In Italia sono 60.960 le persone attualmente positive al Covid-19, i guariti hanno raggiunto quota 134.560. In Lombardia +316 nuovi positivi e +65 decessi. L’Inps ha fornito i primi dati sulla crisi economica nata dal Covid-19: le ore di cassa integrazione richieste sono state 772, le domande di disoccupazione 144mila. La ministra Azzolina ha spiegato che a settembre ricomincerà la scuola, anche se un passo alla volta

In Veneto le persone più colpite hanno tra 45-64 anni. Sono più di 14mila i guariti

Secondo i nuovi dati forniti dalla Regione Veneto, sono 3.023 le persone attualmente positive al Coronavirus a fronte di 1.854 decessi dall’inizio dell’epidemia. Molti di più i guariti: 14.182 in tutto. Il numero dei guariti è andato crescendo a partire dal 7 aprile, passando da circa 2mila persone a oltre 10mila dopo circa un mese. Sono più le donne ad aver contratto il virus rispetto agli uomini: 57% del totale contro il 43% degli uomini. Sono le persone tra 45-64 anni ad essere la fascia d’età più colpita (34,24% del totale). Seguono le persone con +85 anni (16,42%) e le persone tra 76-85 anni (14,20%).

Infuria la polemica sulla “movida”. L’ex primario di Torino: «Giovani assassini, fanno aperitivo in piazza uno attaccato all’altro»

ANSA/ALESSANDRO DI MARCO | Aperitivi e “cene all’aperto” in centro a Torino durante la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus

Dietro alle nuove circolari del Viminale che prevedono nuove sanzioni e multe per chi causa assembramenti pubblici, ci sarebbero le foto di giovani radunati in gruppi durante l’ora dell’aperitivo, foto che hanno acceso un dibattito sui comportamenti dei giovani. Su questo si è espresso anche Antonio Sechi, ex primario di Torino.

«Uno attaccato all’altro, quasi quasi bevono dallo stesso bicchiere. Non solo a Torino, abbiamo visto tutti le immagini di qualche settimana fa dei Navigli, a Milano. Comportarsi così vuol dire andarsela a cercare. Non si rendono conto del rischio», ha raccontato al Corriere della Sera. Il medico li considera pericolosi, soprattutto per gli altri. E ce l’ha soprattutto con i giovani: «Se uno di loro si contagia magari non succede nulla – dice – ma può mettere in pericolo il papà, la mamma, i nonni».

Le bufale sui vaccini antinfluenzali contaminati con i Coronavirus dei cani

Su YouTube circola ancora un video dove si intervista Dolores Cahill, presentata come immunologa. Nel video la presunta esperta esprime una serie di affermazioni che mettono in relazione i vaccini antinfluenzali al Covid-19 e scoraggiano l’adozione di misure di distanziamento sociale, visto che secondo lei solo attraverso i contatti sociali saremmo in grado di immunizzarci.

Cahill è la presidente del partito di estrema destra Irish Freedom Party. Sul database bibliografico della letteratura accademica Scopus, risulta solo una certa Cahill, Dolores Josephine del University College di Dublino. L’ultimo articolo scientifico da lei firmato risale al 2017, pubblicato su Rheumatology, e risulta ritrattato. Qui analizziamo tutte le sue bufale.

Il report sui contagi, Iss: scende la curva epidemica ma crescono gli asintomatici

ANSA/GIUSEPPE LAMI| Silvio Brusaferro

Il Presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, ha parlato alla conferenza stampa settimanale sull’andamento dell’epidemia da Coronavirus in Italia. «In tutte le regioni i casi sono in decremento, anche in Lombardia – ha spiegato – ma rimangano le differenze tra le regioni che dividono sostanzialmente in tre aree il paese».

«La curva epidemica è stabile ed in calo – ha insistito Brusaferro – Ora tanto più andremo verso un numero di casi limitato tanto più il sistema sarà sensibile per individuare subito i casi. Sta crescendo la quota degli asintomatici». Brusaferro ha anche dichiarato che non si registra un sovraccarico delle terapia intensive, ma che comunque l’attenzione sul virus va tenuta alta.

Inail, 43mila denunce per contagio sul lavoro. I morti sono 171

ANSA/UFFICIO STAMPA OSPEDALE CREMONA

Le denunce di infortunio sul lavoro arrivate all’Inail fino al 15 maggio per contagio da Coronavirus sono in tutto 43mila. A comunicare la cifra è stato lo stesso Istituto, spiegando che 171 di queste hanno portato alla morte del lavoratore: la metà dei decessi ha riguardato personale sanitario e assistenziale. In tutto, tra fine febbraio e il 15 maggio, ci sono state 43.399 denunce – seimila in più rispetto al 4 maggio. Le morti in più sono state invece 42. L’età media dei lavoratori che hanno contratto il virus è di 47 anni per entrambi i sessi, mentre sale a 58 per le donne e 59 per gli uomini per i casi mortali.

Istituto Spallanzani: «In atto la sperimentazione sul plasma»

Ansa, Fabio Frustaci | Istituto Spallanzani di Roma

L’Istituto Spallanzani di Roma, impegnato fin dall’inizio dell’epidemia nella lotta al Coronavirus, ha comunicato che, d’intesa con l’UO di Ematologia dell’ospedale San Camillo e il Dipartimento di Oncoematologia e Terapia cellulare e genica dell’ospedale Bambino Gesù, «è in atto una sperimentazione sull’utilizzo del plasma iperimmune da pazienti convalescenti post-Covid».

Lo Spallanzani ha anche diffuso il quotidiano bollettino sulla situazione ricoveri all’interno della struttura. A oggi, 22 maggio, si contano 94 pazienti, di cui 44 positivi al Covid-19 e 50 sottoposti a indagini. Sono 11 i pazienti che necessitano di supporto respiratorio – quindi ricoverati in terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali sono invece 446.

