italia. Nel corso degli anni i sistemi ospedalieri del Nord hanno campato con i soldi che prendevano dalla nostra regione, la cosiddetta mobilità passiva. Invito convintamente i nostri concittadini a rimanere in Campania. Intanto perché oggi sono gli ospedali più sicuri di Italia e poi perché, sinceramente, abbiamo la migliore assistenza d’Italia e in qualche caso del mondo».

175mila persone e 67mila attività controllate

ANSA/Mourad Balti Touati | Agenti della Polizia di Stato presidiano per controlli piazza Duomo a Milano

Arrivano i dati ufficiali del Viminale sul numero di controlli effettuati nella giornata di ieri, 7 maggio, dalle forze dell’ordine, in prima linea per far rispettare le norme contenute nel dpcm anti-Covid-19: 175.468 persone controllate, delle quali 1.894 sanzionate, 27 denunciate per false dichiarazioni o attestazioni, 4 per inosservanza del divieto di allontanarsi dall’abitazione per quarantena; 67.014, invece, sono state le attività ispezionate con 130 sanzioni e 43 provvedimenti di chiusura.

Si valuta l’apertura del campionato di calcio

ANSA / MATTEO BAZZI | Lautaro Martinez

«Per ora si va verso una soluzione per gli allenamenti delle squadre di calcio; successivamente, se dopo il 18 maggio i dati epidemiologici saranno positivi e confermeranno il trend di decrescita, si potrà eventualmente valutare una riapertura del campionato di calcio». A parlare all’Ansa è il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa secondo cui per gli allenamenti si sta lavorando a una soluzione che preveda test iniziali per tutti i giocatori (e l’entourage) oltre a un ritiro per due settimane.

Il governatore della Lombardia: «Momento delicato, rispettare le regole»

ANSA/ MOURAD BALTI TOUATI | Attilio Fontana

«Se ci comporteremo con attenzione e seguendo le prescrizioni che ormai conosciamo, potremo conquistare un altro spazio di libertà e favorire così la piena ripartenza, soprattutto in vista della tappa del 18 maggio», queste le parole del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. «Questo è un momento delicatissimo – ha aggiunto- i cittadini, che hanno capito di dover rispettare le regole del lockdown, mi auguro rispettino anche quelle necessarie nella Fase 2».

L’invito è quello di «evitare assembramenti e di stare attenti a non entrare nei negozi se ci sono già alcune persone, indossando sempre la mascherina o un altro indumento e lavandosi spesso le mani. Distanziamento e dispositivi di protezione sono alleati fondamentali per le uscite nei luoghi pubblici». Per Fontana, «con queste piccole precauzioni usciremo completamente dall’infezione ma è fondamentale attenersi alle limitazioni. Facciamolo per la nostra salute, per la salute dei nostri cari e anche per il rilancio del nostro Paese e della nostra economia».

Gianni Rezza è stato nominato direttore generale della prevenzione al ministero della Salute

ANSA/ANGELO CARCONI | Giovanni Rezza

«Ho firmato l’atto di nomina Gianni Rezza a nuovo direttore generale della prevenzione del ministero della Salute», queste le parole del ministro della Salute Roberto Speranza che ha definito Rezza «uno scienziato di qualità che mette la sua esperienza al servizio del paese». Classe 1954, è dirigente di ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità ed epidemiologo. Proprio oggi è intervenuto nel corso di una conferenza stampa organizzata dall’Iss.

Mascherine con il volto di Mussolini, polemica nel Veronese

«Camminare, costruire e, se necessario, combattere e vincere», questa la frase che si legge sulle mascherine, con l’effigie di Benito Mussolini, prodotte da un’azienda nel Veronese. Un’iniziativa che sta facendo discutere e che ha spinto il senatore del Pd, Vincenzo D’Arienzo a prendere posizione: «Tra le tante cose che possono capitare in una pandemia, quella di vendere mascherine per la protezione individuale con l’effige del duce fascista è la più sgradevole di tutte – spiega in un post su Facebook – Chi commercializza quel prodotto inneggia al fascismo e ne favorisce l’apologia. Un fatto deplorevole da condannare con fermezza». Per l’esponente dem «questa non è altro che «propaganda politica con un assassino che ha iniettato nel Paese il virus della razza e dell’intolleranza verso gli altri».

25mila morti dal 20 febbraio al 31 marzo: oltre la metà per Covid. Per l’Istat è il «39% in più rispetto agli scorsi anni»

Ansa

I numeri raccolti dall’Istat parlano chiaro: 25.354 sono i morti per l’emergenza Covid-19 dal 20 febbraio al 31 marzo, ovvero il 39% in più rispetto allo stesso periodo degli anni scorsi. Di questi, aggiungono, «poco più della metà è da attribuire a Covid diagnosticato». Nello specifico, il 54% dei decessi (13.710) è avvenuto a causa del Covid-19 mentre il 46% è per cause direttamente o indirettamente legate al virus.

