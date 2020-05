In Italia sono 62.752 le persone attualmente positive al Covid-19, i guariti hanno raggiunto quota 132.282. In Lombardia +294 nuovi positivi e +65 decessi. Il ministro agli Affari regionali Boccia: «Movide pericolose, rischio nuovi focolai». Ricciardi: «Il virus è ancora in circolazione, facciamo attenzione agli assembramenti». Il premier chiede responsabilità ai giovani: «Non è il momento dei bar e dei party»

Conte alla Camera: «Mi appello ai giovani. Non è il momento delle movide e dei bar»

«Siamo consapevoli che quella che abbiamo davanti è una sfida ancora più difficile, certamente non meno insidiosa di quella che abbiamo affrontato all’inizio dell’emergenza», ha detto il premier Giuseppe Conte durante la sua informativa alla Camera sulla Fase 2 dell’emergenza. «Tre mesi esatti dal primo caso di Codogno possiamo affermare di aver compiuto la scelta giusta, l’unica capace di contrastare la diffusione dell’epidemia sul territorio nazionale».

«Siamo nella condizione di attraversare la Fase 2 con fiducia e responsabilità. Tutti ormai conosciamo meglio il virus, sappiamo come proteggerci, sappiamo quali sono le regole di distanziamento sociale», dice Conte rivolgendo poi un appello ai giovani: «In questa fase più che mai rimane fondamentale anche quando siamo all’aperto il rispetto delle distanze di sicurezza. Non è ancora questo il tempo del bar e delle movide, degli assembramenti».

Conte: «Ora è il momento della svolta. Gli italiani hanno dimostrato grande responsabilità»

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte

«Non ho mai dichiarato né pensato che l’Italia potrà utilizzare il Mes dopo la Francia. La mia posizione non è cambiata: il Mes è uno strumento nato dall’esito di crisi molto diverse rispetto a quella che stiamo vivendo», così Conte a tutto campo parla al Foglio del piano franco-tedesco, del Recovery Fund e della crisi innescata dal Coronavirus. L’Italia «sta contribuendo a scrivere una nuova pagina della storia europea con l’introduzione del Recovery Fund» ed è «su questo punto che si gioca la vera partita per il rilancio della nostra economia». Durante il lockdown «gli italiani hanno dimostrato grande senso di responsabilità» e ora «chiedo adesso ai cittadini di non abbassare la guardia». Sulla Fase 2 e la ripartenza il premier ribadisce: «È il momento della svolta. Abbiamo iniziato a definire i contenuti del nuovo decreto legge: una sezione specifica sarà dedicata agli investimenti pubblici, al rafforzamento della capacità di spesa e all’accelerazione dei cantieri».

Boccia: «Spostamenti tra regioni dal 3 giugno? Apriranno solo quelle a basso rischio»

Il ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia

Dal tre giugno potremo tornare a viaggiare tra regioni? Per il ministro agli Affari regionali Francesco Boccia il via liberà «dipenderà dalle condizioni della regione. Se è una regione a basso rischio, probabilmente sarà consentito lo spostamento dal 3 giugno». Ospite a Mattino Cinque, il ministro ha chiarito che un sistema di monitoraggio «ci consente di sapere se una regione è a basso, medio o alto rischio. Se una regione è ad alto rischio di sicuro non potrà ricevere ingressi da altre regioni, ma speriamo non sia così». «Oggi le regioni italiane sono tutte a basso rischio e tre a medio rischio – conclude Boccia – ma parliamo di dati che abbiamo alle spalle. Spero che la settimana prossima diventino tutte a basso rischio».

«Movida non ammissibile, rischia di creare un focolaio»

«La movida in questo momento non solo non è ammissibile né tollerabile ma rischia di essere un focolaio permanente. La sicurezza non è un optional, è un obbligo e lo Stato interviene», ha aggiunto Boccia.

La metà degli italiani trova improbabile un ritorno al lockdown

Ansa/Matteo Corner

Ritorno al lockdown? Per il 61% degli italiani l’ipotesi di una nuova chiusura totale è molto o abbastanza improbabile. È quanto emerge dal sondaggio EMG Acqua presentato questa mattina ad Agorà su Raitre. Il 28% degli intervistato dice di temere “poco” o “per nulla” un altro lockdown. L’11% preferisce non rispondere.

Emilia-Romagna: apertura spiagge anticipata al 23 maggio

Pixabay

L’Emilia-Romagna ha deciso di anticipare di due giorni l’apertura delle spiagge, inizialmente prevista per lunedì 25 maggio. Da sabato 23 sarà possibile accedere agli stabilimenti balneari della riviera. La raccomandazione è di evitare il concentramento solo in alcune porzioni di spiaggia, per facilitare e garantire sicurezza e distanziamento tra le persone. Nelle spiagge libere i Comuni possono prevedere accessi contingentati. Le misure di sicurezza prevedranno distanze, steward e pulizia. I protocolli prevedono una superficie minima a ombrellone di 12 metri quadrati: indicativamente 4 e 3 metri tra paletti degli ombrelloni e delle file.

Prove di maturità: mancano i presidenti di commissione

Prenderanno il via il prossimo 17 giugno le prove di maturità per l’anno in corso. Niente scritti ma un esame tutto orale per far fronte alle esigenze di sicurezza dell’emergenza Coronavirus. Ma, oltre alle modalità particolari, un altro ostacolo sulla via maturità potrebbe essere quello della mancanza di presidi di commissione. «A Milano manca il 50% dei presidenti di commissione. Al momento sono state presentate 288 domande su 558 posti disponibili: vanno coperti 270 posti. Da una parte c’è chi non si sente al sicuro, dall’altra chi non si trova più qui, nella regione in cui insegna, perché nel frattempo è tornato a casa», spiega a Open Massimiliano Sambruna della Cisl Scuola di Milano. «Da noi, a Napoli, l’ufficio scolastico regionale ci ha fatto sapere che ad oggi sono pervenute poche domande, insufficienti a coprire le commissioni d’esame (tutti interni tranne il presidente, ndr). Ci hanno detto che è impossibile fare la Maturità in questo modo», sottolinea invece Rosanna Colonna, segretario regionale della Cisl Campania.

Ricciardi: «Gli assembramenti della movida mi preoccupano. Così si favorisce il contagio»

Walter Ricciardi

La riapertura alla vita sociale ha favorito il ritorno ad aperitivi, incontri al bar e passeggiate per godere dell’arrivo della bella stagione. Ma dietro alle foto di giovani intenti a “festeggiare” il ritorno alla normalità ci sono delle insidie. «Più che insidie, sono certezze. Ricordiamoci che il virus è ancora in circolazione», dice il consigliere dell’Oms ed ex direttore dell’Iss Walter Ricciardi al Messaggero. «Questi assembramento non fanno altro che favorirne la diffusione. Tra quattordici giorni, (i dati, ndr) ci racconteranno i contraccolpi di ciò che sta succedendo oggi».

«Fino al 18 maggio si è riaperta solo la produzione – chiarisce Ricciardi – non la mobilità sociale. Era differente. L’impatto delle nuove aperture lo vedremo tra due settimane. Avrei riaperto». Sulle riaperture Ricciardi parla di «aperture graduali e mirate alle specifiche regionali, ma con una catena unica di comando che faccia capo alla struttura centrale».

Renzi: «In questa situazione sarebbe stato irresponsabile aprire una crisi di governo»

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi

«Eterno? Macché, sarebbe la negazione della democrazia». Così Matteo Renzi, il giorno dopo la fiducia confermata al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, parla a Repubblica del governo Conte e della crisi che un suo voto di sfiducia avrebbe potenzialmente innescato. «Nella fase in cui siamo, con il lockdown appena terminato, oltre 30mila morti, disoccupazione verso il 15%, debito/pil verso il 160% penso che sarebbe stato irresponsabile aprire una crisi al buio. Noi siamo gente seria, con la testa sulle spalle», ha detto il senatore commentando l’emergenza Coronavirus.