ArcelorMittal, lo sciopero dei lavoratori all’ex Ilva di Taranto: «C’è una pressione senza precedenti»

ANSA, GIACOMO RIZZO | Circa 200 lavoratori manifestano contro la multinazionale ArcelorMittal. Taranto, 22 maggio 2020

Alle 7 di questa mattina, 22 maggio, è iniziato lo sciopero dei lavoratori diretti e dell’appalto dello stabilimento ArcelorMittal all’ex Ilva di Taranto, indetto per 24 ore dall’Usb. Circa 200 lavoratori hanno organizzato un presidio davanti agli uffici della direzione, alla quale contestano una serie di inadempienze nella gestione dell’emergenza Coronavirus. Il coordinatore provinciale dell’Usb Francesco Rizzo ha dichiarato: «Qui ci sono centinaia di lavoratori a gridare “Arcelor vai via”. C’è un’azienda che sta colando a picco, ci sono migliaia di lavoratori in cassa integrazione, i lavori Aia sono sospesi, in fabbrica c’è una pressione senza precedenti e un clima che non si viveva nemmeno ai tempi dei Riva, con il licenziamento ingiustificato di decine di lavoratori».

Il sindacalista, che chiede l’intervento del governo, ha parlato anche di «costanti e continui ritardi nei pagamenti delle fatture per attività già svolte dalle imprese dell’appalto». «Ogni mese abbiamo operai che non percepiscono stipendio – dice Rizzo – e aziende che rischiano il fallimento. Una situazione inaccettabile. Ora si sta prospettando la peggiore delle ipotesi, cioè la chiusura della fabbrica senza soluzione. Bisogna allontanare Arcelor mettendo in sicurezza lo stabilimento e ricollocando i lavoratori».

Alto Adige, nessun decesso e 3 nuovi casi

ANSA / Lorenzo Zambello | Bolzano

Nessun decesso e 3 nuovi casi (su 1.084 tamponi effettuati) nelle ultime 24 ore in Alto Adige. A comunicarlo è l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, che specifica come il numero delle persone positive al test del Coronavirus è di 2.590. Nei normali reparti dei sette ospedali dell’Azienda sanitaria sono ricoverati complessivamente 40 pazienti affetti da Covid-19, e altre 28 persone sono assistite in quanto casi sospetti. 3, invece, le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva. Il numero dei decessi legati a Covid-19 negli ospedali è invece di 174 persone, mentre le persone decedute nelle case di riposo sono state 117 persone. Il numero complessivo dei guariti si attesta a 2.832 (+38 rispetto a ieri).

Ricciardi insiste sulla Lombardia: «La loro incapacità è dimostrata da fatti inconfutabili»

ANSA, GIUSEPPE LAMI | Riccardo Ricciardi alla Camera, 13 giugno 2019

Il vicecapogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Riccardo Ricciardi, ha rilasciato un’intervista a La Notizia, nella quale ha spiegato il motivo del suo intervento di ieri in Aula contro la gestione della sanità da parte della giunta lombarda durante il picco dell’emergenza Coronavirus. Intervento che ha provocato le proteste della Lega. «Non sono né un medico né un pm, ma se devo dire che l’amministrazione lombarda ha però agito nel migliore dei modi, direi una bugia. E non la dico io ma questo elenco di fatti inconfutabili».

«In Lombardia c’è stata la più grande prova di incapacità politica e amministrativa che si sia mai vista in questo Paese», ha continuato Ricciardi. «In conferenza stampa l’assessore Gallera si lanciava in proclami del tipo: se la Cina ci ha messo 10 giorni a fare un ospedale, la Lombardia ce ne metterà 6. Nelle intenzioni doveva anche ospitare 400 letti di terapia intensiva. Peccato che la realtà ci racconta altro: l’ospedale in Fiera, per cui hanno speso 21 milioni (17 dichiarati, ndr), ha ospitato soltanto 25 pazienti. Ecco come sono stati spesi i soldi delle generose commoventi donazioni dei lombardi».

Gallera: «Contro la Regione una campagna d’odio»

ANSA, MATTEO BAZZI | L’assessore al Welfare della regione Lombardia Giulio Gallera

L’assessore alla Sanità della Lombardia Giulio Gallera, in un’intervista a il Giorno, ha parlato di una «campagna d’odio» che sta montando ai danni della sua Regione. Gallera si è difeso dalle accuse spiegando che il modello Lombardia, «che molti criticano, ha consentito di salvare migliaia di vite». «A febbraio e marzo – ha replicato – quando gli ospedali rischiavano il collasso, la sinergia pubblico-privato ha permesso di portare da 800 a 1.800 i posti in terapia intensiva e da 1.000 a 12.000 quelli in pneumologia». Gallera ha anche commentato la vicenda giudiziaria che si è aperta sull’ospedale in Fiera a Milano: «Se la curva dei contagi non fosse scesa e non avessimo allestito quell’ospedale oggi saremmo attaccati. C’è una campagna orchestrata artatamente».

Toti: «Chi ha il reddito di cittadinanza può fare lo steward nelle spiagge»

Ansa | Spiaggia, foto d’archivio

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha parlato a RaiNews24, proponendo l’ipotesi di impiegare i percettori del reddito di cittadinanza per contingentare gli accessi in spiaggia durante l’estate segnata dall’epidemia di Coronavirus. «Se chi prende il reddito di cittadinanza si rende utile, non fa male né a se stesso né al Paese. Vale per gli steward che controlleranno gli accessi nelle spiagge libere così come per la raccolta agricola in campagna». «Sono persone che hanno un reddito pagato con le tasse degli italiani – ha insistito – e quindi è giusto che quando c’è bisogno, come per i lavori socialmente utili, si rendano utili».