La sindaca di Roma Virginia Raggi: «In un attimo il nostro mondo è cambiato»

ANSA / ETTORE FERRARI | La sindaca di Roma Virginia Raggi

«In un attimo il nostro mondo è cambiato. Per una cosa minuscola come un virus si è fermato il mondo intero. Ci siamo ritrovati tutti in un mondo nuovo, diverso. Questa è la vita. Credo che sia un insegnamento che tutti stiamo imparando e probabilmente gli studenti anche di più», queste le parole della sindaca di Roma Virginia Raggi intervistata da Ansa.it all’evento “Fattore J”.

«All’improvviso la nostra vita è stata sconvolta, quindi ci dobbiamo immediatamente riadattare e anche il fatto incontrarci in modo virtuale fa parte di questo adattamento alle nuove abitudini – ha aggiunto – In questo momento storico chi ha già una malattia, una disabilità si trova a dover affrontare una difficoltà in più. Credo sia fondamentale capire quanto la vicinanza, la solidarietà e l’empatia tra le persone possa aiutare anche chi è più in difficoltà a superare una crisi come questa».

Bagnasco: «Covid surreale, anche in guerra ci si incontrava»

ANSA | L’arcivescovo di Genova Angelo Bagnasco

«È una cosa singolare che non abbiamo mai visto. Io non ho fatto la guerra, ma ho vissuto il tempo del dopoguerra nella Genova delle macerie. Oggi è una situazione completamente nuova, anche rispetto a quei momenti». A parlare è l’arcivescovo di Genova Angelo Bagnasco nel giorno in cui passa idealmente il testimone al suo successore, padre Marco Tasca. Il Coronavirus ha distrutto le relazioni sociali: per oltre due mesi “congelati” tutti gli affetti stabili, fidanzate e fidanzati compresi, e anche adesso, nella fase 2, il governo ha imposto il distanziamento sociale. Bagnasco ha aggiunto che nella guerra c’erano «le macerie, i bombardamenti, i rifugi ma la gente si poteva e si voleva incontrare, nelle chiese, nelle case e per le strade. Oggi è diverso, è una situazione quasi surreale, che si sta pian piano risolvendo».

A Milano arrivano 1.100 vigili anti-assembramento

Open | Il Naviglio Grande a Milano

Le immagini di una Milano stracolma, ai Navigli, all’ora dell’aperitivo hanno indignato tutta Italia e spinto il sindaco Beppe Sala a intervenire pubblicamente. Dall’altra parte la Polizia locale ha assicurato, nel weekend, un impegno di 1.100 agenti per far rispettare le ordinanze relative al contenimento del contagio da Covid-19. Questa è una fase delicata. Massima attenzione soprattutto a parchi e aree verdi.

«Mi permetto di suggerire a chi ha bambini di prediligere i parchi più grandi e non le piccole aree gioco, meglio spazi aperti dove è possibile farli correre, andare in bicicletta, giocare a palla, evitando la tentazione di scivoli e altalene; agli sportivi ricordiamo di correre da soli e non in gruppo, di rispettare le distanze e di non utilizzare le attrezzature» ha detto la vicesindaco e assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Anna Scavuzzo.

Le mafie investiranno in turismo e ristoranti dopo l’emergenza sanitaria

I commercianti sono in ginocchio, le regioni che vivevano di turismo altrettanto mentre i ristoratori adesso temono che la riapertura dei loro locali possa essere un flop tra posti a sedere dimezzati e paura dei clienti ad entrare in luoghi chiusi. Per le mafie «le difficoltà economiche del settore turismo e ristorazione rappresentano i momenti maggiormente privilegiati per reinvestire denaro.

La preoccupazione maggiore è il ricorso al credito parallelo e la possibilità di entrare nella disponibilità delle attività economiche senza figurare» spiega in un report l’Organismo di Monitoraggio delle infiltrazioni criminali sull’emergenza Covid. Secondo il documento, «deriverà una mancanza di liquidità che espone il settore all’usura» con un conseguente rischio di «impossessamento» delle attività per riciclaggio.

Teoria del plasma, De Donno rompe il silenzio in un video

Non sentivamo parlare di lui dal 6 maggio. Per qualche giorno il dottor Giuseppe De Donno, pneumologo dell’ospedale Carlo Poma di Mantova e promotore italiano della terapia sperimentale del plasma, è scomparso dai social. A pesare forse erano state le polemiche e le teorie di complotto tra i suoi sostenitori.