«Io parto da questa lettura della realtà. Stiamo per entrare in uno tsunami occupazione. Occorre sbloccare i cantieri – aggiunge Renzo – Lo dicono anche i 5 stelle e so che su questa cosa specifica dal punto di vista teorico c’è piena condivisione. Quel che serve è una visione più ampia di politica industriale». Il segretario di Italia Viva torna poi a discutere della scuola e delle polemiche scaturite un mese fa dopo le sue parole sulla loro riapertura: «Se la scuola è la prima cosa che chiudi e l’ultima che riapri hai un gigantesco problema di questione educativa e di credibilità davanti ai ragazzi. Ripartiamo anche in classe».

Sicilia, corruzione nella sanità: arrestato responsabile regionale emergenza Coronavirus

Maxi operazione della Guardia di Finanza in Sicilia. L’indagine ha portato all’arresto di imprenditori e funzionari pubblici accusati a vario titolo di corruzione. Gli investigatori avrebbero accertato un giro di mazzette che ruotava intorno alle gare indette dalla Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana e dall’ASP 6 di Palermo per un valore di quasi 600 milioni di euro. Tra gli arrestati c’è anche Antonio Candela, 55 anni, attuale Coordinatore della struttura regionale per l’emergenza Covid-19 in Sicilia.

Decaro: «Se si riducono le entrate, si riducono i servizi. Dobbiamo fare debito»

Il presidente dell'Anci Antonio Decaro

Fare debito sulla spesa corrente. Per i comuni ora inizia la partita della ripartenza, dopo che il governo ha deciso di stanziare 3 miliardi di euro per gli 8mila comuni in italiani. Ma al momento le amministrazioni comunali possono indebitarsi solo per spese legate agli investimenti. Una questione che è stata sollevata da Giuseppe Sala e ribadita dal sindaco di Bari Antonio Decaro a Open. «Il sindaco Sala – afferma – dice una cosa che diciamo da tempo come sindaci. In un momento di emergenza non ha senso distinguere tra indebitamento per spese di investimento e indebitamento per spese correnti. Noi oggi abbiamo bisogno di spese correnti». La crisi ha colpito con forza anche e soprattutto i piccoli centri: «Le entrate si stanno riducendo. Per il 70% le entrate di un comune sono date dalle imposte e quelle si stanno riducendo sempre di più. Se si riducono le entrate, il rischio è quello di ridurre le uscite, quindi i servizi. Da ora in poi le nostre spese maggiori saranno quelle per i servizi sociali e per la lotta al Covid-19, dalle mascherine, ai test seriologici fino all’attività di monitoraggio».

In Abruzzo 8 nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24 ore

Persone sul lungomare di Pescara, 1 maggio 2020

Nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dal bollettino ufficiale della Regione, in Abruzzo si sono registrati +8 casi di positività al Covid-19. Sin dall’inizio dell’epidemia nella regione si sono riscontrati complessivamente 3.205 casi positivi, di cui 1.317 attualmente positivi. 185 pazienti sono ricoverati con sintomatologia presso le strutture ospedaliere abruzzesi, mentre 6 sono i pazienti in terapia intensiva.

1.317 sono invece le persone in isolamento domiciliare. 1.499 i pazienti guariti (+80 rispetto a ieri), di cui 212 diventati asintomatici ma non negativizzati e 1.287 risultati negativi a due tamponi consecutivi. Il numero dei pazienti deceduti è invece di 389 persone, stabile rispetto a ieri. Il numero complessivo di tamponi svolti dalla regione è stato di 61.123 test.

Guerra (Oms): «Situazione molto euforica negli ultimi giorni, sembra che le persone non abbiano compresola potenziale letalità del virus»

Il professor Ranieri Guerra

«Personalmente sono molto preoccupato per una situazione molto euforica che ho visto negli ultimi due o tre giorni, con veramente troppe persone in giro e troppe persone non protette. Sembra che le persone non abbiano compreso bene la potenziale gravità e la potenziale letalità del Coronavirus». A dirlo è il professor Ranieri Guerra, vice direttore generale dell’Oms, durante l’audizione in Commissione Esteri alla Camera.

«Il Covid-19 – ha proseguito il professor Guerra – ancora circola in comunità, in maniera sostenuta nel Nord Italia, mentre nel Sud Italia circola molto meno. Però questo dà un effetto paradosso: al Sud Italia sono praticamente tutti contagiabili e tutti sensibili». «Quindi – ha precisato il vicedirettore dell’Oms – se entra un cluster epidemico al Centro-Sud farà danni molto maggiori, proprio perché non esiste in questo momento un’immunità degna di questo nome. E questo lo dobbiamo sempre ricordare, perché non è finita».

In Puglia 11 nuovi casi e 5 decessi rispetto a ieri

Primi clienti ai tavolini dei bar a Bari, 18 maggio 2020

Secondo il bollettino diffuso dalla regione Puglia, hanno raggiunto quota 4.407 i casi positivi nella Regione. Di questi, 1.902 sono attualmente positivi al SARS-CoV-2. Attualmente, 1.639 pazienti si trovano in isolamento domiciliare, 242 ricoverati con sintomatologia e 21 in terapia intensiva. Il numero complessivo dei decessi è salito a 478 (+5 nelle ultime 24 ore), mentre quello dei guariti a 2.027. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 38.278 test. I casi totali sin dall’inizio della pandemia sono così suddivisi secondo le province pugliesi:

Bari : 1.443;

: 1.443; Barletta-Andria-Trani : 383;

: 383; Brindisi : 635;

: 635; Foggia : 1131;

: 1131; Lecce : 509;

: 509; Taranto : 276;

: 276; Fuori regione : 28;

: 28; In corso di attribuzione: 2.

Bollettino epidemiologico, 20 maggio 2020

In Lombardia la Lega deposita una richiesta di risarcimento alla Cina per i danni causati dal Coronavirus

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, all'arrivo a palazzo Pirelli per partecipare al Consiglio regionale della Lombardia, Milano 12 Maggio 2020

Il gruppo regionale della Lega ha presentato una mozione al Consiglio della Lombardia richiedendo formalmente un risarcimento alla Cina per danni «materiali e non» causati dalla pandemia di Coronavirus. Nel documento depositato il Carroccio si sostiene che «il ritardo di 13 giorni da parte della Cina nel fornire alla popolazione mondiale notizie sul nuovo virus ha contributo in maniera determinate alla diffusione della pandemia di Covid-19».

Di conseguenza, a detta della Lega, «le responsabilità della Repubblica Popolare Cinese sono comunque evidenti, prescindendo dalla ancora dubbie origini del virus». La richiesta alla giunta e al governatore Attilio Fontana è quella di «attivarsi presso l’ambasciatore della Repubblica popolare cinese al fine di richiedere al Governo di Pechino un risarcimento per i danni materiali e non, subiti dalla Regione Lombardia, a fronte anche di quanto emerso dal dossier di Five Eyes e più in generale a causa delle numerose criticità riscontrate nel contenimento della pandemia da parte delle Cina».

In Sicilia 8 nuovi positivi e 0 decessi nelle ultime 24 ore

Boom di acquisti nei negozi e nei centri commerciali a Palermo, dopo la lunga pausa legata al lockdown, 18 maggio 2020

Con 8 nuove diagnosi, sono saliti complessivamente a 3.411 i casi di positività al Coronavirus registrati nel bollettino ufficiale della Regione Sicilia. Il numero di pazienti guariti è pari a 1.620 (+9 rispetto alla giornata di ieri). I decessi registrati invece sono complessivamente 268 (stabili nelle ultime 24 ore).

I pazienti ricoverati con sintomatologia sono 129 (-8 rispetto a ieri), mentre 11 persone si trovano in terapia intensiva (-1 rispetto a 24 ore fa). Infine, 1.394 persone positive al Covid-19 si trovano in isolamento domiciliare (+7 rispetto a ieri). Complessivamente sin dall’inizio della pandemia sono stati svolti 123.573 test. Scendendo nel dettaglio, i pazienti attualmente positivi sono così ripartiti per provincia:

Trapani : 17;

: 17; Palermo : 364;

: 364; Agrigento : 43;

: 43; Enna : 67;

: 67; Messina : 291;

: 291; Catania : 628;

: 628; Siracusa : 33;

: 33; Ragusa : 30;

: 30; Caltanissetta: 50.