Pd-Leu-Iv annunciano l’emendamento al Dl Rilancio sulle ex zone rosse

Ansa, Alessandro di Meo | Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia

Continua la polemica sulle ex zone rosse, rimaste escluse dai fondi previsti nel Dl Rilancio, il pacchetto varato per arginare i danni economici della crisi da Coronavirus. I deputati di maggioranza Federico Conte (Leu), Umberto del Basso de Caro (Partito Democratico), Vito De Filippo (Italia Viva) e Nico Stumpo (Leu) hanno annunciato l’arrivo di un emendamento per modificare il testo del dl: «La proposta di modifica sarà presentata alla Camera dei deputati non appena partirà l’iter per la conversione del decreto», hanno dichiarato. «Il governo, con il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri si è dichiarato disponibile a porre rimedio. Lo faremo in Parlamento con il nostro emendamento».

«I Comuni che sono stati zona rossa con provvedimenti nazionali e regionali hanno tutti pari dignità – dicono i deputati – e non possono essere fatte discriminazioni. Va ripristinata la prima formulazione del Decreto che all’articolo 112 riconosceva a tutti i comuni italiani dichiarati zona rossa per 30 giorni di accedere al riparto dello stanziamento di fondi per 200 milioni di euro, ai fini di garantire sostegni e bonus fiscali».

A Milano l’indice Rt si riavvicina alla soglia di allarme

Ansa, Matteo Corner | Navigli di Milano, 10 Maggio 2020

I dati all’11 maggio, a sette giorni dalle parziali riaperture sancite dalla Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, a Milano illustravano l’indice di contagio più basso dall’inizio dell’epidemia: 0,6. Da quel momento in poi, la curva ha ripreso inevitabilmente a salire e, il 17 maggio, era arrivata allo 0,75. Ieri, giovedì 21, è arrivata allo 0,86. Per ora la situazione resta sotto controllo, ma se l’indice dovesse risalire sopra l’1 il problema tornerebbe a porsi a livelli seri. Per ora l’aumento potrebbe essere collegato a due fattori: il primo è quello relativo al conteggio dei nuovi malati, il secondo dei positivi che emergono dalla nuova campagna di test sierologici pubblica.

Crisanti: «Le mascherine sono state cruciali per la diminuzione dei casi gravi»

ANSA, TONY VECE

«Se oggi si vedono meno casi gravi è in gran parte dovuto all’uso di mascherine, che riducono la carica virale e quindi la quantità di virus che viene trasmesso». A dare una possibile risposta sul perché i casi gravi da Coronavirus stiano diminuendo è stato il virologo Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia e Virologia dell’AO Università di Padova e consulente della Regione Veneto per l’emergenza. «Chi si infetta con molti virus, infatti, ha una malattia con un’evoluzione completamente diversa rispetto a chi si infetta con pochi», ha detto ad Agorà.

«Se due persone parlano indossando la mascherina la quantità di virus che si trasmettono è molto più bassa. E la carica virale ha un impatto enorme sull’evoluzione della malattia». Ai virologi che parlano di virus meno aggressivo, Crisanti risponde: «Riprendete in mano i testi di medicina. Un virus non è debole o forte, buono o cattivo ma più virulento o meno, e ha una capacità di trasmissione che si può misurare. Sulla base di evidenze sperimentali si vede che quando entra in una nicchia ecologica, ad esempio gli esseri umani, la sua virulenza in genere aumenta e non diminuisce».

Oscurati 14 siti che vendevano farmaci contro il Covid-19

Farmaci

Questa mattina, 22 maggio, i carabinieri della Sezione Analisi del Reparto Operativo e dei Nas di Torino e Udine hanno oscurato i 14 indirizzi web: vendevano antimalarici, sostanze ad azione antivirale e antitumorale per il trattamento dell’infezione da Coronavirus. Le autorità, a causa della crescente presenza di offerte sul web di farmaci non autorizzati o di dubbia provenienza, hanno ribadito che la vendita e l’acquisto di «medicinali con obbligo di prescrizione» attraverso internet non solo sono vietati dalla normativa italiana, ma sono soprattutto estremamente pericolosi per la salute.

Scuola, Azzolina: «Le mie sono scelte condivise»

ANSA, CESARE ABBATE | Il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina

Le critiche «servono, le polemiche molto meno. Ho letto anche tante provocazioni. Dispiace perché colpiscono la scuola, non me». Lo dice in un’intervista col Messaggero sulla ripresa scolastica nell’emergenza Coronavirus la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. «Posso dire di aver un ottimo rapporto con tutti i colleghi di Governo – aggiunge – Abbiamo preso tutti insieme la decisione sulla chiusura delle scuole, ed è stata una decisione sofferta, ma responsabile».

Sulla possibilità che il concorso per gli insegnanti ad agosto possa fare i conti con un ritorno della pandemia, la ministra ha spiegato di avere «accolto la preoccupazione» e «per questo ho proposto di coinvolgere il Cts. Se il contagio malauguratamente risalisse è pronto un piano b. L’importante è voler trovare un accordo. Io lavoro per soluzioni efficaci e condivise».Per quanto riguarda i sindacati, Azzolina ha detto che «c’è un obiettivo comune: avere i docenti in classe a settembre. Ci sono bandi già pubblicati per assumere 80 mila assunzioni, è un risultato enorme I concorsi vanno avanti in tutta la Pa e nell’università perché a scuola no?».

Spostamenti a partire dal 3 giugno: nessun limite solo tra regioni con lo stesso livello di rischio

ANSA/Mourad Balti Touati | Milanesi in piazza Duomo durante la fase 2 dell’emergenza Coronavirus a Milano, 19 maggio 2020

Il 29 maggio arriverà il report settimanale dell’Iss e del Ministero della Salute sul monitoraggio del contagi da Coronavirus in Italia. Un report cruciale, perché il suo contenuto sarà fondamentale a sancire o meno la possibilità di spostarsi tra le varie Regioni a partire dal 3 giugno. Ma, in realtà, anche la data del 3 giugno porterà con sé la solita ambiguità: secondo quanto si apprende già da ora, a non avere limiti saranno gli spostamenti tra Regioni con lo stesso livello di rischio.

