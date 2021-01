Arrivano gli Harris: da Doug ai figli acquisiti, la famiglia secondo Kamala

Nonostante sia ufficialmente la vice presidente degli Stati Uniti, è probabile che per i prossimi quattro anni continueremo a inciampare sulla pronuncia del suo nome. Kamala Harris, con l’accento sulla prima a, ha aperto il 20 gennaio una nuova era nella storia americana. Prima in tutto. Prima donna, prima donna di colore, e prima donna di origini asiatiche a entrare alla Casa Bianca come vicepresidente. L’ex senatrice e procuratrice della California ha proseguito sulla strada tracciata dalla madre, Shyamala Gopalan. Una donna che, come la figlia, amava essere la prima.

Emigrata dall’India nel 1960 per conseguire un dottorato in endocrinologia all’università di Berkeley, in California, Shyamala Gopalan ha lasciato il subcontinente rompendo con la tradizione. Cresciuta da una mamma single, dopo il divorzio con il marito, Harris ha continuato a costruire sull’eredità della madre. Forte contro i pregiudizi, modelli e ruoli prestabiliti, anche i nuovi inquilini della residenza della vicepresidenza rispecchieranno l’idea di una famiglia americana diversa e allargata. E fuori dagli schemi. Per la maggior parte della vita di Harris, la sua famiglia è stata composta da quattro donne. Sua madre, sua sorella Maya, e la nipote Meena, che la sorella ebbe all’età di 17 anni. Ma negli ultimi anni la famiglia s’è allargata.

Nel nome del jazz

Dal 2014 al fianco di Harris c’è anche il marito. Douglas Emhoff sarà il primo secondo gentiluomo della nazione. Ed è a lui che si è rivolto Biden quando lo scorso agosto Harris ha accettato la nomina alla vicepresidenza. «Doug, dovrai imparare tu stesso cosa significa essere un rompi barriere in questo lavoro che stai per intraprendere», ha detto Biden durante il suo discorso in Delaware. E ora, ad accompagnare insieme a lui Harris nei prossimi quattro anni come vice di Biden, ci saranno anche i figli, Cole e Ella. Chiamati in onore dei giganti del jazz John Coltrane e Ella Fitzgerald, sono stati loro a coniare il soprannome «Momala» per la mamma acquisita. E Harris ama ripetere come siano la «sua fonte inesauribile di amore e pure gioia».

Di religione battista, ma cresciuta anche con principi induisti, Harris farà spazio alla Casa Bianca anche alla fede ebraica del marito. Non solo feste di Natale dunque, ma anche celebrazioni di Hanukkah per una famiglia allargata che sarà un inedito nella storia della presidenza americana. E che vuole ricordare che «This land is your land», questa terra è la tua terra, chiunque tu sia.