Ora, a distanza di due giorni, il dottor De Donno è tornato su Facebook pubblicando un breve comunicato e un video in cui dice: «Noi non siamo mammalucchi, non siamo però neanche in gara tra di noi colleghi e, come già è stato dichiarato da ASST Mantova, lunedì un’importante rivista scientifica sottometterà il nostro lavoro, analizzerà i nostri risultati, ci dirà se il lavoro che abbiamo compiuto è un lavoro degno di essere pubblicato su riviste di elevato impact factor, cioè di riviste importanti, di riviste cioè che fanno letteratura».

In Veneto altri 42 positivi, 4 i deceduti

Regione Veneto | SARS-CoV-2 in Veneto

Sono 42 i casi di nuovi positivi al Covid-19 in Veneto: 4 in più da ieri sera ma fortunatamente senza alcuna impennata della curva del contagio. Il totale dei contagiati sale a 18.618 (+65) mentre quello dei morti a 1.627 (+38). In calo, invece, ed è questo il dato positivo, sia i ricoverati in terapia intensiva (che sono 79, ovvero –8) che quelli nei reparti Covid (831, –41). Il numero degli attualmente positivi è di 6.187 (-347) mentre i negativizzati sono 10.804.

Buone notizie dall’Iss: la curva decresce, sì alle mascherine fatte a casa

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanita’ Silvio Brusaferro

La curva epidemiologica del Covid-19 «va decrescendo, è un segnale che prosegue». A dirlo è Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), in una conferenza stampa. «Stiamo andando verso un numero di casi molto basso un po’ in tutte le regioni, inclusa la Lombardia» ha aggiunto. A essere più colpiti dal virus sono soprattutto gli anziani: su 2.400 morti, la maggioranza ha come prima causa l’infezione da Covid-19 mentre il 12% cause sovrapposte.

Brusaferro: «La fase 2 è molto delicata»

In merito all’avvio della fase 2, alle polemiche degli ultimi giorni (con le strade invase di persone, alcune anche senza mascherina), Brusaferro ha spiegato che al momento non sono ancora disponibili i dati e che, di conseguenza, una prima valutazione potrà essere fatta solo durante la prossima settimana.

Da queste analisi, numeri alla mano, si potranno decidere le misure successive. Da escludere, al momento, la riapertura degli stadi anche se sulla ripartenza del campionato di calcio sta già lavorando il Comitato tecnico scientifico. «La fase 2 è molto delicata, è importante che il Paese riparta, ma il virus non ha cambiato né identità né caratteristiche, perciò violare le regole di comportamento per la prevenzione del contagio potrebbe facilitare la circolazione» ha dichiarato Brusaferro.

Rezza: «Rispettare le norme di distanziamento sociale»

L’epidemiologo Gianni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità, commentando le immagini di folla a Milano, ha invitato tutti «a rispettare le norme di distanziamento sociale, a evitare le aggregazioni, a lavarsi frequentemente le mani, a usare le mascherine in luoghi chiusi e all’aperto se si parla con qualcuno». E, a proposito di mascherine, arriva il benestare dell’Iss su quelle fatte in casa (non per usi sanitari, ovviamente).

Roma, allo Spallanzani 127 ricoverati e 413 dimessi

ANSA/ GIUSEPPE LAMI | Un ingresso dell’ospedale Spallanzani a Roma

Sono 127 i pazienti ricoverati all’ospedale Spallanzani di Roma. Nello specifico si tratta di 81 positivi e di 46 sottoposti ancora a indagini. 12, invece, i pazienti che allo stato attuale necessitano di un supporto respiratorio, come si legge nel documento diramato poco fa dal nosocomio romano. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture sono 413 in totale.

L’ultimatum di Beppe Sala ai milanesi: «O torna l’ordine, o chiudo le strade dei Navigli e vieto l’asporto»

BEPPE SALA / FACEBOOK | Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala

Giuseppe Sala, dopo le immagini dei Navigli affollati dopo appena 4 giorni dall’inizio della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus (in cui si vedono peraltro molte persone senza mascherine, ndr), non ha usato mezzi termini per commentare la situazione e prendere prontamente provvedimenti: «Quando c’è da ringraziare i milanesi per il loro comportamento io sono sempre il primo a farlo. Però ci sono dei momenti in cui c’è da incazzarsi e questo è uno di quelli: le immagini di ieri lungo i Navigli sono vergognose».

«Io non sono un politico da metafore, sono un politico da atti», ha proseguito il sindaco meneghino, lanciando un ultimatum a tutta la cittadinanza: «O le cose cambiano oggi, non domani, è un ultimatum, o io domani come al solito sarò qui a Palazzo Marino e prenderò provvedimenti, chiudo i Navigli e chiudo l’asporto».