A stabilire i livelli di rischio sarà un indice elaborato dal Ministero della Salute, che prende in considerazione il rapporto tra positivi e tamponi e avrà un attenzione particolare al sistema sanitario e ai posti della terapia intensiva. I presidenti delle varie giunte avranno poi il potere di imporre limitazioni agli ingressi. Stando alle prime elaborazioni dei dati disponibile, dalla Lombardia (considerata “a rischio moderato”) si potrà andare solo verso Umbria e Molise.

L’intervista al direttore del Senseable City Lab del Mit: «Ecco come cambieranno le università»

Brendan Zhang | Carlo Ratti

Carlo Ratti è tra i designer più influenti d’America. Direttore del Senseable City Lab del Massachusetts Institute of Technology (Mit) di Boston, Ratti è convinto che la pandemia sia un’occasione importante per ripensare ambienti, luoghi e modalità di interazione. Parlando a Open via Zoom dalla sua casa di campagna in Piemonte, Ratti ha spiegato perché è innanzitutto l’università che deve rispondere, e anche con una certa urgenza, alla chiamata di rinnovamento.

Conte, torna la sintonia con Renzi: «Piena collaborazione con Italia Viva»

Ansa/Epa | Il premier Giuseppe Conte, 30 aprile 2020

Dopo il no alla sfiducia per Alfonso Bonafede, una nuova fase di concordia potrebbe aprirsi tra il premier Giuseppe Conte e il fondatore di Italia Viva Matteo Renzi. Almeno così si intende dalle parole del primo ministro che, in un’intervista al Messaggero, ha dichiarato che accoglierà le proposte di Iv in merito agli interventi sulla gestione della crisi da Coronavirus.

«Accoglieremo le proposte di Italia Viva su infrastrutture e family act», ha detto. «Con Italia Viva c’è piena collaborazione, come in passato», ha insistito il premier. «Ora c’è da lavorare insieme su cantieri e politiche per la famiglia. Puntiamo sul dl semplificazione e sugli interventi al codice degli appalti. La mia preoccupazione è adesso rivolta alle tensioni sociali della fase 2, con l’emergenza sanitaria che si sarebbe potuta trasformare in emergenza economica e sociale».

Fase 2, Decaro: «Stanno aumentando le tensioni sociali. La criminalità organizzata potrebbe approfittarne»

ANSA, ANGELO CARCONI | Il presidente dell’Anci Antonio Decaro, 04 marzo 2020

Antonio Decaro, sindaco di Bari e Presidente dell’Anci, ha parlato ai microfoni di Radio 1 commentando le proteste dei lavoratori e dei cittadini che si sono verificate nel mezzo della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. «Cominciano le prime tensioni sociali che sono diverse da quelle della prima fase», ha detto. «Basta vedere le manifestazioni dei titolari delle partite Iva che si susseguono nelle nostre città e che tendono ad aumentare all’interno di quelle manifestazioni che, magari, all’inizio della Fase 2 erano più circoscritte e non mostravano particolari vivacità. E sono i sindaci a doverle gestire».

Secondo Decaro, il problema della tensione sociale non è l’unico. «C’è anche un altro problema, perché alle manifestazioni, in particolare quelle dei gestori delle attività economiche, si presentano persone legate alla criminalità organizzata che probabilmente all’interno di quelle proteste individuano le persone più fragili che sono i titolari di attività economiche che hanno difficoltà a ripartire o famiglie che ancora non hanno ottenuto la cassa integrazione in deroga e hanno difficoltà dal punto di vista economico».

«Diventa facile per la criminalità – ha insistito il presidente Anci – cercare di entrare all’interno dell’azienda tramite l’usura per togliere l’azienda al titolare oppure offrire soldi in prestito alle famiglie magari incensurate per chiedere in cambio di nascondere droga o armi».

Mattia, il paziente 1: «Quel che mi è pesato di più sono state le buigie»

Ansa

«L’etichetta di paziente 1 non mi è mai pesata, le bugie sì. La cena con un cinese, le due maratone in una settimana: tutto falso». Parla così Mattia, il cittadino di Codogno diventato noto per essere stato il primo caso di Coronavirus individuato in Italia. Alle pagine di Sportweek ha dichiarato che a pesargli di più è stata la popolarità che ne è conseguita: «Devo continuamente respingere le richieste di interviste o di ospitate televisive». Mattia, che era stato ricoverato la notte tra il 20 e il 21 febbraio, ha lasciato la terapia intensiva dopo due settimane di complicazioni dovute al Covid-19 ed è stato dimesso il 23 marzo.

Quasi 4 milioni di lavoratori sono ancora senza aiuti

Ansa, Luca Zennaro | Genova, 20 maggio 2020

Né il Cura Italia né il Dl Rilancio sono riusciti ancora ad aiutare la totalità dei lavoratori e delle lavoratrici messi in difficoltà economiche dalla crisi da Coronavirus. Secondo un calcolo pubblicato da Repubblica, quasi 4 milioni di persone restano ancora escluse dai sussidi: si tratta di circa 3 milioni di dipendenti senza cassa integrazione e 1,1 milione di autonomi senza i 600 euro. Il problema non sembrano essere tanto i soldi stanziati dai due decreti (21 miliardi e mezzo per la cassa integrazione e 7 miliardi per l’indennità da 600 euro), quanto il fatto che le risorse non arrivano. Per quanto riguarda gli autonomi, sono ancora 1,1 milione le richieste non elaborate, mentre per quanto riguarda le Cig, solo 4,6 milioni su 7,2 hanno già incassato il sussidio.