Boccia: «Spostamenti tra Regioni consentiti dal 3 giugno, ma solo tra quelle “non a rischio”»

Il ministro per gli Affari regionali e per le Autonomie, Francesco Boccia

«L’ipotesi di programmare le riaperture interregionali dal 3 giugno è stata ufficializzata, a condizione che si rispettino i dati del monitoraggio: se una regione è ad alto rischio è evidente che non può partecipare alla mobilità interregionale». A dirlo è Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, a margine dell’audizione alla Commissione Federalismo fiscale della Camera, ufficializzando il nullaosta del Governo per la ripresa degli spostamenti tra diverse Regioni nella Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, purché queste regioni non presentino, a livello di dati, «alti rischi» di possibile trasmissione del virus.

Boccia: «Ogni Regione si deve assumere le proprie responsabilità sulle riaperture»

«Un Paese che si rimette in cammino non poteva non avere regioni più autonome nel decidere su cosa aprire e in quanto tempo – ha proseguito il ministro per gli Affari Regionali – Il Governo centrale ha dato la facoltà non l’obbligo: non abbiamo detto dovete aprire, abbiamo detto “potete aprire a condizione che”. Autonomia significa responsabilità – ribadisce – ogni regione si assume la responsabilità di riaccendere gli interruttori con gradualità».

«È inevitabile che ci siano regioni che decidono d riaprire alcune attività qualche giorno dopo – ha aggiunto – In una vicenda come questa non vince la fretta ma la valutazione saggia dei numeri e nessuno deve avere fretta», ha chiosato infine Boccia.

De Micheli: «Dal 3 giugno riaprono tutti gli aeroporti»

Il ministro delle Infrastutture Paola De Micheli

La ministra delle Infrastruttura Paola De Micheli, rispondendo a un Question time alla Camera, ha annunciato una serie di misure previste a giugno per il ripristino della mobilità. «Un ulteriore incremento, oltre a quello già realizzato con il decreto 207, dei servizi di trasporto, potrà essere disposto a partire dal 3 giugno, data da cui saranno ragionevolmente, ipotizziamo e speriamo, consentiti gli spostamenti interregionali, così come quelli da e per l’estero». La ministra su Twitter ha anche aggiunto che «sarà possibile procedere a riaprire tutti gli aeroporti dal 3 giugno allorquando saranno nuovamente consentiti i trasferimenti interregionali e internazionali e verranno meno le limitazioni nei trasporti».

La fisica Daniela Paolotti: «La percezione del rischio degli italiani sta cambiando»

La dottoressa Daniela Paolotti, fisica specializzata in epidemiologia e ricercatrice alla Fondazione Isi di Torino, per la nostra rubrica Numeri in Chiaro ha posto l’accento sulla variazione da parte degli italiani della percezione del pericolo e dei rischi tra il periodo che ha preceduto la scoperta della positività del paziente 1 di Codogno e l’effettiva messa in atto delle misure di lockdown volte a contenere il numero di contagi e di decessi.

«Inizialmente – spiega la dottoressa Paolotti – il Coronavirus veniva percepito dalle persone come qualcosa di molto remoto, lontano dalla loro esperienza. I risultati erano molto ottimisti. Tuttavia – prosegue Paolotti – durante le fasi del lockdown questa percezione è cambiata fortemente». Lo studio tuttavia non è ancora concluso. Difatti, l’obiettivo della fisica e ricercatrice della Fondazione Isi è ora quello di «”capire se abbiamo imparato la lezione”, ossia che stiamo vivendo una situazione positiva solo perché abbiamo messo in atto misure specifiche».

In Emilia-Romagna 50 nuovi positivi e 11 decessi nelle ultime 24 ore

La Chiesa di San Pietro in Via Indipendenza dove sono riprese le celebrazioni liturgiche aperte ai fedeli, Bologna, 18 maggio 2020

Sono saliti a quota 27.364 i casi di pazienti contagiati da Coronavirus in Emilia-Romagna sin dall’inizio dell’emergenza, 50 in più rispetto alla giornata di ieri. Di questi, 5.098 sono attualmente positivi. Il numero di pazienti guariti, secondo il bollettino ufficiale della Regione, è salito di 271 unità, per un totale di 18.258 guarigioni: 1.640 sono clinicamente guarite (ossia asintomatiche, ma non negativizzate), mentre 16.618 sono i negativizzati, ovverosia guariti a tutti gli effetti.

I decessi salgono a quota 4.008 (+11 in più rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 96 (-3 rispetto a ieri). 5.098 sono i pazienti in isolamento domiciliare (-185 rispetto a 24 ore fa). Complessivamente, dall’inizio della pandemia, nella regione sono stati svolti 274.362 test. In base ai dati forniti dalla Regione Emilia-Romagna, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito:

Piacenza 4.447 (+11)

4.447 (+11) Parma 3.412 (+10)

3.412 (+10) Reggio Emilia 4.910 (+10)

4.910 (+10) Modena 3.880 (+1)

3.880 (+1) Bologna 4.510 (+8)

4.510 (+8) Imola 391 (0)

391 (0) Ferrara 983 (+3)

983 (+3) Ravenna 1.017 (+2)

1.017 (+2) Forlì 939 (+1)

939 (+1) Cesena 768 (=)

768 (=) Rimini 2.107 (+4)

L’Emilia-Romagna guida un progetto europeo per la valutazione dei test sierologici

Test sierologici

«L’obiettivo del progetto è assicurare alla comunità scientifica un aggiornamento costante sull’accuratezza dei test». Lo ha annunciato Raffaele Donini, assessore regionale ala Salute dell’Emilia-Romagna. La Regione, attraverso l’Ausl Irccs di Reggio Emilia, sarà capofila del progetto di valutazione dei test sugli anticorpi al Covid-19, promosso da EUnetHTA, la rete europea per la valutazione delle tecnologie sanitarie.

L’iniziativa, in un primo momento, sarà rivolta a valutare la modalità più adatta per realizzare un programma di screening che permetta di monitorare correttamente la trasmissione del contagio. Il progetto servirà anche a dare indicazioni su come rendere tempestiva e affidabile la diagnosi di infezione. Inoltre, cercherà di individuare la tipologia di test che dovrebbero essere utilizzati per seguire in tempo reale il decorso della malattia. Altrettanto importante, aiuterà a capire se gli anticorpi garantiscano o meno l’immunità ai soggetti già colpiti dal virus.

In Toscana 14 nuovi positivi e 6 decessi nelle ultime 24 ore

Riaperture a Firenze, 18 maggio 2020

Secondo i dati ufficiali forniti dalla Regione Toscana, nelle ultime 24 ore si sono registrati 14 nuovi casi positivi al SARS-CoV-2 e 6 nuovi decessi, portando così il numero dei contagi complessivamente a quota 9.982 e le morti per Covid-19 a 998. I casi attualmente positivi sono 2.117.

Tra questi, 178 persone si trovano ricoverate negli ospedali della regione con sintomatologia, mentre 45 pazienti sono in terapia intensiva e 1.894 persone si trovano in isolamento domiciliare. Quanto alle guarigioni, sin dall’inizio della pandemia, in Toscana si son contate 5.231 guarigioni virali (negativizzati) e 1.636 guarigioni cliniche (pazienti non negativizzati, ma che non hanno più sintomatologia). Dal primo febbraio a oggi, 20 maggio, in Toscana sono stati effettuati 214.299 tamponi.