«È anche un po’ deprimente per me dovere rispiegare qual è la situazione, ma nel mio lavoro ci sono tante cose che si debbono fare – ha proseguito il sindaco – Quindi ve lo ridico: noi siamo non solo in crisi dal punto di vista sanitario, e l’abbiamo visto quanto ha toccato questa città la pandemia, ma siamo in una profondissima crisi socio economica. Milano ha bisogno di tornare a lavorare, a lavorare! Questo è il punto, non è un vezzo, non è una voglia riaprire, è una necessità».

Sala: «Non permetterò che un 1% di irresponsabili metta in difficoltà il 99% delle persone»

«Poi lo spiegate voi ai baristi perché il sindaco non gli permette di vendere – prosegue Sala – Io mi prendo le mie responsabilità e stasera ci metto più vigili, ma ve lo ripeto: non è un guardie e ladri, non è un gioco, non possiamo permettercelo in una città da 1,4 milioni di abitanti e 1700 chilometri di strade».

«Usiamo la testa tutti anche perché senza testa c’è l’1% dei milanesi e io non permetterò che questo 1% metta in difficoltà il 99%, io starò sempre dalla parte di quelle famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese, sto dalla parte di quelli che vanno a lavorare e non a divertirsi, per portare a casa per le loro famiglie quanto necessario», ha ribadito il sindaco.

«Non permetterò che quattro scalmanati senza mascherina, uno vicino all’altro, mettano in discussione tutto ciò – ha chiosato Sala – Potevamo essere inconsapevoli, non pienamente consapevoli due mesi fa e anche io lo sono stato, ma ora no, dopo tutto quello che abbiamo visto».

Il caso dei Navigli di Milano

Ansa/Matteo Corner | I Navigli dopo il lockdown

Sono sempre più numerose le immagini che si possono trovare sui social dei Navigli di Milano che negli ultimi giorni si sono riempiti di persone a passeggio o sedute lungo la Darsena, spesso senza mascherina. Immagini che hanno sollevato le critiche di molti, fra cui anche Gabriele Muccino che su Twitter si è rivolto direttamente al sindaco della città Beppe Sala.

Maturità 2020: tutti gli studenti saranno ammessi all’esame

FRANCO SILVI/ANSA | Immagine di repertorio, Esami di maturità

Il ministero dell’Istruzione ha reso noto che sono pronte «le Ordinanze con le indicazioni per lo svolgimento degli Esami di Stato e la valutazione finale degli alunni. Provvedimenti che tengono conto di quanto previsto dal decreto scuola». Le Ordinanze presentate ai sindacati – si legge ancora nella nota del Miur – sono state inviate al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per il parere prima della pubblicazione».

I testi sono tre: uno riguarda la valutazione di fine anno degli studenti e per il recupero degli apprendimenti, una seconda ordinanza è incentrata sugli esami del primo ciclo, ossia di terza media, mentre il terzo documento riguarda gli esami di Maturità. Scendendo nel dettaglio, in quest’ultima ordinanza, viene stabilito che tutti gli studenti saranno ammessi all’esame. Nel medesimo testo viene reso noto che i crediti di accesso e il voto finale dovranno successivamente essere basati sul percorso scolastico reale degli studenti: «il credito del triennio finale potrà valere fino a 60 punti, anziché 40 come di norma».

La falla nella consegna delle mascherine a 50 centesimi: «9 milioni non erano certificate»

ANSA | Mascherine chirurgiche

Pochi giorni dopo l’inizio della Fase 2 era evidente che qualcosa fosse andato storto sul fronte dell’approvvigionamento delle mascherine nelle farmacie, che risultavano (e al momento risultano ancora, ndr) pressoché introvabili. Ma come ammesso dal viceministro alla Salute Sileri c’è stato qualche «pasticcio».

E questo “pasticcio” ha riguardato la mancata consegna delle mascherine, data l’assenza di certificazione di conformità europea. E se il commissario Arcuri e la Protezione civile contavano nella distribuzione di 12 milioni di dpi, in realtà 9 milioni (a detta del commissario Arcuri, ndr) di queste erano non conformi agli standard di sicurezza e di conseguenza non risultavano vendibili.

Il compito della distribuzione spettava a Federfarma Servizi e l’Associazione distributori farmaceutici (Adf) che hanno ammesso di aver forse sbagliato nel comunicare un numero molto alto di mascherine a disposizione, ma a detta del presidente di Federfarma Servizi «era solo una stima approssimativa», e a ciò si è aggiunto il problema con alcuni fornitori, che si sono dimostrati «inaffidabili».