Lo sfogo di Giorgetti su Ricciardi

ANSA, ALESSANDRO DI MEO | Il deputato Giancarlo Giorgetti in aula della Camera, 11 dicembre 2019

«Questi ragazzi qua li bombano… A quello gli parlavi, ma era come se non sentisse. Andava per conto suo». Dura le reazione del vicesegretario della Lega Giancarlo Giorgetti all’intervento del vicecapogruppo 5stelle Riccardo Ricciardi alla Camera dei Deputati. Ricciardi aveva additato il modello sanitario lombardo come colpevole del numero elevato di morti da Coronavirus nella Regione.

«Non so se era tutto organizzato (come ha detto Salvini, ndr) – ha dichiarato al Corriere della Sera -. So che in questo momento qua uno può fare tutte le critiche che vuole, ma è il modo che non va bene». «Non è tanto l’attacco alla Regione Lombardia – ha insistito Giorgetti -, è che un intervento come quello è contro chi gli ha chiesto di avere un altro tipo di atteggiamento».

Il Veneto è a quota zero contagi

Ansa | Il governatore del Veneto Luca Zaia

La notizia è stata data dal virologo Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’Università di Padova e consulente della regione Veneto per l’emergenza Coronavirus: per la prima volta nella regione i contagi sono arrivati a zero. Il dato di Crisanti è in leggero contrasto con quello della Protezione Civile che indica 6 nuovi malati, ma si spiega facilmente perché fa riferimento ai malati che sono stati registrati da questa mattina. La Protezione civile invece conta anche quelli della serata di ieri.

Perché il modello Veneto ha funzionato

Ansa | Operatrici sanitarie

Se si dovesse trovare un termine per riassumere il successo del Veneto, una delle regioni inizialmente più colpite dal Coronavirus, questo sarebbe “tamponi”. I primi sono stati fatti su tutta la popolazione di Vo’ Euganeo, primo focolaio della regione e uno dei primi d’Italia, e i test a tappeto sono stati poi ripetuti a tre settimane di distanza, fornendo dati che poi sarebbero diventanti fondamentali per capire lo sviluppo dell’epidemia. Da questo studio infatti è emerso che il 43% dei positivi al Covid-19 era asintomatico e ugualmente contagioso.La strategia dei tamponi è stata possibile a una scommessa fatta dal laboratorio di microbiologia di Padova, guidato dal virologo Andrea Crisanti.

Il ministro Gualtieri: «100 miliardi di prestiti alle Pmi prima della fine dell’anno»

Ansa | Il ministro dell’economia Roberto Gualtieri

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri è intervenuto a Piazza Pulita. Qui ha spiegato che i 100 miliardi previsti per le piccole e medie imprese con il Fondo di garanzia hanno già iniziato a essere distribuiti: 12 miliardi sono stati erogati nell’arco di un mese. Sempre Gualtieri assicura che entro la fine dell’anno si arriverà a distribuire tutti i 100 miliardi di euro previsti. Il ministro poi ha spiegato che l’atteggiamento del governo non è certo trionfalistico: «Ci prendiamo tutte le critiche e cerchiamo di risolvere tutti i problemi».

«I tempi dei prestiti sono stati lunghi, ma il governo ha fatto il massimo»

Sempre a Piazza Pulita, Gualtieri ha anche commentato i ritardi dei prestiti promessi a famiglie e imprese: «Era inevitabile affidarsi alle banche, noi abbiamo fatto il massimo con la garanzia al 100%, la moratoria obbligatoria su tutti i crediti. 2,3 milioni di famiglie e imprese hanno potuto bloccare 240 miliardi di prestiti. I 25.000 euro sono iniziati molto lentamente, stanno entrando adesso a regime, riceviamo tantissime segnalazioni positive, ma altrettante per chi ci mette troppo tempo».

Crema, il comune offre supporto per lo stress post traumatico

Ansa/Filippo Venezia | Medici cubani al lavoro nell’ospedale di Crema

Non solo la salute fisica. Non solo i tamponi, l’igiene e tutte le precauzioni per evitare il contagio. In questa crisi il comune di Crema ha deciso di garantire supporto anche per la salute mentale, a tutti i dipendenti che ne faranno richiesta. Durante la fase più acuta dell’emergenza 180 operatori del comune erano rimasti a casa in isolamento volontario per essere venuti a contatto con pazienti positivi al Covid-19.

Il ritorno al lavoro così può diventare ora un problema. Il sindaco Stefania Bionaldi, ha scelto quindi di inviare una lettera ai dipendenti, spiegando che per fornire questo tipo di supporto sono stati scelti gli psicologi di Emdr, gli stessi che avevano aiutato gli studenti del bus sequestrato nel marzo del 2019 da Ousseynou Sy.

Piemonte, da ieri 24 decessi e 105 pazienti in più positivi al Covid-19

Ansa/Alessandro Di Marco | Le prime gelaterie aperte a Torino

Secondo i dati pubblicati da Piemonte Informa, la piattaforma ufficiale della regione, da ieri sono 105 in più le persone positive a Covid-19: un numero che porta il totale a 29.990. La provincia più colpita resta quella di Torino con 15.294 casi. I nuovi decessi in Piemonte invece sono 24. Continuano a calare i numeri dei pazienti in terapia intensiva che sono stati infettati dal Coronavirus: al momento sono 83, 13 in meno rispetto alla giornata di ieri.

Agli operatori sanitari verranno distribuite risorse per 55 milioni

Regione Piemonte e i sindacati del personale sanitario hanno raggiunto un accordo per riconoscere il lavoro fatto da medici, infermieri e tutte le altre figure che lavorano negli ospedale. Si parla di 55 milioni di euro, 37 forniti da regione e 18 dallo Stato. Oltre 41 milioni sono destinati a infermieri, operatori socio-assistenziali e tecnici amministrativi. 13 milioni invece andranno a medici e dirigenti.