Nelle Marche 2 nuovi positivi e 3 decessi rispetto a ieri

Uno scorcio di Ancona durante la Fase 2 dell'emergenza Coronavirus, 18 maggio 2020

Con 2 nuove diagnosi di positività al SARS-CoV-2, salgono a 6.677 i casi complessivi di positività al Coronavirus nelle Marche. Attualmente, secondo l’ultimo bollettino della Regione Marche, i ricoverati Covid-19 sono 77, i pazienti in terapia intensiva sono 16, e i contagiati ricoverati in area post critica sono 48, per un totale di 141 persone complessivamente ricoverate. 3.716 le persone guarite e 1.974 le persone in isolamento domiciliare. I deceduti, invece, sono complessivamente 990 (dato aggiornato alle ore 18, ndr) sin dall’inizio dell’epidemia, in aumento di 3 persone decedute rispetto a ieri.

In Piemonte 158 nuovi casi e 39 decessi nelle ultime 24 ore

I portici di via Roma a Torino, dopo le riaperture del 18 maggio, Torino, 19 maggio 2020

In Piemonte continua la crescita del numero di persone contagiate dal Coronavirus. Complessivamente, sin dall’inizio dell’epidemia si contano 29.885 casi positivi, con un aumento nelle ultime ore di 158 nuovi positivi. 3.718 i decessi complessivi (+39 rispetto a ieri, di cui 18 avvenuti tra marzo e aprile e non conteggiati in precedenza) e 17.016 guarigioni (+603).

Attualmente i pazienti positivi ricoverati negli ospedali piemontesi con sintomatologia sono 1.513 e 96 in terapia intensiva, mentre 7.542 persone si trovano in isolamento domiciliare. Complessivamente sono stati effettuati dalla regione Piemonte 264.624 test. Nel dettaglio il numero dei pazienti risultati positivi al SARS-CoV-2 sin dall’inizio della pandemia sono così ripartiti per provincia:

Alessandria : 3.813;

: 3.813; Asti : 1.758;

: 1.758; Biella : 1.026;

: 1.026; Cuneo : 2.706;

: 2.706; Novara : 2.632;

: 2.632; Torino : 15.237;

: 15.237; Vercelli : 1.261;

: 1.261; Verbano-Cusio-Ossola : 1.100;

: 1.100; Residenti fuori regione : 257;

: 257; In elaborazione: 95.

Spadafora: «Finita l’emergenza il mio primo impegno sarà una riforma complessiva del mondo dello sport»

Il ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora

«Il mio primo impegno, superate le prossime settimane, e portato a casa il risultato di aver messo in sicurezza tutte le realtà sportive, sarà quello di mettere mano a una riforma vera del mondo dello sport». Ad annunciarlo è il ministro per le Politiche giovanili e per lo Sport, Vincenzo Spadafora, durante una diretta su Facebook. «È un mondo che non possiede tutele e la mancanza di un chiaro quadro di riferimento è stata la causa di vari problemi. Ovviamente la precedenza va alla salvaguardia di società e realtà sportive», ha specificato il ministro.

Spadafora si è poi concentrato sulla questione dei sostegni economici ai collaboratori sportivi durante l’emergenza Covid-19, rassicurandoli sull’erogazione e sui ritardi: «I soldi ci sono e ci sono per tutti quanti, su questo non ci piove. Presto tutti i collaboratori sportivi che hanno fatto richiesta avranno il bonus di marzo e sarà automatico per tutti anche per aprile e maggio». «Su 131.077 richieste, 75 mila hanno già ricevuto il bonus di marzo – ha sottolineato il ministro dello Sport – restano fuori 47.700 persone ed è una cosa di cui mi scuso, ma spero che il Mef trasferisca i soldi a Sport e Salute già entro al massimo la settimana prossima».

Nel Lazio 28 nuovi casi e 7 decessi nelle ultime 24 ore

Via del Corso a Roma durante la Fase 2 dell'emergenza Coronavirus, 9 maggio 2020

Nella regione Lazio, secondo quanto comunicato nel bollettino dell’Assessorato alla Sanità e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione, si sono registrati nelle ultime 24 ore 28 nuovi casi di positività al Coronavirus e 7 morti, per un totale di 7.533 casi positivi (di cui 3.786 attualmente positivi) e 647 decessi sin dall’inizio della pandemia.

I ricoverati con sintomatologia negli ospedali laziali con sintomatologia sono attualmente 1.119, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 74. 2.593 le persone in isolamento domiciliare, mentre sono 3.100 i pazienti guariti. In totale, sin dall’inizio della pandemia sono stati svolti 217.849 tamponi e 173.903 casi esaminati.

Roma, allo Spallanzani 46 persone positive

Ospedale Spallanzani, Roma

All’ospedale Spallanzani di Roma sono in totale 97 i pazienti ricoverati. Di questi, 46 sono risultati positivi al Covid19. Lo fa sapere l’Istituto nel suo bollettino quotidiano. Le persone sottoposte a indagine sono 51, mentre 12 necessitano di un supporto respiratorio. Sono invece saliti a 445 i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali.

In Liguria 32 nuovi casi e 10 decessi rispetto a ieri

Due anziani con la mascherina obbligatoria, Genova, 18 Maggio 2020

Secondo il bollettino quotidiano della Liguria, nella regione oggi si sono registrati 32 nuovi casi, portando così il numero complessivo dei contagiati sin dall’inizio della pandemia a 9.287 unità. Il numero dei pazienti attualmente positivi è in discesa di 57 unità, portando così il numero totale a 4.264 persone attualmente affette da Covid-19.

Diminuisce il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali liguri, dove attualmente si trovano 332 persone con sintomatologia (-28) e 22 pazienti in terapia intensiva (stabile rispetto a ieri), mentre 1.846 persone si trovano in isolamento domiciliare. Le guarigioni sono in aumento, sia le cliniche sia le virologhe, rispettivamente 2.086 e 3.639. Il numero dei pazienti deceduti è aumentato di 10 persone nelle ultime 24 ore, portando così il numero complessivo dei morti nella regione a 1.384.

In Campania 7 nuovi casi e 2 decessi nell’ultimo giorno

Persone in Via Toledo, strada dello shopping di Napoli dove, dopo settimane di lockdown, hanno riaperto i negozi di abbigliamento, 19 maggio 2020

Con 7 nuovi casi positivi, il numero totale delle persone contagiate da Covid-19 sin dall’inizio dell’epidemia in Campania è pari a 4.714 persone. Di questi, 401 pazienti sono deceduti, mentre sono state registrate 2.871 guarigioni (di cui 2.660 totalmente guariti e 211 clinicamente guariti).

Attualmente 318 persone sono ricoverate negli ospedali della regione con sintomatologia, 12 in terapia intensiva, mentre 1.112 persone si trovano in isolamento domiciliare. Il numero di persone risultate positive sin dall’inizio della pandemia in Campania risulta così ripartito nelle varie province:

Napoli : 2.549 2.581 (di cui 979 Napoli città e 1.602 Napoli provincia);

: 2.549 2.581 (di cui 979 Napoli città e 1.602 Napoli provincia); Salerno : 675;

: 675; Avellino : 526;

: 526; Caserta : 448;

: 448; Benevento : 200;

: 200; In corso di verifica: 284.

In Italia 161 vittime e 665 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Il bollettino della Protezione civile del 20 maggio 2020

161 vittime: è questo il dato emerso dall’ultimo bollettino della Protezione Civile riguardante la situazione Coronavirus in Italia al 20 maggio. Una cifra che cala di un sola unità rispetto a ieri, quando si erano registrati 162 morti. Il totale delle persone decedute sale così a 32.330. Il bilancio degli attualmente positivi è, ad oggi, di 62.752 persone, in calo rispetto ai 65.129 positivi di ieri. I guariti oggi sono quasi 3mila, in lieve calo rispetto ai 2.075 pazienti guariti nella giornata di ieri.

In Italia, ad oggi, si sono registrati 227.364 casi di positività complessivi. L’incremento giornaliero è di +665 casi in un giorno: un dato in calo rispetto a ieri. I tamponi effettuati sin dall’inizio dell’emergenza sono stati 3.171.719. Il numero complessivo dei pazienti attualmente ricoverati è di 9.624 ricoverati con sintomatologia e 676 pazienti nelle terapie intensive del Paese (ieri erano 716). Infine, 52.452 persone si trovano in isolamento domiciliare e 132.282 persone sono guarite.