Tuttavia, malgrado la diatriba tra la commissione d’emergenza e i distributori, la situazione sembra essersi risolta e pertanto inizierà la distribuzione delle mascherine che dovrebbe raggiungere, nel corso delle prossime settimane, la cifra di 10 milioni di mascherine distribuite a settimana, anche in vista delle ulteriori riaperture del 18 maggio e di quelle di giugno.

Trovato l’accordo sulle mascherine in farmacia: altre 10 milioni vendute a 50 centesimi

Ansa, ALESSANDRO DI MEO | Il commissario sull’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri

Il Commissario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, ha siglato un’intesa con Federfarma e l’Associazione Distributori di Farmaci (Adf) relativo alla distribuzione delle mascherine nelle farmacie italiane. L’accordo prevede la distribuzione di altri 10 milioni di mascherine alle farmacie, che saranno vendute al pubblico a 50 centesimi (più Iva).

Secondo quanto emerge, i farmacisti pagherebbero a 38-40 centesimi le mascherine all’ingrosso, con un guadagno di circa 10 centesimi alla vendita per ogni pezzo. Un guadagno raddoppiato rispetto ai mesi precedenti all’ emergenza.

Sileri: «Sulle mascherine c’è stato un pasticcio»

ANSA | Il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri

Quanto alla carenza di mascherine nelle farmacie, il viceministro Sileri ha spiegato come il problema sia nato con i distributori e «con un quantitativo di 12 milioni di mascherine pronte alla distribuzione, che poi non erano pronte alla distribuzione». «Il commissario Arcuri – ha proseguito Sileri – ha chiarito e sistemato le cose con i distributori, quindi nelle prossime 48 ore inizierà la distribuzione su tutto il territorio nazionale e tale approvvigionamento andrà avanti fino a quando le 5 ditte individuate per la produzione nazionale entreranno a pieno regime e questo problema dovrebbe essere risolto». «Dico risolto – sottolinea Sileri – perché, in effetti, un pasticcio c’è stato».

Conte: «Grazie ai volontari della Croce Rossa, esempio per tutti noi»

ANSA / MATTEO BAZZI | Un addetto della Croce Rossa in servizio con l’ambulanza all’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Lodi, 29 Febbraio 2020

Anche il premier Giuseppe Conte, a margine della giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, ha voluto mandare un messaggio ai volontari per ringraziarli per il lavoro svolto quotidianamente, ma in particolare durante la pandemia di Covid-19. «Lo spirito che anima la vostra azione è un esempio per tutti noi», ha dichiarato il premier.

«I pazienti morivano senza tampone. Un medico ci chiese di togliere le mascherine»: il personale del Pio Albergo Trivulzio deposita la denuncia

ANSA | Una donna affacciata alla finestra del Pio Albergo Trivulzio

A seguito della deposizione della prima denuncia da parte del personale sanitario del Pio Albergo Trivulzio, una delle residenze per anziani di Milano, in cui tra marzo e aprile sono morte 203 persone, il Corriere della Sera ha tentato di ricostruire quanto accaduto in quel periodo all’interno della Rsa.

Da quanto è emerso, i dipendenti dovevano auto-fornirsi di dispositivi di protezione individuale, mentre i pazienti con sintomi di contagio da SARS-CoV-2 non venivano trattati con le dovute misure di sicurezza, oltre alla testimonianza del fatto che i pazienti venivano trasferiti da un reparto all’altro senza le dovute cautele e senza sapere se fossero contagiati o meno. Questa è una delle cause che avrebbe contribuito alla diffusione del Covid-19 all’interno della struttura e dei relativi decessi che, con le dovute misure anti-contagio, probabilmente non sarebbero avvenuti.

Charles Michel: ««Abbiamo parlato di un nuovo piano Marshall, ma perché non chiamarlo piano De Gasperi?»

EPA/JOHN THYS / POOL | Il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel

In tutta risposta, il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, ha ribadito: «Serve una rotta concreta, è il senso del piano di rilancio che stiamo mettendo in opera». «Abbiamo parlato di un nuovo piano Marshall – ha proseguito Charles Michel – ma perché non chiamarlo piano De Gasperi? Lancio qui la proposta. Lo svilupperemo con tutte le istituzioni europee e i 27 stati membri, ma anche l’insieme dei cittadini che deve essere mobilitato a partecipare».

Lavorare meno a parità di salario? Un progetto inadeguato a gestire gli effetti dell’emergenza Coronavirus

Tra le proposte messe sul tavolo dalla task force del ministero dell’Innovazione per far fronte ai problemi occupazionali e di conseguenza economici vi è quello della riduzione dell’orario lavorativo a salario invariato, mediate una sovvenzione statale. Tuttavia, questa proposta rischia di creare aspettative sbagliate, poiché le imprese dovranno affrontare riduzioni del fatturato, esuberi e riprogettare le modalità di lavoro.