Il Cdm impugna la legge di Trento per l’emergenza Coronavirus

Ansa | Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte

Il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare la legge n° 2 della Provincia di Trento del 23 marzo 2020. Questa legge, come si può vedere nel comunicato stampa del Cdm riguardava «Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni». Il motivo della scelta del Cdm è che alcune disposizione contrastano con la normativa nazionale sugli appalti.

Numeri in chiaro, il dott. Fabrizio Pregliasco: «Ora dati decisivi per capire cosa succederà in estate»

Nella nostra rubrica Numeri in chiaro di oggi abbiamo intervistato il dott. Fabrizio Pregliasco, epidemiologo e direttore dell’Istituto Galeazzi di Milano. Il tema toccato da Pregliasco è uno di quelli a cui stanno più attenti gli italiani: capire se e come ci si potrà muovere questa estate: «L’ultima settimana di maggio ci permetterà di fare le proiezioni sulla diffusione del virus per un periodo più lungo e sulle nostre libertà di muoverci. Sicuramente ci saranno dei focolai e andremo incontro alla creazione di mini zone rosse».

Toscana, il comune che offre bonus ai turisti per i soggiorni

Gian Luigi Giannetti è il sindaco di Fivizzano, un comune da circa 7mila abitanti nella lunigiana. Anche in questa terra a metà tra Liguria, Emilia-Romagna e Toscana si teme per la stagione turistica, tanto che Giannetti ha deciso di creare dei bonus per i turisti. Chi soggiornerà almeno tre notti nelle strutture del territorio avrà diretto a un buono da 100 euro da spendere nei negozi di Fivizzano, 200 euro se invece le notti saranno sei. Queste cifre valgono per i nuclei familiari da almeno due persone, per i single i buoni sono dimezzati.

Genova, per combattere la movida verranno usati anche i megafoni

Ansa | Il sindaco di Genova Marco Bucci

Il comune di Genova, come molti altri grandi centri in tutta Italia, si sta preparando ad affrontare la movida. Oltre ai controlli della polizia locale, la ricetta firmata dal sindaco Marco Bucci prevede anche l’utilizzo di megafoni per lanciare messaggi alle persone: «Ci aspettiamo un gran numero di presenze e quindi abbiamo messo a punto un protocollo operativo che possa consentire una movida soddisfacente ma sicura, e dobbiamo impegnarci tutti al massimo per gestire questo momento sociale in maniera sana e per dare una lezione ad altre grandi città».

«Le Rsa non hanno avuto un protocollo da seguire fino al 30 marzo». Le parole dell’assessore alle Politiche sociali di Milano

Durante un Consiglio comunale, l’assessore alle Politiche sociali del comune di Milano Gabriele Rabaiotti ha spiegato che le Rsa non hanno potuto seguire nessun protocollo fino al 30 marzo, semplicemente perchè quei protocolli non sono mai stati fatti: «Fino al 30 marzo non è stata fornita alle Rsa, non solo le nostre, un piano d’azione degno di questo nome, che oggi definiremmo un protocollo, che avesse natura prescrittiva, obbligatoria e non discrezionale».

L’assessore Rabaiotti ha spiegato l’importanza che avrebbe dovuto avere questo piano per la gestione delle strutture: «Credo che in un momento di emergenza la dimensione prescrittiva abbia un peso e che quindi la mancanza di questa componente abbia rappresentato sicuramente un fattore che ha messo in grande difficoltà i gestori delle Rsa».

I dati sui decessi al Pio Albergo Trivulzio

Sempre l’assessore Rabaiotti ha citato anche i decessi registrati al Pio Albergo Trivulzio e al Golgi Radaelli, due Rsa di Milano: «Il Trivulzio 1.600 ospiti in media, ha avuto 106 decessi in marzo-aprile 2019, con una media del 13 per cento degli ospiti. Nello stesso periodo 2020 sono stati di oltre il 20%. Il Golgi Redaelli con 600 ospiti in media nel periodo marzo-aprile 2019 ha avuto 54 decessi, il 15% rispetto al totale e nell’analogo periodo del 2020 ha avuto il 25 per cento dei decessi. Entrambe le strutture, con qualche punta, sono rimaste all’interno della media che ha segnato le rsa della città metropolitana».

Lo sciopero dei braccianti guidato da Aboubakar Soumahoro

Ansa/Giuseppe Lami | Aboubakar Soumahoro

Annunciata alla trasmissione Mezz’ora in più condotta da Lucia Annunziata, la protesta dei braccianti guidati da Aboubakar Soumahoro è iniziata. La mobilitazione nasce perché le regolarizzazioni previste dal decreto Rilancio non coprono tutte le persone irregolari che lavorano nei campi.

A guidare la protesta Soumahoro, sindacalista del Cordinamento Lavoratori agricoli Usb che su Twitter scrive: «Questo fiume di esseri umani dimostra che nelle campagne mancano i diritti, non le braccia. Abbiamo osato scioperare per sfidare la politica del cinismo, i ricatti, i soprusi e per dimostrare che a marcire sono i diritti dei lavoratori».

La ministra Azzolina: «Misure per riaprire pronte tra sette giorni»

Ansa/Cesare Abbate | Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina

«Le misure saranno consegnate al Ministero dell’Istruzione la prossima settimana». Con un comunicato congiunto, la ministra della Scuola Lucia Azzolina e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno spiegato che mancano pochi giorni e le misure per la riaperture delle scuole a settembre saranno pronte, sempre che le misure anti Coronavirus riescano a superare il vaglio della Commissione tecnico-scientifica e dei sindacati:

«La scelta di chiudere le scuole è stata dura ma necessaria. Essa ha consentito di tutelare la salute di tutti noi. Ora lavoriamo per settembre con indicazioni che saranno improntate alla massima sicurezza, chiarezza e attuabilità. Misure che, dopo il vaglio del Comitato tecnico-scientifico, saranno portate all’attenzione dei sindacati per la preliminare condivisione e poi diffuse alle scuole per la necessaria attività preparatoria dei prossimi mesi».