La diffusione del Coronavirus nelle regioni italiane

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

In Lombardia 65 decessi e 294 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Un messaggio della Regione Lombardia affisso in centro a Milano per la tutela della salute dei cittadini durante l'emergenza Covid-19

Il bollettino del 20 maggio 2020

La Regione Lombardia ha diffuso oggi, 20 maggio, i dati sulla situazione Covid-19 sul territorio. In confronto ai dati di ieri, 19 maggio, si contano ulteriori 65 morti (ieri erano 54), per un bilancio totale di 15.662 vittime dall’inizio della pandemia di Coronavirus. Sono 294 i nuovi casi positivi (ieri erano 462), per un totale di 85.775 casi totali.

Nelle ultime 24 ore nella regione sono stati effettuati +11.508 tamponi, ieri erano stati 14.918, raggiungendo la quota complessiva di 607.863 test. Il numero dei pazienti in terapia intensiva è di 231 numero più basso di 13 unità rispetto a ieri. I ricoverati negli ospedali della regione con sintomatologia Covid-19 sono 4.281 , –145 rispetto alla giornata di ieri quando erano 4.426

La diffusione del Covid-19 nelle province lombarde

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia:

Bergamo : 12.633 (+26)

: 12.633 (+26) Brescia : 14.249 (+50)

: 14.249 (+50) Como : 3.660 (+14)

: 3.660 (+14) Cremona : 6.350 (+15)

: 6.350 (+15) Lecco : 2.691 (+4)

: 2.691 (+4) Lodi : 3.380 (+11)

: 3.380 (+11) Monza e Brianza : 5.388 (+50)

: 5.388 (+50) Milano : 22.371 (+48) di cui 9.452 (+8) a Milano città

: 22.371 (+48) di cui 9.452 (+8) a Mantova : 3.300 (+6)

: 3.300 (+6) Pavia : 5.082 (+35)

: 5.082 (+35) Sondrio : 1.383 (+5)

: 1.383 (+5) Varese: 3.413 (+12)

La diretta da Palazzo Lombardia

La circolare del Capo della Polizia Franco Gabrielli

Il capo della Polizia Franco Gabrielli

Dopo il lockdown e la riduzione dei crimini comuni, ora le Forze dell’Ordine stanno tornando al loro lavoro, con un compito in più: monitorare gli assembramenti per evitare una ricaduta del contagio da Covid-19. È questo il senso della circolare inviata dal Capo della polizia Franco Gabrielli ai prefetti di tutta Italia in cui si ricorda il «massimo impegno nel controllo del territorio per contrastare mafie, criminalità diffusa e assicurare allo stesso tempo il rispetto del divieto di assembramento».

Calcio, le squadre di Serie A riprendono gli allenamenti

Edin Dzeko (As Roma)

In piccoli gruppi e seguendo tutte le prescrizioni per evitare il contagio, i giocatori dei club del campionato di Serie A stanno ricominciando ad allenarsi con la squadra. La Juventus, il 20 maggio, ha ritrovato altri due giocatori: Wojciech Szczęsny e Matthijs de Ligt hanno ripreso questa mattina ad allenarsi alla Continassa. Per il portiere e il difensore test medici e prima sgambata in campo, sotto lo sguardo dell’allenatore Maurizio Sarri.

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, ha ribadito che è giusto ripartire, ma «non sarà calcio balilla: è impensabile non poter marcare stretto l’avversario». Mentre il consiglio federale della Figc ha chiarito l’intenzione di fermare i campionati di calcio dei Dilettanti, ma di andare avanti con le leghe di Serie A, B e C, il Milan ha annunciato che da domani riprenderanno gli allenamenti in piccoli gruppi. Ad ogni modo, non ci sarà nessuna partitella tra i giocatori rossoneri, almeno fino a quando l’intera seconda tornata di tamponi non sarà esaminata e avrà dato esito negativo.

Viminale, nelle ultime 24 ore «controllate 127.392 persone e 54.223 attività»

Un posto di blocco della Polizia Stradale

Le verifiche da parte delle forze dell’ordine proseguono anche nella Fase 2: accantonato l’obbligo dell’autocertificazione, restano in vigore alcune restrizioni sanzionabili per legge. «Il 19 maggio sono state controllate 127.392 persone, 409 delle quali sono state sanzionate, 4 sono state denunciate per falsa attestazione o dichiarazione e 3 per aver violato il divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni perché positive al virus». I controlli degli agenti hanno riguardato anche 54.223 attività commerciali. Sono stati 41 gli imprenditori sanzionati per inottemperanza delle norme e per 10 imprese è stata disposta la chiusura dell’attività.

Dl Rilancio, pronto il Reddito di emergenza per 867 mila famiglie

Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri

Nella relazione tecnica che accompagna il decreto Rilancio, pubblicato il 19 maggio in Gazzetta Ufficiale, si leggono le prime stime relative al Reddito di emergenza, il Rem. Il sussidio coinvolgerà in totale 2 milioni di persone, andando a sostenere le finanze di 867 mila nuclei familiari. Possono accedere al Rem anche i cittadini non italiani: la conditio sine qua non è la residenza nel Paese. La stima comparsa nella relazione include anche i soggetti che non hanno presentato una Dichiarazione sostitutiva unica per la richiesta del’Isee nel 2019: vista l’emergenza sanitaria ed economica, i tecnici hanno valutato che anche loro potrebbero richiedere la prestazione.

Zaia contro la movida irresponsabile: «Faremo uno spot con le regole per l’happy hour»

Luca Zaia

Le immagini di assembramenti e di persone che non utilizzano la mascherina per proteggersi dal contagio da Covid-19 hanno fatto infuriare Luca Zaia. Il presidente del Veneto ha detto: «Se risalgono i contagi da Covid-19 richiudiamo tutto. Sigilliamo». Nella conferenza stampa odierna, come già fatto in passato, il governatore si è soffermato sulla movida irresponsabile, annunciando la realizzazione di un video per la sensibilizzazione sul tema.

«È uno spot che dà una dimensione di cosa vuol dire andare agli happy hour trasgredendo le regole. Mi giungono miriadi di messaggi e video di violazioni, inviati per il 90% da giovani che mi chiedono di fare qualcosa. Credo ancora nel dialogo, ho fatto l’obiettore di coscienza per cui sono contro le manette e lo stato di polizia. Nessuno vieta gli spritz e gli aperitivi, ma faccio un appello a evitare assembramenti e portare le mascherine almeno fino al 2 giugno. È un fatto di civiltà e responsabilità», ha detto.

Poi Zaia si è rivolto direttamente ai giovani con un appello: «Fatelo per mettere in sicurezza la vostra vita, quella dei vostri cari e anche delle persone che non conoscete, o volete avere sulla coscienza la vita di un bimbo immunodepresso che non può permettersi di prendere il virus e che magari viene infettato da questo vortice di contagi? Fatelo per gli oltre 1.800 morti che ci sono stati in Veneto».

L’Università di Parma è riuscita a isolare il primo campione del virus da un neonato

Il pianto del neonato

Un importante risultato nello studio del Coronavirus arriva dall’Università di Parma. Un team di ricercatori, con a capo la direttrice della scuola di specializzazione in microbiologia e virologia Adriana Calderaro, è riuscito a isolare il primo campione di Coronavirus proveniente da un lattante. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista medica International journal of infectious diseases. Un traguardo possibile grazie all’esame colturale per la ricerca del virus.

«Ciò dimostra – spiegano dall’università – che il metodo di maggiore sensibilità per la diagnosi virologica è l’esame colturale, praticato correntemente dagli specialisti virologi, il quale è l’unico metodo diagnostico che consente di dimostrare l’infettività del virus. Infatti, i metodi basati sulla sola ricerca dell’acido nucleico virale non consentono di dimostrare l’infettività dell’agente».

Il campione era arrivato a Parma lo scorso 26 febbraio: ciò dimostra che il Coronavirus circolava nella popolazione pediatrica già prima della scoperta del paziente uno di Codogno, avvenuta il 21 febbraio. L’analisi scientifica consentirà di conoscere meglio il comportamento del virus nei bambini.