Anziché “lavorare meno, lavorare tutti”, il Coronavirus creerà sul profilo produttivo le condizioni di dover lavorare molto di più, ma con meno introiti, senza contare che, purtroppo, saranno ancora tante le persone che perderanno il lavoro, salvo una riduzione dei costi del lavoro.

Lo studio dell’Ospedale San Raffaele: il farmaco Anakinra «è efficace»

ANSA/DANIEL DAL ZENNARO | Immagine di repertorio, l’esterno dell’ospedale San Raffaele di Milano

Secondo un ultimo studio dell’Ospedale San Raffaele di Milano, condotto dall’immunologo Giulio Cavalli e coordinato dal primario dell’Unità di immunologia e reumatologia Lorenzo Dagna, il farmaco Anakinra, (utilizzato prevalentemente dai pazienti affetti da artrite reumatoide, ndr) ha dato risultati efficaci e soddisfacenti nel trattamento della risposta immunitaria al Coronavirus. La sperimentazione è avvenuta su 29 pazienti in terapia sub-intensiva «con quadri clinici ad alto rischio», e i risultati della studio di sperimentazione sono stati pubblicati sulla rivista Lancet Rheumatology.

Mattarella: «Il volontariato è una fonte irrinunciabile di umanità, fondamentale per la ripartenza»

ANSA | Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

«L’Italia sta affrontando con energia e responsabilità l’attuale, difficile prova. Il virus ha spezzato tante vite e impresso nella nostra memoria immagini che non dimenticheremo. Ma la coesione di cui siamo stati capaci, la capacità dei medici e degli operatori sanitari ci ha consentito di superare i passaggi più critici e di progettare ora una ripartenza. L’insegnamento del volontariato è una fonte irrinunciabile di umanità che ci aiuterà ad aprire una nuova stagione di sviluppo civile, economico, sociale».

È questo il messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, per ringraziare il lavoro dei volontari e dei professionisti che quotidianamente si sono messi a disposizione della popolazione per affrontare l’emergenza Covid-19.

Bonaccini: «Dal 18 maggio le Regioni decidano in autonomia sulle riaperture»

ANSA | Il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini

Il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, commentando la Conferenza delle Regioni avvenuta ieri, 7 maggio, sulle misure per la ripartenza nel secondo scaglione della “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus, ha dichiarato che è stato richiesto al Governo che le regioni, dal 18 maggio in poi, possano decidere in autonomia, pur restando «sempre in contatto col Governo e col Ministero della Salute, perché dobbiamo verificare il rimbalzo di questa epidemia», al fine di evitare un’eventuale ondata di ritorno per cui si rischierebbero chiusure di quanto è stato appena riaperto. Inoltre, Bonaccini, ha ribadito come sia di competenza del Governo, in quanto tema nazionale, la questione relativa alla mobilità tra le diverse Regioni.

Bonaccini: «Dobbiamo farci trovare pronti sul fronte del turismo. Confido nell’operato del ministro Franceschini e in misure rapide da parte del Governo»

Bonaccini si è poi concentrato sulle ricadute della pandemia sul settore del turismo,« l’unico comparto economico che non esporta merci, ma importa persone che sono quelle che contagiano». Il presidente della Regione Emilia-Romagna ha ribadito come questo sia uno dei settori in maggiore difficoltà, «ma noi dobbiamo farci trovare pronti quando si potrà ripartire, nel modo in cui si potrà ripartire», ribadendo la propria fiducia nel ministro dei Beni e delle attività culturali e del Turismo, Dario Franceschini, e auspicando in un provvedimento apposito da parte del Governo.

Le Regioni chiedono la riapertura dei negozi per l’11 maggio. No del governo: «Aperture differenziate solo dal 18»

La domanda è sempre la stessa: riaprire il prima possibile, almeno nelle regioni in cui il Coronavirus non sembra più essere un pericolo critico. La Conferenza delle Regioni ha formalizzato una richiesta al governo guidato da Giuseppe Conte per «anticipare la riapertura dei settori del Commercio al dettaglio fermo restando la necessaria sottoscrizione dei relativi protocolli di sicurezza con le parti sociali a tutela dei lavoratori».

La data che le regioni vorrebbero per riaprire i negozi al dettaglio è quella dell’11 maggio ma il Governo non cede: le aperture, comunque differenziate su base regionale, inizieranno dal 18 maggio. Sulla stessa linea del governo anche l’Associazioni naziolae comuni (Anci) guidata dal sindaco di Bari Antonio Decaro.