Il ritorno dei No-Vax: ora diffamazioni e minacce ai pediatri

«Collusi con le case farmaceutiche e con la mafia dell’Oms, la pagherete per questo crimine», «Giù le mani dai bambini». Sono questi alcuni dei messaggi dei No Vax che stanno arrivando sulla pagina Facebook della Federazione italiana dei medici pediatri. A generare la shitstorm sono stati i post sui vaccini e sulle mascherine pediatriche. Inevitabile poi la correlazione tra vaccini e autismo «Un vero medico, lotta per la salute dei suoi pazienti, voi guardate solo denaro. Fatevi una domanda: perché sono aumentati bimbi autistici e quelli con problemi di apprendimento?».

Si può tornare subito malati dopo un tampone negativo? Le precisazione

Diverse agenzie stampa italiane hanno diffuso i dati di alcuni test svolti in Corea del Sud secondo cui «gli ex malati di Covid [tornati] positivi non sono contagiosi». Le prove scientifiche di questa teoria sarebbero le «analisi di laboratorio su 108 casi e indagini epidemiologiche su 285 casi, per stabilire se i pazienti di coronavirus debbano essere posti in quarantena per 14 giorni, dopo essere stati dimessi dagli ospedali». È davvero possibile questo fenomeno? Ecco la nostra analisi.

La senatrice Paola Taverna: «Almeno sulla scuola Salvini abbia il pudore di tacere»

Ansa/Angelo Carconi | La senatrice M5s Paola Taverna

«Polemiche insulse, ridicole, che qualificano chi le solleva». Con una nota ufficiale del Movimento 5 stelle la vicepresidente del Senato Paola Taverna attacca il leader della Lega Matteo Salvini che oggi a Palazzo Madama ha sollevato tra i diversi temi anche quello della scuola. Salvini infatti ha criticato il governo per non avere ancora deciso sulla riapertura: «In Francia in questo momento sono in classe oltre un milione di bambini. Siamo gli unici in Europa che non hanno saputo dire ai genitori quando la scuola ripartirà. Non esiste una ‘Fase 2’ senza scuola. E mi spiace che qualcuno scuole la testa sui banchi del Governo perché è così».

Taverna ha risposto riportando le parole di Massimo Galli, virologo dell’ospedale Sacco di Milano: «Sarebbe bene che ascoltasse le parole del primario di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli, secondo il quale la presenza dei nostri ragazzi per 5 ore consecutive all’interno di aule scolastiche sarebbe un incubatore perfetto per il virus. Anche le esperienze degli altri Paesi europei consigliano prudenza».

Bologna, i musei riaprono in digitale: il progetto “Una gita al Museo 2.0”

Ansa/Sara Ferrari | Bologna durante il lockdown

Il Sistema Museale dell’Ateneo di Bologna ha deciso di riaprire i suoi musei e le sue collezioni in digitale, con un programma che permette alle classi di ragazzi di scoprire cosa conserva al suo interno una delle università più antiche d’Europa. Il progetto si chiama Una gita al museo 2.0. L’idea è quella di fornire materiali ai professori per completare le lezioni a distanza. Le collezioni dell’ateneo sono di qualsiasi topo, vanno dai fossili all’evoluzione umana, passando alla geologia e alla paleontologia.

In Italia 156 vittime e 642 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Il bollettino della Protezione civile del 21 maggio 2020

156 vittime: è questo il dato emerso dall’ultimo bollettino della Protezione Civile riguardante la situazione Covid-19 in Italia al 21 maggio. Una cifra più bassa di quella di ieri, esattamente di cinque unità, quando si erano registrati 161 morti. Il totale delle persone decedute sale così a 32.486 . Il bilancio degli attualmente positivi è, ad oggi, di 60.960 persone, in calo rispetto ai 62.752 positivi di ieri. I guariti oggi sono 2.278, in lieve calo rispetto ai 2.881 pazienti guariti nella giornata di ieri.

In Italia, ad oggi, si sono registrati 228.006 casi di positività complessivi. L’incremento giornaliero è di +642 casi in un giorno: un dato in calo rispetto a ieri. I tamponi effettuati sin dall’inizio dell’emergenza sono stati 3.243.398. Il numero complessivo dei pazienti attualmente ricoverati è di 9.269 ricoverati con sintomatologia e 640 pazienti nelle terapie intensive del Paese (ieri erano 676). Infine, 51.051 persone si trovano in isolamento domiciliare e 134.560 persone sono guarite.

La diffusione del Covid-19 nelle regioni italiane

I pazienti attualmente positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

In Lombardia 65 decessi e 361 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

ANSA/Mourad Balti Touati | Un messaggio della Regione Lombardia affisso in centro a Milano per la tutela della salute dei cittadini durante l’emergenza Covid-19

Il bollettino del 21 maggio 2020

La Regione Lombardia ha diffuso oggi, 21 maggio, i dati sulla situazione Covid-19 sul territorio. In confronto ai dati di ieri, 20 maggio, si contano ulteriori 65 morti (esattamente come ieri), per un bilancio totale di 15.727vittime dall’inizio della pandemia di Coronavirus. Sono 44 i nuovi casi positivi (ieri erano 294), per un totale di 26.715 casi totali.

Nelle ultime 24 ore nella regione sono stati effettuati +14.702 tamponi, ieri erano stati 11.508, raggiungendo la quota complessiva di 622.565 test. Il numero dei pazienti in terapia intensiva è di226 numero più basso di 5 unità rispetto a ieri. I ricoverati negli ospedali della regione con sintomatologia Covid-19 sono 4.119, –162 rispetto alla giornata di ieri quando erano 4.281.