Emiliano: «Importante traguardo della ricerca made in Puglia. Sequenziati due ceppi del virus»

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano

Si moltiplicano le ricerche e gli studi in tutto il mondo per conoscere meglio il nuovo Coronavirus. Anche la comunità scientifica italiana è attiva su questo fronte: già il 2 febbraio l’istituto Spallanzani era stato il primo in Europa a isolare il virus. Il 20 maggio, «I ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata hanno sequenziato due ceppi del virus Sars-CoV-2, studiandone le mutazioni». Ad annunciarlo, il presidente della Regione Michele Emiliano.

«Partendo dai tamponi positivi – ha spiegato Pier Luigi Lopalco responsabile task force epidemiologica pugliese -, si è proceduto a esaminare il materiale su cellule in coltura. In questo modo è stato possibile isolare due distinti ceppi virali, provenienti da un paziente della provincia di Foggia e uno della provincia di Lecce, il cui intero genoma è stato sequenziato».

Questi studi permettono di raggiungere due traguardi importanti: «Il primo è appunto la sequenza completa dei genomi, che permette di studiare l’evoluzione del Coronavirus nel corso della pandemia e di tracciare l’origine dei virus che sono stati introdotti in Puglia. Il secondo traguardo – ha concluso Lopalco – è la disponibilità di isolati virali che possono essere utilizzati per la ricerca di nuove terapie o metodi diagnostici».

Conte sui Paesi del Nord Europa che dicono no al Recovery Fund: «Non comprendono che stiamo affrontando una sfida storica»

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Senato

Resta accesa la discussione sulle misure da adottare a livello europeo per contrastare l’emergenza economica susseguita all’epidemia di Covid-19. Sono quattro i Paesi che, in blocco, si oppongono al Recovery Fund: Austria, Danimarca, Svezia e Paesi Bassi. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha ribadito più volte che «servono mutui, non contributi». La ministra austriaca per gli Affari europei Karoline Edtstadler ha rincarato la dose: «I soldi che andranno a Italia, Spagna oppure Francia vanno usati per superare la crisi e vanno restituiti».

Contro queste dichiarazioni si è schierato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che su Politico.eu ha dichiarato che i Paesi del Nord Europa «non comprendono che stiamo affrontando una sfida storica. Le divisioni nell’Ue tra Nord e Sud sono sempre state sbagliate. Basare la risposta al Coronavirus su stereotipi distorti sarebbe più fuorviante che mai».

E ha concluso con un appello: «L’Ue non ripeta gli errori del passato. Incoraggio pertanto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen a presentare nei prossimi giorni un’ambiziosa proposta per il Recovery Fund e il prossimo quadro finanziario pluriennale in linea con le esigenze e le aspettative dei cittadini europei».

Conte: «Non è il tempo dei party e della movida, altrimenti la curva risale»

Lasciando il Senato, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è fermato a rispondere a un’anziana che l’ha ringraziato «a nome dell’Italia» per l’impegno di questi mesi. Il capo del governo ha replicato: «Grazie a voi italiani, ma non è finita. Chiariamolo: non è il tempo dei party e della movida, altrimenti la curva risale». Una precisazione dovuta per smorzare i toni di euforia avvertiti in alcune città italiane. «Abbiamo tolto l’autocertificazione perché la curva era sotto controllo, ma nessuno pensi che sono saltate le regole di precauzione», ha concluso.

Roberto Speranza: «3,25 miliardi per la sanità». Aumentano di 4.200 unità le borse di studio per la specializzazione in area medica

Il ministro della Salute Roberto Speranza

«Con i tre miliardi e 250 milioni di euro per la sanità stabiliti nel decreto Rilancio si potrà rafforzare in maniera profonda e duratura il nostro Servizio sanitario nazionale». Ne è convinto il ministro della Salute Roberto Speranza nell’annunciare le misure previste dal decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio.

Tra macro aeree di interventi: 1,256 miliardi per l’assistenza territoriale, 1,467 miliardi per l’adeguamento degli ospedali e 526 milioni per il personale del Sistema sanitario nazionale. Tra le misure, previsto un incremento di 4.200 borse di specializzazione in area medica. In particolare, saranno aumentate le borse in anestesia e rianimazione, medicina d’urgenza, pneumologia, malattie infettive e loro specialità equipollenti.

«Poter vivere in un Paese in cui se stai male non conta quanti soldi hai, non conta di chi sei figlio, non conta in che territorio vivi ma hai diritto a essere curato, penso che sia il valore più straordinario che dobbiamo tutti saper riconoscere e difendere con ogni energia», ha concluso Speranza.

Coronavirus, eccessi di sanificazione e igiene: «Usare i guanti per portare a spasso il cane è ridicolo»

Pierluigi Lopalco

«Da leggere e mandare a memoria». Pierluigi Lopalco, noto epidemiologo e chiamato a gestire la task force pugliese allestita in risposta all’emergenza Coronavirus, ha condiviso un articolo che mette in luce gli eccessi della sanificazione. Scritto da Donato Greco e pubblicato su scienzainrete.it, il pezzo sottolinea come la paura del contagio da superfici abbia portato ad adottare comportamenti irrazionali.

«Siamo alle comiche igienistiche? – si chiede l’autore dell’articolo -. Vediamo il ritorno di pratiche che avevamo escluso da tempo nella prevenzione delle infezioni ospedaliere: l’ozonizzazione, le lampade all’ultravioletto, gli inefficaci ammoni quaternari, tutte pratiche ampiamente condannate dall’Evidence Based Public Health».

Dall’uso eccessivo di guanti e disinfettati, «usare i guanti per portare a spasso il cane o per comprare un giocattolo al nipotino è ridicolo», fino agli eccessivi «macchinari nebulizzatori di micidiali aerosol disinfettanti»: Greco fa una disamina delle pratiche inutili e invita tutti a «riattivare i neuroni migliori in vista della fase tre».

I bambini che soffrono di asma non sono più a rischio degli altri

Ansa

Le recenti notizie sulla diffusione delle malattie infiammatorie e sulla sindrome di Kawasaki, in aumento tra i più piccoli, hanno preoccupato genitori e medici pediatri. Per questo Renato Cutrera, responsabile del dipartimento Malattie respiratorie e broncopneumologia dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, ha voluto precisare che i bambini soggetti ad asma, broncospasmo o allergie «non sono a maggior rischio per il nuovo Coronavirus Sars-Cov-2».

Piuttosto, il medico ha sottolineato la necessità di estendere la vaccinazione antinfluenzale in arrivo per la prossima stagione invernale a una platea più ampia possibile. «Va ribadito – ha aggiunto Cutrera – che sono pochi i bambini che si ammalano di Covid-19 e la maggior parte, anche in caso di infezione da SarCov2, non presenta sintomi».

Trovandoci nel pieno della stagione delle allergie, il medico ha chiarito che per i bambini che soffrono di asma e allergie «è importante non interrompere la terapia preventiva, proseguendola fino a fine maggio. Da preferire è la terapia spray con distanziatore, cercando di evitare l’aerosol poiché un bambino positivo potrebbe far passare il virus nell’aria».

Bari, chiude il Covid Hospital del Policlinico

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano

Su 250 posti letto allestiti per l’emergenza sanitaria, solo 32 sono occupati da pazienti affetti da Coronavirus. Così il Policlinico di Bari ha scelto di trasferirli in altre strutture e chiudere i suoi reparti, in larga parte vuoti. I trasferimenti sono iniziati la mattina del 20 maggio: 21 pazienti sono già stati trasportati con due ambulanze di biocontenimento. Le operazioni termineranno entro fine giornata.

«Il grande lavoro di squadra di tutti i professionisti del Policlinico di Bari ha consentito di far fronte all’emergenza e di curare circa 350 pazienti, tra cui anche alcuni provenienti dalla Lombardia, nei reparti del Covid Hospital. La scelta di attrezzare un unico padiglione su più piani all’interno del quartiere ospedaliero si è dimostrata vincente», ha dichiarato il direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore.

