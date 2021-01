Kamala Harris attacca Trump: «In Georgia un disperato e sfacciato abuso di potere» – Il video

«La voce della disperazione» e «uno sfacciato abuso di potere da parte del presidente degli Stati Uniti». La vice presidente eletta Kamala Harris ha criticato duramente Donald Trump per la telefonata resa pubblica dal Washington Post, in cui l’attuale capo della Casa Bianca fa pesanti pressioni sul segretario di Stato della Georgia, Bran Raffensperger, per spingerlo a un riconteggio dei voti presidenziali in favore dei repubblicani. Il 5 gennaio si terranno in Georgia i ballottaggi per assegnare due seggi del Senato, un appuntamento cruciale per il futuro dell’amministrazione Biden almeno fino alle elezioni di Midterm del 2022. Se i democratici vincessero entrambe le competizioni, infatti, conquisterebbero la maggioranza al Senato.