La diffusione del Covid-19 nelle province lombarde

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia:

Bergamo : 12.681 (+48)

: 12.681 (+48) Brescia : 14.326 (+77)

: 14.326 (+77) Como : 3.678 (+18)

: 3.678 (+18) Cremona : 6.365 (+15)

: 6.365 (+15) Lecco : 2.700 (+9)

: 2.700 (+9) Lodi : 3.387 (+7)

: 3.387 (+7) Monza e Brianza : 5.396 (+8)

: 5.396 (+8) Milano : 22.455 (+83) di cui 9.452 (+38) a Milano città

: 22.455 (+83) di cui 9.452 (+38) a Mantova : 3.308 (+8)

: 3.308 (+8) Pavia : 5.105 (+23)

: 5.105 (+23) Sondrio : 1.404 (+21)

: 1.404 (+21) Varese: 3.423 (+10)

La diretta da Palazzo Lombardia

Nel Lazio 21 nuovi casi positivi, 15 vittime e 159 guariti

ANSA/MASSIMO PERCOSSI | Il segretario del PD Nicola Zingaretti

La regione Lazio ha contato 21 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore. Il numero dei guariti nelle ultime 24 ore invece è di 159 unità. Intanto, continuano i test sierologici fatti a tappeto sulla popolazione: l’obiettivo è quello di farli su operatori sanitari e Forze dell’Ordine. Al momento i test effettuati sono stati 25.371. I decessi sono stati 15, sempre dalla giornata di ieri. Fino a questo momento nella regione sono stati fatti oltre 222mila tamponi.

Le date delle riaperture previste dal Dpcm sulle riaperture (variabili a seconda delle ordinanze regionali)

Dal 18 maggio sarà possibile spostarsi nella propria Regione senza più l’utilizzo dell’autocertificazione, così come sarà possibile incontrare amici senza i pregressi vincoli di legame (anche noti come “affetti stabili”, ndr);

sarà possibile spostarsi nella propria Regione senza più l’utilizzo dell’autocertificazione, così come sarà possibile incontrare amici senza i pregressi vincoli di legame (anche noti come “affetti stabili”, ndr); Dal 18 maggio riapriranno bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, stabilimenti balneari, negozi e riprenderanno le funzioni religiose (durante le quali sarà obbligatorio osservare almeno un metro e mezzo di distanza tra una persona e l’altra, ndr);

riapriranno bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, stabilimenti balneari, negozi e riprenderanno le funzioni religiose (durante le quali sarà obbligatorio osservare almeno un metro e mezzo di distanza tra una persona e l’altra, ndr); Dal 25 maggio riaprono piscine, palestre e centri sportivi;

riaprono piscine, palestre e centri sportivi; Dal 3 giugno sarà possibile spostarsi tra le diverse Regioni, «in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree»;

sarà possibile spostarsi tra le diverse Regioni, «in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree»; Dal 3 giugno riprendono gli spostamenti da e verso gli altri Stati dell’Unione Europea e dell’area Schengen, la Gran Bretagna, Andorra e il Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano, senza l’obbligo di quarantena per chi arriva in Italia, «secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali»;

riprendono gli spostamenti da e verso gli altri Stati dell’Unione Europea e dell’area Schengen, la Gran Bretagna, Andorra e il Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano, senza l’obbligo di quarantena per chi arriva in Italia, «secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali»; Dal 15 giugno riaprono cinema e teatri e concerti all’aperto («con massimo 1.000 spettatori con posti a sedere pre-assegnati e distanziati»), mentre al chiuso il limite massimo è quello di 200 spettatori; riaprono inoltre i centri estivi per bambini;

riaprono cinema e teatri e concerti all’aperto («con massimo 1.000 spettatori con posti a sedere pre-assegnati e distanziati»), mentre al chiuso il limite massimo è quello di 200 spettatori; riaprono inoltre i centri estivi per bambini; Nessuna data sulla ripresa del campionato di calcio;

sulla ripresa del campionato di calcio; Sospesa la data di riapertura dei centri benessere e delle terme.

Il testo del Dpcm sulle riaperture del 18 maggio

Cosa non riaprirà il 18 maggio

Ansa/Massimo Percorssi | La saracinesca di un ristorante nel centro storico di Roma

Come già anticipato nei giorni scorsi, le regioni avranno una certa autonomia nello scegliere le norme che da domani guideranno la ripartenza con il Coronavirus. In Lombardia per esempio i ristoranti dovranno misurare la temperatura ai clienti prima che entrino nei locali mentre in Piemonte domani riapriranno solo negozi e parrucchieri. Qui i ristoranti dovranno aspettare un’altra settimana. In Campania invece i tra i tavoli dei ristoranti i clienti dovranno essere separati da una barriera di plexigass o di vetro.

Il nuovo modulo di autodichiarazione per gli spostamenti fuori regione

Così come preannunciato nella conferenza stampa del premier Conte del 16 maggio, cambiano le regole e soprattutto cambia – ancora una volta – il modulo di autocertificazione per gli spostamenti tra diverse regioni. Per spostarsi all’interno delle regioni non sarà più necessario il modulo di autocertificazione. Per gli spostamenti tra regioni diverse, sino al 3 giugno, sarà necessario compilare il nuovo modello di autocertificazione. Gli spostamenti tra una regione e l’altra saranno consentiti solo o per comprovate esigenze lavorative, o per motivi di salute, o per situazioni di necessità o ragioni di assoluta urgenza.

Fase 2, bonus bici e monopattini: ecco come ottenerlo e come funziona

monopattino elettrico

Sarà una ripresa all’insegna della sostenibilità quella messa a punto dal governo per uscire dal lockdown totale. Il bonus mobilità per l’acquisti di bici e monopattini prevede un contributo che coprirà il 60% della spesa, per un valore massimo di 500 euro. Il bonus potrà essere erogato a tutti i residenti maggiorenni – a prescindere dal reddito – nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane e nelle città con una popolazione di almeno 50mila abitanti. Lo scontro sarà retroattivo e coprirà gli acquisti effettuati a partire dal 4 maggio.