Ue a Italia: «Va garantito un reddito ai lavoratori»

Sede della Commissione europea, Bruxelles, Belgio

L’Italia deve fornire ai lavoratori «adeguate fonti alternative di reddito e accesso alla protezione sociale, in particolare per i lavoratori atipici». Sono queste le raccomandazioni presenti nel documento della Commissione Ue sull’impatto economico del Coronavirus e le misure da intraprendere. Per mitigare l’impatto sull’occupazione della crisi Bruxelles raccomanda di mettere in atto «accordi di lavoro flessibili e sostegno attivo all’occupazione» e misure per dare liquidità a Pmi, imprese innovative e lavoratori autonomi, evitando «ritardi nei pagamenti».

Gentiloni: «Tutti devono fare il necessario per sostenere la ripresa»

Il commissario europeo per l'Economia Paolo Gentiloni

«Deve esserci un orientamento di bilancio che sostiene» la situazione «in tutti gli Stati membri, e raccomandiamo di prendere tutte le misure necessarie per sostenere l’economia e assicurare la ripresa». Lo ribadisce il commissario europeo all’economia Paolo Gentiloni, ricordando che non aprire procedure quest’anno, durante la crisi da Coronavirus che ha colpito l’Europa, «è coerente con la clausola di salvaguardia del Patto di stabilità». «Quando la situazione si normalizzerà, è vitale evitare l’errore del passato», quando «gli investimenti furono la prima vittima» del consolidamento.

Fase 2, Gori: «Da Lombardia linee guida curiose su ristoranti»

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori

«Le linee guida della Regione sono curiose. Di fatto, riprendono l’intesa governo-regioni, quindi sono la fotocopia di quello che c’è nel dpcm, ma ci sono alcune piccole modifiche. Una di queste è aver fatto saltare, per la distanza prescritta tra i clienti dei ristoranti, la deroga che il governo ha previsto per i familiari», ha detto il sindaco di Bergamo Giorgio Gori a Circo Massimo, su Radio Capital a proposito della Fase due sull’emergenza Coronavirus nella Regione. «Quindi due persone che dormono insieme – continua Gori – non possono stare a meno di un metro di distanza e se il tavolo è profondo 80 cm non si possono sedere una vicino all’altra».

Villani (Società italiana pediatria) sull’Oms: «Situazione drammatica. Era impossibile fare tutto in modo perfetto»

Alberto Villani, presidente dell'Associazione italiana di pediatria

Questa pandemia «è stata un’evenienza straordinaria che ha stravolto il mondo. Ciò significa che alcuni aspetti potevano esser curati maggiormente e alcune cose fatte meglio, ma sarebbe stato impensabile in una situazione così drammatica fare tutto in modo perfetto. Quello che è certo è che l’Italia è stata un modello». Commenta così possibili responsabilità dell’Oms, Alberto Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria (Sip) e membro del Comitato tecnico-scientifico, intervenuto durante Agorà su Rai Tre. «Io consiglio a tutti di fare ciò che viene detto dai medici e non da altre persone e affidarsi alle istituzioni qualificate».

Manfredi, università: «Uno studente su due pagherà meno tasse»

Il ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi

Per evitare che la crisi faccia diminuire l’accesso all’università, «abbiamo messo a punto un intervento integrato che riduce le tasse e aumenta le borse di studio, oltre a prevedere una serie di incentivi di contrasto al digital divide e di sostegno alle famiglie colpite dalla crisi». Lo dice in un’intervista al Sole 24 ore il Ministro per l’Università e ricerca Gaetano Manfredi.

Con questi provvedimenti «contiamo di portare da 300mila a 500mila gli studenti che beneficiano della no tax area e di assicurare uno sconto sulle tasse ad altri 250 mila. In totale 750mila studenti avranno un beneficio economico». In merito all’emegenza Covid19, quando arriverà la Fase 3 gli atenei vi si adegueranno «in base all’andamento della situazione sanitaria».

Mattarella, lavoro: «Crisi globale rischia di colpire giovani e donne»

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

«Il lavoro sta cambiando, e le conseguenze della nuova crisi globale rischiano di farsi sentire più forti dove già si avvertivano carenze: l’occupazione femminile e quella dei giovani», ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 50 anni dalla legge sullo Statuto dei lavoratori. «Dal lavoro, dalla sua dignità e qualità, dipende il futuro del Paese e dell’Europa. Senza diritto al lavoro e senza diritti nel lavoro non ci può essere sviluppo sostenibile».

Fase 2, monitoraggio, contact tracing: ecco tutto quello che non va nel piano per il controllo dell’epidemia

La cabina di regia per il monitoraggio della Fase 2, partita il 18 maggio, è composta da ministero della Salute, Istituto superiore di sanità e Regioni. Il governo ha messo a punto una serie di 21 indicatori che dovrebbero servire per monitorare con cura l’andamento dell’epidemia. Ma «la cosa più grave è che il parametro Rt pubblicato il 15 maggio, quello che ci deve dire se le cose si mettono male o meno, è stato calcolato con i dati disponibili fino al 26 aprile, tre settimane fa, con il lockdown ancora a pieno regime», spiega a Open il fisico Ricci-Tersenghi.

«Per calcolare Rt – chiarisce poi il fisico Giorgio Sestili -, è indispensabile partire dalla data in cui il paziente Covid ha sviluppato i primi sintomi. Ma per avere questo dato bisognerebbe chiedere agli infetti, uno per uno, quando hanno iniziato ad avvertire le avvisaglie della malattia». Quasi tutte le Regioni non possiedono un quadro così dettagliato.

«I dati italiani, oltre a essere parziali, arrivano con estremo ritardo. Per consolidarsi nel database dell’Istituto superiore di sanità ci impiegano due settimane – dice Ricci-Tersenghi -. Il nostro è un database estremamente inaffidabile, per tempistiche di elaborazione e per completezza: la metà delle regioni ha fornito dati incompleti per il 50%».

Fase 2, Sala: «A 8mila Comuni stessa cifra Alitalia»

Giuseppe Sala

Il governo ha stanziato 3 miliardi «in totale per gli 8 mila Comuni italiani, non va bene, non esiste. Ma soprattutto a noi sindaci fa anche un po’ arrabbiare il fatto che la stessa cifra viene data ad Alitalia». Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in diretta a Rtl 102.5 con la trasmissione Non Stop News, parlando del sostegno che il governo ha dato ai Comuni nell’emergenza Covid. «Noi dobbiamo fare politiche di welfare più potenti di prima – ha aggiunto -. Non possiamo immaginare di dare 3 miliardi ad Alitalia a fondo perduto e 3 miliardi a 8 mila Comuni e sindaci che sono sulle barricate».

Meloni: «Centralizzare la sanità? Non è il momento delle battaglie ideologiche»

La segretaria di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni

«L’articolo 117 della costituzione ci da oggi la possibilità da parte dello stato di fare leggi quadro su alcune materie specifiche», dice la segretaria di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ospite della trasmissione Agorà. Meloni chiarisce che sulla centralizzazione dalla sanità non è il momento di fare battaglie ideologiche. «Credo che sarebbe giusto e necessario immaginare una legge quadro sulla gestione dell’emergenza – aggiunge la segretaria -. Quando è scoppiato il Coronavirus su tutto il territorio nazionale abbiamo fermato le prestazioni ordinarie degli ospedali. Sempre in punta di piedi vorrei suggerire al governo di lavorare per riaprire alle prestazioni ordinarie».

Pubblica amministrazione, Dadone: «Nel postcovid 30-40% dipendenti pubblici in smart working»

La ministra della pubblica amministrazione, Fabiana Dadone

Una pubblica amministrazione «più flessibile, dinamica, digitalizzata» è l’obiettivo della ministra Fabiana Dadone, che in un’intervista a La Stampa afferma: «Vorrei mantenere tra il 30 e il 40 per cento dei dipendenti pubblici in smart working anche nel post-Covid. Abbandoniamo il feticcio del cartellino, le polemiche sui furbetti, e iniziamo a far lavorare per obiettivi, con scadenze giornaliere, settimanali, mensili».