Prof. Galli: « Stiamo assistendo alla coda della prima ondata anche grazie al lockdown, ma ciò non vuol dire che il virus abbia perso la sua aggressività»

Il professor Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano

«Attualmente abbiamo negli ospedali persone che si sono spostate verso forme meno gravi rispetto a quelle a cui siamo stati abituati all’inizio dell’epidemia di Coronavirus», spiega il professore Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, intervenendo ai microfoni di Agorà. Galli però ribadisce: «Questo non vuol dire che si sia attenuato il virus: vuol dire che a chi purtroppo doveva andare male è già andato male dopo la prima ondata dell’infezione». «Dico questo – prosegue il dottor Galli – perché per dire che il virus ha cambiato passo bisogna anche avere alcune evidenze molecolari, ossia osservare che il virus sia mutato in maniera significativa».

«Non escludo che possa essere anche così – ha proseguito il direttore del reparto di malattie infettive del Sacco di Milano – ma è un’evidenza che al momento non abbiamo scientificamente». «La mia impressione – osserva il dottor Galli – è che dopo che le persone, soprattutto i più anziani e i fragili, si sono messi in sicurezza e chiusi in casa ha ridotto la possibilità di diffusione dell’infezione».

«Dal punto di vista clinico, a mio parere, quello a cui stiamo assistendo è la coda della prima ondata – chiosa Galli – e in quanto coda è spesso caratterizzata da casi che finiscono con essere meno gravi nel loro impatto, ma ciò non vuol dire che il virus abbia perso di aggressività».

Prof. Galli: «Messe? È meglio che gli anziani restino ancora a casa»

«Non mi tirate sempre in mezzo con questa storia delle messe», ha proseguito il professor Galli, commentando l’accordo raggiunto tra Governo e Cei relativo alla ripresa delle funzioni religiose dal prossimo 18 maggio. «Io dico che ho il massimo rispetto e sono molto contento se si riuscirà, nelle regole del distanziamento, a poter celebrare tutti i riti di tutte le religioni anche in ambito pubblico – ha ribadito il professor Galli – Ma il punto è che soprattutto gli anziani, che sono importanti frequentatori dei luoghi di culto, devono stare ben attenti e quindi non sarebbe una cattiva idea se restassero ancora un po’ a casa».

Prof. Galli: «Stiamo facendo una grande sperimentazione: non esistono precedenti scientifici per contenere un’epidemia come questa»

«Alcuni dei nuovi casi positivi sono la coda dell’epidemia di Coronavirus, nel senso che tanta gente sta riuscendo solo adesso a ottenere un tampone dopo tempo che lo chiedeva», spiega Galli. «Nei prossimi giorni continueremo ad avere un certo numero di nuovi casi osservati – ha sottolineato il professor Galli – senza che ciò significhi che i casi siano stati “generati” il giorno precedente».

Tuttavia, il professor Galli, ribadisce: «Vi ricordo che stiamo facendo una grande sperimentazione, perché l’uso del distanziamento sociale e della mascherina, posto che sono scelte sacrosante su cui non ci possono essere dubbi, dal punto di vista strettamente scientifico è la prima volta nella storia che applichiamo tali misure per vedere se riusciamo a contenere la coda di un’epidemia come questa. Non ci sono lavori precedenti scritti: tutto sta molto nell’interpretazione che tutti quanti si riesce a dare a questo tipo di comportamenti».

Prof. Galli: «A Milano troppi contagiati in giro. Rischia di essere una bomba»

Lo stesso dottor Galli, intervistato da la Repubblica, ha sottolineato come Milano, allo stato attuale sia una «bomba» che rischia di esplodere, poiché ci sono troppi contagiati in giro: «Quella di Milano è un po’ una bomba, appunto perché in tanti sono stati chiusi in casa con la malattia e abbiamo un numero altissimo di infettati, che ora tornano in circolazione. È evidente – ha sottolineato il professor Galli – che sono necessari maggiori controlli».

Prof. Locatelli: «Servono almeno 7-10 giorni per valutare l’impatto dell’inizio della Fase 2»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il professor Franco Locatelli, membro del Comitato tecnico-scientifico e presidente del Consiglio Superiore di Sanità

«Ci vogliono almeno sette giorni, dieci se vogliamo stare larghi, per verificare l’impatto delle misure adottate il 4 maggio. Quindi ne sapremo qualcosa di più tra il 12 e il 14 maggio. Fino a quel giorno non sapremo davvero la nostra situazione». A dirlo è il professor Franco Locatelli, membro del Comitato tecnico-scientifico e presidente del Consiglio Superiore di Sanità, in un’intervista al Corriere della Sera.

