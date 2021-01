Un sostenitore di Trump al Campidoglio era un comunista, antifa o neonazista? Tre teorie senza prove

L’assalto al Campidoglio americano ha generato numerose teorie sui suoi protagonisti. Uno di questi, un uomo con la barba e capelli lunghi vestito con una felpa gialla è stato etichettato come un comunista, un antifa o un neonazista.

Tra i presenti c’erano molti seguaci della setta complottista QAnon che, come suo solito, riesce a trovare complotti anche contro i loro stessi membri come nel caso di Jake Angeli, lo sciamano QAnon.

«I famosi seguaci di #Trump con la falce e martello tatuata. Ma guardate poi quanto sò finte ste foto» scrive in un tweet l’utente Cristina Cersei (@cris_cersei) mostrando il presunto dettaglio nella foto diventata virale:

In realtà quel tatuaggio non raffigura il simbolo della falce e martello comunista, ma quello di un videogioco chiamato «Dishonored» come facilmente riscontrabile nel portale di Steamcommunity:

Chiuso questo capitolo se ne apre un altro. Qualcuno sostiene che sia un “sinistro” per il semplice fatto che assomigli a una persona ritratta in un sito Antifa. A sostenerlo è l’utente Lin Wood (@LLinWood, attualmente sospeso da Twitter) in un tweet del 6 gennaio 2021:

Indisputable photographic evidence that antifa violently broke into Congress today to inflict harm & do damage. NOT @realDonaldTrump supporters. Do not be fooled. Trump supporters are peaceful. It was antifa that created the violence in our cities over the past several months.