Quest’impostazione – per Dadone – «non si tradurrà solo in un ‘lavorare da casa» perché «ci saranno anche delle postazioni di co-working». Ma per far ciò «servirà un cambio di mentalità, nella formazione del personale e nel ruolo dei dirigenti» e chi lavorerà in smart-working e per quanto tempo «lo decideranno in autonomia le diverse amministrazioni».

A Bergamo c’è chi non si è mai fermato: la storia dell’azienda Authoma

Open

Authoma, un’azienda di intralogistica che si occupa di assemblaggio e installazioni, appena fuori dal casello autostradale di Bergamo, è una di quelle imprese che non ha fatto un giorno di stop. Gran parte della sua produzione si rivolge alla GDO, la grande distribuzione organizzata, e il rapporto con la filiera dell’agroalimentare l’ha tenuta in piedi fin dalla fine di febbraio, quando l’Italia è stata colpita dalla scoperta del virus nei focolai di Codogno e Vo’ Euganeo.

La fortuna di Authoma è quella di essere una grande azienda e di essere riuscita a garantire la sicurezza con largo anticipo. Grazie ai loro contatti con la Cina, hanno capito ben prima di altri quello che stava succedendo. «All’inizio ci sembrava pura fantascienza», spiega Roberta Togni, general counsel di Authoma. «Ci parlavano delle misure di sicurezza, del distanziamento, delle mascherine. Era quasi impossibile credere che sarebbe arrivata da noi. Ma a un certo punto ci siamo detti: siamo sicuri che, in un mondo globalizzato come il nostro, l’ipotesi di una pandemia sia così remota?».

Nel giro poche settimane, già da febbraio, Authoma aveva comprato già grandi quantità di dispostivi di protezione, tra cui guanti, mascherine e igienizzanti. «Se fosse capitato a un’impresa più piccola o meno collaudata probabilmente nessuno si sarebbe speso così tanto», dicono. «Anche in questo caso la responsabilità della gestione dell’emergenza è stata delegata a noi».

Dal 3 giugno consentiti gli spostamenti fuori dall’Italia: le informazioni della Farnesina per gli spostamenti

Daniel MIHAILESCU / AFP

A partire dal 3 giugno sarà consentito muoversi fuori dall’Italia o farci ritorno. Aperto anche il turismo e le tratte aeree. Per gli italiani si potrà riprendere il movimento all’interno degli Stati membri dell’Unione europea, quelli parte dell’accordo di Schenghen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera), Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Inoltre dal 3 giugno le persone che entrano o rientrano in Italia da questi Paesi non saranno più sottoposte a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni, a meno che non abbiano soggiornato in Paesi diversi nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia.

Come funzionerà il Recovery Fund? E quanto potrebbe spettare all’Italia?

Il denaro messo a disposizione tramite il Recovery Fund andrà a coprire le spese cosiddette “prioritarie” per i Paesi europei. Il punto da chiarire è come questi soldi saranno veicolati e quali riforme dovranno essere fatte dai Paesi che riceveranno parte del denaro. L’idea iniziale per il Recovery Fund lanciata di comune accordo da Francia e Italia era di raccogliere 1.000 miliardi.

Questa somma sarebbe andata a sommarsi ad altri 1.000 del bilancio Ue 2021-2027, dando quindi a Bruxelles la possibilità di disporre di 2.000 miliardi per fronteggiare la crisi. Ora Francia e Germania rilanciano con una cifra pari a 500 miliardi, di questi circa 100 potrebbero andare all’Italia.

Le date delle riaperture previste dal Dpcm sulle riaperture (variabili a seconda delle ordinanze regionali)

Dal 18 maggio sarà possibile spostarsi nella propria Regione senza più l’utilizzo dell’autocertificazione, così come sarà possibile incontrare amici senza i pregressi vincoli di legame (anche noti come “affetti stabili”, ndr);

sarà possibile spostarsi nella propria Regione senza più l’utilizzo dell’autocertificazione, così come sarà possibile incontrare amici senza i pregressi vincoli di legame (anche noti come “affetti stabili”, ndr); Dal 18 maggio riapriranno bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, stabilimenti balneari, negozi e riprenderanno le funzioni religiose (durante le quali sarà obbligatorio osservare almeno un metro e mezzo di distanza tra una persona e l’altra, ndr);

riapriranno bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, stabilimenti balneari, negozi e riprenderanno le funzioni religiose (durante le quali sarà obbligatorio osservare almeno un metro e mezzo di distanza tra una persona e l’altra, ndr); Dal 25 maggio riaprono piscine, palestre e centri sportivi;

riaprono piscine, palestre e centri sportivi; Dal 3 giugno sarà possibile spostarsi tra le diverse Regioni, «in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree»;

sarà possibile spostarsi tra le diverse Regioni, «in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree»; Dal 3 giugno riprendono gli spostamenti da e verso gli altri Stati dell’Unione Europea e dell’area Schengen, la Gran Bretagna, Andorra e il Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano, senza l’obbligo di quarantena per chi arriva in Italia, «secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali»;

riprendono gli spostamenti da e verso gli altri Stati dell’Unione Europea e dell’area Schengen, la Gran Bretagna, Andorra e il Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano, senza l’obbligo di quarantena per chi arriva in Italia, «secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali»; Dal 15 giugno riaprono cinema e teatri e concerti all’aperto («con massimo 1.000 spettatori con posti a sedere pre-assegnati e distanziati»), mentre al chiuso il limite massimo è quello di 200 spettatori; riaprono inoltre i centri estivi per bambini;

riaprono cinema e teatri e concerti all’aperto («con massimo 1.000 spettatori con posti a sedere pre-assegnati e distanziati»), mentre al chiuso il limite massimo è quello di 200 spettatori; riaprono inoltre i centri estivi per bambini; Nessuna data sulla ripresa del campionato di calcio;

sulla ripresa del campionato di calcio; Sospesa la data di riapertura dei centri benessere e delle terme.

Il testo del Dpcm sulle riaperture del 18 maggio

Cosa non riaprirà il 18 maggio

La saracinesca di un ristorante nel centro storico di Roma

Come già anticipato nei giorni scorsi, le regioni avranno una certa autonomia nello scegliere le norme che da domani guideranno la ripartenza con il Coronavirus. In Lombardia per esempio i ristoranti dovranno misurare la temperatura ai clienti prima che entrino nei locali mentre in Piemonte domani riapriranno solo negozi e parrucchieri. Qui i ristoranti dovranno aspettare un’altra settimana. In Campania invece i tra i tavoli dei ristoranti i clienti dovranno essere separati da una barriera di plexigass o di vetro.

Il nuovo modulo di autodichiarazione per gli spostamenti fuori regione

Così come preannunciato nella conferenza stampa del premier Conte del 16 maggio, cambiano le regole e soprattutto cambia – ancora una volta – il modulo di autocertificazione per gli spostamenti tra diverse regioni. Per spostarsi all’interno delle regioni non sarà più necessario il modulo di autocertificazione. Per gli spostamenti tra regioni diverse, sino al 3 giugno, sarà necessario compilare il nuovo modello di autocertificazione. Gli spostamenti tra una regione e l’altra saranno consentiti solo o per comprovate esigenze lavorative, o per motivi di salute, o per situazioni di necessità o ragioni di assoluta urgenza.

Fase 2, bonus bici e monopattini: ecco come ottenerlo e come funziona

monopattino elettrico

Sarà una ripresa all’insegna della sostenibilità quella messa a punto dal governo per uscire dal lockdown totale. Il bonus mobilità per l’acquisti di bici e monopattini prevede un contributo che coprirà il 60% della spesa, per un valore massimo di 500 euro. Il bonus potrà essere erogato a tutti i residenti maggiorenni – a prescindere dal reddito – nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane e nelle città con una popolazione di almeno 50mila abitanti. Lo scontro sarà retroattivo e coprirà gli acquisti effettuati a partire dal 4 maggio.