Il professor Locatelli ha poi sottolineato che malgrado i dati siano in miglioramento «non sono sufficienti per dire che siamo usciti dal tunnel: siamo ancora nell’epidemia». Quanto alle riaperture anticipate su cui sta riflettendo il Governo su richiesta delle Regioni, il professor Locatelli ribadisce: «Sono scelte che pertengono alla politica. Da medico le dico che solo dopo il periodo di incubazione, il 12-14 maggio sapremo l’impatto delle misure. Se si prendessero altre decisioni, lo si farebbe sulla base dell’esistente al 4 maggio».

Dott. Ascierto: «Il vaccino lo testerò anche su di me. Ma non lo avremo prima di giugno 2021»

OPEN | Il dottor Paolo Ascierto, oncologo e ricercatore che dirige l’unità di Melanoma, Immunoterapia oncologica e Terapie innovative del Pascale di Napoli

Il dottor Paolo Ascierto, oncologo e ricercatore che dirige l’unità di Melanoma, Immunoterapia oncologica e Terapie innovative del Pascale di Napoli, intervistato da Open, ha spiegato come nell’Ospedale campano tutto sia pronto per avviare la sperimentazione del vaccino italiano contro il Covid-19 che però, «non sarà pronto prima di giugno 2021».

Coronavirus, Ascierto: «Il vaccino lo testerò anche su di me. Ma non lo avremo prima di giugno 2021» – Il video – Open Il tuo browser non supporta il tag iframe

Bonomi (Confindustria): «La Fase 2 è partita molto male, il Governo non ci ha ascoltati»

ANSA / MATTEO BAZZI | Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte (S) assiste, a fianco del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi

«Non ci hanno ascoltato. La Fase 2 sta funzionando male, molto male, e lo sapevamo purtroppo». A dirlo è il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo durante la trasmissione Piazza Pulita su La7, commentando le decisioni assunte dal Governo. «Siamo molto delusi – ha sottolineato il presidente di Confindustria – le risorse non arrivano, non hanno i loro effetti, lo Stato non ha ancora pagato la Cassa integrazione».

E ancora: «Noi non siamo l’opposizione al governo, noi vogliamo discutere dei temi economici e invece abbiamo la sensazione che si voglia spostare l’accento sul tema politico per non entrare nel merito dei temi economici. Quando sentiamo certi annunci da componenti del governo rimaniamo molto perplessi».

Bonomi ha poi ribadito: «Il Governo deve ascoltare gli imprenditori italiani, sottolineando l’urgenza di «taglio dell’Irap, pagare i debiti della pubblica amministrazione alle imprese private e sbloccare i soldi già finanziati per le opere pubbliche». «Se si è fatto il ponte di Genova in 18 mesi, si può anche altro», ha chiosato Carlo Bonomi.

Sileri: «Tamponi? Senza reagenti è come non averli. Il Governo è al lavoro per gli approvvigionamenti»

ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI | Il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri

Intervenendo ai microfoni di Piazza Pulita su La7, il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha reso noto che «si sta lavorando per l’approvvigionamento dei reagenti, perché se dobbiamo arrivare a 5 milioni di tamponi nei prossimi mesi, puoi avere tampone, il bastoncino, ma se non hai il reagente non ci fai nulla». Il viceministro ha sottolineato che «In alcuni casi i reagenti non sono stati consegnati e c’è stato un approvvigionamento locale da parte delle Regioni. È il problema principale – ha precisato Sileri – perché il tampone lo consegni, ma se non c’è il reagente è come non averlo».

L’Istituto superiore di Sanità e l’Agenzia italiana del farmaco preparano uno studio nazionale sul plasma

Negli ultimi giorni il metodo per la cura del Covid-19 basato sul plasma dei pazienti gauriti è entrato sempre più nel dibattito scientifico su questa malattia di cui ancora si conosce molto poco. L’Istituto superiore di sanità (Iss) e l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) hanno deciso di collaborare per realizzare uno studio nazionale comparativo e controllato per valutare l’efficacia di questo trattamento. L’obiettivo è quello di capire se questa cura può essere davvero un trattamento efficace, soprattutto per le forme più serie di Covid-19.

Il nuovo modulo per l’autocertificazione

Nuova fase, nuovo modulo di autocertificazione. Sul sito del Viminale è ora disponibile il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti utilizzabile da domani, 4 maggio, giorno dell’inizio della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Come sempre, l’autodichiarazione sarà in possesso degli agenti di polizia e anche stavolta è possibile compilarla al momento del controllo.

Come specificano le autorità, comunque, il “vecchio” modello è ancora valido: basterà barrare le voci non più attuali. o barrando le voci non più attuali.

