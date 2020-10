Luis Badela, la trollata ai fan di Salvini dell’inesistente cantante spagnolo e l’attore porno Jordi Polla

Un meme diffuso nel posto giusto per scatenare la rabbia degli utenti, creato ad arte per trollarli tutti

Vi ricordate del sequestro del gruppo Facebook StopEuropa da parte del gruppo Tan? Sono tornati e hanno trollato i fan leghisti e di Matteo Salvini con un meme che ha tratto in inganno parecchi, anche nell’area QAnon. Ecco il post dell’utente «Marco Gaudetti», pubblicato la mattina del 10 ottobre 2020 nel gruppo sotto controllo dei troll:

Nel meme viene mostrata la foto di un ragazzo, presentato con il nome di «Luis Badela» e come famoso cantante spagnolo, con il seguente virgolettato: «”Salvini è un razzista cafone e ignorante. È il peggior politico al mondo, se non smette di fare il politico, non farò più concerti in Italia”».

Non esiste alcun cantante di nome «Luis Badela» che abbia fatto tale dichiarazione e il ragazzo nella foto è il porno attore spagnolo Jordi Polla, usato in passato come protagonista di altre bufale e non solo (in passato le sue foto vennero utilizzate in un caso di false accuse di pedofilia).

Il meme fake diffuso dal gruppo di troll.

Il meme è stato condiviso anche al di fuori di Facebook arrivando anche su Twitter. La sera del 10 ottobre 2020 lo condivide anche l’utente Maurizio Gustinicchi, già noto a Open per alcuni casi di disinformazione vicini anche all’area QAnon.

C’è chi si è impegnato nel rispondere al fantomatico cantante spagnolo:

E chi lo vuole un deficiente cosi?#LuisBadela nn venga in Ita,ne facciamo a meno. Certo che attori e cantanti contro @matteosalvinimi e i suoi elettori, fanno pensare ad una sorta di guerra voluta dal @pdnetwork , e questo va ben oltre alla volontà popolare di votare chi si vuole.

